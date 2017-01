El remedio milagroso es un veneno: flor

Con qu frecuencia se cepilla los dientes? Probablemente por la maana y por la noche. Y con qu frecuencia ha pensado en las sustancias que contiene la pasta de dientes que utiliza diariamente o que utilizan sus hijos, y que estos probablemente tambin se traguen de vez en cuando porque tiene ese sabor tan rico a fresa?

Hubo un tiempo en el que yo tambin confiaba en las recomendaciones de los dentistas. Todo lo que saba, p. ej., sobre el flor, antes de comenzar con la bsqueda de los motivos de los mtodos utilizados, lo saba de la publicidad y de los dentistas. Pero entonces me encontr con informacin muy interesante y convincente que me hizo tomar la decisin de prescindir en adelante de las pastas de dientes que contienen fluoruro.

Qu es el fluoruro?

Los fluoruros son las sales del cido fluorhdrico. Los compuestos slidos de flor son, por ejemplo, el fluoruro de calcio o el fluoruro de sodio. En cantidades mnimas, los compuestos de flor tambin son elementos naturales que forman parte de la corteza terrestre. Las plantas extraen el fluoruro natural del agua subterrnea. Por lo tanto, una pequea cantidad de fluoruro tambin est contenida en nuestra alimentacin. A pesar del hecho de que el flor es una sustancia natural, tambin es extremadamente txico para el ser humano.

El contenido de fluoruro de sodio en un tubo de pasta de dientes de tamao mediano es de aproximadamente 2,5 gramos. Sin embargo, una inyeccin de 2,5 gramos de fluoruro de sodio ya puede ser una dosis letal. Esto significa que el contenido de fluoruro de sodio en un tubo de pasta de dientes de tamao mediano es suficiente como para matar a un nio muy pequeo si consumiera el tubo completo de una sola vez. Dado que la pasta de dientes infantil tiene un sabor tan rico a fresa, para un nio a menudo es difcil de entender que tragarse la pasta de dientes podra ser txico. La pasta de dientes con fluoruro contiene una concentracin de fluoruros significativamente mayor en comparacin con el fluoruro que se encuentra en la naturaleza.

Difusin del fluoruro

Desde los aos cuarenta del siglo pasado, el flor es considerado como la panacea para la prevencin de la caries. Pero es fcil pasar por alto que el flor es un peligroso veneno cuya toxicidad se sita por encima de la del plomo y el arsnico, y que en los laboratorios qumicos debe manipularse siempre bajo estrictas medidas de seguridad. El fluoruro de cloro, la misma sustancia que se aade a nuestra pasta de dientes y que se publicita en la pasta de dientes infantil con sabor a fresa, tambin se encuentra en enjuagues bucales, en la sal de mesa, en productos horneados e incluso en la leche, adems de en los psicofrmacos, en aguas embotelladas y ahora tambin el agua del grifo y es al mismo tiempo tambin la sustancia activa en insecticidas y en el veneno para las ratas!

El programa de prevencin con flor planificado a nivel mundial y, por supuesto, aprobado por las autoridades, es uno de los ataques ms masivos a la salud pblica de la historia mdica. Se trata de un escndalo en el que participan los principales cientficos, universidades, gobiernos e instituciones que en su alcance y extensin, despus de casi cien aos de mentiras, ignorancia y engaos ya apenas es creble, y eso a pesar de que la documentacin del fraude es bastante completa.

Desarrollo histrico de la fluorizacin

Para aquellos que estn interesados en el desarrollo histrico de la fluorizacin, a continuacin se expone un extracto del libro Vorsicht Fluor (Cuidado con el flor) del mdico e investigador nutricionista alemn Dr. Max Otto Bruker y el fsico austraco Rudolf Ziegelbecker, (editorial emu, ISBN 3-89189-013-3). El libro es una recapitulacin de hechos, datos, personas y motivos que han llevado a la fluorizacin de la alimentacin.

