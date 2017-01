Lo que cura tambin puede matar

IPS

Desde la introduccin de la penicilina a mediados del siglo XX, los tratamientos antimicrobianos se usan no solo en medicina sino tambin en veterinaria. Pero su uso excesivo en la produccin animal contamina el ambiente y contribuye al aumento de microorganismos resistentes, lo que supone una amenaza para la salud humana, animal y para la seguridad alimentaria y el sustento de las personas. Crdito: FAO.

ROMA, 12 ene 2017 (IPS) - Una gran amenaza silenciosa, pero no por ello menos daina, pone en riesgo tanto la salud humana como animal y tiene consecuencias para la seguridad alimentaria y para el bienestar econmico de millones de hogares rurales: la resistencia a los antimicrobianos.

El uso indiscriminado y excesivo de productos sintticos para combatir enfermedades en los sistemas alimentarios y agrcolas genera resistencia a los animicrobianos (AMR, en ingls), lo que causa la muerte de unas 700.000 personas al ao, y que podra aumentar a 10 millones.

La AMR es un fenmeno natural de microorganismos como bacterias, virus, parsitos y hongos que dejan de ser sensibles a los efectos de medicamentos, como antibiticos, que solan ser efectivos para combatir infecciones.

Pero las prcticas comerciales destinadas a aumentar los beneficios han hecho que esos frmacos se usen cada vez ms para prcticamente solo promover el crecimiento de los animales.

El mundo se encuentra frente a un tipo diferente de emergencia en salud pblica, uno que es tan dramtico como poco visible, alertan en un artculo conjunto los directores de tres organizaciones internacionales dedicadas a proteger la salud humana y animal y publicado por el diario The Huffington Post.

A excepcin de las superbacterias, la AMR no causa gran alarma pblica, aaden Monique Elolt, directora general de la Organizacin Mundial de Sanidad Animal (OIE), Margaret Chan, directora general de la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) y Jose Graziano da Silva, director general de la Organizacin de las Naciones Unidas para la Alimentacin y la Agricultura (FAO).

La AMR podra resultar ms mortal que el cncer

La AMR podra matar a unas 10 millones de personas al ao y, segn un anlisis realizado por el Reino Unido, el costo para la economa mundial podra ascender a 100 billones de dlares al ao, precisan los directores de la OMS, la FAO y la OIE.

Si el problema no se atiende, la AMR podra suponer un riesgo hasta para la quimioterapia y las intervenciones dentales y quirrgicas comunes, pues las infecciones seran difciles o imposibles de tratar. Las mejoras en salud pblica y la prolongacin de la vida logrados en el siglo XX podran estar en riesgo, observaron.

Adems del nmero creciente de fallecimientos atribuidos a las infecciones relacionadas a la resistencia a los agentes antimicrobianos, la AMR tambin supone un riesgo para la seguridad alimentaria, los modos de vida, la sanidad animal y el desarrollo agrcola y econmico del mundo, coinciden las tres agencias especializadas de las Naciones Unidas.

El uso global de productos sintticos para matar bacterias, virus, parsitos y hongos en los sistema de produccin agrcola y alimentaria requieren un esfuerzos concertado para mapear, comprender y mitigar los riesgos de la AMS, precisa la FAO.

La resisetencia a los antimicrobianos se describi por primera vez en 1940, pero la comprensin de los diferentes caminos por los cuales aparece esta resistencia y se propaga estn en paales, indica el estudio Drivers, Dynamics and Epidemiology of Antimicrobial Resistance in Animal Production (Factores, dinmicas y epidemiologa de la resistencia a los antimicrobianos en la produccin animal).

La AMR podr ser un proceso gentico natural de la bacteria, pero era muy raro en muestras clnicas anteriores a la introduccin de los antibiticos, precisa el informe tcnico en la pgina 67.

En la foto una granja aviar de Egipto. Mantener una buena higiene en las granjas evitara depender tanto de los antimicrobianos y ayudara a frenar el aumento microorganismos resistentes. Crdito: FAO.

