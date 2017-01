El Espai dAutoaprenentatge El Punt de Valencia presenta el Discurso de la servidumbre voluntaria

tienne de La Botie, mentor del pensamiento antiautoritario

De momento, quisiera tan slo entender cmo pueden tantos hombres, tantos pueblos, tantas ciudades, tantas naciones soportar a veces a un solo tirano, que no dispone de ms poder que el que se le otorga, que no tiene ms poder para causar perjuicios que el que se quiera soportar y que no podra hacer dao alguno de no ser que se prefiera sufrir a contradecirlo. tienne de La Botie (1530-1563) se plantea esta pregunta en un escueto ensayo de 40 pginas escrito a mediados del siglo XVI, Discurso de la servidumbre voluntaria, tambin llamado el Contra uno. Las fechas exactas de redaccin y publicacin del texto han sido motivo de controversia. La editorial Virus reedit en 2016, con introduccin del colectivo Etctera, esta pieza considerada fundacional en la crtica antiautoritaria al poder. Tal vez lo sea porque el humanista y miembro de la aristocracia francesa, tienne de La Botie, magistrado a los 24 aos en el Parlamento de Burdeos y amigo de Michel de Montaigne (a quien fascin el manuscrito contra la tirana), vertiera reflexiones como la siguiente: (al igual que los emperadores romanos) los de hoy no lo hacen mucho mejor, pues, antes de cometer algn crimen, aun el ms indignante, lo hacen preceder de algunas hermosas palabras sobre el bien pblico y el bienestar de todos.

Autor de un estudio de mil pginas sobre la prensa anarquista en Espaa entre 1869 y 1930, el investigador anarquista Paco Madrid ha presentado el Discurso de La Botie en el Espai de Lliure Aprenentatge El Punt de Valencia. Considera que el antroplogo Pierre Clastres, autor de La Sociedad contra el Estado, fue uno de los autores que mejor comprendi el alcance del Discurso de la servidumbre voluntaria, cuando escribi: La Botie es, en realidad, el fundador desconocido de la antropologa del hombre moderno, del hombre de las sociedades divididas; con tres siglos de antelacin, anuncia la empresa de un Nietzsche ms incluso que la de un Marx- de reflexionar sobre la degradacin y la alienacin. En Espaa se publicaron en 2016 tres ediciones diferentes del ensayo y en Francia se contina reeditando con mayor fuerza, resalta Paco Madrid, que calcula en un equivalente a 500 volmenes de 400 pginas cada uno lo publicado sobre el libro y su autor. El humanista francs, que escribi el Discurso entre los 16 y los 18 aos, pergea un texto simple que gira todo el tiempo en torno a la primera frase de la pieza; son las palabras que, segn Homero en el canto II de La Ilada, pronunci Ulises una vez en pblico: No hay cosa tan perniciosa como el mando de muchos; un solo caudillo debe existir, un solo rey.

La Botie estudi Derecho en la Universidad de Orleans, tambin se adentr en los clsicos griegos tradujo a Jenofonte y a Plutarco- y escribi Memire sur la Pacification des Troubles tras participar en las negociaciones de paz por las Guerras de Religin. Antes de fallecer en la comuna de Germignan, tienne de La Botie fue servidor voluntario del orden pblico y podra ser considerado precursor intelectual del pensamiento libertario, segn caracteriza al escritor francs el colectivo Virus reeditor del texto. Es realmente sorprendente y tan corriente que deberamos deplorarlo ms que sorprendernos- ver cmo millones y millones de hombres son miserablemente sometidos y son juzgados, la cabeza gacha, a un deplorable yugo, no porque se vean obligados por una fuerza mayor, sino por el contrario porque estn fascinados y, por decirlo as, embrujados por el nombre de uno al que no deberan temer (puesto que est solo), ni apreciar (puesto que se muestra para con ellos inhumano y salvaje), afirmaba el humanista en el texto de referencia.

Repleto de invocaciones a la antigedad (Ulises, Homero, Mitrdates, Daro, Catn, Bruto el Viejo, Nern, Claudio), el Discurso de la servidumbre voluntaria repite en un puado de pginas, con algunas variantes, cul es la fuente de las ruinas y los desastres. stos no provienen de una mirada de enemigos sino de Uno, aquel a quien vosotros habis convertido en lo que es, por quien hacis con tanto valor la guerra y por cuya grandeza os jugis constantemente la vida; sin embargo, aclara tienne de La Botie, el tirano no est hecho de un fuste extraordinario; posee dos manos, dos ojos y un cuerpo, nada que no tenga el ltimo de los hombres que habitan el infinito nmero de nuestras ciudades. El entramado autoritario que el autor francs pretende desentraar es por qu los hombres que nacen bajo el yugo, educados y criados en la servidumbre, sin mirar ms all, se contentan en vivir como nacieron y, sin pensar otro bien ni otro derecho que el que encontraron, lo aceptan como algo natural. Una de las posibles respuestas reside en la costumbre, que consigue hacernos tragar sin repugnancia su amargo veneno

