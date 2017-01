Paternalismo y control en los supermercados

Sobre la sofisticacin del panptico

En las estanteras del supermercado LIDL aparece varias veces un mensaje que reza Robar no merece la pena. La frase me despert un rechazo inmediato, me repugnaba la idea de que estuvieran aconsejndome de una manera tan paternalista sobre el modo en el que deba comportarme en su establecimiento. Ya no slo me senta observada por las cmaras que hay por toda la tienda, sino tambin en mis intenciones y deseos. Lo desconcertante del mensaje en s es que no se trata de una simple advertencia del estilo Est prohibido robar en este establecimiento, pues el sentido de una frase tan explcita es nulo, teniendo en cuenta que todos sabemos que el hurto en cualquier establecimiento es un delito y que el supermercado no va a apiadarse de nuestro error cuando nos pillen (de hecho no usan la palabra hurto, sino robo, por su carcter delictivo). Tampoco es una reconvencin sobre el posible dao a la empresa que ese delito podra suponer, sobre todo por dos motivos fundamentales: primero, porque todas las grades superficies incluyen los robos en sus clculos sin que stos supongan nunca unas prdidas reales (evidentemente son mayores las prdidas por todos los alimentos que caducan en sus estantes) y segundo, tampoco les interesa apelar a nuestra responsabilidad moral, es decir, reconocernos como sujetos de decisiones libres. Es esto ltimo lo que ms me llama la atencin, el desprecio a la posibilidad de eleccin, de autonoma moral, pues con su lema quedamos suspendidos en una especie de limbo infantil en el que no necesitamos ser libres, tan solo resistir ese diablillo malo que nos susurra algo as como Llvatelo, mtelo en el bolso sin que nadie te vea. Ante este peligro, el supermercado opta por protegernos de nosotros mismos, para que hagamos caso de ese ngel bueno que nos dicta las normas.

De este modo, antes de que el delito se produzca, ellos (que son omniscientes y conocen nuestras debilidades) nos advierten de que no nos dejemos llevar por la tentacin. Obviamente, el robo al que se refieren no es el que se produce por una situacin de necesidad y miseria que empujara a cualquier persona a cometer un delito semejante, porque de hecho ese acto s que merecera la pena llevarlo a cabo, aunque tuviera consecuencias punitivas. Sino a la estupidez que es capaz de hacer alguien para adquirir un producto que se sale de las posibilidades de gasto, pero del que se ha encaprichado. Por eso, el mensaje deja claro que si nos cogen robando va a suponer un malestar superior al posible goce que el producto nos proporcionara (segn sus estndares, claro). En consecuencia, va dirigido a la gente honesta de la sociedad de la abundancia, que habitualmente conoce el valor moral que tiene pagar las deudas y que es capaz de arrastrar remordimientos si le ven, le amonestan o le obligan a pagar un producto que haba escondido.

En esa pueril alusin a nuestras debilidades, el establecimiento est tratando de anticiparse al delito, nos advierte de la vigilancia y del castigo que se realiza con aquellos que son detectados. Pero, sobre todo, el mensaje esconde la intencin de posarse lentamente en nuestra conciencia. Para eso se encuentra bien visible, entre los estantes de los productos, en gran nmero y de manera permanente. Desde la lgica de este sistema punitivo, es mucho ms efectivo tratar de prevenir el pequeo hurto antes de que ste se produzca. Es lo que el pensador Evgeny Morozov denomina prevencin situacional del delito y que supone el despliegue de toda una serie de artimaas para evitar la mera tentacin de delinquir, para que sea imposible eludir el pago obediente (eliminando cualquier otra intencionalidad o autonoma moral). De esta forma, al ciudadano se le est comenzando a considerar excesivamente inmaduro para hacerse cargo de sus propias decisiones o, simplemente, las empresas prefieren dejar al margen esta posibilidad para ahorrarse problemas. Se trata pues, de un nuevo modo de control, aadido a la mera vigilancia y posterior castigo, una estrambtica infantilizacin del panptico. Mientras, los sumisos ciudadanos aceptamos entrar en esos estrechos rediles, contentos de no tener nada que ocultar, igual que en su da concedimos el ser vigilados y grabados por infinidad de cmaras en cada tienda. Para entenderlo mejor me remito a los ejemplos que pone el propio Morozov en su reciente libro La locura del solucionismo tecnolgico: Automviles que no arrancan porque el conductor est ebrio; barrios cerrados que no toleran a los intrusos; puentes de los que es imposible saltar; sistemas de tarifas exactos que hacen que los conductores no deban llevar efectivo y reducen as los robos () (218).

