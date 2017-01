Propuestas y reflexiones para Vistalegre II

Cuando la izquierda no est a la altura

Hay una sociedad civil esperando convertir sus necesidades en derechos, transformar en polticas pblicas sus reclamaciones. Hay una Espaa que quiere terminar con las desigualdades de gnero y la lacra de la violencia machista (y que saque de la poltica a los machistas que jalean la violencia contra las mujeres con sus declaraciones). Hay una Espaa esperando recuperar derechos laborales, confrontar a las grandes empresas y su impunidad, mover el escenario europeo y ganar a los sindicatos para ganar la democracia en el mundo del trabajo. Hay una Espaa que quiere una fuerza contundente para defender los contratos de trabajo, el cobro de las horas extras, la conciliacin familiar, de la misma manera que quiere que los derechos sociales dejen de ser meros principios rectores y se conviertan en derechos que la ciudadana pueda reclamar como tales. Hay una Espaa que quiere una justicia independiente y a la que le repugna que los partidos se repartan los jueces del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. Hay una Espaa cansada de las peleas territoriales y que quiere que Espaa se asuma como un pas de pases y tengamos una convivencia solidaria y pacfica. Hay una Espaa que se considera democrticamente madura y no tiene miedo a abrir un proceso constituyente



(Juan Carlos Monedero)





Que la izquierda no est a la altura de sus ideas, de su pas, de su gente, de su ciudadana, y sobre todo de su clase, no se traduce slo en que sus potenciales votantes no confen en ella, sino que tambin incide en un reforzamiento de la derecha. De hecho, esto es lo que explica el auge de las fuerzas polticas de extrema derecha y neofascistas en nuestro continente y en otras partes del mundo. Cuando el electorado vido de cambios polticos se encuentra con una izquierda desaparecida o que traiciona sus valores, es frecuente que las preferencias del voto, sobre todo entre el pueblo con baja cultura y madurez poltica, tiendan a refugiarse en la opcin contraria, es decir, en la derecha. De ah que los mensajes claros, las estrategias coherentes y la valenta a la hora de gobernar sean los atributos que nunca debemos decepcionar. De entrada, es lgico que en Podemos existan diversas corrientes de pensamiento, y que la integracin de miles de personas procedentes de los foros del Movimiento 15-M (unidas a otras personas que procedan del desencanto de la militancia en otras fuerzas polticas), cada una con sus inquietudes, su formacin y sus capacidades, haya de realizarse lgicamente mediante un debate constante de ideas. El debate de ideas y la vertiente de movimiento social, con presencia en la calle adems de en las instituciones, son vocaciones que la izquierda jams debe olvidar. Para alcanzar tanto el poder poltico como el econmico, la batalla contra el pensamiento dominante no puede desfallecer.

Parto de la base (porque en caso contrario tendra muy claro que no me representan) de que los objetivos de Podemos son alcanzar un nuevo modelo de sociedad ms justa, equitativa y democrtica. Y en ese sentido, hablar claro es un objetivo fundamental. No se puede vivir atrapado permanentemente en el quiero pero no puedo, en los lmites de la formalidad, de la calculada ambigedad, de la correccin y la cobarda poltica. Y en ese sentido, no slo hay que denunciar con firmeza las grandes injusticias de nuestra sociedad, no slo hay que realizar correctos diagnsticos de la situacin, sino que tambin hay que proponer las oportunas y audaces medidas que sean capaces de romper los moldes de dicha sociedad injusta. Evidentemente, ser claros en nuestros planteamientos, en nuestros objetivos y en nuestras medidas es un ejercicio arriesgado, pero la constante ambigedad calculada o la moderacin en las medidas propuestas para captar ms cantidad de voto popular no nos llevarn jams a buen puerto.

