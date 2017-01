El impacto de lo que consumimos y las especies en peligro de extincin en un mismo mapa

New York times

Un mapa que muestra el impacto en la biodiversidad de la actividad comercial mundial. El morado indica las reas donde las especies terrestres estn en peligro de extincin, y el azul, donde peligra la vida silvestre marina. Cuanto ms oscura es el rea, ms grave es la amenaza. Credit Daniel Moran y Keiichiro Kanemoto

Las cosas que compramos y consumimos pueden conllevar consecuencias mortales para la vida silvestre del planeta. Una serie de mapas muestra dnde se est ocasionando el mayor dao.

Daniel Moran, ecologista industrial de la Universidad de Ciencia y Tecnologa de Noruega, junto con su colega Keiichiro Kanemoto de la Universidad Shinshu en Japn, elabor estos mapas para un artculo publicado el 4 de enero en la revista Nature Ecology & Evolution, con el objetivo de ilustrar el impacto de lo que llaman huella de la biodiversidad.

Moran considera que esta idea es un primer paso hacia la creacin de herramientas que permitirn algn da a las naciones regular la biodiversidad mediante tratados comerciales, como ahora ocurre con las emisiones de carbn.

Sin duda nos gustan las cosas; sin embargo, el origen insostenible de estas cosas ha estado daando la biodiversidad del planeta. Hasta ahora se sabe que mil animales han pasado a ser extintos durante los ltimos 500 aos, sobre todo debido a la destruccin de su hbitat. Las estimaciones varan, pero actualmente la velocidad de extincin es entre cien y mil veces mayor que la que haba cuando no existan los humanos, explican los cientficos.

Para visualizar la conexin entre el comercio internacional y su impacto ecolgico, estos mapas conectan las cadenas de suministros de los bienes de consumo comercializados en 187 pases con la presencia geogrfica de 6803 animales clasificados como vulnerables, en peligro de extincin o en peligro crtico de extincin por la Unin Internacional para la Conservacin de la Naturaleza y BirdLife International.

Se analizaron 166 amenazas originadas por la actividad humana que afectan a cada uno de estos animales, y se les dio seguimiento hasta llegar al destino ltimo de los bienes de consumo que resultaban de dicha actividad.

Las regiones con mayor impacto fueron Estados Unidos, la Unin Europea y Japn. La Unin Europea y Estados Unidos representan amenazas especialmente importantes para la vida marina en el sureste asitico.

En las reas que estn bajo mayor amenaza, la abundante biodiversidad coincide con una gran actividad econmica. En lo general, esto deja fuera a Estados Unidos y Europa, pues la biodiversidad en estas regiones ya se encuentra muy mermada por el impacto de las poblaciones humanas.

Para ayudar a mitigar el dao, Moran sugiere que los consumidores exijan bienes originarios de fuentes ms sustentables, con un etiquetado apropiado. La mayor parte del impacto viene de los productos alimenticios y textiles, como aceite de palma, caf y t producidos de manera poco sustentable, as como el papel, la madera y el algodn.

No obstante, el mapa tiene sus limitaciones, pues no sigue la pista de la concentracin de amenazas sobre alguna especie en particular en relacin con algn sitio de produccin especfico.

Fuente: http://www.nytimes.com/es/2017/01/17/el-impacto-de-lo-que-consumimos-y-las-especies-en-peligro-de-extincion-en-un-mismo-mapa/?em_pos=small&emc=edit_bn_20170117&nl=boletin&nl_art=2&nlid=45810960&ref=headline&te=1