Frente a todo este discurso de la servidumbre voluntaria al que acabo de recurrir y que resulta bastante deprimente, me gustara pensar que esta clase de admoniciones se proponen porque el sistema capitalista se ve continuamente obligado a sofisticar y fortalecer sus medidas de control ante los continuos ataques. Es decir, que la vigilancia se habra vuelto cada da ms psicolgica, pues el peligro se encontrara latente en cada uno de nosotros. En todo caso, si la tentacin del robo es constante es por la certeza de la legitimidad del acto, pues nadie tiene remordimientos reales a la hora de llevarse algo sin pagar, sino la inquietud de lo que podra pasar si le pillan. Pero lo cierto que es el ciudadano medio al que va dirigido ese paternal consejo no va a poner en jaque al sistema por llevarse una tableta de chocolate entre la ropa y acepta el mensaje sin cuestionarse lo ms mnimo. De modo que mientras el panptico se sofistica hasta niveles humillantes, la gente sigue recorriendo los pasillos de la tienda en busca de chucheras sin sentirse ofendida porque la empresa piense en ellos como presuntos ladrones. Nos encontramos en la aceptacin gustosa de la hipnopedia descrita por Huxley, pues junto con el mensaje Robar no merece la pena no nos extraara or una dulce voz que nos indicase Gastar el dinero en nuestra tienda s que le har feliz. Ejerciendo ese control y vigilancia suaves, ese ejercicio constante por el que se doblega nuestra voluntad libre y se nos conduce hacia el bien sin apenas sentirlo. No tenemos nada que temer ni ocultar, tan slo se nos recuerdan las virtudes del buen consumidor, tan slo se espera que vayamos obedientes con nuestros carritos llenos a la lnea de cajas y slo nos aprovechemos de sus maravillosas ofertas. Eso es lo que nos da la verdadera tranquilidad de espritu.

Para remate de esta visin de nuestra complaciente obediencia, Amazon (siempre a la vanguardia del consumo) abrir prximamente un supermercado en el que ya no tendremos la necesidad de pasar por caja para pagar. Slo entraremos en el establecimiento cuando deslicemos nuestro telfono mvil por el lector, entonces se abrirn las compuertas y podremos acceder a la compra ms moderna y mediatizada que se puede imaginar. A partir de ese momento se pondr en marcha la aplicacin del telfono que sintonizar con los sensores de los estantes en los que se encuentran los productos. Da igual que los pongas en tu bolso o en un carro, ya saben que ests ah, te han permitido acceder (porque saben que tienes dinero) y van anotando todo lo que ests cogiendo. Parece que ha habido protestas por la prdida de intimidad en la compra (como si Amazon y el resto de comercios no supiera ya lo que cada uno de nosotros consume), pero, obviamente, nadie ha llamado la atencin sobre la imposibilidad de libertad en un dispositivo de vigilancia tan absoluto. Controlados por cmaras, sensores, dispositivos personales, aplicaciones mviles, etc., nuestros datos personales, dinero, compras, gustos, deseos, filias, obsesiones y satisfacciones no slo quedan al descubierto, sino que son guiadas, manipuladas, preparadas y ofrecidas mientras nosotros obedecemos gustosos. La supuesta libertad, siempre como libertad de consumo, se acaba en el momento en el que decidimos acceder a su tienda, instante en el que nos sometemos a la panoplia de mecanismos subjetivos que despliega el Biopoder para liberarnos de la pesada responsabilidad de hacernos cargo de nosotros mismos.

