Anlisis de James Petras en CX36

Argentina como economa poltica es un desastre total, est peor que en la poca de De la Ra

Efran Chury Iribarne: James Petras, buenas tardes. Bienvenido a Radio Centenario. Cmo ests?

James Petras: Estamos muy bien, disfrutando del buen tiempo y viendo las frutas colgando de los rboles.

EChI: Muy bien.

Si te parece comenzamos con el ataque del sionismo israel sobre Siria.

JP: En primera instancia, debemos entender que la accin de Israel ocurri durante los ataques que los terroristas de ISIS lanzaron contra Siria. En otras palabras, es muy claro que Israel acta como partidario de los terroristas islmicos que estn atacando Siria.

En segundo lugar, Israel acta por sus propios intereses porque estn en un proceso de anexin de Palestina y quieren debilitar el principal enemigo de la conquista de Palestina por parte de Israel.

En tercer lugar, Israel quiere aumentar sus vnculos con Washington, demostrando que puede colaborar con la destruccin de Siria.

Por tanto, hay varias razones por las que Israel acta como asesino y ataca a Siria. Es algo que tiene una larga historia y muy negativa, desde hace muchos aos. Pero ahora se ha acentuado.

Tambin debemos tener en cuenta que Israel no se atreve a atacar los aeropuertos donde hay tropas y aviones rusos, en ese sentido tratan de controlar sus ataques para evitar una confrontacin con Rusia, que podra resultar en la destruccin total de Tel Aviv. Buscan en cambio, provocar un conflicto con Siria para invadir con tropas pero hasta ahora no lo han alcanzado.

EChI: La reunin que se realiz en Europa para hablar de paz entre Israel y Palestina, sin la presencia de estos, qu saldo dej?

JP: Bueno, en Francia convocaron a una conferencia para contrastar la imagen negativa de Israel despus de tantas agresiones, y hay ms de 70 pases agrupados en Pars para discutir el proceso de acomodo que quieren entre Palestina e Israel.

Pero Israel no acepta, lo rechaza y acusa a los 70 pases de ser antisemitas, anti israeles. Nunca aceptan el hecho de que todo el mundo ven a Israel como un agresor, un pas colonial, inaceptable en todo el mundo. Israel slo tiene el apoyo de Estados Unidos, un solo apoyo y muy fuerte; y luego estn los apoyantes de Israel en los pases de Europa occidental como Inglaterra y Francia misma.

El problema es que los franceses no pusieron sobre la mesa propuestas concretas, como el boicot a los productos israeles o como restricciones a las transacciones financieras que afecten a Israel. Entonces creo que como en el contexto, este acuerdo de Paris no tiene propuestas concretas, no va a tener mucho impacto sobre las agresiones israeles.

EChI: La canciller de Alemania, ngela Merkel, critic los anuncios proteccionistas del presidente electo estadounidense Donald Trump. Se habla all de esto?

JP: Si, es un tema de lo ms controversial, porque los banqueros y financistas estn preocupados con la posibilidad de integrarse con los bancos de Europa y el proteccionismo puede limitar su capacidad de transferir dinero afuera. Lo mismo que las multinacionales, que quieren invertir en otros pases como China podran verse afectados.

Adems, debemos ver que Alemania tiene un comercio muy favorable con EEUU y no quieren limitar su capacidad de exportar maquinaria calificada para seguir teniendo balances positivos con EEUU.

Yo no s en qu grado Trump va a aplicar la poltica que dice que va a fomentar el retorno de capitales norteamericanos para invertir en los EEUU; no s en qu grado Trump va a negociar los nuevos acuerdos comerciales con Europa, China y todos los dems. Pero como deca, Alemania depende mucho de las exportaciones de maquinarias y cosas por el estilo, y si el proteccionismo se empieza a aplicar en EEUU, obviamente otros pases van a seguir ese camino y eso puede perjudicar la globalizacin, y todos los pases que dependen de las exportaciones sobre cualquier otro rubro.

EChI: Cmo se despide el premio Nobel de la Paz, Barack Obama, de sus dos mandatos?

JP: De las informaciones confiables que tenemos, las estadsticas muestran que Obama en primera instancia cumpli con su misin de apoyar la recuperacin de Wall Street; segundo, tenemos un presidente que lanz siete guerras en el mundo y en esas guerras mat a ms de un milln y medio de personas en medio Oriente, en Irak, Libia, Yemen, Siria, etc. Ms all de eso, las desigualdades se han disparado, las clases altas han crecido de forma vertical.

En otras palabras podramos decir que Obama es uno de los principales arquitectos del imperialismo y las agresiones militares; y el apoyo a las desigualdades de clase.

Por ltimo debemos reconocer que slo benefici al 10% de los ms influyentes y ricos afroamericanos. La gran mayora de los afroamericanos han sido afectados negativamente, las desigualdades entre trabajadores blancos y afroamericanos han crecido un 15% bajo la presidencia de Obama.

