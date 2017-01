Los hermanos Castao Gil realmente estn muertos?

Semana

Nadie ha visto nunca los cadveres ni las tumbas de los narcotraficantes, paramilitares y asesinos en serie Fidel, Vicente y Carlos Castao Gil. Adems, se han cado judicialmente todas las versiones de quienes en distintos momentos han asegurado que los tuvieron enfrente. Carlos, incluso, en su libro de factura neonazi (Mi confesin) relat la manera heroica como, bajo un diluvio imaginario, l mismo exhum los despojos mortales de Fidel, su hermano mayor. Fue una sarta de mentiras.

En cuanto a Vicente, recientemente se impidi el cierre de los procesos penales en su contra. Alexandra Valencia, magistrada del Tribunal Superior de Justicia y Paz, concluy en una ponencia que se convirti en sentencia:

Hasta la fecha no aparece en las bases de datos de personas desaparecidas del Instituto Nacional de Medicina Legal, como tampoco cuenta con decisin administrativa ni judicial en la que se tenga soporte el esclarecimiento de la desaparicin o muerte de Castao Gil. Es decir, para la justicia colombiana, Vicente Castao no est muerto.

Fidel es el mayor de los tres hermanos Castao Gil. Naci en Amalfi, Antioquia, y hoy debera tener 66 aos de edad. Se inici a los 14 aos en la minera ilegal del oro; luego, pas al rea de robo, venta y compra de carros usados y en 1977 se incorpor al comercio de cocana del cartel de Medelln, comandado por Pablo Escobar. Esta ltima actividad lo llev a vivir en Israel, Pars y Nueva York, donde estableci oficinas de comercio de obras de arte, principalmente falsificadas. El mejor negocio que hizo en este campo fue con un leo supuestamente original del pintor colombiano Fernando Botero. En el ao 81, presumiblemente las FARC, secuestraron al padre de los Castao Gil y lo asesinaron no obstante haber pagado la mitad del rescate. De all proviene la guerra a muerte que los tres hermanos emprendieron contra esa guerrilla, la que, adems, cuando no le pagaban los "impuestos" que les cobraba, les saboteaba las rutas y los embarques de cocana hacia Estados Unidos y Europa, que manejaron durante aos.

Los Castao Gil terminaron por aliarse con el cartel de Cali, el Ejrcito y la Polica, para combatir al enloquecido Pablo Escobar de los aos finales, viejo socio de todos ellos. Esto les dio legitimidad y amistades con personajes del ms alto nivel en la poltica, la industria, la banca, las artes y el periodismo.

Fidel Castao cre sus primeros escuadrones de la muerte bajo la denominacin de "Tangueros" debido a que fueron concentrados y entrenados en su hacienda Las Tangas, que ocupaba tierras de los municipios de Tierralta y Valencia, en el departamento de Crdoba.

Ms tarde, reorganiz sus fuerzas homicidas en bandas de asesinos ms poderosas que llam Muerte a Revolucionarios del Nordeste. Por ltimo, recompuso, reentren y rearm sus ejrcitos con la participacin de mercenarios al servicio de otros narcotraficantes y los llam Autodefensas Campesinas de Crdoba y Urab (ACCU). Esta fuerza logr operar sus propias rutas de cocana sin mayor interferencia de las FARC y cometi una seguidilla de masacres de civiles en la enorme regin donde operaba, entre ellas las de Segovia, La Mejor Esquina, El Tomate y La Rochela. Fueron orgas de sangre que solan terminar con partidos de ftbol en los que las cabezas de los muertos servan de balones. Tambin, se asociaron con otros delincuentes, la Polica, el Ejrcito y la desaparecida polica secreta DAS para cometer los magnicidios de los candidatos presidenciales Luis Carlos Galn, Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Pardo Leal, lo mismo que de otras personalidades como los ministros de Justicia Rodrigo Lara Bolilla y Enrique Low Murtra, el coronel de Polica Jaime Ramrez Gmez o el senador Manuel Cepeda.

En 1994, Fidel fue herido durante un combate contra un frente de las FARC, de acuerdo con unas versiones, o con un reducto del Ejrcito Popular de Liberacin, segn otras. En su momento, siendo yo editor del peridico de Bogot La Prensa, supe que el paramilitar haba sido recogido por un helicptero militar en la mitad del combate y llevado herido al Hospital Militar Central, en donde se recuper. La publicacin me signific una denuncia penal de las Fuerzas Militares de la que el juez me absolvi de entrada al considerar que recoger heridos (as haya sido cierto o no) no constituye ningn delito ni deshonra. Antes, por el contrario, es el deber principal de la fuerza pblica.

Por la misma poca un buen amigo mdico que trabaj en ese hospital me confi durante una cena: "te puedo jurar que Castao fue recuperado y sali caminando del hospital". As, si Fidel muri alguna vez tuvo que haber sido en otras circunstancias que nadie conoce y distintas de las que aparecen en su sospechosa biografa oficial.

Una leyenda que todava circula dice que la muerte de Fidel la propici, en forma misteriosa y sin detalles conocidos, su hermano menor Carlos, en venganza por haber asesinado a la hermana menor de todos ellos, Rumualda, a quien estrangul con sus propias manos cuando comprob por s mismo el viejo rumor de que era lesbiana.

En 1998, cuando llegu a Cali para asumir el cargo de Editor General del peridico El Pas, me reun con el hoy difunto obispo catlico local, Isaas Duarte Cancino, como parte de una serie de visitas obligadas para familiarizarme con las personalidades de la regin. Yo saba perfectamente de su amistad pblica con los Castao Gil y le pregunt por ellos. Recuerdo con precisin lo que me contest cuando se refiri a Fidel el ms amigo suyo con un pedido de confidencialidad que hoy ya carece de todo sentido: "l qued muy mal herido en un combate, los militares lo recuperaron y ahora vive en Portugal". Falso? Cierto?

Vicente Castao, tambin naci en Amalfi, en 1957. Est pedido en extradicin por Estados Unidos y mientras no se acredite su muerte, hasta hoy improbable, seguir siendo buscado por ese pas hasta cuando cumpla 99 aos de nacido, me dijo hace tres aos una fuente de la Corte Federal del sur de Nueva York que lo reclama.

A la Fiscala General de Colombia lleg, en agosto de 2007, una carta de la desaparecida y corrupta polica poltica DAS (vieja aliada de los Castao Gil) segn la cual ese organismo recibi "un documento manuscrito por un sujeto que se identifica como N.N. alias El Gordo, en el cual se establece que el homicidio de Vicente Castao ocurri el 17 de marzo de 2007 en una finca ubicada entre los municipios de Nech, Antioquia, y Ayapel, Crdoba...". Esta versin, no ha sido aceptada por la justicia y sobre ella, inclusive, el paramilitar y narcotraficante Ebert Veloza, alias HH (reconocido compinche de Vicente), declar en 2008 que no hubo tal muerte. Sostuvo que el jefe paramilitar alguna vez le confi que " l se escondera, como las ratas en las alcantarillas, y nunca ms le volvera a dar la cara al pas".