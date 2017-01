La propuesta retrgrada

GKillCity

El candidato a la presidencia por CREO, Guillermo Lasso present los compromisos que considera ms urgentes de tratar una vez gane la presidencia en febrero. Sus propuestas de campaa se basan en el verboy el ms preocupante es el punto 10. Lasso propone derogar el impuesto ambiental a la contaminacin vehicular, comnmente conocido como impuesto verde. Despus de revisar este punto, me pregunto: sabe lo que es el Cambio Climtico? Cree que el Cambio Climtico es real? Conoce las actividades que contribuyen al Cambio Climtico? Conoce las consecuencias esperadas del Cambio Climtico? Aunque existe un gran debate sobre sus evidencias, este podra definirse como los cambios en las medias de las variables atmosfricas (temperatura, humedad, precipitacin). Aunque expresado de esta manera no parece tan grave, las consecuencias que el cambio en el clima podra tener en la humanidad son devastadoras: en algunos casos se espera la migracin forzada de millones de habitantes de zonas costeras, el cambio de aptitud para determinados cultivos (en el del caf es posible que la mitad de las reas cultivadas en la actualidad presenten prdidas del 20-40% en la productividad) lo que obligara a buscar nuevas zonas para el cultivo.Por su propuesta pareciera que las respuestas a todas las preguntas anteriores son no, Lasso parece no entender de Cambio Climtico: se olvida de cosas simples como que el Ecuador es parte de un mismo planeta, que el cambio climtico es global, que no es cuestin de fe sino de ciencia, se olvida (o ignora) que el consumo de combustibles fsiles es uno de los principales responsables de emisiones de gases efecto invernadero causantes directos del cambio climtico, informacin que el IPCC (Panel Intergubernamental de Expertos ante el Cambio Climtico) ha repetido hasta el cansancio.La propuesta de eliminar el impuesto verde es retrgrada y carente de lgica planetaria. Mientras a nivel mundial se plantean estrategias econmicas que desincentivan el uso de combustibles fsiles e impulsan un desarrollo con bajas emisiones de CO2, como las Estrategias de desarrollo bajas en emisiones (LEDs por sus siglas en ingls), el candidato de CREO nos retrocede como pas a 1958, cuando la humanidad todava crea que las emisiones de gases efecto invernadero no tenan consecuencias en el clima a escala global. La propuesta tambin ignora que, como humanidad, tenemos el compromiso de no aumentar en 2C la temperatura global, y que para lograr esta meta, es necesario reducir emisiones y aumentar la capacidad de secuestro de carbono del planeta (que puede lograrse a travs del incremento de cobertura forestal), ignora tambin que el compromiso es de todos, que el gobierno y sus instituciones deben buscar medidas que faciliten el cumplimiento de esta meta planetaria. El candidato de CREO se olvida tambin que el reto consiste en lograr un desarrollo sostenible, uno que sea capaz de garantizar el cumplimiento de las necesidades bsicas fundamentales del ser humano, y al mismo tiempo acortar la brecha existente entre conservacin y produccin.Mientras en otros pases, como Chile y Costa Rica, se establecen impuestos a los combustibles cuyos fondos son destinados a programas de pagos por servicios ambientales, la propuesta de Lasso va de reversa. Uno de los ejemplos exitosos de la aplicacin del impuesto a los combustibles es Costa Rica: destina el 4% de este impuesto como aporte al Fondo de Fomento Forestal (FONAFIFO), que a su vez invierte el 3% de ese dinero en programas de reforestacin a nivel nacional, y el 1% al Ministerio de Agricultura y Ganadera, para financiar cultivos orgnicos. Los resultados son claros: la cobertura forestal se ha incrementado en ms de 10% entre 1990 y 2013, y la tasa de deforestacin se ha reducido, siendo de las ms bajas en pases tropicales. El resultado responde a un plan nacional de carbono neutralidad, en el cuaĺ aportan tambin la ley forestal y la contribucin del impuesto a los combustibles.A pesar del escepticismo de ciertos sectores que mencionan que como pas la contribucin del Ecuador en las emisiones de gases efecto invernadero es insignificante, y por lo tanto deberamos enfocar nuestros esfuerzos en la adaptacin, es necesario recordar que adaptacin es tambin aumentar la resiliencia de las comunidades y ecosistemas naturales, y esta puede lograrse con la proteccin de reas naturales y el aumento de la cobertura forestal. Una propuesta sensata con el pas y el planeta, sera optimizar el uso de los recursos generados por el impuesto verde que para el 2015 significaron un ingreso de 113,2 millones de dlares al Estado. Esta optimizacin de recursos para el pas y el planeta se podra realizar mediante el financiamiento de programas enfocados en la adaptacin y mitigacin al cambio climtico (pago por servicios ambientales) y en el apoyo a la generacin de informacin cientfica que permita desarrollar estrategias de mitigacin y adaptacin que respondan a las necesidades del pas: hace falta modelar los impactos esperados del clima para los prximos 30 y 50 aos y conocer cules sern las consecuencias de estos cambios en los sistemas de produccin agrcola, asentamientos urbanos, provisin de agua.El punto 10 del compromiso notariado de Lasso es una propuesta demaggica que busca sumar votos pero resta la oportunidad de mejorar la capacidad de adaptacin a los cambios esperados en el clima, especialmente a los sectores ms vulnerables, para los cuales, como casi siempre las probabilidades les juegan en contra.Fuente: http://elecciones2017.gkillcity.com/2017/01/16/guillermo-lasso-impuesto-verde-propuestas/