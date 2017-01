Anna Park, una yerba mate orgnica y agroecolgica

El futuro es orgnico

Greenpeace

Papel color madera, letras negras y verdes. Es el paquete de la yerba Anna Park, que se define como orgnica y ecolgica. Vende ms de 22.000 kilos al ao, en todo el pas, mantienen una reserva ecolgica en Misiones, son muy detallistas en cada etapa del proceso productivo y cuestionan la falta de polticas estatales. No utilizan agrotxicos (herbicidas, plaguicidas) ni abonos qumicos. Explican que ambos contaminan los suelos y el agua, en consecuencia afectan la salud humana, animal y vegetal.

El futuro es orgnico, es uno de lo lemas de la yerba mate Anna Park. Destacan que es elaborada de forma artesanal, con mtodos implementados por el Pueblo Guaran en pocas de la evangelizacin forzosa. La llamaban ca, la consuman con pequeas bombillas de caa tacuara y tambin mascaban sus hojas crudas. Remarcan que la principal diferencia con otras yerbas es el proceso de secado y el estacionamiento.

Eric Barney recuerda que el precio de la yerba era relativamente bueno hasta la dcada del 60, cuando comenz un proceso en el que los grandes molinos (y algunos grandes productores) compraron las pequeas y medianas charcas. Todo empeor en los 90, cuando dej de existir el mercado concentrador (que fijaba precios de referencia) y se dej la produccin librada al mercado. Con Menem fue tierra de nadie. Entregabas la yerba a consignacin y ni sabas cunto te iban a pagar, recuerda Eric Barney y afirma que algunos males de esos tiempos an perduran: el precio para el productor nunca se recuper. Una yerba de buena calidad siempre estuvo lo mismo que un kilo de carne. Hoy hemos quedado muy atrs, sostiene y aclara que el 30 por ciento del costo del paquete se va en impuestos.

Y los bancos no dan crditos sostenibles para los ms pequeos. Ofrecen prstamos con hasta 40 por ciento de inters anual. Imposible para los productores familiares.

, seala Barney.

En la chacra estn experimentando con rboles que den sombra al yerbal. Es todo prueba y error, afirma Mara Rosa Fogeler. Como todo experiencia agroecolgica, explican que se trata de probar opciones, implementar formas nuevas e intercambiar con otros. Seala que el INTA (Instituto Nacional de Tecnologa Agropecuaria, espacio de referencia en algunos sectores) tampoco saben de tcnicas para producir yerba sin qumicos. Han estudiado y tenido contacto con productores biodinmicos (agricultura ecolgica que busca el equilibrio e interrelacin entre suelos, plantas y animales, que rechaza el uso de pesticidas y que tiene en cuenta el movimiento de los astros, la luna y los planetas). Algunas cuestiones comparten, otras no tanto. S coinciden en que los productores por fuera del agronegocios deben intercambiar saberes, articular acciones, coordinar luchas. Y tiene una certeza: La agroecologa no es para una lite.

En Anna Park se controlan las plantas no deseadas (llamadas malezas por el discurso del agronegocios) con machete y motoguadaa. Y la cubierta verde tambin ayuda a combatirlas. Probaron con el llamado pasto elefante, pero no estn convencidos, tambin les result muy invasivo.

Cuestionan que, en vez de promover la yerba agroecolgica, desde el gobierno provincial se impulsa el maz transgnico , que incluso es repartido (con agroqumicos incluidos) por los mismos punteros del oficialismo. Y en Misiones tambin se impulsa el modelo forestal, con plantas de celulosa y sus consecuencias ambientales y sanitarias. El sistema capitalista no puede seguir sin importarle el medio ambiente, sin importarle las personas. Solo le importa la ganancia y eso no puede seguir as , advierte Eric Barney .

Paso a paso

Todo el proceso de la yerba Anna Park est bajo la supervisin de Mara Rosa Fogeler y Eric Barney.

El comienzo no es nada sencillo. La semilla es muy dura. Debe dejarse en agua hasta pudrirse. De ah a la tierra y le lleva seis meses germinar. Luego de dos aos de crecer en almcigos se traslada a campo. Entre las plantas de yerba se siembra la cubierta verde, plantas que enriquecen la tierra, mantienen la humedad y protegen (a la yerba) de las altas temperaturas. Gracias a la cubierta verde evitamos el uso de herbicidas y otros agrotxicos dainos para la salud , explican.

