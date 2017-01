Resea de "La nube. Big Data en un mundo turbulento" de Vincent Mosco. Biblioteca Buridn 2016 (edicin original 2014) y traduccin de Alba Dedeu

Una aguda mirada poltico-social sobre la nube informtica

Sobre el autor: analista de las transformaciones en el mbito de la comunicacin y de los medios, Vincent Mosco, promotor de la Canadian Social Sciences and Humanities Research Council, ha centrado su atencin en las investigaciones de las dimensiones sociales, polticas, econmicas y culturales de los nuevos usos tecnolgicos, especialmente en el mbito de la informtica. La nube es un estupendo ejemplo de sus investigaciones, intereses y sus resultados. Uno de sus libros, Fantasas electrnicas, fue traducido al castellano por Paids y publicado en 1986.

Estructurado en cinco captulos 1. La nube se comi mis deberes. 2. Del servicio informtico a la informtica en la nube. 3. El marketing de la nube sublime. 4. Nubes grises. 5. Big Data y la cultura de las nubes-, mas las notas (pocas, apenas cuatro pginas, y al final del libro), la bibliografa y un ndice terminolgico, la nica pega que creo que se puede apuntar a este magnfico ensayo es la ausencia de un glosario al final del libro, la falta de definicin de algunos trminos (que el autor debe dar por conocidos por todos o casi todos), la extensin -nunca desinformada y en general de inters- con la que se extiende de algunos temas y, acaso, que algunas elucubraciones marginales le alejan en ocasiones un poco de la temtica central. Sealado lo anterior, lo nico que cabe decir es que vale mucho la pena la lectura y relectura (a poder ser en seminario) de este magnfico ensayo.

La temtica del ensayo en palabras del autor: " la mayora de los lectores seguramente tenan una idea de la nube como el espacio donde reside la informacin hasta que se la convoca al ordenador, la tablet o el smartphone; o, en el caso de que haya algn fallo, el lugar donde muere esa informacin Para bien o para mal la nube ya esta ah.. La nube y Big Data son motores que impulsan el capitalismo de la informacin a la vez que permiten una forma de saber cada vez ms dominante. Estos procesos interconectados y las crticas y los desafos a los que se enfrentan son los temas principales de La nube".

Como no es posible ningn resumen, son muchos los asuntos desarrollados y las informaciones dadas, me centro en uno de los nudos que creo ms de inters desde un punto de vista gnoseolgico.

Durante mucho tiempo, seala Mosco, los cientficos sociales han estado trabajando con grandes paquetes de datos para hallar vnculos entre variables aparentemente no relacionadas. Pero ahora ha irrumpido algo diferente. El esfuerzo concertado por comunidades de cientficos "informatizados" para hacer que esta herramienta -que es eso, una herramienta, potente o muy potente si queremos acotarla- sea singularmente la ms importante en todas las investigaciones, su ncleo central por expresarlo de algn modo. Para algunos, en absoluto una minora, es la "alternativa mgica" a los mtodos que han guiado la investigacin cientfica y humanstica durante siglos. Desde ese punto de vista, no sera propiamente un instrumento metodolgico sino el mtodo, el mtodo de nuestra poca. Lo hecho hasta ahora es historia, historia superada.

An ms, dando otra vuelta de tuerca, "Big Data no es slo un mtodo; es un mito, una historia sublime sobre cmo hacer borbotar la sabidura, no de la defectuosa inteligencia de los humanos (con todas las limitaciones que conocemos tan bien) sino de los datos puros almacenados en la nube" (p. 291).

El autor habla, con mucha razn, del positivismo digital. Los hechos informticos son los hechos informticos. La teora es eso.

Proclamando el fin de la teora, en el sentido usual del concepto, Chris Anderson, recuerda Mosco, dio el primer paso en esta direccin en un artculo de la revista Wired en 2008. El aluvin de datos -es Anderson quien habla- "convierte el mtodo cientfico en algo obsoleto". Ni ms ni menos. Asunto superado.

No slo eso: para Anderson, y no es el nico que piensa en esta direccin, los Big Data suponen nada menos que un cambio de paradigma, una autntica revolucin conceptual sobre nuestra nocin de saber. Los Big Data no slo hacen que la ciencia, la nueva ciencia, sea mejor sino que, de hecho, acaban con la ciencia como tal y como la conocemos y la sustituyen, la estn sustituyendo, por una nueva forma de saber "no cientfico", superador de lo que llamamos y conocemos por ciencia. Para algunos tericos de esta nueva situacin, el nuevo visionario es el cientfico de datos que obtiene mgicamente la verdad a partir de montaas de informacin en apariencia no relacionada. Estamos en una nueva era cientfica, en una nueva poca: la era del cientfico de datos.

Mosco denuncia el mito creado en el interior de esa concepcin: la nube y los Big Data consiguen aunar nuestras falsas esperanzas "mediante su promesa de un suministro interminable de informacin accesible, que se utilizara para resolver los problemas que aquejan al mundo y permitir llegar a formas de perfeccin que, hasta hace poco, slo podramos encontrar en el mundo de los sueos" (p. 296). No es ninguna tontera, como puede verse, lo que est en juego.

Robert M. McChesney, autor de Desconexin digital, otro de los libros publicados en Buridn, ha comentado que "una vez ms, Vicent Mosco nos marca el camino a seguir para comprender el gran fenmeno de la comunicacin de nuestra poca: la informtica en la nube. Su libro ilumina poderosamente ese fenmeno, educndonos y proporcionndonos un anlisis crtico, matizaciones y contexto. Mosco, aqu, nos ofrece recursos indispensables para comprender el sentido de la era digital".

Podrn pensar tal vez que McChesney es un colega o amigo del autor (no lo s) o que exagera en demasa. No es as: analiza, acierta y nos ensea. Mosco, como seala otra comentarista (Janet Wasko), "mira a travs de las nubes para hacerse preguntas acerca de cmo se utilizan estos nuevos sistemas, quin los controla, y cules son las consecuencias de su empleo".

Y no slo pregunta sino que responde satisfactoriamente, por mucho que nos inquiete, en la mayor parte de las ocasiones.

Llamo la atencin sobre dos apartados del segundo captulo -"Del servicio informtico a la informtica en la nube"- que creo de especial inters: "El servicio informtico (casi) llega a Chile" y "La ciberntica en la Unin Sovitica".

Fuente: El Viejo Topo, diciembre de 2016

