El 20 de enero Donald Trump tomar posesin como el 45 presidente de Estados Unidos. Atrs quedan los dos ltimos aos, marcados por el inicio de un dinmico proceso de normalizacin de relaciones encabezado por los presidentes Ral Castro y Barack Obama. Para Cuba, dicho camino poltico ha sido el fruto de la victoria de la resistencia del pueblo cubano y, adems, de una adecuada visin pragmtica y estratgica por parte de liderazgo poltico cubano, sobre todo en el entorno del presidente Ral Castro. Cuba Posible ha dialogado con cinco analistas cubanos (Arturo Lpez Levy, Mara Isabel Alfonso, Francisco Lpez-Segrera, Esther Velis y Domingo Amuchstegui) para analizar el camino desandado y qu puede deparar el futuro.

Barack Obama termina sus ocho aos de mandato frente al gobierno de Estados Unidos. Ha sido un importante impulsor de la normalizacin de relaciones con Cuba. Cules han sido sus mayores contribuciones a favor de las relaciones bilaterales entre ambos pases? Cules lmites dej?

Francisco Lpez-Segrera: A continuacin tratar de resumir en forma de hiptesis la respuesta a esta primera pregunta[1].

1. A diferencia de lo ocurrido en el restablecimiento de relaciones de Estados Unidos con China y Vietnam, es obvio desde el 17D de 2014 y en especial desde que se restablecieron las relaciones el 20J de 2015, qu estas avanzarn hacia la normalizacin dependiendo de un quid pro quo. Es decir, de concesiones que debe hacer Cuba a cambio de la flexibilizacin y desregulacin de aspectos del bloqueo-embargo por la administracin Obama.

2. Si bien la poltica del Presidente Obama hacia Cuba parece partir de la premisa de que Estados Unidos tomar decisiones y medidas acordes con sus valores y que convienen a sus intereses, independientemente de lo que haga o no el Gobierno cubano como respuesta a ellas, este ltimo percibe, al no haberse levantado el bloqueo, que es el quid pro quo lo que rige esta poltica.

3. Obama, antes de terminar su mandato, podra haber avanzado mucho ms en desregular las actuales prohibiciones propias del embargo, aun cuando el Congreso no haya aprobado su eliminacin. Si no lo ha hecho, es debido a que su poltica hacia Cuba, su forma de concebir las relaciones, es mediante un quid pro quo. Esta frmula tal vez se vio reforzada en el marco de la coyuntura electoral, con el fin de atraer la mayor cantidad posible del voto cubano-americano.[2]

4. Tanto el Presidente Obama y el Departamento del Tesoro, de un lado, y el Presidente Ral Castro y el Ministro de Relaciones Exteriores y Bruno Rodrguez, de otro, coinciden en que, pese a ciertas medidas de Obama que tienden a flexibilizarlo, el bloqueo-embargo sigue en vigencia sin apenas modificaciones sustanciales.[3]

5. Paradjicamente, si bien con Obama se han restablecido las relaciones diplomticas, durante sus mandatos se han reducido las relaciones comerciales entre Cuba y Estados Unidos y se han incrementado las multas a Cuba.

6. La poltica del presidente Obama no es ms de lo mismo, pues la doctrina Obama no parte del mismo supuesto de la de George W. Bush (2001-2009): with us or against us. A diferencia de esto, Obama se ha movido hacia la aceptacin de las diferencias, hacia la solucin negociada de los conflictos, la multipolaridad, el smart power y el soft power, tratando de fortalecer sus intereses y valores mediante el nfasis en la multipolaridad, en el dilogo y la negociacin, aunque sin renunciar a imponer su poltica por otros medios que pueden incluir acciones encubiertas y agresin militar.[4] Precisamente por esta nueva visin resultado de la declinacin hegemnica de Estados Unidos es que ha restablecido las relaciones con Cuba, aunque trate de desestabilizar a Venezuela y a los gobiernos pos-neoliberales y progresistas de la regin Bolivia, Ecuador y perciba al Brasil post-Dilma, a Macri y a los pases de la Alianza del Pacfico como sus verdaderos aliados.

7. La visita del presidente Obama a Cuba, del 20 al 22 de marzo de 2016, le permiti consolidar una poltica que le ha reportado grandes beneficios polticos: He venido aqu afirm Obama para enterrar el ltimo resquicio de la Guerra Fra en el continente americano. He venido aqu para extender una mano de amistad al pueblo cubano. Cuba, por su parte, asumi este desafo dndole plenas libertades de movimiento y de dirigirse pblicamente a la poblacin cubana, en la medida que su estabilidad poltica no la hace temer por los resultados e impacto de esta visita.