El Discurso de la servidumbre voluntaria casi se perdi sin dejar rastro. Se hicieron algunas copias que se repartieron entre los amigos de La Botie, resalta Paco Madrid. Algunos autores defienden que, por la fecha de su publicacin entre 1546 y 1549- el ensayo podra estar relacionado con las revueltas contra las gabelas (impuesto sobre la sal) de 1548 y la represin posterior ordenada por el rey Enrique II. Pero en el libro no se cita a ningn tirano en concreto. Otro hecho histrico que favoreci la difusin del texto fue la matanza de San Bartolom (23-24 de agosto de 1572), en la que tres mil hugonotes (calvinistas franceses) fueron liquidados en Pars, a lo que sigui el asesinato de varios miles en otras ciudades en el contexto de las guerras de religin. tienne de La Botie falleci a causa de la disentera, una enfermedad mortal en la poca. Pero antes le pidi a su amigo Montaigne que se hiciera cargo de la biblioteca y, ya en el lecho de muerte, le comunic que no quera que se publicaran sus escritos. Pero Montaigne no le hizo caso, de manera que a partir de 1571 puso en circulacin algunos de los trabajos de La Botie, sobre todo traducciones de obras griegas.

Lo importante es que dos aos despus de la matanza de San Bartolom los hugonotes publicaron un libro de libelos contra quien consideraban autor de la escabechina, Enrique II. En la publicacin incluyeron una parte de la obra de La Botie aunque sin ttulo y sin autor- en latn, francs y holands, explica Paco Madrid. En la siguiente edicin el ensayo vio la luz de manera ntegra, en francs y titulado como el Contra Uno. Se trata de un tortuoso periplo, lleno de azares, tergiversaciones, picos en la difusin y olvidos como el que se produjo hasta el siglo XVIII, cuando el editor ginebrino y hugonote Pierre Coste reedit los ensayos de Montaigne, que incluan el Discurso de la servidumbre voluntaria. Pero el aguijn definitivo a la divulgacin masiva fue la publicacin por primera vez como libro en 1835, con una amplia introduccin de Lamennais.

En la presentacin del texto reeditado por el colectivo Etctera en 1978 y por Virus en 2016, Paco Madrid ha resaltado que la mayora de escritos alumbrados por los movimientos antiautoritarios han desaparecido, porque el poder siempre hace lo posible por sepultarlos. As ocurri con los escritos de los cnicos y los estoicos muy refractarios ante la autoridad-, recuerda el filsofo Luis Andrs Bredlow. Segn este profesor de la Universidad de Barcelona, el movimiento de los cnicos fue el primero que plante la utopa de una sociedad mundial con hombres y mujeres libres e iguales. Un filsofo griego del siglo I, Dion Coceyo, consejero de Trajano entre otros emperadores, escribi en Sobre la realeza y la tirana: La mayora de los que estn instalados en el poder, como les est permitido recibirlo todo, lo desean todo; como la justicia reposa sobre ellos, por eso son injustos.

El telogo, poeta y obispo de Alba (Piamonte) Girolamo Vida afirmaba en un ensayo publicado en latn en 1556 y no traducido hasta hoy, lo siguiente: Para qu sirven las leyes? Para constituir la servidumbre, que los sabios califican de peor que la muerte; para obligarnos a vivir bajo el dominio ajeno; para darnos una naturaleza artificial y rebelarnos contra nosotros mismos (en Dialogi de rei publicae dignitate). En el campo del anarquismo, Proudhon (1809-1865) identificaba con una ristra de participios el hecho de ser gobernado, que equivale a ser observado, inspeccionado, espiado, dirigido, sometido a la ley, regulado, escriturado, adoctrinado, sermoneado (). El antroplogo Pierre Clastres imprima un aliento contemporneo a las anteriores reflexiones, pero sin perder la conexin con la servidumbre voluntaria: La maquinaria, en todas las sociedades occidentales, va hacindose cada vez ms estatista, es decir, cada vez ms autoritaria; y lo ser durante mucho tiempo con el refrendo de la mayora, que a menudo es calificada como la mayora silenciosa; esta mayora est igualmente repartida entre la izquierda y la derecha. Paco Madrid recuerda las palabras de la sociloga francesa, Andre May, quien clasific por categoras a los mltiples intrpretes de La Botie: Han pasado 450 aos desde la revuelta de las gabelas y el Discurso de la servidumbre no para de hablarnos.