Y por tanto, una cosa es que actualicemos la doctrina socialista, marxista y anticapitalista con nuevas tendencias y disciplinas complementarias (como pueden ser el pacifismo, el ecologismo, el feminismo, el Buen Vivir, etc.), y otra cosa muy distinta es que rompamos con tantas experiencias de la lucha del movimiento obrero. Si queremos cambiar los perversos pilares del mundo en que vivimos, no tenemos otro camino que hablar con claridad a la gente a la que queremos convencer, facilitando a su vez su acercamiento y comprensin al imaginario en el que creemos. Tomando las sabias palabras de Isabel Bentez (sociloga, feminista y sindicalista): Si buscas el voto de Amancio Ortega y de una dependienta de Zara, a uno de los dos lo ests engaando. Se pueden actualizar la terminologa y los significantes, adecuando los conceptos a una realidad social distinta, que evoluciona, y que lgicamente no es la misma que la que tenamos en el siglo XIX o en el XX, pero las grandes bases de las relaciones de poder y de los fundamentos econmicos de una sociedad estn perfectamente establecidas desde los escritos de Marx y Engels. Ellos sentaron las bases cientficas para estudiar la estructura del capitalismo, al igual que estn establecidas las bases de la termodinmica o de la fsica nuclear, puesto que dichos autores basaron siempre sus documentos en una metodologa cientfica que es incuestionable. Por tanto, ellos son la brjula. Ellos nos marcan el camino a seguir. El ritmo del recorrido y los diversos vericuetos del mismo es lo que nosotros hemos de delimitar. Marx y Engels fueron a las ciencias sociales lo que Albert Einstein fue para el resto de las ciencias, o lo que Leonardo da Vinci fue para las artes: grandes puntales donde se basan todos los cientficos y artistas de hoy, a pesar de que tanto las artes como las ciencias hayan avanzado mucho desde Leonardo y Einstein.

Hay que volver a recuperar la frescura y la agresividad del Podemos original. Hay que volver a recuperar los ejes arriba-abajo como referentes de la casta que nos oprime y de las clases populares y vulnerables. Hay que recuperar las propuestas radicales de los primeros programas electorales (concretando no obstante en aqullas propuestas que sean realistas para una legislatura dada), aqullos que consiguieron que 5 eurodiputados de la formacin morada se sentaran en el Parlamento Europeo. No slo hay que hacer un planteamiento derogatorio de las leyes fundamentales que los Gobiernos del bipartidismo nos han implantado (Reforma Laboral, Ley Mordaza, LOMCE, etc.), sino que tambin hemos de tener nuestra propia hoja de ruta para la transformacin de la sociedad. En este sentido, y entre otras muchas propuestas, hay que volver a la Renta Bsica, a la nacionalizacin de determinadas empresas que suministran servicios bsicos en atencin a fundamentales derechos humanos, a la salida de la OTAN, a la derogacin de los Acuerdos con la Santa Sede, y por supuesto, no hay que olvidarse del Proceso Constituyente y de la Tercera Repblica. Todo ello, como digo, adaptado a las propuestas reales que se entiendan posibles dentro del contexto de una legislatura de cuatro aos, pero sin duda encaminadas en esa direccin.

El discurso de Podemos tiene que ser inequvocamente un discurso de clase, y un discurso de gnero. Ha de ser un discurso ecologista y pacifista, y ha de ser un discurso fundamentalmente republicano y anticapitalista. Debemos salir de la lgica de la derrota (en palabras de Carlos Prez Soto). Hemos de atrevernos a plantear un cuestionamiento radical al capitalismo, sin complejos ni miedos a ser tildados de radicales, extremistas, totalitarios, dirigistas, trasnochados o fracasados, entre otros muchos adjetivos con los que nos bautizan. Si nos quedamos paralizados ante tan necios calificativos, daremos pvulo a la extrema derecha, que seguir aprovechando la situacin en su favor. Hemos de recuperar una narrativa coherente y apasionada, a la par que agresiva y esperanzadora, capaz de canalizar el descontento de la inmensa mayora social. Hemos de denunciar la dictadura del capital bajo esa fachada democrtica, donde el pensamiento dominante no deja resquicio alguno a la rebelda y a la justicia social. Sacudmonos los complejos, encaremos las medidas bajo un mensaje claro y rotundo. Llamemos a las cosas por su nombre. Recuperemos la decencia del lenguaje.

El discurso de Podemos no tiene que estar pendiente de si gusta o no a los medios de comunicacin, o a los poderes econmicos, pues estos grandes agentes del capitalismo siempre estarn en contra de quines planteen medidas de justicia social y de redistribucin de la riqueza. Hay que remarcar nuestras diferencias con el PSOE de forma clara y contundente, y en ese sentido, nuestro discurso no tiene que centrarse en nuestra adscripcin o recuperacin de la socialdemocracia, cuyo papel ha fracasado absolutamente, y ya no ofrece alternativas reales, sino en nuestra adscripcin al verdadero socialismo. Podemos ha de mostrarse en todo lugar y en todo momento como la nica, autntica y verdadera alternativa socialista que los votantes puedan elegir. No olvidemos que el mejor cmplice de la derecha y de los poderes econmicos es la ignorancia, y por eso la formacin, la divulgacin, el estudio, el conocimiento, el debate y el pensamiento crtico deben ser nuestras mejores armas para lograr conciencia colectiva y movilizacin popular, para poder as acabar con esta cultura del miedo.