8. Un hito importante de la poltica de Obama hacia Cuba fue su Directiva Poltica Presidencial 43: Normalizacin de relaciones Estados Unidos-Cuba, pese a que an contiene elementos de la vieja poltica de Estados Unidos hacia Cuba y trata de influir en los cambios que estn ocurriendo en la Isla y no implica eliminar el bloqueo. Si bien Obama dio muchos pasos positivos en las relaciones con Cuba, dej como principal lmite a su poltica el no haber desmantelado aspectos claves del bloqueo que estaban en sus manos.

9. De acuerdo al Gobierno de Cuba, para que existan relaciones normales entre Cuba y Estados Unidos es necesario: que se elimine el bloqueo econmico, comercial y financiero; que se devuelva a Cuba el territorio ilegalmente ocupado por la Base Naval de Guantnamo; que cesen las transmisiones radiales y televisivas hacia Cuba violatorias de las normas internacionales y lesivas para la soberana de la Isla; que se eliminen los programas dirigidos a promover la subversin y la desestabilizacin internas y los intentos de fabricar una oposicin poltica interna dirigida a un cambio de rgimen; que se elimine en el terreno migratorio la Ley de Ajuste Cubano, que promueve la inmigracin ilegal y el programa parole para profesionales mdicos cubanos, que priva a Cuba de recursos humanos para atender la salud de la poblacin o para la cooperacin con otros pases; y que se compense al pueblo cubano por los daos humanos y econmicos provocados por las polticas de Estados Unidos y en especial por el bloqueo.[5]

Esther Velis: Durante el gobierno de Obama se dieron importantes pasos hacia la normalizacin de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos; sin duda el ms importante fue el restablecimiento de las relaciones diplomticas entre ambos pases, que abri el camino para acuerdos bilaterales en determinas reas (como proteccin ambiental, intercambios cientficos y de la salud, restablecimiento de vuelos comerciales, ampliacin de la categora de los ciudadanos que pueden visitar Cuba como parte del programa de People to People, etc.) En mi opinin esto ha contribuido a un mayor conocimiento de la realidad de nuestro pueblo y a identificar aquello que nos une y vislumbrar posibles reas de cooperacin futura. La abstencin en la votacin contra el bloqueo fue otro paso importante dado por el presidente Obama

Sin lugar a dudas quedaron muchas cuestiones pendientes. En primer lugar el levantamiento del bloqueo, que si bien corresponda al Congreso l pudo avanzar en algunos aspectos, que desbrozaran el camino hacia la normalizacin. Otro aspecto que creo que pudo haber eliminado, y no lo hizo, fue las restricciones financieras que impiden a Cuba la utilizacin del dlar en las transacciones comerciales. De igual forma dejo pendiente una promesa de su campaa: el cierre de la crcel que el Presidente Bush instalara en la base de Guantnamo.

Domingo Amuchstegui: Las contribuciones en el tema de la normalizacin de relaciones Cuba-Estados Unidos del saliente presidente Barack Obama acaparan la atencin de la mayor parte de los analistas, sobresaliendo el canje de Los Cinco, junto al anuncio del inicio de dicha normalizacin, las ceremonias del establecimiento de relaciones diplomticas, seguido de una docena de acuerdos bilaterales en reas de menor cuanta, resultados de los encuentros peridicos sostenidas entre delegaciones de ambos pases.

Apenas unos das atrs el presidente Obama anunciaba el fin de la poltica de pies secos/ pies mojados (obra de la Administracin Clinton) y del llamado parole (status migratorio provisional bajo palabra), utilizado por la Administracin de Bush hijo encaminado a promover una masiva desercin de mdicos cubanos, en particular de aquellos que cumplan misiones mdicas en terceros pases. Con esta decisin ejecutiva el presidente Obama evada el complicado proceso de las iniciativas en el Congreso para poner fin a la llamada Ley de Ajuste Cubano, de mediados de los aos 60 (Administracin Johnson). Adems, reduca los privilegios excepcionales de esta ltima legislacin para promover -como nunca antes y despus- los flujos masivos de cubanos hacia Estados Unidos por canales y vas ilegales. Con esto queda limitado el movimiento de cubanos hacia Estados Unidos mediante el sistema de cuotas normales (20,000 al ao, las visitas normales a Estados Unidos y el mecanismo de reunificacin familiar). En otras palabras, colocar el flujo de cubanos hacia Estados Unidos dentro de un marco normal, seguro y ordenado, como lo practican pases que sostienen relaciones normales.

