Las cuentas de Obama: ni un solo da de su mandato sin metralla

En las cuentas de Obama, ahora que se va, encontramos resultados que hacen pensar ms en la obra de un Nern de nuestro tiempo que en la de un premio como puede ser el Nobel de la Paz, a no ser, como todas las luces nos dicen, que es la mayor burla y el mayor desprecio que se ha hecho hasta ahora a la humanidad. El dao causado no tiene parangn ni siquiera con otras pocas trgicas del mundo. Ya lo deca Fidel Castro: No tenemos un Nuremberg que pueda juzgar el orden econmico que se nos ha impuesto, en el que cada tres aos mueren de hambre y de enfermedades que podran prevenirse ms hombres, mujeres y nios de los que murieron en la Segunda Guerra Mundial.

Y, sin embargo, la propaganda del rgimen estadounidense nos habla de cualquier cosa en la que o se presenta como el salvador o se presenta como la vctima. Su red de leyes por encima del Derecho Internacional y de los Derechos Humanos (bloqueos ilegales, financiacin de terroristas, crceles ilegales, secretas, retorcimiento de brazos a gobiernos, imposiciones de leyes a gobiernos y empresas, invasiones militares, ) adems de ser un ejercicio de violencia y el desafo al resto del mundo, es la manifestacin ms clara del pensamiento supremacista; no hay gobernante del rgimen imperial que no haya hecho manifestacin ostentosa de la obediencia de su grupo a la voluntad divina, y bajo ese paraguas dedicarse a cumplir el encargo de defender su sistema de explotacin, el ms rentable para sus intereses inmediatos y estratgicos.

Cristobal Coln le llamaba a eso llevar la cristiandad, la civilizacin o cosas parecidas a otras tierras.



Ahora que llegamos a la cima del mandato de Nern Obama podemos ver que, durante todo su rgimen no ha tenido ni siquiera el ms pequeo perodo de paz, ni un slo da sin metralla.

En 2015 tena a 46 pases en conflictos y 70 millones de desplazados forzosos como consecuencia de las guerras.



En Afganistan, Irak y Paquistn ha dejado ms 4 millones de muertos.

Ha hecho que el 54% del presupuesto se dedique a fabricar armas, 610.000 millones de dlares (es curioso que el gobierno de Venezuela dedique ms del 71, 4% de su presupuesto a la inversin social, podemos ver que hace cada uno).



Nern Obama ha cubierto de manera amenazante todas las reas del mundo, espacio terrestre y martimo, con bases militares, el investigador C. Johnson en Global Research cuenta ms de mil.

Ha destinado el mayor presupuesto militar al ente israel, 38.000 millones de dlares, para la colonizacin de Palestina y su limpieza tnica, adems del bloqueo a la poblacin de Gaza llevndola a una situacin calificada como catstrofe humanitaria.



Mantiene la guerra contra Cuba por medio del bloqueo financiero, econmico y comercial, tan ilegal como la ocupacin del territorio de Cuba en Guantnamo contra la voluntad del pueblo cubano, y tan ilegal como el mismo mantenimiento de la base militar y la crcel de Guantnamo, que son amenaza militar la primera, y la segunda accin contra los Derechos Humanos y el Derecho Internacional de las naciones. En semejante crcel se practica la tortura sistemtica sobre personas de cualquier parte del mundo, secuestradas, y contra quienes ni siquiera levantan cargos y no las llevan ante un tribunal.



El ensaamiento con Cuba habla con cristalina claridad del odio de la clase dirigente estadounidense hacia ese pueblo por ser soberano, por no poderle explotar y sacarle plusbala, dominar para hacerle su siervo, usar su territorio para sus vejaciones, pues prohibe al resto del mundo, multa y persigue con sus propias leyes a todo pas, empresa y persona que se acerque a Cuba para intercambiar, comerciar o colaborar. Eso qu es?

