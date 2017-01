70 aos sentados alrededor de la mesa con brasero

Y los refugiados?

Sentados alrededor de la mesa con brasero a sus pis, opinan desde hace casi 70 aos sobre las consecuencias de su accin en Palestina, que ha dado como resultado ser la mayor fbrica de refugiados del mundo.

Esos maestros de la democracia no han sido, ni son, ni sern lo que deca Louis Michel de los maestros, a su vez maestra y combatiente de la Comuna de Pars, soldados oscuros de la civilizacin, cuya obligacin es dar al pueblo los medios intelectuales para rebelarse. Crearon un infierno, y despus una tertulia que llega hasta nuestros das.

Los que organizaron la particin de Palestina con el fin de conservar un pie en Oriente Medio para no perder definitivamente los negocios, encontraron la forma de entretener mientras la accin sionista limpiaba el terreno, que como cua en la madera rompa la razn anticolonialista, y debilitaba y divida al mundo rabe.

Los maestros divisores han dejado a 8 millones de palestinos y palestinas sin su lugar en la tierra, 8 millones entre los que an quedan all y la inmensa mayora en el exilio.

El caso es que los medios intelectuales para rebelarse, que deca Louis Michel, al pueblo palestino se los ha dado su propia experiencia histrica y sus propios maestros, por eso se agarra con todas sus fuerzas a su tierra. Y mientras, los sentados a la mesa con brasero hablan y hablan, le dan la razn al pueblo palestino una y otra vez, es la rutina que se repite y no cambia nada: dejan pasar el tiempo.

Cuntos de ellos han esperado y cuntas veces que la resistencia al invasor sionista se aplaque, que la resistencia se desintegre? La pregunta del revs: Quin se beneficia si no hay resitencia al opresor?

El derecho a resistir al invasor est reconocido como un derecho de los pueblos. Y quienes se sientan a la mesa con brasero, quienes afirman eso mismo, quienes tomaron la decisin de darle ms de la mitad de Palestina al sionismo no van a hacer nada ms? Charlar y charlar. Y si el pueblo palestino es disuelto?, y si se pierde en una dispora causada por el neocolonialismo?, y el neocolonialismo a qu pueblo le interesa?

Ser la vergenza de la Humanidad, la vergenza de los pueblos, la vergeza de las naciones. Ser una opresin ms de calibre histrico, pues la independencia, la soberana y la igualdad quedarn en entredicho.

As se encuentra el mapa de los campamentos en los que se refugian ms de 4 millones y medio del total de 8 millones de palestinos y palestinas, vctimas de la decisin que tomaron el 29 de Noviembre de 1947 los maestros de la democracia occidental. Los restantes se encuentran dispersos por el mundo. Puede observarse que los campamentos de refugiados se encuentran en Cisjordania, Gaza y los pases de alrededor, ninguno en lo que se denomina Estado de Israel:

MAPA: https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1UJx3ITeCOJz2ENmJ03qPoNtaRa4&hl=es&ll=33.785781850171446%2C35.804958000000056&z=7

Y cuando los sentados alrededor de la mesa camilla se levantaron y se sentaron otros bien distintos el 23 de diciembre de 2016, stos condenaron los asentamientos sionistas en Palestina. Ese dictamen se confirma ahora en una reunin de 70 pases en Pars. Y a continuacin?, van a sentarse con los pis junto al brasero?

Hacer, dnde ha quedado el concepto hacer? Hacer: realizar una actividad que comporta un resultado, y puede ser transformador. Un primer asunto a hacer para transformar: que cumplan y hagan cumplir cada una de las Resoluciones aprobadas en el Consejo de Seguridad de la ONU sobre Palestina. Por ejemplo, el Derecho al Retorno a su tierra de los Refugiados Palestinos lo aprobaron en la Resolucin 194 en 1948.

Si en la Resolucin 181 aprobaron el robo al pueblo palestino del 54 % de su territorio, dejando a ste el 46 % de su pas, y despus se sentaron a hablar y a calentarse los pis no daban con ello la aprobacin del sionismo y su avance conquistador, no es eso un apoyo!? Hoy apenas le queda al pueblo palestino el 20 % de su pas.