Parecera as cerrar Obama con broche de oro sus contribuciones al proceso de normalizacin. Pero, est muy lejos de ello, pues sus iniciativas vinieron a cristalizar de manera bastante tarda y muy incompleta, a la vuelta del 2015. Nadie puede, ni debe, olvidar que la Administracin Obama ignor, una y otra vez, durante seis aos los llamados unnimes de los gobiernos hemisfricos en las cumbres de Puerto Espaa, San Pedro de Sula y Cartagena, as como las iniciativas comenzadas exitosamente por la Unin Europea, favoreciendo la normalizacin de relaciones con Cuba.

No ha habido un gobierno norteamericano que haya perseguido con tanta saa e impuesto -a partir de la muy ilegal y cuestionable prctica de la extraterritorialidad- multimillonarias sanciones y castigos de todo tipo a entidades bancarias y comerciales de la Unin Europea y de otros pases, debido a sus transacciones con Cuba en sus ocho aos de Administracin. Al mismo tiempo, Obama -junto con la mayora republicana en el Congreso- continu manteniendo en vigor hasta su traspaso el 20 de enero la totalidad de los pilares ms agresivos hacia el gobierno cubano, muy a pesar de sus reiteradas declaraciones en contra de la poltica de cambio de rgimen. Tampoco ech mano a otras muchas iniciativas ejecutivas que hubiera podido acometer, desestimando una y otra vez las sugerencias e indicaciones de las autoridades cubanas en este sentido, siendo el mejor ejemplo el de la autorizacin -derecho constitucional- a los ciudadanos norteamericanos de viajar como turistas a Cuba.

Mara Isabel Alfonso: El presidente Obama hizo contribuciones gigantescas a la normalizacin de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, de lo cual da fe la reciente eliminacin de la ley Pies Secos, Pies Mojados y el Cuban Medical Professional Parole Program, obstculos ambos a la normalizacin de relaciones entre las dos naciones. Encabezan la lista, por supuesto, la apertura de las embajadas de Washington y La Habana, precedida por la exclusin de Cuba de la lista de pases terroristas y la liberacin de Alan Gross y los 5 Cubanos. A esto sigui una cascada de eventos que, en dos aos, hicieron avanzar ms las relaciones bilaterales que en las cinco dcadas precedentes. Vale mencionar algunas de las ms importantes, propiciadas por su poltica pro-normalizacin:

1. Fortalecimiento en zonas de cooperacin en las reas de energa renovable, migracin, anti-terrorismo, anti-drogas, correos, investigacin mdica, industria farmacutica, y proteccin medioambiental. (Ejemplos notorios y recientes son el primer ensayo clnico en Estados Unidos de la vacuna cubana contra el cncer de pulmn y la firma de un importante convenio de preparacin y respuesta a la contaminacin por derrames de hidrocarburos en el Golfo de Mxico y el Estrecho de la Florida).

2. Primeras conexiones areas entre Cuba y Estados Unidos en 50 aos, incluyendo el servicio de cruceros y ocho aerolneas comerciales (Alaska Airlines, American Airlineas, Delta Airlines, Frontier Airlines, JetBlue Airways, Southwest Airlines, Spirit Airlines y United Airlines).

3. Firma de contratos de compaas de telecomunicacin Verizon y AT&T con ETECSA.

4. Firma de acuerdo entre Google y ETECSA, con el fin de facilitar mayor conectividad a Internet.

5. Introduccin de importantes enmiendas como el Freedom to Travel to Cuba Act, el Agricultural Export Expansion Act y otras que promueven un escenario a favor del intercambio.

La imposibilidad de revertir el embargo en su totalidad, dada su codificacin en ley, fue su mayor limitacin.

Arturo Lpez Levy: Al valorar el papel del presidente Obama en la normalizacin de relaciones con Cuba es conveniente ni sobreestimar ni subestimar el rol de su personalidad. El proceso de normalizacin tiene su causa fundamental estructural en la victoria de la resistencia nacionalista cubana contra casi seis dcadas de poltica imperial coercitiva de Estados Unidos, potencia renuente a aceptar las transformaciones que ocurrieron en la Isla como resultado de la Revolucin de 1959. Esa resistencia expuso que la poltica de embargo/bloqueo contra Cuba era no solo inmoral e ilegal ante el derecho internacional, sino tambin contraproducente a los intereses norteamericanos. El pueblo cubano, el de a pie que fue el que carg con los mayores sacrificios, no se dobleg. Mientras tanto, el liderazgo estatal y la diplomacia cubana construyeron una madeja de intercambios con aliados y rivales estratgicos de Estados Unidos, encareciendo el costo de oportunidad pagado por Washington en su intento de traducir la asimetra de poder con Cuba en sumisin hacia sus designios.

