El Ejrcito admite haber causado 36 incendios forestales en Zaragoza

El Ejrcito espaol y la Otan tienen en San Gregorio el mayor campo de maniobras del pas.

ZARAGOZA .- Las maniobras y los ejercicios de tiro del Ejrcito de Tierra han provocado 36 incendios forestales en el complejo militar zaragozano de San Gregorio en la ltima dcada. Esos siniestros, ms otros 17 originados por otras causas, han quemado 7.656,5 hectreas en el interior del campo de maniobras, a las que se suman varios miles ms de monte y de cultivos de propiedad municipal y particular en la zona que lo rodea.



El Ministerio de Defensa ha reconocido y cuantificado por vez primera, al responder a una pregunta de la diputada zaragozana del PSOE Susana Sumelzo, la magnitud de los daos ambientales que provocan las maniobras y los ejercicios de tiro en el campo militar, cuyo cierre llevan dcadas reclamando colectivos sociales, grupos ecologistas y partidos de la izquierda.



San Gregorio, sede del Cenad (Centro Nacional de Adiestramiento), ocupa desde hace un siglo 33.800 hectreas de monte de seis municipios zaragozanos Castejn de Valdejasa, Tauste, Torres de Berrelln, Villanueva de Gllego, Zuera y la capital-, lo que le convierte en el mayor campo de maniobras espaol y uno de los de ms extensin de toda Europa. Cada ao acoge ejercicios con miles de soldados y armamento pesado en ocasiones de la Otan-, adems de servir de banco de pruebas para algunas empresas armamentsticas como Expal e Instalaza, lo que ha provocado numerosos incidentes, alguno de ellos con vctimas mortales.

Los datos facilitados por Defensa a la diputada socialista, no obstante, excluyen los daos causados en propiedades municipales y particulares y recogen nicamente la superficie quemada dentro del campo de maniobras.



As, el balance del devastador incendio que en agosto de 2009 acab calcinando ms de 5.000 hectreas de monte y cultivos -7.200, segn algunas estimaciones- queda reducido a las 4.000 localizadas dentro del complejo. Ocurre lo mismo con el fuego que el pasado agosto arras otras 126 en Zaragoza y Zuera, cuya consignacin se reduce a las 47 del campo.



Las investigaciones del Seprona (Servicio de Proteccin de la Naturaleza) de la Guardia Civil apuntan al estallido de un artefacto militar por efecto de la radiacin solar como la causa ms probable de este ltimo siniestro. Sin embargo, la investigacin no ha finalizado oficialmente, por lo que Defensa sostiene que no han sido determinadas todava sus causas y que, a da de la fecha, se desconocen las conclusiones de las pesquisas.



Los aos con mayor nmero de incendios dentro del complejo incluidas todas las causas- fueron 2011 y 2013, con once y diez, respectivamente, mientras que los ejercicios con ms superficie calcinada fueron los de 2009, con 4.325 hectreas; 2013, con 741, y 2011, con 732. Otros tres aos ardieron ms de 400 -408 en 2015, 425 en 2012 y 584 en 2008-. Y nicamente en tres ocasiones la cifra se qued por debajo de las cien: 38 en 2006, 77 en 2014 y 4 en 2010.



El ltimo incendio registrado en el complejo militar provoc la quema de ms de cien hectreas de monte y cultivos fuera de su permetro.

La frecuencia y la magnitud de los siniestros oblig al Ejrcito a tomar medidas de prevencin entre las que se incluyen la apertura de cortafuegos, la realizacin de desbroces y la instalacin de torres de vigilancia y cmaras de vigilancia, adems del refuerzo de las medidas de control y seguridad ordinarias del centro entre el 15 de junio y el 30 de septiembre. Sin embargo, el dispositivo que describe Defensa en la respuesta a la diputada incluye algunas lagunas.



As, el Ministerio prohibi hace seis aos los ejercicios de tiro con municin real y las desactivaciones de artefactos susceptibles de causar incendios entre esas dos fechas, una restriccin que slo se excepta para aquellas actividades de instruccin y tiro imprescindibles para la preparacin de contingentes que deban desplazarse en esas fechas a zona de operaciones. Siempre, previa autorizacin del Estado Mayor.



Defensa asegura que esa prohibicin se complementa con otras restricciones especficas para determinadas zonas del campo que entran en vigor el 1 de mayo y se mantienen hasta el 30 de septiembre, si bien la combinacin de todas esas limitaciones ofrece el paradjico resultado de que habitualmente las unidades no realizan actividades de instruccin y adiestramiento en el Cenad de San Gregorio durante los meses de julio y agosto: es decir, que en la prctica se reducen a dos de esos cinco meses de mayor riesgo.



Por ltimo, el Ministerio que dirige Dolores de Cospedal admite que, en caso de urgencia, los responsables del campo de maniobras llaman al 112, como hara cualquier ciudadano. La coordinacin de las emergencias por incendio forestal se realiza a travs del Servicio de Emergencias 112 del Gobierno de Aragn, empleando los procedimientos de comunicacin y coordinacin ordinarios a disposicin de cualquier ente pblico o privado del territorio aragons, asegura.



El Cenad dispone de tres retenes antiincendios equipados con autobombas y material ligero ms otro en cada unidad que realiza ejercicios de tiro- y dos patrullas de seguridad, a las que se suman otras dos de vigilancia durante la campaa estival y la posibilidad de movilizar al batalln de la UME (Unidad Militar de Emergencias) con sede en Zaragoza.



Sin embargo, no existe ningn convenio de colaboracin o coordinacin con los servicios de Proteccin Civil, emergencias y bomberos de los ayuntamientos cuyo trmino ocupa el campo de maniobras ni con la Diputacin Provincial o la comunidad autnoma.

@e_bayona

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/ejercito-admite-haber-causado-36.HTML