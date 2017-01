Los cnones de belleza que nos imponen a las mujeres generan problemas que no pueden ser solucionados individualmente sino comprendiendo y denunciando las estructuras sociales que los favorecen.



Los anuncios de turrn deberan incluir despus una leyenda que dijera algo as: Las autoridades turronarias advierten de que las mujeres pueden sufrir consecuencias sociales muy graves si se pasan con la dosis recomendada. En este mundo, las gordas son despreciadas y ridiculizadas.Al pan, pan y al vino, vino; pero sin pasarse, claro. Lleg enero y esa cuesta de la que todo el mundo habla parece estar pensada para que bajemos los kilos que nos sobran despus del atracn de Navidad. Este tema, motivo de risas para muchos, puede llegar a convertirse en un problema de primer orden para otras: las que crecemos y vivimos con pnico a estar gordas y, por tanto, desplazadas en esta sociedad en la que la aceptacin pasa por responder a unos cnones de belleza muy determinados.La relacin entre las mujeres y la comida no es ninguna broma. El cuerpo de las mujeres es un campo de batalla, pero, sobre todo, es una pgina en blanco sobre la que cualquiera puede opinar. Vase el vestido de Pedroche, que ya parece un clsico en esta poca del ao. Ms all de entrar, de nuevo, en el debate sobre si su aparicin responde a una exigencia patriarcal o es el mximo exponente de la libertad de las mujeres, lo nico que tengo claro en este asunto es que si lo lleva no es ni porque quiere ella ni porque quiere Atresmedia.Cristina Pedroche se pone ese vestido para dar las campanadas porque cabe dentro y eso no lo podemos decir todas. Me resulta difcil hablar de la relacin de las mujeres con sus cuerpos sin hablar de qu relacin mantengo yo con el mo. Es, desde luego, compleja y dolorosa. Si hago un balance de mi vida, no puedo ms que reconocer que me he sentido mejor -quiz, incluso, ms feliz- durante las pocas en las que he estado ms delgada.Podra aludir a la salud fsica y decir que me senta mejor porque no me costaba tanto subir las escaleras, pero lo cierto es que si estoy delgada me siento ms atractiva y, eso, me hace sentir bien. Ms poderosa, ms empoderada, ms preparada para gustar, para gustarme y para gustar a otras.Tanto estudiar sobre teoras feministas y, ahora, a estas alturas, tengo que confesar que me gusto ms cuando estoy delgada y que siento placer al ir a la zapatera a que me hagan ms agujeros en mis cinturones. Hace aos que una corriente importante del feminismo viene denunciando la gordofobia que sufrimos como sociedad.Mentira si dijera que no est tambin dentro de m. Mi relacin con la comida es tan triste y dolorosa que, por ejemplo, evito comer delante de mujeres por las que siento atraccin sexual. Os parece una chorrada? Lo es. Lo asumo. No voy a defenderme, slo lo enuncio para, entre otras cosas, poder perdonarme.Qu pasa dentro de m para que acte as? Supongo que tiene que ver con muchsimos factores, algunos que reconozco y otros que ni siquiera huelo de lejos. Despojarse de los miedos que no son slo nuestros sino que responden a la forma en la que nos han educado y nos han permitido acercarnos al mundo no puede ser un trabajo individual.La relacin de amor-odio que tenemos todas nosotras con nuestro cuerpo es una guerra social, por ms que cada cual la libremos con nosotras mismas.Los modelos de belleza a los que est sometida nuestra felicidad cada vez estn ms globalizados. La industria de la moda parece querer hacer evidente la teora de los iguales y las idnticas de Celia Amors, en la que la filsofa explica cmo socialmente los hombres crecen creyendo que, entre ellos son y pueden tratarse de igual a igual, mientras nosotras aprendemos que nuestro objetivo es ser idnticas, no ser nada ms que mujeres. Y nada menos.As, en la construccin de este mundo inhabitable, con tantas desigualdades, observamos atnitas cmo los modelos de belleza cada vez son ms globalizados. Recuerdo cmo muchas de las mujeres que he conocido en mis viajes al Sahara viven obsesionadas por evitar que les de la luz del sol y se maquillan compulsivamente para no permitir que sus pieles tomen el tono que se les corresponde.En los anuncios publicitarios de Amrica Latina, las mujeres que aparecen son blancas, altas y delgadas porque as es cmo se entiende el xito.Aqu y all, a un lado y al otro del mundo, en sociedades en las que la igualdad formal es casi ya una victoria y en otras en las que an queda mucho que llover para que esto ocurra, nuestros cuerpos siguen siendo lugares sobre los que se puede opinar, que se pueden violentar y cuestionar sin nuestro consentimiento; y sobre nuestros cuerpos seguimos nosotras tambin construyndonos para ser aceptadas quiz sin ser conscientes de que el ideal de mujer que se nos impone es tan irreal como los propios Reyes Magos.