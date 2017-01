Gobernar (tambin) para los bancos

Segn inform el sitio iProfesional.com se tratara de un consorcio liderado por la JP Morgan a la cual se encuentran vinculados el actual ministro y el ex titular de Hacienda, Alfonso Prat Gay. (*)El pedido de Luis Caputo se enmarca en aprovechar la baja de la tasa de inters en Estados Unidos que abaratara el costo de los intereses a pagar por las colocaciones y un cierto recupero en el valor de los bonos argentinos en las ltimas semanas.Los ejecutivos de los bancos hablan de condiciones inmejorables para salir a realizar las colocaciones. Se menciona adems que los bancos tienen mucho apetito para asesorarnos y que no cobraran para ello comisiones demasiado altas.Desde el sitio de informacin profesional se menciona que Caputo estara elaborando lo que se conoce como un pre book building, libro donde se asentaran las rdenes de compra y el precio que ofrecen los distintos inversores al emisor de los ttulos, que sera Argentina.Cul es el argumento que sostiene el gobierno para seguir endeudndose? La necesidad de cubrir el dficit fiscal sin profundizar la recesin.Lo que no dicen es que ese dficit es provocado en gran parte por el pago de la deuda pblica y sus intereses. Hay dficit bsicamente porque hay deuda, lo que Hctor Giuliano llama la trampa de la Deuda Perpetua.Esto surge claramente si se repasan los presupuestos de los ltimos aos. En ellos los pagos de intereses de deuda (a los que se consideran gastos corrientes, como los de educacin, salud, seguridad social, etc.) han provocado gran parte de los dficits que se cubrieron con deuda, refinanciando la que iba venciendo o tomando nueva.En 2016, por ejemplo, la ley de presupuesto elaborada durante el kichnerismo prevea un dficit de casi 98.000 millones de pesos y los intereses de deuda presupuestados como gastos rondaban los 104.000 millones.

Con esto, el argumento de la necesidad de tomar deuda para cubrir dficit se desvanece.



La realidad muestra que se ha utilizado el endeudamiento como una fuente de financiamiento permanente y regular del Estado pero con dos agravantes. El primero es que no hay capacidad de pago, por eso vivimos de refinanciacin en refinanciacin y abonando cada vez ms intereses. El segundo es que el destino de los fondos de endeudamiento no es apuntalar actividades productivas que produzcan los ingresos, como mnimo, necesarios para hacer frente al pago de la deuda que se contrae para invertir en esa actividad. Contrariamente a esto, cubren gastos o llegan para especular.



Claramente lo explica Hctor Giuliano en su nota "Macri: la deuda como objetivo de Gobierno": La idea de deuda perpetua es un absurdo porque va contra la lgica mas elemental de toda economa individual/familiar y/o Estatal que se viva sosteniendo permanentemente la actividad econmica con deuda.



Los bancos siguen ganando



El sector financiero ha sido uno de los que ha obtenido mayor rentabilidad durante los aos del kichnerismo. Dentro de las 20 empresas que ms ganancias acumularon en la ltima dcada, 6 fueron bancos. Solo en el perodo 2008-2013 obtuvieron un 512% de rentabilidad.



Tambin estn en un sector de privilegio con el actual gobierno. Segn datos del Banco Central, las entidades financieras, durante los primeros once meses de 2016, ganaron 67.793 millones de pesos, un 29 % ms que en el mismo perodo de 2015.



En noviembre los intereses cobrados subieron un 24% con relacin a noviembre de 2015 (21.953 millones de pesos). Por diferencia de cotizacin recibieron ganancias por 2.746 millones de pesos (un 255,3 % ms). En resultado por servicios (comisiones cobradas por los bancos a los clientes) obtuvieron 6.893 millones de pesos, un 27% ms.



Luego de las ganancias por las operaciones con LEBAC (cerca de un 12% de beneficio en dlares), el gobierno, como socio poltico, los vuelve a poner en un lugar de privilegio a la hora de otorgarle negocios con las prximas colocaciones de deuda.



No es casual que sea un funcionariado superior integrado mayoritariamente por ejecutivos provenientes de empresas y bancos privados, nacionales e internacionales, el que est al frente de este tipo de decisiones en gran escala del Estado Argentino, pese a que tales funcionarios tienen conflicto de intereses porque varias de esas instituciones en las que han revistado son ahora nuevos acreedores privados del pas, afirma Giuliano.

Nota:

(*) El 12 de enero Caputo anunci la toma de un prstamo a 18 meses de 6.000 millones de dlares de los bancos a los que encarg la colocacin de los bonos (Santander, BBVA Francs, Citibank, Deutsche Bank, HSBC y el J.P. Morgan). El jueves prximo estos bancos colocaran ttulos de deuda por hasta 5.000 millones de dlares en el mercado financiero internacional, y otros 2.000 millones de pesos, en el mercado argentino. Este ao el Gobierno prev colocar bonos por 10.000 millones de dlares en los mercados internacionales y 14.000 millones de dlares en el mercado local.

Fuente: http://www.redeco.com.ar/nacional/economia/20658-gobernar-tambien-para-los-bancos-2