La durante muchos aos debatida fluorizacin (agua potable, pastillas, pastas de dientes, sal de mesa) no es el resultado de la investigacin mdica, sino de los intereses comunes de diversas ramas de la industria. Por encima de todas ellas est la industria del azcar que buscaba un remedio para prevenir la caries dental sin reducir la ingesta de azcar. Los siguientes interesados son las industrias productoras de flor, entre las que se encuentran principalmente la industria del aluminio, acero y fosfato, as como la industria farmacutica que, con la amenaza de retirar sus anuncios publicitarios, evita la publicacin de informes crticos sobre la medicacin con fluoruros en revistas mdicas.

La verdadera ola de flor procede de EE.UU. que ya haba alcanzado a una serie de pases antes de aparecer tambin en la Repblica Federal de Alemania.

As se puso en marcha la maquinaria propagandstica

El doctor Harvey I. Petraborg, Aitkin Minn., EE.UU., escribe en un artculo La fluorizacin del agua potable como un buen negocio?:

Cuando una industria se encuentra con dificultades de comercializacin puede dirigirse, tal y como se ha descrito en la revista Live, a un instituto, el Instituto Mellon en Pittsburg, para que exploren nuevas posibilidades de comercializacin para sus productos. En 1950, las industrias del acero y aluminio estadounidenses no saban cmo deshacerse de las grandes cantidades de compuestos de flor invendibles. Durante algn tiempo pudieron deshacerse de estos residuos vertindolos en los ros. Pero en diciembre de 1950, la industria del aluminio fue condenada a pagar una importante multa debido a una gran mortandad de peces causada por fluoruro de sodio en el ro Columbia. Por consiguiente, necesitaba encontrar nuevos usos para los residuos de fluoruro que se acumulaban cada da. Una parte se pudo vender para la desinfeccin y desratizacin, pero segua siendo muy poco y no resolva el problema.

De ah que se encarg a una persona del mencionado instituto Mellon, llamado Gerald G. Cox, para que encontrara la solucin para el problema del aprovechamiento del flor. Este se acord de que el flor poda prevenir la caries dental y propuso la utilizacin apropiada de los residuos de flor para este propsito. Para lograr esto, deba convencer al mundo cientfico, en este caso a los mdicos y dentistas, de que el flor era bueno para los dientes y que era inofensivo para la salud. Los hechos que se conocan hasta ese momento entre los especialistas sobre los efectos del flor que el flor era conocido como uno de los peores venenos deban ser enterrados y haba que ensear al pblico que el flor no es un veneno, sino que es un nutriente necesario.

Y, efectivamente, esto se consigui. Cox tena contactos con personas influyentes de la profesin dental y en el Consejo Nacional de Investigacin (NRC, por sus siglas en ingls). Estas personas recibieron importantes contribuciones para la investigacin por parte de la industria. Esto, de hecho, lleg tan lejos que incluso el flor fue declarado un nutriente. El Food & Nutrition Board del Consejo Nacional de Investigacin acept la tesis de que el flor era una sustancia necesaria, especialmente para la nutricin de los dientes, sin tener en cuenta el hecho de que las poblaciones con los dientes ms saludables se encuentran en reas en las que el flor apenas aparece en la naturaleza.

No fue difcil ganar para la causa tambin al Consejo Nacional de Salud (PHS, por sus siglas en ingls), ya que el departamento dental del mismo buscaba desde haca ya mucho tiempo descubrimientos equivalentes a los de la medicina general. Oscar Ewing, uno de los abogados de las empresas de aluminio, era director del Ministerio de Bienestar Social (Social Security) de EE.UU. y director del Servicio Nacional de Salud (PHS). De esta forma fue posible poner fcilmente en prctica la idea de la fluorizacin y generar liquidez con su propagacin.

Cuando se trata de obtener la aprobacin del gremio cientfico y de organizaciones laicas para una innovacin, la va normal es discutir los pros y los contras que se obtienen de los resultados de las investigaciones cientficas en reuniones y publicaciones especializadas hasta que se aclaren los puntos de vista. En este caso, se ha pasado por alto esta va.

En lugar de eso, se formaron comits de estudio. Estos se crearon bajo la direccin de 1 a 2 profesionales de la publicidad que proporcionaban unilateralmente a los dems miembros del comit exclusivamente informacin a favor de la fluorizacin, y aquellos que expresaban sus dudas eran tildados de incompetentes, mal informados y con intereses econmicos.

