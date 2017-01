Familiares de uruguayos vctimas del Plan Cndor apelarn fallo de Roma

Consternados, rabiosos

La Diaria

El silencio que acompa la lectura del fallo por parte de la presidenta de la Tercera Corte de Ass de Roma, Evelina Canale, sigui luego de que la Corte se retir. Ningn grito, muy pocas lgrimas. Una rabia contenida, una indignacin feroz, una incredulidad dolida atravesaban las caras de los muchos uruguayos presentes. Mirtha Guianze, palidsima, se esforzaba por hablar, pero las palabras casi no salan; en voz bajsima dijo a la diaria que no comprenda la sentencia y que esperaba que hubiera posibilidad de apelar: Est absuelta la mayor parte de los uruguayos que en Uruguay fueron condenados, y son casos sobre los que tenamos muchsimas pruebas, dijo. No comprendo, fue lo nico que pudo decir pocos segundos despus de la lectura de la sentencia. El vicepresidente Ral Sendic, opaco, con la cara contrada, qued en medio de la gente de la embajada de Uruguay en Roma, igualmente angustiada. No quiso dar declaraciones en los momentos sucesivos a la sentencia y se encerr con el abogado de la Repblica Oriental del Uruguay, Fabio Maria Galiani, en una sala contigua, para acordar una declaracin para la numerosa prensa, italiana y extranjera, que se hizo presente el ltimo da del juicio. Los fiscales Giancarlo Capaldo y Tiziana Cugini salieron del Aula mudos, sin hacer declaraciones. Francesco Guzzo, abogado del ex marino prfugo en Italia Jorge Nstor Trccoli, guardaba las hojas del expediente dentro de su maletn, visiblemente satisfecho: Todava no he hablado con mi asistido y, claramente, estamos contentos, dijo antes de salir.

De los 33 imputados durante el juicio del Plan Cndor en Roma, de los cuales seis fallecieron en el curso del procedimiento, slo ocho resultaron condenados: los chilenos Hernn Jernimo Ramrez Ramrez y Rafael Ahumada Valderrama; los bolivianos Luis Garca Meza Tejada y Luis Arce Gmez; los peruanos Francisco Morales-Bermdez Cerruti, Pedro Richter Prada y Germn Ruiz Figueroa; y el uruguayo Juan Carlos Blanco. Todos los otros, la mayor parte uruguayos, fueron absueltos. Y una vez ms se precisa recordar los nombres de esas personas que la Justicia italiana declar inocentes: los chilenos Pedro Octavio Espinoza Bravo, Daniel Aguirre Mora, Carlos Luco Astroza, Orlando Moreno Vsquez, Manuel Abraham Vsquez Chauan; el peruano Martn Martnez Garay y, finalmente, los uruguayos Jos Ricardo Arab Fernndez, Jos Horacio Nino Gavazzo Pereira, Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray, Pedro Antonio Mato Narbondo, Luis Alfredo Maurente Mata, Ricardo Jos Medina Blanco, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Jos Sande Lima, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Soca, Jorge Nstor Trccoli Fernndez, Gilberto Vzquez Bissio y Ricardo Eliseo Chvez Domnguez.

Aurora Meloni, esposa de Daniel Banfi, asesinado en Buenos Aires en 1974, agregaba a su emocin por la condena de Juan Carlos Blanco, condenado por la muerte de su esposo, el dolor y la incredulidad por las muchas absoluciones: La condena de Blanco fue justa y era lo que esperbamos despus de 42 aos, no slo por Daniel, sino porque con l perdieron la vida otras dos personas que estn siempre presentes: Guillermo Jabif y Luis Latronica. Esta condena sirve mucho por mis hijas, que ahora tienen justicia, porque no tuvieron a su padre. Pero sobre la absolucin de las otras personas estoy muy apenada y prefiero no hablar.

Mientras la sala empezaba a vaciarse y los abogados intercambiaban opiniones y sacaban cuentas de condenados y absueltos, Cristina Mihura, que desde hace 40 aos lucha para saber el paradero de Bernardo Arnone, su esposo, trataba de entender lo que haba pasado y qu faltas podan explicar este resultado: Me siento mal, me siento muy mal. Hemos luchado tanto, y ellos son culpables. Nosotros no pudimos llevar elementos suficientes para poder probar lo especfico y las responsabilidades directas. Es como si la Corte hubiese reconocido la existencia del Plan Cndor, y conden slo a los que tenan responsabilidades. Creo que tenemos elementos para apelar, y lo vamos a hacer. Estoy muy sorprendida por la decisin de la Corte. Su abogado, Paolo Sodani, dijo que le pareca increble que no se hubieran tomado en cuenta las muchsimas pruebas que haba en contra de Gavazzo y Arab.