Alimentos contaminados con agentes resistentes a los antibiticos

Como es frecuente encontrar en el mundo alimentos contaminados con bacterias resistentes, como E. coli y Salmonella, es muy probable que las medidas que promueven un uso prudente de los antimicrobianos sean extremadamente tiles para reducir la emergencia y la propagacin de la AMR, destaca el documento de la FAO.

Frente a este gran desafo sanitario, la FAO, la OMS y la OIE lanzaron en noviembre de 2016 la Semana Mundial de Concientizacin sobre los Antibiticos.

El estudio resumen la magnitud de la AMR en los alimentos y, en especial, en la produccin ganadera, que se prev representar las dos terceras partes del futuro aumento en el uso de antimicrobianos.

El informe recomienda apoyar y fomentar ms investigaciones, como la secuenciacin molecular y el anlisis epidemiolgico, para determinar los factores que inciden en cmo y por qu un agente resistente se incorpora en los microbiomas intestinales de humanos y animales, as como seala la necesidad de crear protocolos y bases de datos para construir modelos de evaluacin de riesgos.

El uso de antimicrobianos con el nico fin de fomentar el crecimiento animal debera prohibirse de forma paulatina, subray la FAO. Y debera insistirse en alternativas que garanticen la salud animal, como mejores programas de vacunacin.

Residuos antimicrobianos en el ambiente

Los residuos antimicrobianos en el ambiente, y en especial las fuentes de agua, debera rastrearse del mismos modo en que se buscan sustancias peligrosas, urge el informe.

Dado nuestro limitado conocimiento sobre los modos de transmisin, las formas de mitigar la propagacin global de la AMR incluye controlar su emergencia en varios ambientes y minimizar las oportunidades de su propagacin en lo que podran ser las vas ms importantes, subraya.

Los autores del documento, expertos del Colegio Veterinario de Londres y de la FAO dirigidos por Juan Lubroth, son cautos respecto de todo lo que resta por conocer, pero subrayan que la evidencia sobre la dimensin del peligro es convincente .

Por ejemplo, las abejas estadounidenses tienen distintas bacterias intestinales que las que se encuentran en otros lugares, lo que refleja el uso de los antibiticos tetraciclina en las colmenas desde la dcada de 1950.

Las granjas pisccolas del mar Bltico tienen menos genes resistentes que los sistemas acucolas de China, que ahora son reservorios de genes resistentes a las quinolonas, un grupo de frmacos muy importantes para los humanos y cuyo uso aument por la creciente resistencia a antimicrobianos anteriores como la tetracilina.

El ltimo descubrimiento en muchos pases de resistencia a la colistina, considerado el ltimo abtibitico en medicina humana, tambin subraya la necesidad de controlar la produccin de animales, pues el frmaco se usa desde hace dcadas en la cra de cerdos, aves, ovejas, vacas y peces de piscifactoras.

Qu hacer?

El informe de la FAO se concentra en el ganado porque se especula que la demanda de protenas animales acelerar la produccin intensiva, y el mayor contacto en lugares cerrados aumenta la incidencia de patgenos resistentes.

Las aves, la principal fuente de protena animal, seguidas del cerdo, son importantes vehculos para la transmisin de la resistencia a los humanos.

Los ltimos casos detectados en Tanzania y en Pakistn tambin demuestran el riesgo de la AMR que suponen los sistemas acucolas que usan desperdicios de la cra de animales para la produccin de peces.

Como los animales solo metabolizan una pequea proporcin de los agentes antimicrobianos que ingieren, la propagacin de estos a partir de los desperdicios animales se volvi un importante motivo de preocupacin, indic.

Por otra parte, los pequeos agricultores podrn usar menos antimocrobianos, pero suelen comprar frmacos de venta libre sin consultar a un veterinario, y el uso inadecuado de dosis subletales genera una variabilidad gentica y fenotpica en las bacterias que sobreviven.

Por ltimo, el informe seala que la colaboracin entre todos los sectores y sobre todos los aspectos de la produccin de alimentos, desde el campo hasta la mesa, permitir un aporte fundamental para lograr un enfoque efectivo contra la AMR.

Traducido por Vernica Firme

Fuente: http://www.ipsnoticias.net/2017/01/lo-que-cura-tambien-puede-matar/