Ninguna de estas mltiples empresas y organizaciones realiz investigaciones cientficas propias sobre la eficacia o la inocuidad del flor. Este proceder sirvi tan bien a su propsito que surgi una situacin en la que era necesario defender la fluorizacin si no se quera perder su reputacin. Los funcionarios del Servicio Nacional de Salud tambin tenan posiciones importantes en la Organizacin Mundial de la Salud (OMS) donde tambin defendieron la fluorizacin. Consiguieron que la OMS se declarara a favor, lo que se convirti en la base de una campaa mundial.

De la misma manera que la industria tabacalera estimul investigaciones cientficas en beneficio de sus intereses y concedi ms de 7 millones de dlares en subvenciones para demostrar la inocuidad del consumo de tabaco, tambin aqu los cientficos y directores de las corporaciones cientficas recibieron fondos destinados a la investigacin para demostrar que la fluorizacin es inofensiva y segura.

En nuestra poca se dividen los tomos, se explora el espacio y se crean curas milagrosas. Esto hace que sea muy fcil creer en la posibilidad de que la caries dental se pueda prevenir con una medida tan sencilla como la fluorizacin del agua potable. Y, en efecto, sera muy bonito si esto fuera cierto, y a todo el mundo le gustara poder crerselo.

Sin duda alguna, las circunstancias actuales han contribuido a la triunfal aceptacin de la idea de la fluorizacin. En cuanto los lderes de las organizaciones relevantes se posicionaron a favor, todos los dems miembros fueron cambiando su opinin y el asunto ya no se pona en cuestin. Esto continu, desde las capas ms altas hasta las ms bajas, proporcionando una gran cantidad de material informativo por doquier en el que se hablaba insistentemente de la reduccin de un 65 % de la caries, del nutriente flor, de la escasez de flor en el agua potable, de fluorizacin controlada, etc. Sin embargo, todas estas afirmaciones son construcciones sin demostrar. El tpico inocuo se apoya en investigaciones unilaterales de McClure.

La consigna el nutriente flor no tiene ninguna base cientfica, y no se puede hablar de escasez de flor en el agua potable. Dean ya demostr en 1936 que los nios pueden presentar manchas en los dientes con apenas una tercera parte de la concentracin de fluoruro recomendada e investigaciones similares se han confirmado recientemente.

El lema de un 65 % menos de caries dental fue definitivamente refutado por investigadores de la universidad de Melbourne en las ciudades de prueba Newburgh y Grand Rapids, y tambin el tpico de la fluorizacin controlada es engaoso. Aunque es cierto que al agua potable se le puede aadir la supuesta dosis ptima de 1 ppm, las cantidades de agua ingeridas difieren mucho de persona a persona y el flor se acumula en el cuerpo. Desde el mismo instante en el que existen fluoruros en el agua, desaparece el control. El modo en el que se produjo la fluorizacin del agua potable en Estados Unidos no tiene parangn en la historia de la medicina.

Agua maltratada

Entre 1924 y 1981 se publicaba en Estados Unidos la revista The American Mercury. En los aos 50 se public en esta revista la siguiente carta del muy reconocido qumico industrial estadounidense Charles Eliot Perkins, que fue destinado a Alemania despus de la Segunda Guerra Mundial para organizar la absorcin del gigante qumico I.G. Farben. En esta carta, que Perkins escribi el 2 de octubre de 1954 a la fundacin Lee para la investigacin de la nutricin, en Milwaukee, Wisconsin, dice entre otras cosas:

idelogos fanticos, que respaldan la fluorizacin de las reservas de agua, nos dicen que persiguen como fin la reduccin de la caries dental infantil. La credulidad del pblico es la responsable de la actual distribucin de agua artificialmente fluorizada. (En Alemania el agua est protegida, y por eso nos recomiendan el flor en dentfricos y en la sal de mesa.) Pero, sigue Perkins en su carta, y esto lo digo clara y decididamente la verdadera razn oculta tras la fluorizacin del agua no es la salud de los dientes de los nios. Si esa fuera realmente la razn, habra otras posibilidades ms fciles, econmicas y mucho ms eficaces de llevarlo a cabo.