Dicho esto, el presidente Obama jug un papel fundamental como actor con potencialidad de veto para el curso tomado. Estados Unidos poda darse el lujo, por otra dcada, de insistir en una mala poltica fallida pues la economa cubana era 233 veces menor que la norteamericana en 2014, y la Isla no representaba un problema sustancial a la gran estrategia estadounidense fuera del hemisferio occidental (e incluso en este). Fue el presidente Obama quien demostr la inteligencia, flexibilidad y dignidad democrtica de cambiar la visin oficial norteamericana sobre Cuba, su gobierno y los procesos y culturas polticas que atraviesan el devenir de la Isla.

Los lmites de Obama en el desmontaje de la poltica imperial del embargo y su sustitucin por otra de corte hegemnico-persuasivo tienen que ver menos con su persona y carcter que con las deficiencias y mritos del sistema poltico norteamericano de chequeos y balances de poderes. Las leyes del embargo son solo derogables por el Congreso, y no existe una correlacin de fuerzas favorable a eliminarlas.

Cules son los caminos pendientes para alcanzar el tipo de relacin bilateral que pueda ser compartida por los dos pases?

Francisco Lpez Segrera: En diversos trabajos he sustentado la hiptesis de que el restablecimiento de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos es una poltica de Estado que sobrevivir a las presidencias tanto de Obama como de Ral Castro. Sin embargo hay elementos que tienden a su reversibilidad y otros a hacerla irreversible[6].

Entre los primeros tenemos: la decisin de Obama es una orden ejecutiva que puede ser derogada por el Presidente electo Donald Trump; Obama tuvo escaso tiempo poltico para consolidar su poltica hacia Cuba; en la presidencia de Trump pudiera producirse un incidente entre ambos pases que las descarrilara.

Tiende a hacer las relaciones irreversibles y a consolidarlas como poltica de Estado, entre otros aspectos, lo siguiente: las encuestas realizadas a los norteamericanos y a los cubanoamericanos muestran que una gran mayora est a favor de las relaciones; dado el inters que hay en el mercado cubano es posible que se logre un apoyo bi-partidista a esta poltica; a instancias del presidente Obama se han presentaron varios proyectos de ley para levantar el embargo; no podemos afirmar categricamente que Trump modificar sustancialmente la poltica de Obama hacia la Isla.

Adems de las hiptesis arriba enunciadas, se ha argumentado en forma novedosa acerca de siete reas de problemas que hay que tener en cuenta a la hora de analizar las relaciones Cuba- Estados Unidos: Cuba ha sido considerada como una parte de Estados Unidos, como una fruta madura que deba caer en su regazo; las negociaciones entre ambos pases no empiezan ahora, ni se circunscriben a lo bilateral como ya se observ en las negociaciones previas sobre temas africanos, entre otros; fue en 2014 cuando estuvieron maduras las condiciones para dar pasos y restablecer las relaciones; Estados Unidos no va a modificar sus valores e intereses a la hora de negociar con Cuba, ni tampoco sus objetivos con relacin a la Isla; pese al doble estndar de Estados Unidos en temas como los derechos humanos, lo esencial es avanzar en la agenda de acuerdos y temas posibles de negociar y tratar de normalizar las relaciones, sin quedarnos entrampados en una normalizacin ideal; la cultura cubana, no es solo fusin de lo africano y espaol, ya que la poblacin indgena fue prcticamente exterminada, sino tambin de lo norteamericano, elemento esencial de nuestra cultura; por ltimo, el restablecimiento de relaciones con Estados Unidos, tiende a que la percepcin de Cuba en dicho pas, e incluso a nivel mundial, sea mucho ms positiva como muestran las encuestas.[7]

En resumen, el gobierno cubano debe continuar negociando como hasta ahora aspectos diversos de las relaciones con Estados Unidos. Se han producido avances importantes en las siguientes reas, entre otras[8]:

Negociaciones y acuerdos varios con empresas de lneas areas, cruceros, hospedaje, y telecomunicaciones.

Seguridad Nacional: terrorismo, ciber-seguridad etc.

Salud: colaboracin en la lucha por la erradicacin del dengue y el Zika, tratamientos para el cncer en Estados Unidos con vacunas cubanas.

Medio Ambiente: acuerdos para tomar medidas conjuntas contra la polucin martima y posibles desastres por derrame de petrleo o de otra ndole.