El xito de Obama es la sonrisa, la demagogia y la capacidad de recibir a los medios de comunicacin de masas favorables. Pero todo eso esconde a uno de los Presidentes ms reaccionarios que hemos tenido en los ltimos tiempos.

EChI: Bien, nos venimos a la Argentina donde la situacin es difcil.

JP: Si. Creo que si utilizamos otro criterio, el opuesto, vemos que la poltica de Mauricio Macri es muy positiva para Wall Street y es muy favorable al Pentgono, porque ofrece Bases Militares y quiere subordinar el Ejrcito argentino a los inspectores y directores de Estados Unidos. Respecto a Israel, han mejorado las relaciones con Israel y el Mossad; y han re lanzado el caso Nisman, el ex apoyante de Israel.

En otras palabras, si utilizamos los criterios oligrquicos imperialistas militaristas, el seor Macri ha tenido grandes xitos. Pero si miramos el pas Argentina como economa poltica es un desastre total, superior a la poca de De la Ra, a la de Menem, y cualquier otro. Ha bajado el estndar de vida ms del 15%, han triplicado la desocupacin, han aumentado la pobreza un 15% por lo menos y creciendo cada da. La economa en su conjunto sigue estancada y en recesin sin ninguna posibilidad de conseguir nuevos capitales; han aumentado la deuda externa diez veces en los ltimos meses.

Entonces, hay deuda, hay retroceso, hay estancamiento, hay desocupacin, hay expulsin de trabajadores y cientficos, creo que podemos esperar en estas circunstancias, en esta polarizacin, alguna posibilidad que el gobierno de Macri no llegue a fines de ao. Yo creo que podramos ver un diciembre de 2001 otra vez en la Argentina, porque las tendencias son similares, y se puede dar un levantamiento que vaya ms all de protestas, marchas y huelgas.

Hay que esperar, porque algo va a pasar, ms all de lo que hemos visto. Y por lo menos en las elecciones legislativas esperamos una derrota contundente del macrismo.

EChI: Bien Petras, los minutos finales los dejamos para otros temas que tengas en agenda.

JP: Bueno, quiero marcar tres cosas.

El seor John Owen Brennan, Director de la CIA bajo Obama, est continuando el mensaje que va ms all de crticas presidenciales. Trump critic a la CIA y dijo que estn actuando como los nazis y John Brennan dijo textualmente, con una amenaza al estilo de la mafia: Seor Trump debes cuidar lo que va a decir que podra tener un efecto profundo sobre el pas y puede resultar en algunas cosas inslitas.

En otras palaras, estn hablando de una forma bastante abierta, de la posibilidad de una accin clandestina por parte del a CIA y cuando decimos clandestino, estamos hablando de un asesinato. Y hay otros indicios que van creando un ambiente golpista y terrorista. Incluso algunos izquierdistas estn convocando a una marcha en Washington, para el da de la asuncin, que podra incluir acciones que llevan a crear un ambiente de ataques fsicos.

Yo creo que no debemos tomar en cuenta lo que dicen los liberales como Noam Chomsky, que habla de la catstrofe de Trump. La catstrofe no es de Trump porque no ha gobernado ni ha tomado ninguna medida, las nicas medidas por ahora son acciones inauguradas por Obama que ha mandado cientos de tanques a la frontera de Rusia, que ha mandado ms armas a los terroristas, que ha aumentado las actividades policacas dentro de los EEUU. Esa es la catstrofe que enfrentamos: la posibilidad de una guerra con Rusia, la posibilidad de asesinatos dentro del pas y las acciones cada vez ms restrictivas de nuestros derechos como ciudadanos.

El segundo punto que quiero analizar brevemente, son las cifras que vienen de Oxfam. Dice Oxfam que slo ocho hombres en el mundo controlan la mitad de la riqueza del mundo. Es decir que el 50% de las riquezas. De los ocho, son seis norteamericanos, un mexicano y un espaol.

Y el 10% de los ms pobres viven con 2 dlares o menos por da.

Esto habla de lo que existe en el mundo capitalista. Las oligarquas sper ricas controlan ms de la mitad de las riquezas de los 3.5 mil millones que viven en el mundo.

Y finalmente quiero anotar que Rusia sigue defendiendo la emancipacin de Siria, sigue tratando de conciliar un acuerdo ahora en Kazajistn, sigue buscando acordar con los pases occidentales pero recibe solamente ataques, rechazos y una campaa de intimidacin. Y slo le queda a Rusia, aliarse con China y otros pases independientes. La demonizacin de Rusia sigue siendo la principal bandera de todos los reaccionarios que van desde la izquierda hasta la ultraderecha. Mientras Trump fue el nico que dijo que se poda negociar algn acuerdo con Rusia y por eso sigue siendo el principal blanco de las crticas.

EChI: Muy bien Petras, muchas gracias. Nos reencontramos el lunes.

JP: Un abrazo a la audiencia. Chau.