La verdadera razn para el tratamiento del agua es la de reducir la resistencia de las masas contra la dominacin y el control y la prdida de libertad. En la parte posterior del hemisferio enceflico izquierdo existe un rea pequea responsable de la fuerza del individuo para resistir contra la dominacin. Repetidas dosis mnimas de fluoruros reducirn, despus de cierto tiempo y poco a poco, la fuerza del individuo para resistir contra la dominacin mediante el envenenamiento y la narcotizacin paulatinos de dicha parte del cerebro. La consecuencia es la incapacidad de tomar decisiones por s mismo. Esto hace que se sea manipulable!

Digo esto con toda la seriedad y sinceridad de un cientfico que lleva casi 20 aos investigando la qumica, bioqumica, fisiologa y patologa de los fluoruros. Toda persona que tome agua artificialmente fluorizada durante un ao o ms, no volver a ser la misma nunca ms, ni psquica ni fsicamente.

(Fuente: Jim Keith, Control del consciente, citado del The American Mercury, edicin sin fecha, reimpresin en Contact, 31 de enero 1995).

Para los dentistas, aproximadamente a partir de las promociones de los aos 60, la fluorizacin se convirti en un dogma del que ya no se comprueba su veracidad, a pesar de que se ha podido verificar que los fundamentos de la fluorizacin han resultado ser falsos.

La evidencia mdica sobre la prevencin de la caries hasta el da de hoy nunca ha podido ser comprobada correctamente. Varios estudios de campo (es decir, una observacin cientfica sistemtica en condiciones naturales) en EE.UU., Canad y Nueva Zelanda incluso han llegado a resultados que han puesto de manifiesto lo contrario.

Cmo funciona el fluoruro en la lucha contra la caries dental?

Ojo con que los ms pequeos no se traguen la pasta de dientes con flor.

El punto de partida era que se crea que el fluoruro era txico para las bacterias. Las bacterias, al igual que todos los seres vivos, necesitan alimento. Los alimentos azucarados son particularmente ideales para las bacterias de la cavidad bucal. Debido al contenido de azcar en nuestra alimentacin se produce un caldo de cultivo ideal para las bacterias que provocan enfermedades en los dientes y en el soporte dentario. Aunque el fluoruro envenena a las bacterias reduciendo de esta manera su capacidad para procesar el azcar.

El fluoruro es tan txico que no solo envenena a las bacterias, sino que, de paso, tambin envenena a otras clulas de nuestra boca.

Se supone que el fluoruro endurece el esmalte dental y, por lo tanto, lo hace ms resistente contra las bacterias de la caries. Sin embargo, un esmalte dental endurecido se fragmenta mucho ms rpido con alimentos duros que un esmalte dental no endurecido. El esmalte dental natural ms suave es mucho ms resistente que el esmalte endurecido debido al fluoruro. Esto no solo es vlido para los dientes, sino tambin para nuestros huesos. (Dr. Max Otto Bruker).

El peligro de utilizar fluoruro

Los fluoruros pueden causar graves problemas de salud, incluso aunque solo se ingieran en pequeas dosis como, p. ej., por medio de la pasta de dientes o tambin a travs del agua fluorada. El flor se acumula en el organismo! Si se inhala en grandes cantidades, el flor provoca una grave irritacin de las vas respiratorias, tos, dolor de garganta y dificultad para respirar. Los sntomas de intoxicacin son muy variados y pueden consultarse en la literatura especializada. El contacto con la piel conlleva irritacin, enrojecimiento y dolores, dado que los fluoruros tienen efectos corrosivos. Al entrar en contacto con los ojos se producen irritaciones y graves lesiones oculares. El flor acta sobre la tiroides y bloquea el metabolismo de las grasas y protenas. Esto conduce a una obesidad masiva. Las grasas y protenas se almacenan en el tejido. Las personas engordan, estn cansadas, aburridas e inactivas. (Dr. Walter Mauch). El fluoruro de sodio reduce el recuento de espermatozoides en el hombre. (David Rothseum en: La manipulacin biolgica del hombre).

