Materialismo histrico y materialismo dialctico

Si alguien me preguntara es usted marxista? Yo meditara la respuesta. No se puede hablar de la ideologa al margen de lo que ha sucedido en los ltimos 90 aos. Ser un materialista histrico significa esencialmente tener en cuenta la historia del objeto sobre el que se reflexiona, que en este caso es la ideologa marxista. Si yo sealara el gran error de los marxistas en el periodo 1920-1980, dira que fue convertir la lucha de clases en una lucha absoluta, que abarcaba todos los aspectos de la vida, sepultando la independencia del resto de las luchas sociales y haciendo del Estado un medio para anular la libertad individual.

La historia del socialismo sovitico, que impregn a todo el socialismo real en el mundo, transform la ideologa marxista en una ideologa partidista y en una ideologa de Estado. La ideologa marxista se redujo a ideologa poltica y con ello perdi toda su rica sustancia filosfica. El leninismo mal entendido, con el que se apellidaban inicialmente todos los partidos comunistas y despus todos los partidos de extrema izquierda, supuso la sepultura terica de Marx. La gran obra de Marx, El Capital, donde se encuentra la ms grande y significativa expresin del materialismo histrico y del materialismo dialctico, fue del todo olvidada, arrinconada, ignorada. Por qu? Porque la economa sovitica supuso la suplantacin del mercado por el plan y porque los lderes del PCUS ignoraron las propuestas de la Nueva Economa Poltica elaboradas por Lenin. Y de ese modo, negando la necesidad del mundo mercantil, transformaron en superfluo El Capital. Puesto que el contenido esencial de El Capital es el estudio del mundo mercantil y en especial el estudio de las formas del valor. Advirtiendo que todas las formas del capital, como el beneficio, el inters o el capital variable, son formas del valor.

Es cierto que desde hace veinte o treinta aos han surgido grupos de economistas que se han dedicado al estudio de El Capital y a popularizarlo. Pero con un gran defecto: han prescindido de su componente filosfico. Su escasa preparacin filosfica les ha llevado en parte a despreciar y en parte a ignorar el papel clave que desempea la filosofa hegeliana en la construccin terica de El Capital. Y de este modo han liquidado una gran parte del sistema circulatorio de la magna obra de Marx. Es como si en el mundo actual alguien quisiera dar una explicacin de la economa capitalista ignorando el papel del capital financiero y de los bancos.

Si una persona quiere convertirse en un pensador materialista, no solo debe estudiar a Marx, tambin debe estudiar a las economistas convencionales y a los grandes fsicos, fisilogos, psiclogos y resto de especialistas en ciencias naturales. Y si dicha persona quiere ser un pensador dialctico, no solo debe estudiar a Marx, tambin debe estudiar a Hegel, a Husserl, a Feuerbach y a otras figuras del pensamiento filosfico y cientfico. Pero si adems quiere ser un pensador al completo, debe estudiar igualmente a Cervantes, a Pushkin, a Goethe, a Shakespeare, a Borges y a los grandes pensadores del mundo de la literatura. Tambin sera importante que estudiara a los grandes pensadores del mundo de la pintura, de la escultura y de la arquitectura. Hay que tener claro que el materialismo predomina entre todos los cientficos y no puedo ser de otro modo, puesto que su conocimiento tiene que partir de los hechos y volver a los hechos para corroborar sus conceptos. Y es digno de sealar que todos los cientficos de la fsica de partculas necesariamente tienen que proceder de modo dialctico porque la propia naturaleza de los fenmenos cunticos y de las condiciones de observacin as lo exigen.

El Materialismo Histrico y el Materialismo Dialctico no existen como cuerpos tericos. Los adjetivos del pensamiento, como materialista y dialctico, se han transformado por la ideologa poltica de los antiguos partidos comunistas y por los partidos de la extrema izquierda en sustantivos. Y lo primero que se debe buscar en un pensador no es si es materialista o idealista, metafsico o dialctico, sino si conoce el tema del que habla. Hegel era un pensador idealista, pero su conocimiento del mundo era inmenso. La obra del conocimiento, que abarca las ciencias naturales, sociales, histricas y filosficas, es tarea de todos los grandes pensadores de todos los tiempos y no una tarea en exclusiva de Marx y de los marxistas. Ahora bien, si yo tuviera que recomendar una obra de lnea filosfica materialista y dialctica, esta obra no sera otra que El Capital de Karl Marx. Pero advertira que para conocer en profundidad el pensamiento de Marx es necesario conocer en profundidad el pensamiento de Hegel.







