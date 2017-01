Ex presidente de Petrobras sospecha la involucracin de EE.UU. en el golpe contra Dilma

Donald Trump es una amenaza para Amrica Latina. Quien lo dudaria. Pero Barack Obama y Hillary Clinton, asi como aquel estado profundo compuesto por las agencias de inteligencia y la mquina oculta del Departamento de Estado que los demcratas creen el defensor del mundo libre-, no han sido exactamente los aliados ms comprensivos de la llamada Pink tide (la izquierda que lleg al poder en Amrica Latina en los aos de George W. Bush, y que ahora atraviesa una crisis existencial). El historiador Gregg Grandin ha analizado con gran acierto la tolerancia de los golpes en el Departamento de Estado de Clinton y Obama

En una entrevista que publicaremos maana en abierto en La Vanguardia Sergio Gabrielli, presidente de Petrobras entre el 2005 y el 2012, denuncia la involucracin, pasiva pero repetida, de Estados Unidos en la crisis de los Gobiernos de izquierdas y en los golpes blandos contra los gobiernos en Honduras, Paraguay y Brasil. Por qu lo hara? Quizas porque la caida de la izquierda ha allanado el camino para polticas de privatizacin y apertura a multinacionales, y, en el caso de la petrolera Petrobras, de una venta de activos precipitada que Gabrielli califica como medidas Jack el destripador . Reproduzco parte de la entrevista aqui:



Est en crisis el modelo alternativo que Amrica Latina ha representado desde hace 15 o 20 aos?

Sin duda. Lo que los estadounidenses calificaron como pink tide (la marea rosa, es decir la izquierda) desde Brasil a Bolivia o Ecuador, para mi significaba tres factores: 1. polticas econmicas centradas en mercados internos y no slo en exportar y conseguir mano de obra barata,; 2. la reduccin de la desigualdad de renta y la incorporacin de los excluidos; y 3. la relacin de comercio e inversin sur-sur.

Ha muerto ese modelo?

S. Creo que se acab. Y no creo que sea casualidad. No soy paranoico pero creo que hay alguna involucracin de Estados Unidos y la CIA en esto. Es un plan. La poltica de precios del petrleo ha tenido un papel. El efecto colateral destruy a Venezuela y Rusia. EE.UU. perdi una relacin beneficiosa con Sudamrica y estaban intentando recuperarlo con Obama. Es curioso que los golpes blandos en Paraguay, Honduras y Brasil ocurrieron con el mismo embajador estadounidense.

Pero en Brasil, Lula podra volver no? Es el poltico ms popular todava, creo.

S, pero intentarn matar polticamente a Lula; no s si intentarn matarlo fsicamente, pero quin sabe? El sueo de sus enemigos es que Lula no pueda ser candidato. Lo ms probable es una reconfiguracin de la izquierda bajo una candidato que no sea del PT, como Ciro Gomes.

La agenda de este Gobierno ha resultado bastante agresiva puesto que no fue elegido, verdad?

Hay diversos grupos en el Gobierno. Algunos tienen una agenda muy clara de privatizacin y la remodelacin del Estado brasileo, erradicando los elementos socialdemcratas en la Constitucin de 1988, las leyes laborales que datan de los aos treinta , y las polticas de Lula y Dilma. Son muy anti Estado. Pero hay otros grupos en el Gobierno tambin que son los viejos pragmticos. Ellos no tienen una agenda muy clara.

Van a privatizar Petrobras?

La estrategia es como la de Jack el Destripador. Ya estn privatizando algunas partes de Petrobras. Lo quieren focalizar en la explotacin del petrleo presal. Va a ser una compaa mucho ms pequea. Centrada en las reservas que tienen hoy .

Las ventas de las concesionesde presal son por un precio justo?

No. Han vendido un campo importante a Statoil por 2,5 millones de dlares. Es un muy buen negocio para Statoil. Luego vendrn otras empresas extranjeras como Shell.

Qu efecto tendr sobre la economa brasilea ese aumento rpido de produccin y exportacin de petrleo?

Pues creo que el riesgo de la enfermedad holandesa inflacin y sobrevaloracin de la divisa que merma la competitividad del resto de la industria y genera crisis por la cuenta corriente va a ser muy alto. Vamos a estar exportando petrleo. Habr demanda de Estados Unidos, porque el shale oil se agotar. Habr una fuerte apreciacin del real. Y esto matar a todas las otras industrias.

Cree usted que ha sido la corrupcin quien ha hundido a Petrobras?

El 3% de los contratos en Petrobras estaban condicionados a sobornos, segn la investigacin Lava Jato. Esos son 6.000 millones de reales. Parece mucho. Pero en comparacin con la facturacin de 350.000 millones de reales, es poco. Aun as, la investigacin ha tenido un impacto brutal sobre las inversiones. De las 15 empresas de ingeniera en el grupo de Petrobras, 9 estn investigadas . Por lo tanto, no tienen acceso al mercado de crdito, ni a contratos de Petrobras, ni contratos estatales. Ha sido un suicidio.

