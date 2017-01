EU-Cuba

Otro paso positivo, pero insuficiente

El 12 de enero Estados Unidos puso fin a la poltica de pies secos, pies mojados y a la depara estimular a desertar a los mdicos en misiones internacionalistas, ambas aadidas a la Ley de Ajuste Cubano. La poltica consista en que los cubanos que llegaban a pisar tierra en ese pas y as lo solicitaran, reciban permiso de trabajo, pensin alimenticia, seguro de salud y derecho de residencia al ao y un da; luego tenan derecho a pedir la ciudadana. Un formidable estmulo para emigrar.

En cambio, los cubanos interceptados por los guardacostas estadounidenses en el mar eran devueltos a Cuba. Esta poltica, puesta en vigor en 1995 por el presidente Clinton, fue concebida para subvertir el orden interno en Cuba y evidenciar, mediante una campaa meditica, cmo los isleos escapaban del socialismo. Un socialismo bloqueado y acosado en un pas subdesarrollado, que haba perdido a su aliado principal, pero de eso no se ocupaban los medios. En 1996 se recrudeca el bloqueo con la Ley Helms-Burton.

Debieron pasar dos dcadas para que la potencia del norte se convenciera de que era ms conveniente a sus fines desestabilizadores sustituir el fracasado mtodo de la hostilidad abierta, que ha costado cerca de tres mil vidas y grandes daos materiales a Cuba.

Ello llev al restablecimiento de relaciones diplomticas entre los dos pases el 17 de diciembre de 2014, y en noviembre de 2015, en el contexto del dilogo bilateral iniciado un ao antes, a la presentacin por Cuba de una propuesta de acuerdo migratorio. Esta, luego de varias rondas de intercambio, condujo a la Declaracin Conjunta signada por los dos gobiernos hace una semana, como parte sustancial de la cual se pone fin a la mencionada poltica y se salvarn muchas vidas de cubanos.

Estados Unidos se vea en una situacin muy difcil ya para justificar esta prctica, que converta a los cubanos en las nicas personas en el mundo que no deban someterse a sus regulaciones migratorias mientras rechazaba y violaba los derechos ms elementales de los migrantes ilegales de otras naciones. Varios gobiernos de Amrica Latina haban insistido a Washington que le pusiera fin, debido no solo al trato notablemente discriminatorio que prodigaba a sus nacionales sino a la conflictiva situacin para el alojamiento, la manutencin y la atencin mdica del nmero creciente de cubanos que arribaban a sus fronteras, en pases que a duras penas proveen de servicios sociales a sus propios ciudadanos. Al restablecerse las relaciones se corri la voz en la isla de que la poltica de pies secos, pies mojados sera derogada, lo que impuls a decenas de miles a no perder el ltimo tren.

Y el rumor era muy lgico pues sostener esa poltica era incompatible con el mantenimiento de relaciones diplomticas. Son muchas de esas personas las que han quedado varadas ahora en pases centroamericanos y en Mxico, lo que constituye un drama humanitario. Sin embargo, los medios hegemnicos dedican a esta situacin un espacio desproporcionado con respecto al que reciben los millones de africanos, rabes, asiticos, mexicanos, centroamericanos y haitianos en cuadros humanos casi siempre peores, que huyen como resultado de la falta de oportunidades y las guerras creadas en sus pases por las potencias imperialistas, incluida la cuestionada y etnocida guerra contra el narco.

Pero falta mucho para llegar a la normalizacin de las relaciones cubanoestadunidenses. Baste decir que el mismo da en que se adoptaba la Declaracin Conjunta Cuba/Estados Unidos, el Departamento del Tesoro de este pas impona multas de 10 mil dlares a una ONG estadounidense que organiza viajes a Cuba por violar supuestamente las normas del bloqueo y de casi un milln de dlares a un banco de Canad por presuntamente canalizar fondos a travs del sistema financiero estadunidense a una compaa canadiense propiedad de una empresa cubana. Desde el restablecimiento de relaciones, Washington ha impuesto multas a once entidades estadunidenses y de otros pases ascendentes a 2 mil 843 millones 623 mil 359 dlares por violar el rgimen de sanciones a Cuba.

En sntesis, para poder hablar de normalizacin de relaciones Estados Unidos debe derogar la Ley de Ajuste Cubano, nica en su gnero, mediante la cual otro gobierno de Washington podra crear discrecionalmente graves conflictos migratorios. Y debe derogar el bloqueo, los fondos para planes subversivos y devolver el territorio de la Base Naval de Guantnamo.





