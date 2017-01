El exjefe policial est acusado por delitos de lesa humanidad contra militantes de Alfaro Vive Carajo

EE.UU. otorg asilo poltico al general Edgar Vaca

Ecuador inmediato

Marcelo Dueas, abogado del general Edgar Vaca, exjefe policial que lider el SIC 10 (Servicio de Investigacin Criminal fundado en el Gobierno de Len Febres Cordero) y ahora es procesado por el delito de lesa humanidad contra miembros del movimiento Alfaro Vive Carajo, confirm que los Estados Unidos otorgaron asilo poltico a su cliente, con lo que las aspiraciones para que se lo extradite al Ecuador se vuelven ms difciles, explic.

El Gobierno de los Estados Unidos de Norteamrica ha concedido el asilo poltico al general Vaca. Las circunstancias, condiciones y trminos van a ser materia de un estudio tal vez en una media hora, una hora, que estoy llegando a Quito porque estuve fuera de la ciudad pero he tenido que retornar inmediatamente para convocar, como lo estamos haciendo, a una rueda de prensa a las 19h00 de tal suerte que podamos enterarnos a fondo de los trminos de la condicin del asilo, inform Dueas en entrevista para el programa "Regrasando con Andrs Carrin" esta tarde.

El abogado, dijo que este logro se da en base a un trabajo conjunto con un estudio jurdico en los Estados Unidos, lo que representa que sin presin y sin ataduras se decidi la suerte de la estancia del general Edgar Vaca.

Dueas, dijo que la noticia va a generar un profundo sufrimiento a la Fiscala General del Estado que a su juicio ha perseguido a Edgar Vaca y no le ha dado derecho a su defensa. El efecto inmediato ser el sufrimiento profundo de quienes buscaban como trofeo la cabeza del general Vaca y no la van a tener, enfatiz.

No obstante, el jurista confirm que la situacin jurdica no variar en el Ecuador por tratarse de un delito de lesa humanidad que no tiene prescripcin, pero considera un logro la proteccin que ofrece los Estados Unidos a su cliente.

Edgar Vaca habra liderado el SIC 10, que fue el Servicio de Investigacin Criminal conformado en el gobierno de Len Febres Cordero para combatir clulas subversivas. Los cargos presentados por la Fiscala contra el exjefe policial son por el delito de lesa humanidad, instrumentado en los tipos penales de tortura, violencia sexual y desaparicin forzada cometido contra Luis Vaca Jcome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrn Snchez.

Las vctimas integraban el grupo subversivo Alfaro Vive Carajo (AVC) y fueron detenidas en Esmeraldas de forma arbitraria por efectivos del Ejrcito, el 10 de noviembre de 1985. A pesar que las autoridades del Estado negaron la detencin de estos tres ciudadanos, a travs de investigaciones fiscales se determin que el entonces capitn Edgar Vaca conoci de las detenciones mediante un parte informativo emitido dos das despus de la captura de las vctimas.

El abogado Marcelo Dueas, confirm que con la decisin de otorgar el asilo poltico a Edgar Vaca, se le ofrece total proteccin, con lo que no se podr extraditarlo al Ecuador, como lo pretendan las autoridades ecuatorianas.

Fuente: http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818814408