Los presos que deja Obama

CUBAHORA

En sus perdones de despedida el presidente estadounidenseconmut las penas de dos reos por causas polticas cuyas condenas haban generado gran rechazo dentro y fuera del territorio norteamericano: el independentista portorriqueo Oscar Lpez Rivera y la exsoldado Chelsea Manning , quien entreg cientos de miles de documentos clasificados a la organizacin

Otras vctimas del ensaamiento de la clase dominante en Estados Unidos, como la patriota cubano portorriquea Ana Beln Montes que dio informacin a Cuba para prevenirla de agresiones militares estadounidenses, el luchador por los derechos de los pueblos originarios Leonard Peltier y el activista afronorteamericano Mumia Abu Jamal, tendrn que seguir esperando en las crceles norteamericanas por la justicia tarda que solo una decisin adoptada desde la Casa Blanca les puede ofrecer.

Otros llevan ms de una dcada enclaustrados en una crcel que Obama prometi cerrar, establecida en el territorio que Estados Unidos ocupa contra la voluntad de los cubanos en la baha de Guantnamo. Son los prisioneros nunca juzgados de una guerra contra el terror desatada desde Washington DC que acumula millones de civiles heridos, muertos y desplazados en Afganistn e Iraq.

Pero hay uno que no custodian militares norteamericanos sino britnicos y lo acusan tribunales suecos. Su crcel es la embajada ecuatoriana en Londres, donde recibi asilo poltico, y su aparente vctima es una bella mujer sueca, aunque en realidad lo son los crmenes cometidos por el Pentgono, la CIA y el Departamento de Estado alrededor del mundo. Es el hacker australiano Julian Assange, lder de WikiLeaks, quien ha sido objeto de amenazas de todo tipo desde EE. UU. por hacer pblicos los documentos que el entonces soldado Manning hizo llegar a su organizacin.

La libertad otorgada por Obama a Manning pone en entredicho el acoso que sufre Assange, y algunas fuentes plantean de su posible entrega voluntaria a autoridades norteamericanas. No se lo aconsejo. Desde los pocos metros cuadrados que ocupa en la representacin ecuatoriana ante el Reino Unido se ha convertido en una fuerza moral que no ha dejado de denunciar documentadamente la actividad especulativa de las corporaciones norteamericanas, sus vnculos con el gobierno y los polticos, as como la vigilancia global que ejercen en alianza con las grandes corporaciones de Internet. Cuando estallaron las revelaciones del exanalista de inteligencia Edward Snowden, WikiLeaks y su abogada estuvieron entre los primeros en amplificar la estructura de Gran Hermano operada por la National Security Agency. El odio y la sed de venganza que acumulan contra Assange sectores influyentes dentro de los EE. UU. puede provocar cualquier desenlace.

Sin embargo, la conmutacin de la condena a Manning vuelve a colocar en primer plano la persecucin contra Assange y Snowden. Ellos, como Aaron Swartz, quien fue conducido al suicidio por la persecucin del gobierno de Obama junto a las corporaciones de Internet por pretender compartir informacin cientfica producida con financiamiento pblico, son los Prometeos del siglo XXI, aquel hroe mitolgico condenado por llevar el fuego a los humanos.

Como ha sucedido con Manning y Lpez Rivera, la nica salida para ellos es la solidaridad que convierta en causa universal la injusticia de la que son vctimas. Ponerse del lado de los dbiles sean negros reprimidos por siglos, aborgenes a los que les arrebataron sus tierras, portorriqueos que creen en la libertad de su nacin, cubanos que llevan dcadas en el colimador de los bombarderos estratgicos, o ignorantes de que son espiados en nmero de miles de millones, cuyo nico delito es conectarse a Internet o hablar por telfono sigue siendo un pecado altamente peligroso que solo ser perdonado si da rentabilidad al legado del emperador de turno.

(Ivette de Torres Garca)

Fuente: http://www.cubahora.cu/politica/los-presos-que-deja-obama-cronologia