Viajes: pese a las dificultades que pone Estados Unidos con los visados los viajes a la Isla se han incrementado en un 80 por ciento en los dos ltimos aos.[9]

Esther Velis: Existen muchos caminos por recorrer para lograr una buena relacin bilateral. El primero de ellos es el respeto a la soberana de Cuba y de los cubanos de elegir libremente su sistema poltico, la conviccin de que ninguno de los dos pases modificar su sistema poltico ni sus principios, por lo cual es necesario un alto grado de tolerancia. Muchas veces se pide a Cuba el respeto a la diversidad de criterios y opiniones en el mbito nacional y no se acta en consecuencia a nivel internacional. La sociedad actual, cada vez ms diversa y, a la vez, interconectada, nos impone una visin amplia que d cabida a las diferentes ideologas y culturas no solo en el mbito nacional, sino en el mbito de las relaciones entre Estados y a nivel multilateral.

Domingo Amuchstegui: Para alcanzar una relacin bilateral compartida, normal, armoniosa, queda un camino muy accidentado, repleto de obstculos maysculos, como se refleja en los dos ltimos prrafos de la pregunta anterior.

Llmese bloqueo o embargo -slo muy levemente atenuado hasta ahora- ah sigue casi con vigencia plena; el cambio de rgimen, respaldado por decenas de millones anualmente, conserva toda su actualidad; ah est la intil y casi inoperante Base Naval de Guantnamo, carente, por aadidura, de cualquier valor estratgico o tctico segn expertos de Estados Unidos no muestra Washington la ms mnima disposicin a ceder un pice.

Nunca en la historia diplomtica de Estados Unidos tantos militares en activo y retirados han argumentado a favor de una total normalizacin de relaciones con Cuba. No pocos, de manera escrita y pblica, lo hicieron al comienzo de la Administracin Obama. Se ha destacado por estos la cooperacin constructiva de los cubanos en mltiples esferas de la seguridad regional (narcotrfico, trfico ilegal de personas, cooperacin en el sector fronterizo de Guantnamo, desastres naturales y otros), incluso desde antes que Obama llegara a ser senador. Y si esto ha sido as, por qu mantener los pilares agresivos fundamentales de hace casi 60 aos, muy a pesar de haber iniciado una normalizacin de relaciones?

Debe agregarse algo no menos significativo: sobre la Administracin de Obama persuadieron, influyeron y convencieron, no pocos cubanoamericanos que hasta los 90 del siglo pasado figuraban a la cabeza de la oposicin del exilio beligerante contra el gobierno cubano. En estos hubo un proceso de reflexin y reconsideracin total de sus posiciones confrontacionales del pasado reciente. Desplegaron un nuevo lobbismo a favor de la normalizacin: Saladrigas, Fanjul y Gutirrez, estuvieron entre los que favorecieron estos nuevos rumbos, algo inusitado y sin precedentes.

Cuba fue, y sigue siendo, el pas agredido y Estados Unidos el agresor. Tan simple como eso! Y corresponde a este ltimo mostrar la flexibilidad, disposicin constructiva e iniciativas en consonancia con dicha realidad histrica. El especialista en relaciones internacionales Kenneth Waltz lo ha repetido con atinada puntera: Los grandes poderes pueden darse el lujo de ser flexibles; los pases pequeos no. Los mitos de que la dirigencia cubana nunca procur la negociacin o que hoy se resiste a hacer concesiones, no son ms que eso: mitos y mentiras. Me limito a recomendar a cualquiera que quiera discutir sobre bases serias semejantes acusaciones contra la dirigencia cubana, que se remitan a Bernardo Benes y sus memorias, la excelente compilacin de documentos bajo el ttulo de Back Channel to Cuba y para desmantelar lo de las concesiones el excelente trabajo del profesor William LeoGrande en el Huffington Post en torno a los Ocho Mitos contra Cuba. Argumentos y documentos sobran, como tambin sobran los sordos y los ciegos.

Una relacin bilateral compartida que no transite, con xito, por estos obstculos, seguir arrastrando la agenda conflictiva de una superpotencia que jams quiso conciliar con un pequeo pas.

Mara Isabel Alfonso: Parte del problema precisamente es si es todava pensable una lgica de caminos pendientes con una nueva Administracin que amenaza con desandar esos caminos y revertir el proceso de normalizacin, regresando a la era de total patronazgo y falta de reconocimiento de Cuba como un interlocutor real. Por ejemplo, en su sesin de confirmacin, el nominado Secretario de Estado y ex-presidente de la Corporacin Exxon Mobil, Rex Tillerson, expres que tendr en su agenda una revisin de todas las rdenes ejecutivas con respecto a Cuba, incluyendo la exclusin de la Isla de la lista de pases terroristas. Esta respuesta, si bien fue una reaccin al arrinconamiento del senador Marco Rubio durante la audiencia de confirmacin del futuro Secretario de Estado, deja ver que existe todava la mentalidad de cheque en blanco con respecto a Cuba, y que en cualquier momento puede reactivarse el lenguaje del asedio y la subestimacin.