Tampoco podemos olvidarnos de la memoria histrica del movimiento obrero, para convertirnos en una formacin poltica acomodada, domesticada, servil a los poderes fcticos. Hay que tener siempre muy presente la memoria de los luchadores por la democracia y por las libertades, la lucha obrera, los grandes conflictos laborales, que son los que verdaderamente han conseguido las conquistas sociales de las que ahora disfrutamos, y que nos quieren volver a arrebatar. Porque ninguno de los derechos sociales, laborales o culturales conquistados en el pasado fueron concesiones voluntarias y gratuitas del poder. Se consiguieron mediante la lucha, mediante la confrontacin. El capital jams dar su brazo a torcer si no es obligado a ello. Las conquistas, los derechos y las libertades hay que arrebatrselas por la fuerza, luchando en las calles, algo que en el pasado (y an hoy) cost miles de vidas, de humillaciones, de crceles, de marginacin, de sufrimiento, de vidas entregadas a la causa de la igualdad y de la justicia social. Esa batalla no ha terminado, sino que est ms enconada que nunca, y por tanto, la lucha de clases est ms vigente hoy que nunca. No podemos convertirnos en un sucedneo del PSOE, en un partido acomodado que an tiene la desfachatez de autodenominarse socialista y obrero y de albergar en su seno la sensibilidad republicana.

Pero a su vez hay otro segundo frente tan importante como la claridad en la exposicin de las ideas, y es la valenta, firmeza y determinacin en llevarlas a la prctica. Quiero decir con ello que una vez alcanzado el poder (poltico, electoral) habremos de enfrentarnos en serio con el poder real (econmico), y no valdrn medias tintas, terceras vas, atajos, ni excusas. Por decirlo ms concretamente, sufriremos con mayor o menor intensidad y crudeza el mismo asedio que sufri el gobierno griego de Siryza, y entonces no valdrn respuestas del estilo es que no tenemos tanto poder como creamos, hacemos lo que podemos, porque entonces estaremos perdiendo toda la credibilidad. Habr que estar preparado para optar por todas las alternativas posibles, siendo en todo momento honestos y sinceros con el pueblo, preparndolo para las grandes decisiones y transformaciones que hay que llevar a cabo. Pero est claro que bajo el actual contexto europeo, si queremos dar pasos hacia la verdadera transformacin y democratizacin de nuestro pas, se impone una lgica de desobediencia civil y poltica hacia las instituciones europeas.

Pero todo ello, pasa, como decimos, por sacudirnos los complejos, por hablar de forma clara y contundente, por ser valientes en los modos, en las formas y en los mensajes, por no dejarnos domesticar ni involucionar, por no relajarnos ni moderarnos, por ser fieles a nuestros principios y a nuestras ideas (como hizo Fidel en Cuba), por cultivar ms la calle que los despachos, y por estar constantemente del lado de los ms vulnerables. El mensaje de Podemos adems de sincero, tiene que ir al fondo, tiene que ser radical (esto es, ir a la raz de los problemas para poder solucionarlos), tiene que ser claro y honesto, incluso con brutalidad y simpleza, pero siempre desde la empata hacia los que sufren, los de abajo, los ms necesitados. Podemos ha de ser una fuerza capaz de capitalizar y canalizar la indignacin y el hartazgo a tanta mentira, a tanta banalidad, a tanta corrupcin, a tanta desigualdad, a tanta injusticia. La indefinicin, ambigedad o confusin ideolgicas han de ser abandonadas. Los mensajes tienen que ser claros y coherentes, sin fisuras, sin complejos, rotundos, cabales.

En definitiva, a la inmensa mayora de personas que apostamos por la formacin poltica de color morado, lo nico que nos interesa de Podemos es que sea realmente el instrumento para conseguir esa Espaa que Juan Carlos Monedero retrataba en la cita de entradilla. Perderse en disquisiciones intiles, en tcticas acomplejadas, en oposiciones internas al poder dentro de la organizacin, es volver a la mxima de servirse de la poltica, en vez de servir a la poltica. Slo un Podemos firme, con las ideas claras, decidido, valiente y sin complejos, ser capaz de representarnos a todas las personas que reclamamos los cambios necesarios para convertirnos, de verdad, en una democracia justa, equitativa y madura. Ya sabemos cmo est el patio, no slo en nuestro pas, sino en la escena internacional: si no somos capaces de canalizar la frustracin de las clases populares, dicha opcin la seguir liderando la derecha, incluso la comenzar a liderar la extrema derecha. De errores de la izquierda est repleto el siglo XXlos vamos a volver a repetir en el siglo XXI? Definitivamente, si la izquierda no est a la altura, es que no ser la izquierda.