Recin cuatro aos despus de plantado el yerbal se inicia la primera poda y la cosecha (ms conocida como tarefa). En Anna Park la cosecha se realiza cada dos aos, para que las hojas estn maduras y no se debiliten las plantas.

Luego es el turno del sapecado, hacer pasar la yerba por aire caliente o fuego durante unos segundos a una temperatura aproximada de 900 grados centgrados. La yerba nuestra es oreada, el oxgeno la fermenta, le da el sabor, el aroma, detalla Barney. A continuacin se transporta a un tambor horizontal giratorio donde contina secndose, a menor temperatura, alrededor de veinte minutos. As la yerba pierde el 30 por ciento de la humedad. Sobreviene el barbacu, horno donde se termina de secar muy lentamente. Ese proceso tarda entre quince y veinte horas.

Le sigue el canchado, que es la molienda gruesa. Y la zaranda, donde se tamiza para eliminar los palos gruesos que hayan quedado. Despus se guarda en bolsas de arpillera de 50 kilos.

Otro momento clave es el estacionamiento. Las bolsas de yerba se guardan por dos aos en un galpn a oscuras llamado noque. Permite que la yerba pierda la clorofila o se amarille (obtiene su tonalidad ms clara). La yerba con poco estacionamiento es ms oscura y puede provocar trastornos digestivos (por ejemplo, acidez). El estacionamiento industrial rpido es de quince a 30 das (en condiciones controladas de humedad y temperatura para acelerar un proceso que debiera ser mucho ms extenso). Tenemos clientes que nos cuentan que haban dejado de tomar mate, por la acidez, pero ahora ya pueden volver a tomar. Nuestra yerba les garantiza calidad y que no le har mal, destaca Mara Rosa Fogeler. Sobre los dichos de que es una yerba ms cara, lo relativiza. Una gaseosa cuesta ms de 20 pesos pesos y te dura media hora. No hay comparacin con el placer y duracin de unos mates, compara. Y aporta otro dato. Afirma que la yerba de grandes marcas se lava a los diez minutos. Anna Park aguanta ms de 25 mates.

El anteltimo momento es la molienda final, cuando se separa la hoja del palo y se muelen en dos molinos diferentes para evitar el exceso de polvo y regular la calidad de la molienda. Otra vez sirve la comparacin. Anna Park no permite ms de trece por ciento de palo (contra hasta el 50 por ciento de las grandes marcas comerciales).

Una vez molidos se mezclan nuevamente. Y luego llega el envasado, cuando la yerba se deja caer en una balanza vibratoria que la acomoda en el paquete sin presionarla.

Al ser un pequeo establecimiento podemos garantizar nuestra calidad superior, ya que supervisamos cada el detalle. Anna Park es una yerba rendidora, que no se lava fcilmente y mantiene su sabor, afirman sus productores.

El cuidado de los yerbales y del medio ambiente es el respeto por la vida. Cuando usted disfruta del sabor de Anna Park est, adems, protegiendo la naturaleza, afirman Eric Barney y Mara Rosa Fogeler. Refiere a que cuentan tambin con una reserva ecolgica, 36 hectreas de monte nativo ubicadas en Campo Ramn (departamento de Ober). All protegemos especies nativas de animales y vegetales. Y el cultivo de la yerba mate es una alternativa de desarrollo autosustentable que nos permite mantener la reserva , explican.

Le ms sobre este tema: Agricultura ecolgica. Caso Misiones: La cuna de la yerba mate.

* Daro Aranda es periodista especializado en extractivismo (petrleo, minera, agronegocios y forestales). Trabaja en el diario Pgina/12, la cooperativa de comunicacin La Vaca y las radios FM Kalewche (Esquel), la Cooperativa La Brjula (Rosario) y Los Ludditas (FM La Tribu). Escribe sobre pueblos indgenas, organizaciones campesinas y asambleas socioambientales. Adems es autor de Argentina originaria: genocidios, saqueos y resistencias y Tierra Arrasada. Petrleo, soja, pasteras y megaminera.

En el marco de la campaa de Agroecologa, escribi una serie de artculos vinculados a la temtica de la agricultura ecolgica. Todos los jueves publicaremos en nuestro blog una nota contando diferentes aspectos y testimonios sobre este tema. No te pierdas este especial sobre el futuro de los alimentos en la Argentina.



Fuente: http://www.greenpeace.org.ar/blog/especial-de-agroecologia-la-agroecologia-no-es-para-una-elite/17952/