El flor apaga de una manera lenta pero continuada la voluntad de las personas a querer defenderse. (Stephen The Dickinson Statement: A Mind-Bogging Thesis NEXUS magazine 1995).

El fluoruro afecta al cerebro y como neurotoxina reduce las capacidades cognitivas de los seres humanos y animales. La doctora Jennifer Luke de la University of Surrey en Inglaterra particip en un estudio en el que se descubri que el flor afecta a la glndula pineal. El 25 % de todos los tranquilizantes relevantes y el 60 % de los psicofrmacos contienen flor.

Qu puedo hacer ahora?

Lo vuelvo a repetir: Es importante darse cuenta de las consecuencias de que el flor y el fluoruro se acumulen en el organismo! El conocido dicho del lobby farmacutico: La dosis hace el veneno ya no es aplicable a los fluoruros debido a su acumulacin en el organismo. Por consiguiente, en primer lugar es importante evitar los fluoruros por completo. No obstante, dado que actualmente es prcticamente imposible evitar completamente los fluoruros, y para volver a expulsar el fluoruro ingerido involuntariamente, existen algunas medidas. Estas consisten en una adecuada filtracin del agua, as como en sustancias adicionales que ayudan a su eliminacin. Como sustancias que ayudan a su eliminacin est la limpieza heptica segn Hulda Clark, la crcuma, los pomelos, el polvo de zeolita y especialmente tambin la eliminacin con brax.

Para evitar la caries dental, simplemente comience por reducir su consumo de azcar industrial, harinas blancas y productos de pastelera. Lamentablemente, el aspartamo modificado genticamente tampoco es una alternativa al azcar.

Filtrar el agua

El mtodo ms seguro para la extraccin del flor del agua es un buen filtro de bloque de carbn junto con un prefiltro. Considero que la smosis no es adecuada para este tipo de casos, dado que la presin afecta a la estructura del agua y disminuye el valor pH. Por medio de un carbn de alta calidad es posible filtrar o reducir la mayora de los contaminantes. Los filtros de bloque de carbn activo puros y microfinos a base de un 100 % de cscara de coco de poros finos son capaces de filtrar el flor del agua potable. Dependiendo del caso, puede ser recomendable incrementar el contenido de carbn activo y, en lugar de un solo cartucho, instalar dos filtros de finos bloques de carbn activo en serie. A la hora de efectuar la sustitucin del cartucho, simplemente se coloca el nuevo cartucho en segundo lugar, como ltima fase de filtracin fina, mientras que el cartucho que antes estaba en ltimo lugar, ahora se coloca en el lugar de la primera fase de la filtracin. Tambin es til equipar el segundo cilindro (ltimo cartucho) con un cartucho de zeolita.

Vitalizar el agua

En funcin de la proporcin de contaminantes contenidos en el agua, las sustancias txicas tambin dejan tras de s una estructura propia del contaminante. Esta estructura se retroalimenta constantemente con la informacin del contaminante, sin importar que este se encuentre o no en el agua. En algunas ocasiones no es posible eliminar esta estructura solo por medio de la filtracin. Esta informacin atrapada en la estructura del agua, as como los ltimos restos de contaminante se renuevan en lo ms profundo de su estructura mediante un adecuado remolineado del agua conforme con la naturaleza, lo que no es posible solo mediante la filtracin. La vitalizacin del agua que realmente profundiza hasta la base, solo es posible por medio de un correcto y completo remolineado del agua dirigido hacia el interior. Esto se aplica a la calidad completa del agua y, especialmente, a todas aquellas sustancias difciles de filtrar, el flor y tambin los nitratos. A veces no es suficiente solo con la informacin positiva para el agua. Es la estructura del agua la que retiene el dao provocado por las toxinas a travs de su memoria, al igual que sucede con algunos tipos de dolores. El correcto remolineado mltiple dirigido hacia el interior agita la estructura del agua hasta devolverla a su lugar de manera que pueda llenarse ahora con muchas informaciones positivas.