Por tanto, es muy probable que lo nico que quede pendiente sea una vuelta a los inicios, cuando de lo que se trataba era de transitar de una cultura de hostilidad a otra de diplomacia. A organizaciones como Cuban Americans for Engagement (CAFE) les toc la dura tarea de plantear, acaso como posible, la posibilidad de hablar de engagment, en medio de dominantes dinmicas disengagement. Lo bueno es que ya nadie tiene que empezar de cero.

Arturo Lpez Levy: Se necesita una lista muy grande. En dos aos, desde 2014, no se puede desmantelar la hostilidad cultivada en casi seis dcadas o incluso desde que se estableci una relacin de dominacin en 1902, reformada en 1934, y rechazada por el nacionalismo cubano a la manera mamb de Maceo, para no usar una palabra ms fuerte, desde 1959.

Me referir a lo que considero el paradigma de normalidad asimtrica que es el disponible para una relacin como la que existe entre Cuba (un pequeo pas, motivado por fuertes sentimientos e intereses nacionalistas) y Estados Unidos (una gran potencia en su vecindad). El paradigma de normalidad asimtrica implica que Estados Unidos acepte respetar la soberana cubana en su totalidad, lo que implica tratar a la Isla en su poltica exterior e interna como una esfera fuera de su dominio. Cuba, por su parte, debe entender que por su propio inters nacional le conviene tomar nota de la disparidad de poder y ser deferente ante la realidad de que las grandes potencias tienen un rol en trminos de intereses, capacidad de proyeccin y responsabilidades que les otorgan, incluso en la Carta de la ONU, prerrogativas especiales. La asimetra de poder a favor de Estados Unidos y de atencin a favor de Cuba son rasgos estables no transicionales, por lo cual la normalizacin no pasa por vencer la disparidad sino por aceptarla, manejarla y negociarla; de modo que de una dinmica de enfrentamiento se pase al predominio de polticas de ganancia mutua.

Para lograr lo anterior, qu se podra hacer durante el prximo mandato de Donald Trump?

Francisco Lpez-Segrera: Si bien la victoria de Trump implica una hegemona total del Partido Republicano y de la extrema derecha, esto no implica necesariamente una involucin negativa en las relaciones con Cuba.

Pudieran presentarse dos escenarios. El primero sera continuar con las negociaciones iniciadas como resultado de la poltica de Obama, aunque el presidente Trump pudiera en alguna ocasin hacer alguna declaracin agresiva como la que hizo con ocasin de la muerte de Fidel Castro. No es presumible que se den pasos, al menos en los primeros meses de su Administracin, para eliminar totalmente el bloqueo. Este primer escenario se vera impulsado dado el inters de invertir en la Isla por la mayora del empresariado cubanoamericano y de amplios sectores del empresariado norteamericano. Desde el punto de vista estratgico de Estados Unidos, esto pudiera impedir una relacin cada vez ms estrecha de la Isla con China, Rusia y la Unin Europea, cuyas relaciones econmicas con Cuba privan a Estados Unidos y a su empresariado de importantes oportunidades de negocios.[10]

Otro escenario posible sera una poltica de mayor confrontacin para quitarle a Cuba los beneficios recibidos por la poltica de Obama. Algunos opinan que lo expresado por el Secretario de Estado de Trump el 11 de enero de 2017 ante el Senado, podra ir en esa direccin, pues plante no eliminar el bloqueo a Cuba. Se haran declaraciones por Trump derogando y ridiculizando la Directiva presidencial 43: Normalizacin de relaciones Estados Unidos-Cuba de Obama hacia la Isla. Los defensores de este escenario argumentaran que una poltica hostil hacia la Isla, en un momento de crisis en Venezuela su principal socio comercial y de una situacin econmica difcil en Cuba, podra rendir dividendos en forma rpida a diferencia de otras acciones de poltica exterior con actores de mayor podero y relevancia como China e Irn, entre otros. Esto no implica que se romperan las relaciones, pero s que se paralizaran o revertiran incluso todas las negociaciones que se percibieran como beneficiosas para la Isla y se recrudeceran los aspectos financieros del bloqueo.

Dada la brevedad que exige una encuesta, no puedo entrar en un anlisis del proteccionismo de Trump, de su oposicin a los tratados de libre comercio aprobados (TLC) o por aprobar en el Pacfico (TPP) y en el Atlntico (TTIP), ni de sus halagos a cierto sectores de la comunidad cubana de la Florida hostiles al gobierno de Cuba, pero hasta ahora no se ha mostrado como partidario acrrimo del bloqueo ni se ha opuesto de manera clara a las relaciones de Estados Unidos con Cuba, ni a las inversiones norteamericanas en Cuba.