Era tan fuerte y visible el dolor y el desaliento de los uruguayos presentes -en su mayora, familiares y amigos de las vctimas, que viajaron a Roma en algunos casos desde muy lejos- que los chilenos, que obtuvieron justicia, no lograban festejar. Mara Paz Venturelli -hija de Omar, desaparecido en 1973-, quien tuvo que enfrentar hace seis aos la absolucin de Alfonso Podlech del homicidio de su padre, logr que fuera reconocida la culpabilidad de Ramrez Ramrez, uno de los seis imputados en ese juicio por la muerte de Venturelli: Estoy contenta porque por lo menos a uno lo condenaron. Ramrez Ramrez era el general de la provincia de Cautn. Lo que pas hoy es que reconocieron la responsabilidad de los jefes en la cadena de mando. Los dems que estaban imputados para mi caso son unos carniceros que estn vivos y libres y no los condenaron porque no hay la relacin directa en la jerarqua. Para mi caso, es la primera condena. Algo es algo. Todava falta.

Los policas del tribunal empezaron a pedir con fuerza que la gente saliera del Aula, y el aire helado de Roma golpe a los grupos de personas que se iban tristemente. Al pasillo abierto entre las dos aulas sali para dar su declaracin el vicepresidente de Uruguay, Sendic: El Estado uruguayo estuvo al lado de los familiares y las vctimas. Las violaciones a los derechos humanos coordinadas entre los gobiernos represivos han sido demostradas en distintos tribunales y juicios. En relacin a la sentencia de hoy, es evidente que esperbamos otra cosa y que nos sentimos defraudados, pero respetamos la separacin entre poderes. Esta era una posibilidad y sabamos que poda ocurrir. Yo no juzgo al tribunal por esta sentencia; soy el vicepresidente de Uruguay y tengo responsabilidades institucionales. Nos queda la tranquilidad de haber hecho todo lo que tenamos que hacer: haber presentado pruebas y testimonios, haber apoyado a los familiares. Entiendo el dolor de los familiares, un dolor acumulado a lo largo de los aos. Conozco la situacin porque me toc vivirla de cerca, por lo tanto entiendo la indignacin. A mitad de su declaracin, Sendic fue interrumpido por Mara Victoria Moyano, hija de Mara Asuncin Artigas y Freddy Moyano, que cuestion la poltica de derechos humanos del Estado uruguayo y solt toda su rabia y su decepcin: Tengo todo el derecho a cuestionar al gobierno de Uruguay. Estamos ac porque en Uruguay los juicios no existen. Me declararon ciudadana ilustre por ser hija de desaparecidos y lo ms perverso es que en Uruguay no puedo iniciar un juicio a los asesinos de mis padres, porque hay ley de impunidad. Es una vergenza.

Los abogados recuperaron sus togas, armaron sus maletas y empezaron a salir, casi todos con la mismas explicaciones ante una sentencia de este tipo: No fue probada la responsabilidad respecto a hechos especficos, mientras que s se condenaron las posiciones apicales, porque se reconoci la existencia del Plan Cndor, dijo Alessia Liistro, que llev las causas de Stamponi (Argentina) y Gmez Rosano (Uruguay), mientras que Arturo Salerni, que representaba los casos de Recagno, Bellizzi, Ro Casas, Moyano (Uruguay), Montiglio y AFDD (Chile), Stamponi, Campiglia (Argentina) y ASOFAMD (Bolivia), expres su sorpresa por la falta de condena para Trccoli: En su caso haba muchas pruebas y, encima, adems, una autorreivindicacin de los hechos. Espero que la Fiscala decida apelar; nosotros vamos a acompaar.

El abogado Galiani, que represent a la Repblica Oriental del Uruguay y a la parte civil Soledad Dossetti, mostr, al salir del Tribunal, toda su indignacin con una sentencia que consider injusta: En estos nueve aos hicimos de todo para contribuir en este juicio, y nuestra contribucin fue decisiva. La del Estado uruguayo no fue una participacin formal; hemos llevado pruebas y hechos. La sentencia es fruto de una gestin del juicio que no fue eficaz. Varias veces la presidenta de la Corte lo dijo, e invit a la Fiscala a retomar el hilo del juicio y a llevar pruebas. En toda mi experiencia nunca vi en Italia una absolucin frente a un compendio probatorio como este. Con el vicepresidente acordamos tomar un poco ms de tiempo para reflexionar y no tomar decisiones temerarias. Interrogado por la diaria sobre la polmica que surgi durante el juicio con la ex fiscal uruguaya Guianze, Galiani dijo que no habl con ella. Relat, en cambio, que, aunque todava no haya hablado con Dossetti, cree que apelarn en contra de Trccoli.

Cuando ya casi todos se haban ido, Moyano, su to Dardo y otros pocos seguan en las afueras del Tribunal, entre el estacionamiento y la carretera. Ya la noche haba cado en Roma, y ella clav sus ojos negros en los de los presentes y cont su verdad y su lucha: Me parece que la sentencia no muestra la realidad. Nadie puede decir que esto no existi. Yo nac en un centro clandestino, y decir que Trccoli no es responsable porque no fue l directamente el que apret el gatillo es absurdo. Me voy completamente indignada de que se fortalezca ese personaje. Uruguay tiene un problema importante por la vigencia de las leyes de impunidad. Esto no termina ac, vamos a seguir adelante mientras nuestros padres no tengan justicia y nuestros hermanos no recuperen su identidad. La indignacin no se convierte en derrota. Me voy ms fortalecida.