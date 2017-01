La temperatura del planeta bate su rcord por tercer ao consecutivo

Aunque muchos desconozcan de qu se trata el calentamiento global sienten sus efectos en el clima local. EFE

PBLICO / EP

MADRID.- La temperatura global del planeta ha alcanzado su rcord ms alto en 2016 por tercer ao consecutivo, lo cual determina que estamos ante grandes cambios climticos, segn un estudio cientfico. Es la primera vez desde que se iniciaron los registros en 1880 que las temperaturas superan la cifra del ao anterior durante tres aos seguidos.

Estos datos se han publicado dos das antes de la toma de posesin del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, que jurar su cargo este viernes. Trump calific el calentamiento global como un cuento chino y prometi que adoptara nuevas polticas, que iran en la lnea contraria a la adoptada por su predecesor por reducir las emisiones de gases que incrementan este fenmeno.



El estudio determina que la temperatura de La Tierra est aumentando notablemente, alcanzando altos niveles, un hecho evidente tanto para el mundo como para la civilizacin humana.

En 2015 y 2016 el calentamiento global se vio incrementado por el fenmeno climtico denominado El Nio, que afect al Pacfico oriental ecuatorial.

Durante el ao 2016, la temperatura promedio a travs de las superficies terrestres y ocenicas globales fue de 0.94 C por encima del promedio del siglo XX de 13.9 C. Este fue el ms alto entre todos los aos en el registro de 1880-2016, superando el rcord anterior establecido el ao 2015 por 0.04 C.

Durante 2016, la temperatura media mundial de la superficie terrestre fue de 1,43 C por encima de la media del siglo XX. Esta fue la ms alta entre todos los aos en el registro de 1880-2016, superando el rcord anterior de 2015 por 0,10 C.

Las temperaturas altas registradas sobre tierra firme se midieron a travs de Extremo Oriente Rusia, Alaska, extremo oeste de Canad, una franja del este de los Estados Unidos, gran parte de Amrica Central y el norte de Amrica del Sur, el sur de Chile gran parte de frica Oriental y Occidental, del sur de Asia, gran parte de las naciones insulares del sudeste asitico y Papua Nueva Guinea, y partes de Australia, especialmente a lo largo de las costas norte y este. Ningn rea de tierra firme fue ms fra que la media durante el ao.

La nica zona ocenica con temperaturas fras registradas fue al este del Paso Drake cerca de la Pennsula Antrtica, un rea que ha estado mucho ms fra que la media desde finales de 2013.

En cuanto al hielo y la nieve, segn los datos de la NOAA analizados por el Laboratorio de Nieve Global de Rutgers, la extensin media anual de la capa de nieve en el Hemisferio Norte durante 2016 fue de 15.304.000 kilmetros cuadrados. Esto fue cerca de 160.000 kilmetros cuadrados menos que el promedio 1981-2010.

En cuanto al Mar rtico, las tendencias recientes en el declive de la extensin del hielo polar polar rtico continuaron en 2016. Al promediar los datos diarios del Centro Nacional de Datos sobre Nieve y Hielo, y observando que hubo una transicin de sensor no anticipada durante el ao, la extensin anual promedio estimada del hielo marino en el rtico fue de aproximadamente 6.308.000 kilmetros cuadrados, el promedio anual ms pequeo del registro.

La extensin anual del hielo marino antrtico fue la segunda ms pequea registrada, por detrs de 1986, en 6.936.000 kilmetros cuadrados. En noviembre y diciembre de 2016 extensiones batieron el rcord como las de menor tamao.

Fuente: http://www.publico.es/sociedad/temperatura-del-planeta-bate-record.html