Es posible que Trump bloquee el plan de energa limpia de Obama y que haga todo lo posible por desmantelar el Obamacare, que siga afirmando que construir un muro que pagarn los mexicanos, que exhiba como victorias rpidas y prricas de su poltica proteccionista que algunos fabricantes de autos o aires acondicionados desven un monto de sus inversiones de Mxico y de otros pases hacia Estados Unidos, que impida que se materialicen el TPP con Asia y el TTIP con Europa, que ponga palos en la rueda al TLC, que aplauda el Brexit, que sus polticas de populismo de derecha de corte aislacionista le obliguen a elegir entre borrar del mapa al Estado Islmico o bien ser coherente con el aislacionismo, pero nada de esto implica que una poltica agresiva hacia Cuba tenga que ser necesariamente una prioridad.

Los factores apuntados ms arriba tienden a que sea el escenario positivo el que se consolide y predomine, pese a retricas declaraciones. El profesionalismo de la poltica exterior de Cuba hacia Estados Unidos, que tiene como piedra angular no condicionar ni negociar cambios internos ni en poltica exterior por presiones del pas norteo, ser clave al respecto. Es previsible que el gobierno cubano siga dando pasos constructivos y sin estridencias en el desarrollo de dichas relaciones y en la negociacin con otros actores internacionales de relevancia, a la vez que contina con la actualizacin de su modelo econmico.

Esther Velis: Desgraciadamente soy bastante pesimista en cuanto a qu podamos lograr con Trump de lo que dej pendiente el legado de Obama; la tolerancia y el respeto al derecho ajeno no es una caracterstica de lo que hemos visto y odo durante la campaa presidencial de Trump, caracterizado por la intransigencia hacia aquellos que no coinciden con su forma de pensar. No obstante, an no ha llegado a la Casa Blanca y tal vez su pragmatismo ayude que se d cuenta de que la Guerra Fra termin, que vivimos en un mundo diferente y que vamos a ganar ms tendiendo puentes y no construyendo muros; pero eso la vida lo dir.

Domingo Amuchstegui: Los escenarios que nos depara la Administracin Trump, todava andan navegando por los mares de las hiptesis ms dismiles, en particular los sabores pesimistas que se derivan del nmero de miembros del nuevo gabinete que describen sus credenciales neoconservadoras. Pero, desde Jorge Domnguez hasta Pedro Freyre, se muestran bien escpticos de que Trump d un giro de 180 grados en direccin opuesta, echando atrs todos los avances. En el peor de los casos, atisban o sugieren un enfriamiento o muy lento avance en limitadas reas, pero siempre inclinados en que habr de prevalecer el espritu de hombre de negocios.

Echar atrs todo lo avanzado supondra un monumental embrollo de iniciativas congresionales, regulaciones gubernamentales, desgaste de tiempo y gestiones que entorpeceran el tratamiento de la complicada agenda que le espera a Trump. Lo nico que podra paralizar todo el proceso, congelarlo y darle hacia atrs, es lo que reclaman los come-candelas de la Calle 8 y sus alrededores: que Trump restablezca a Cuba dentro de la lista de pases promotores del terrorismo. Slo esto tendra la fuerza paralizante necesaria e inmediata, pero la mayora de los expertos lo dudan muy seriamente. La Cmara de Comercio de Estados Unidos, la Asociacin de Granjeros de Estados Unidos, cientos de empresarios cubanos en Cuba, numerosos miembros del Congreso, influyentes gobernadores como los de Texas, Nueva York, Louisiana y otros, abogan activamente en favor de que ello no ocurra. Puede darse Trump el lujo de desestimar estas fuerzas y presiones para favorecer a la Calle 8? Es altamente improbable.

Paralelamente, la dirigencia cubana deber, como nunca antes, como lo ha venido demostrando hasta ahora, ser capaz de desplegar iniciativas que incentiven a dichas fuerzas a continuar impulsando, con argumentos slidos y tangibles, la normalizacin de relaciones de Estados Unidos con Cuba.

Mara Isabel Alfonso: Los recientes gestos anti-normalizacin de la nueva Administracin parecen tener que ver ms con la posibilidad de usar a Cuba como pieza de canje, que con convicciones ideolgicas. Puede que ambos, Trump y Tillerson, sean viejos lobos para quienes el comunismo sea todava ese monstruo que se come a los nios. Creo, sin embargo, que se trata ms bien de que ven a la Isla como prenda de concesin, teniendo en cuenta sobre todo que estn bajo fuegos cruzados, tanto por el involucramiento de Tillerson en Rusia y el Oriente Medio, como por los gestos positivos de Trump hacia Putin, en un momento en que el establishment llega incluso a proclamar que los rusos piratearon las elecciones, y que existe un peligroso balance entre los magnates devenidos polticos y el primer mandatario ruso Vladimir Putin.