Piense usted en los cientos de miles de millones de dlares (116.800) en daos que le ha causado mediante el bloqueo, desde 1961 hasta ahora. http://www.telesurtv.net/news/En-Claves-Como-afecta-al-pueblo-cubano-el-bloqueo-de-EE.UU.-20160205-0038.html

http://www.granma.cu/cuba/2016-10-13/bloqueo-causa-perdidas-millonarias-a-nuestra-agricultura-13-10-2016-00-10-41

Y si usted prefiere atienda a un slo detalle: al robo social, al chantaje migratorio, al atentado contra el progreso intelectual y profesional a esa nacin mediante lo que ha sido hasta el 12 de Enero de ste ao su Ley de Ajuste Cubano, que aplica desde 1966 contra Cuba, y su derivacin de 1995 a la que ha llamado pies secos y pies mojados. EEUU nunca ha aplicado esa poltica de guerra a ningn otro pas ms que a Cuba, despus de haber desencadenado, y fracasado y bien fracasado, su accin militar mediante invasin, terrorismo y financiacin de mercenarios que actuan en la vida comn, desde los medios de comunicacin externa y los que lo procuran en el interior. Podramos preguntar otra vez eso qu es?, pero resultara an ms absurdo que la vez anterior, si piensa en su propia familia la respuesta la tiene usted.

La clase imperial, el poder econmico, financiero y militar, y su gobierno, eso que llamamos EEUU aunque slo sea un grupo reducido, se posiciona contra Cuba y el mundo en los organismos internacionales como la ONU, o aplican su ley a los dems o se desentienden. Es el imperio, el dao es el imperio mismo.

Con el Nern Obama encontramos su financiacin del ISIS, entrenamiento, direccin de sus actos terroristas y los bombardeos de su aviacin (ha tirado ya 26.000 bombas sobre Siria) y ha causado ms de 500.000 muertes. Si antes haba deshecho Libia sto es la continuacin del pln de cambiar el mapa de Oriente Medio, tal y como declar el general Clark.

El nmero de intervenciones y guerras que ha emprendido en el mundo las ha multiplicado por 3.

Cuando viajaba por el mundo Nern Obama llevaba un coche que por su aparatosidad, dimensiones, medidas de seguridad, peso total, su mismo equipo de propaganda le di el ttulo de la bstia, y lo difundi, despus de las canalladas que se han enumerado, slo unas pocas del volumen inmenso que le pertenecen, deberamos preguntarnos si el adjetivo la bestia no ser el sustantivo perteneciente a quien ha usado el vehculo.

Pero ahora podemos descender a lo que deja en EEUU:

Cifras y datos a los que ha llegado el grupo dominante en el ltimo mandato:

2.500.000 emigrantes deportados.

2.500.000 3.000.000 de presos que hacen trabajo esclavo.

50.000.000 de habitantes de EEUU en la pobreza.

20 billones de deuda pblica.

La mitad de su poblacin trabajadora dispone de la misma renta de 1970, hace 46 aos.

En 2015 la organizacin La vida de los negros si importa daba la cifra de 1.134 asesinados por la polica. No hay cifras de 2.016.

De los 61 Tratados Internacionales de la ONU, EEUU slo ratifica 18: http://www.cubadebate.cu/noticias/2016/10/14/hablando-de-derechos-humanos/#.WHtm61PhDIU



Dejo aqu algunos de esos Derechos Humanos, convenios o tratados internacionales, de los que el rgimen imperial hace escarnio:

No aprueba el Convenio sobre la eliminacin de todas las formas de discriminacin contra la mujer (CEDAW).

No aprueba el Convenio para la Represin de la Trata de Personas y de la Explotacin de la Prostitucin Ajena.

No aprueba el Protocolo de Kioto de la Convencin de la ONU sobre Cambio Climtico. EEUU es el mayor emisor de gases de efecto invernadero.

No aprueba el Convenio contra Crmenes de Guerra ni contra Crmenes de Lesa Humanidad.

No aprueba el Tratado de la ONU sobre la prohibicin completa de los ensayos nucleares.

No aprueba el Convenio Internacional contra el reclutamiento, financiacin y entrenamiento de mercenarios.

No aprueba el Convenio Internacional para la represin de los atentados terroristas cometidos con bombas.

No aprueba el Convenio Internacional para la represin de la financiacin del terrorismo.

No aprueba el Convenio sobre los Derechos del nio y contra la prostitucin y pornografa infantil.

No aprueba el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos Destinado a abolir la pena de muerte.

No aprueba el Convenio relativo a la libertad sindical, negociacin colectiva y sobre la edad mnima para el empleo.

No aprueba el Convenio de la Corte Internacional de Justicia y del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.



Como podemos leer, sta es una aproximacin a la situacin en que deja el mundo ese rgimen imperial al que el Neron Obama representa.

Que pase el siguiente: le toca a Trump.