Las tertulias en torno a la mesa con brasero son la expresin misma del entretenimiento, de la distracin, de la mentira que ya dura casi 70 aos.

Fijes si la invasin de Palestina tiene consecuencias que hasta las actos ms comunes que realiza el pueblo palestino se ven afectados, los tres ltimos que he conocido:

1. Los sionistas quieren aprobar una ley para prohibir la llamada a la oracin por los altavoces de las mezquitas, lo denominan proyecto de ley almudano.

2. Los sionistas quieren prohibir hablar rabe en cafeteras y restaurantes de la ciudad palestina de Haifa.

3. Los sionistas se proponen en la mesa de su parlamento la expulsin de parlamentarios palestinos si expresan puntos de vista distintos a los de ellos.

Dnde se ha quedado la Resolucin 194, el Derecho al Retorno a su tierra de los Refugiados Palestinos?

Lo que transcribo a continuacin pertenece al libro El infierno en Tierra Santa. Crnica de una paz imposible, de Francisco Medina. Captulo El otro xodo: los refugiados palestinos. El derecho a sufrir a cambio de la dignidad:

En el ao 2000, un prestigioso instituto de estudios palestino-israel, el IPCRI (Centro de Investigacin e Informacin Palestino-Israel), realiz una encuesta en nueve campos de refugiados. La intencin del estudio, saber cmo deseaban los afectados que se afrontara su situacin, lo que para otros era el tema de los refugiados y para ellos era su vida diaria. La encuesta se llev a cabo con 1830 personas elegidas de forma aleatoria. Los resultados fueron demoledores: el 99,8 por 100 consideraban que el regreso debe realizarse al mismo lugar del que fueron expulsados. El 98,7 por 100 pensaban que la compensacin econmica no poda sustituir el derecho a regresar. La totalidad, que el derecho al retorno significaba regresar a los territorios en los que vivan antes de 1948, no a los territorios gobernados por la Autoridad Palestina. El 78,8 por 100 desconfiaban de que los negociadores palestinos supieran defender sus derechos frente a los negociadores israeles. El 99,2 por 100 de los refugiados rehusaban integrarse en las zonas donde ahora viven. El 96,5 por 100 no conceden a la Autoridad Palestina la potyestyad de renunciar al derecho a regresar. El 85, 2 por 100, con tal de regresar a su localidad de origen, aceptaran vivir bajo soberana y con nacionalidad israel. El 64,5 por 100 estaran dispuestos a oponertse por la fuerza a una solucin insatisfactoria. En fin, se les dio una lista de posibilidades entre las que no se inclua la que ellos piden: regresar y al tiempo ser compensados por sus prdidas y sus sufrimientos y los de su familia. Esta fue su repuesta a esa eleccin:

68,9 por 100 regresaran sin compensacin. 2,4 por 100 aceptaran una propuesta en la que se incluiran compensaciones econmicas con el regreso y la reunificacin familiar en zonas controladas por la Autoridad Palestina. 3,6 por 100, un reasentamiento. 23,7 por 100 piensan que el problema de los refugiados no tiene solucin. 1,3 por 100 no supieron elegir.

De la encuesta destaca, como primera conclusin, una que salta a los ojos: la uniformidad en la forma de pensar entre los refugiados. Los porcentajes a favor de una u otra respuestas son abrumadoramente mayoritarios. Lo segundo, su falta de esperanza en una solucin negociada a su situacin y su escasa confianza en la Autoridad Palestina para representarles. Y, por ltimo, quiz lo ms esclarecedor a la hora de valorar lo que significa para ellos la posibilidad de regresar a sus lugares de origen, lo que mejor permite comprender la emotividad que ponen en ese hecho, es que, a pesar de la situacin social y econmica desesperada en la que viven, se niegan a renunciar al derecho al retorno a cambio de compensaciones econmicas.

El pueblo palestino se manifiesta unido, y vosotros?: sacad los pies de debajo de la mesa con brasero y poned en prctica la Resolucin 194.





Ramn Pedregal Casanova es autor de Gaza 51 das. Dietario de crisis, Siete Novelas de la Memoria Histrica. Posfacios. Presidente de la Asociacin Europea de Cooperacin Intgernacional y Estudios Sociales AMANE.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.