Una prioridad para los grupos que trabajan por la normalizacin es hacer llegar al Presidente electo que el mensaje de que las posturas de sus supuestos asesores con respecto al tema Cuba no representan el sentir de la mayora de la poblacin cubanoamericana. sta no se reduce a un grupo de cubanos plaideros reunidos en El Doral llorando glorias pasadas. Por otra parte, en lugar de tomar demasiado en serio las bravatas infantiles de Trump, quizs sea ms conveniente para Cuba responder con polticas pragmticas, con propuestas ahead of the game que deslegitimen la vieja retrica gestada de un poder presto siempre a reproducir sus dinmicas imperiales. Nos toca ser creativos, o quedarnos para siempre en el crculo del asedio. Buscar formas de hacer escuchar a un interlocutor que no quiere or es, entonces, lo mejor que se podra hacer.

Arturo Lpez Levy: Lo lgico es que los dos pases se centren en avanzar intereses comunes y discutir sus diferencias de una manera constructiva. Toda normalizacin de una relacin asimtrica (como la que existe entre Estados Unidos y Cuba) tiene el reto de lidiar con la novedad, pues el impasse estratgico que provoc a la gran potencia preferir una poltica de dilogo a una de imposicin es el resultado de una historia especfica y de su interpretacin. El respeto mostrado por el presidente Obama a la independencia y soberana de Cuba no fue (como afirman sectores interesados en la hostilidad) una concesin a Ral Castro, sino a una realidad de resistencia victoriosa. La deferencia mostrada por el presidente Ral Castro hacia el presidente Obama en la Cumbre de las Amricas en Panam y sus encuentros bilaterales no es resultado de la debilidad cubana, sino del reconocimiento de que la tirantez con Estados Unidos no es para Cuba ni til, ni aconsejable.

Con la Administracin Trump, Cuba y Estados Unidos entran en un proceso nuevo de aprendizaje en el que es clave el conocimiento y el respeto mutuo. La Directiva Presidencial del 14 de octubre de 2016 reconoce la soberana y la autodeterminacin cubana y se propuso una poltica persuasivo-hegemnica hacia Cuba, lo que es un cambio no solo de los instrumentos, sino de los fines de la poltica estadounidense hacia Cuba. Con todas las crticas que se le puede hacer a la Directiva (como su reiteracin a no negociar el tema de Guantnamo), su marco de pensamiento permite un avance sustancial en el camino hacia una normalidad entre los dos pases.

El problema ms inmediato para la normalizacin de relaciones es que el Presidente electo en Estados Unidos se ha planteado una revisin de toda esa estructura y, potencialmente, revertir gran parte de la misma. Esa postura va a introducir una sbita y renovada tensin incluso si logros de los ltimos aos (como sacar a Cuba de la lista de pases terroristas, una cooperacin abarcadora de seguridad contra desastres naturales, narcotraficantes y la emigracin ilegal), no son revertidos. Un proceso de acercamiento evolutivo, ms gradual y largo, no tiene que ser necesariamente negativo, si resulta en una normalidad ms estable. En un contexto de contradicciones entre lo que Trump haga dependiendo de la agencia del gobierno norteamericano y quin la maneje, Cuba tiene la ventaja asimtrica de la atencin para crear dinmicas donde el dao causado por los aguafiestas sea minimizado.

Si Trump retornase a una poltica imperial, con el peso de todo el poder norteamericano que eso implica, a una Cuba nacionalista no le queda otro remedio que volver a la resistencia, donde es tan importante la trinchera como la flexibilidad asociada a las ventajas que tiene un pas pequeo en trminos de atencin en una relacin asimtrica.

Las bases de esa resistencia fueron planteadas por Jos Mart hace ms de un siglo: 1) unidad, que implica manejar la diversidad patritica, no aplastarla. 2) repblica industriosa y moral, ms que pre-concepciones ideolgicas que pongan camisas de fuerza a la defensa de la auto-determinacin se necesita un modelo de desarrollo sustentable, no solo para resistir sino para participar polticamente, crecer y distribuir, cerrando el camino a la corrupcin y otros males internos, que no son provocados desde fuera pero debilitan la resistencia, 3) diversificacin consciente en el balance de grandes poderes de las relaciones internacionales. Caminar, tanto como sea posible, en la integracin latinoamericana y en una relacin cordial con Europa entre los aliados de Estados Unidos, y con Rusia y China entre sus rivales estratgicos, siempre en funcin de los intereses cubanos.

