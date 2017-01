Los especialistas sostienen que el desmonte y el cultivo industrial impiden la evaporacin

Las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza a la Argentina

"El cambio climtico nos sigue pasando factura, haba declarado el presidente Mauricio Macri, en conferencia de prensa, al referirse al drama de las inundaciones. Los especialistas opinan otra cosa, y no simplifican.

La deforestacin y el monocultivo tienen un peso determinante en los ocanos que se forman en las llanuras, y sostienen que las soluciones pasan, ms que por las obras hidrulicas, por la planificacin del uso del suelo. Es fcil echarle la culpa al cambio climtico, que existe y no lo minimizo, pero no tenemos evidencia clara de que estas lluvias sean particularmente distintas a las del pasado. De lo que estamos seguros, es que el uso que hacemos del suelo es distinto, sostuvo el ingeniero agrnomo e investigador Principal de Conicet, Jos Paruelo.

Un informe del Banco Mundial, de septiembre de 2016, seal que entre 2001 y 2014 la Argentina perdi ms del 12 por ciento de sus zonas forestales, lo que equivale a perder un bosque del tamao de un campo de ftbol cada minuto, a lo que se suman los efectos de la agricultura industrial.

El estudio concluye que las inundaciones son el mayor desastre natural que amenaza a la Argentina, y representan el 60 por ciento de los desastres naturales y el 95 por ciento de los daos econmicos.

Por otra parte, un estudio publicado, en el portal Sobre La Tierra, por el investigador del Conicet en el laboratorio de Grupo de Estudios Ambientales (GEA) de la Universidad Nacional de San Luis, Esteban Jobbgy, sostiene que varias zonas de la llanura donde no existen registros histricos de anegamientos masivos comenzaron a exhibirlos en los ltimos cinco aos. Por ejemplo, ms del 25 por ciento de la regin centro-este de Crdoba, cuyas tierras originalmente pastizales se encontraban entre las ms frtiles del pas, hoy est bajo el agua. En la localidad de Marcos Jurez, los niveles freticos medidos por el INTA vienen trepando desde 11 metros de profundidad (1970) hasta 1 metro (2016), y agrega que ms al norte, la localidad de Bandera (Santiago del Estero), uno de los focos agrcolas ms antiguos y extensos del bosque chaqueo seco, tambin presenta anegamientos sin precedentes. Hasta los 90, esta regin se cubra espordicamente con agua slo en la zona de cauces de ro. La conclusin de Jobbgy y sus colaboradores es que el examen de las series histricas de lluvias en esta zona, al igual que en el centro de Crdoba, no muestra una situacin muy excepcional: pese a que los aos recientes fueron hmedos, en el pasado ocurrieron perodos ms hmedos an. Si bien las fluctuaciones de las lluvias explican en parte la subida de las napas, la tendencia sostenida de ascenso est ms relacionada al cambio en el uso de la tierra.

En este sentido, Paruelo, explic a PginaI12 que la superficie agrcola por habitante en el planeta disminuy, salvo en la Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Brasil, porque se produjo una expansin de la agricultura industrial, se deforest el Chaco y el Cerrado brasilero para hacer soja o pastura implantadas para ganadera muy asociadas al agronegocio. Un proceso de acaparamiento de tierras que genera la irrupcin del capital financiero, que compra grandes superficies y busca extraer rentas de la agricultura industrial, sostuvo el ingeniero.

Cul es la relacin que hay entre los cultivos, o la falta de ellos, en las inundaciones? pregunt PginaI12.

La mayor parte de los cultivos se hace en un rea plana, la llanura chaco-pampeana, que tiene muy pocos ros que las desagotan, y en el caso del oeste de la provincia de Buenos Aires no hay ningn ro. El agua que llueve puede ser evacuada a travs de la transpiracin de las plantas, que toman el agua del suelo y la evaporan en la atmsfera. Para que este proceso ocurra, tiene que haber mucha vegetacin y tiene que estar presentes todo el tiempo. Cuando se realizan cultivos, no hay durante una parte del ao hojas que estn transpirando, y el agua que entra en el suelo no puede salir. El sistema rebalsa hacia abajo, en profundidad, en las napas freticas y los acuferos, que aumentan el nivel.

Paruelo aclar que con el aumento del nivel de las napas, cada vez ms prximas a la superficie muchos agricultores se pusieron contentos porque los cultivos pueden absorber agua desde ah abajo, pero las capas siguieron aumentando, quedando cada vez ms cerca de las superficie. Y cuando llueve se inunda y no tiene donde irse, por cuestiones morfolgicas, no porque no se hayan hecho canales sino porque alteramos la manera en que el agua podra ser evacuada del sistema, remarc.

El monocultivo de soja agrav la situacin?

En parte si, porque lo que ha pasado es que la soja ha remplazado otros cultivos que amortiguaban este efecto, en el oeste de la regin pampeana haba invernada vacuna que se basaba en pasturas permanentes y haba durante todo el ao superficie vegetal que permita la evaporacin del agua.

Y cmo interviene la deforestacin de bosques en el problema?

La situacin que se da en la regin pampeana es ms severa en las regiones que antes tenan bosque. Estamos viendo ese problema en lo que es el Chaco semi rido. En esos lugares, cuando haba bosques el agua era consumida por la vegetacin. Ahora, como tiene menos hojas o directamente el suelo sin nada, empieza a ir para abajo. Hacienden las napas, y se agrava la situacin con las sales que impiden los cultivos. Porque cuando el agua empieza a moverse abajo, tambin empieza a arrastrar las sales del suelo, y las napas se salinizan, se cargan de sales y, adems de aumentar el nivel, llevan las sales a donde no queremos que estn, en la superficie. Entonces, adems de generar inundaciones, que son mas frecuentes porque el suelo est saturado de agua que adems es salina, no permite que se siga haciendo agricultura porque los cultivos no son tolerantes a esas concentraciones de sales.

En la regin chaquea se verifican las tasas de desmonte ms altas de toda Sudamrica y de las ms altas del mundo agreg Paruelo. Las mayores tasas de deforestacin se verifican en los bosques del tipo que se encuentra en el Chaco, relativamente secos, en suelos muy frtiles para la agricultura, y hacen que el fenmeno de expansin de la agricultura se concentre en esos bosques.

Cmo se mitigan esos efectos, hay alguna solucin cercana?

Una manera de amortiguar esto es el doble cultivo, que en un mismo ao se haga trigo y soja, que permitira que haya durante el ao tejido verde, esa bomba natural de agua, que permite la evaporacin. Y la solucin pasa por las rotaciones agrcolas ganaderas, volver al sistema de produccin donde conviva la ganadera con la agricultura.

Respecto a las obras hidrulicas que se reclaman o se proponen en perodos de inundacin, Paruelo sostuvo que la solucin no es nica, pero no est claro cmo tienen que ser las obras hidrulicas, que tienen costos ambientales. En cambio, planificar el uso del suelo es algo que est al alcance de la sociedad.

