En carta al embajador brasileo, ellos se declaran preocupados con la ofensiva a Lula y a los movimientos

Diputados de los EE.UU. denuncian acciones tendenciosas e injustificadas de Moro

Brasil de Fato

Un renombrado grupo de doce diputados del Partido Demcrata estadounidense clasific las acciones del juez Sergio Moro como tendenciosas e injustificadas, habiendo comprometido gravemente los derechos legales de Lula. La crtica integra una carta entregada este mircoles (18) al embajador brasileo en los Estados Unidos, Sergio Amaral, y obtenida por Brasil de Fato. En el documento, los parlamentarios afirman que Moro ni siquiera fingi imparcialidad en las denuncias contra el ex presidente.

Entre los que firman la carta, estn nombres de peso de la Cmara de Representantes de los Estados Unidos que es la instancia que, junto con el Senado, forma el Congreso legislativo. Entre ellos estn cuatro diputados demcratas con mayor influencia poltica no Comit Judicial de la Cmara, incluyendo John Conyers, que es el demcrata de mayor poder en el rgano. Los dems son: Steve Cohen, Zoe Lofgren y Sheila Jackson Lee.

Lderes del grupo progresista del Congreso tambin firman el documento, como Ral Grijalva, Mark Pocan, Barbara Lee y Keith Ellison siendo este ltimo candidato a la direccin del Comit Nacional del Partido Demcrata y apoyado por el ex candidato a la presidencia de los EE.UU. Bernie Sanders. Son tambin signatarios: Lucille Roybal-Allard, Eleanor Holmes Norton, Emanuel Cleaver y Frank Pallone Jr.

En la carta, los diputados destacan la falta de pruebas en las denuncias de Moro contra el ex presidente. Incluso despus de los testimonios contra Lula, obtenidos a travs de acuerdos de delacin premiada, todava no hay pruebas crebles que involucren a Lula en actividades criminales. Nos preocupa que el verdadero objetivo del proceso sea el de perjudicar gravemente la imagen de Lula y desactivarlo polticamente por cualquier medio, como ocurri con la ex presidenta Dilma Rousseff. Ese sera un nuevo retroceso para la democracia brasilea, dice el documento.

Los congresistas alertaron al embajador brasileo sobre el hecho de que las acciones de Moro tambin irrespetan la legislacin internacional. Estamos particularmente preocupados con la persecucin del ex presidente Lula da Silva, la cual viola normas de tratados internacionales, como las estipuladas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polticos (PIDCP), garantizando derechos bsicos del debido proceso legal de todos los individuos.

Impeachment

La mayora de los doce diputados ya haba firmado una carta divulgada en julio del ano pasado en que denunciaban las irregularidades del proceso de impeachment contra la ex presidenta Dilma Rousseff. En el documento actual, ellos reafirman la crtica, diciendo que aquellos que condujeron ese proceso destruyeron las instituciones democrticas de Brasil a fin de promover sus propios intereses polticos y econmicos a costa de la proteccin de la democracia o de los intereses nacionales.

Los escndalos de corrupcin involucrando polticos que articularon el impeachment, tanto como los actuales en el gobierno no electo de Michel Temer que llevaron a la renuncia de cuatro ministros en los ltimos meses tambin son mencionados en el documento. En el perodo transcurrido desde entonces [impeachment], qued demostrado que ellos [que dirigieron el proceso contra Dilma] actuaron para proteger figuras polticas corruptas, para imponer una serie de polticas que nunca seran apoyadas en elecciones nacionales y para acosar a sus adversarios en movimientos sociales y partidos polticos de oposicin, afirman los congresistas.

Todava sobre Temer, manifestaron preocupacin sobre la Propuesta de Enmienda Constitucional 55, popularmente conocida como PEC del fin del mundo, que congela gastos pblicos en educacin y salud por dos dcadas. La carta seala que la medida, en la opinin del relator especial de las Naciones Unidas para la Pobreza Extrema y los Derechos Humanos, afectar a los brasileos ms pobres y vulnerables, [y] aumentar los niveles de desigualdad en una sociedad ya muy desigual.

Represin

Las crticas de los diputados tambin son dirigidas al escenario de criminalizacin de los movimientos populares y de violacin al derecho de manifestacin. La reciente represin contra manifestantes pacficos y movimientos sociales, y las violaciones de los derechos y del debido proceso legal del ex presidente Lula da Silva sugieren que la democracia brasilea todava no cambi la pgina de su no tan distante pasado autoritario, dice la carta.

El MST es citado en el documento como siendo un de los blancos de duras represiones, aunque la reforma agraria sea un derecho garantizado por la Constitucin brasilea. Miembros del internacionalmente renombrado Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Terra (MST) [] fueron detenidos y acusados de integrar una organizacin criminal, despus de participar en ocupaciones pacficas de terrenos improductivos, dice.

El documento ataca adems la ofensiva contra expresiones y debates polticos en las escuelas que gener protestas de los estudiantes secundarios en todo el pas, alertando que la medida configura una amenaza a los derechos humanos fundamentales de libertad de expresin y asociacin.

Adems de eso, los diputados refuerzan la necesidad de accin para frenar el actual escenario de represin y persecucin. Como un primer paso esencial para revertir esta situacin, instamos a las autoridades federales brasileas a hacer todo lo que tengan a su alcance para proteger los derechos humanos de los manifestantes, lderes de movimientos sociales y lderes de la oposicin, como el ex-presidente Lula da Silva, resaltan.

Sociedad civil

La carta recibi adems el apoyo de organizaciones de la sociedad civil influyentes en el escenario poltico estadounidense, como la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), la mayor central sindical del pas. Y por sindicatos del rea metalrgica, de educacin y del rea de comunicacin, as como por parte de otras organizaciones del rea ambiental, de investigacin y de polticas pblicas. Entre ellas est el Center for Economic and Policy Research (CEPR), que elabora informes sobre la situacin econmica y poltica de Brasil. En entrevista con Brasil de Fato, el investigador Alex Main, del CEPR, manifest preocupacin con los rumbos del pas. Es un golpe. Eso, obviamente, perjudica mucho la democracia y las instituciones brasileas y genera instabilidad. Adems de resultar en un gobierno que no tiene la legitimidad popular para dirigir el pas correctamente, dice.

Main critic adems el comportamiento del ex-presidente estadounidense Barack Obama con relacin al impeachment, pues l dejo pasar eso sin decir nada. Para el investigador, tal actitud se interpreta como apoyo al gobierno que emergi del golpe y que hoy amenaza las conquistas laborales y sociales de los gobiernos Lula y Dilma. Tengo la esperanza de que Brasil pueda volver a un camino democrtico y de justicia, finaliza.