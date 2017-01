En las profundidades de la tierra

15yultimo.com

Era de esperar, no haba razones para pensar lo contrario, que el 2016, y especialmente el ltimo cuatrimestre del ao, intensificaran las agresiones econmicas contra el pueblo venezolano. El 10 de enero de 2017 era la fecha tope, de acuerdo con la Constitucin de la Repblica Bolivariana de Venezuela (CRBV), para que ante la eventual ausencia absoluta del presidente de la Repblica se procediera a una eleccin universal, directa y secreta para elegir un nuevo presidente. Despus del 10 de enero, una eventual ausencia absoluta del mandatario implicara que el vicepresidente ejecutivo, designado por el presidente, asumiera hasta completar los dos aos del perodo constitucional (artculo 233 de la CRBV).

Desde enero de 2016, los diputados electos de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, plantearon la salida del gobierno en un lapso de 6 meses. Luego, en marzo, los factores de oposicin al gobierno nacional, presentaron una hoja con varias rutas: 1) lograr la renuncia de Nicols Maduro; 2) aprobar una enmienda constitucional que sea votada y defendida por el pueblo para reducir el mandato presidencial y lograr elecciones presidenciales este ao (2016); 3) iniciar el proceso para el referendo revocatorio; 4) activar un proceso constituyente originario.

En enero de 2016 inici la cuenta regresiva, y en la medida en que transcurra el tiempo las acciones para alcanzar los objetivos de alguna de las rutas se intensificaban. Una de las acciones fue, y sigue siendo, la agresin econmica contra el pueblo venezolano, especficamente: 1) la inflacin inducida mediante la manipulacin del valor de la moneda; 2) el desabastecimiento programado y selectivo de algunos bienes esenciales; 3) el bloqueo financiero internacional; y 4) el sabotaje a las transacciones monetarias por la va de la extraccin de billetes de alta denominacin y ataques cibernticos a la plataforma bancaria.

El objetivo de este artculo es mostrar cmo se comportaron los principales indicadores de la guerra econmica durante el ao 2016, especialmente desde septiembre de ese ao. Llama la atencin el comportamiento orquestado y perfectamente correlacionado desde el punto de vista estadstico, de estos indicadores durante los ltimos cuatro meses del ao.

1) Manipulacin del tipo de cambio

En Venezuela, el valor de la moneda en el mercado ilegal acta como marcador de los precios internos de la economa, sus aumentos inciden alrededor del 70% sobre la inflacin en Venezuela [1] . Entre agosto de 2012 y diciembre de 2016 este tipo de cambio ilegal vari 33.496%, cifra que no se corresponde en proporcionalidad al comportamiento de las reservas internacionales, ni al desempeo de la economa. Las variaciones del tipo de cambio ilegal siguen un patrn de comportamiento asociado a procesos electorales o de alta conflictividad poltica.

La grfica 1 muestra las variaciones mensuales del tipo de cambio ilegal desde enero de 2012. Los picos que all se observan, y que muestran variaciones ms altas, corresponden a procesos electorales. Tambin se observa que las variaciones histricamente ms elevadas se registraron en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2016. Desde el 22 de septiembre (da siguiente a los anuncios del Consejo Nacional Electoral acerca del procedimiento para la realizacin del referendo revocatorio al presidente Maduro, en el que inform que de seguirse todos los pasos podra realizarse en marzo de 2017) comenz una escalada desproporcionada del tipo de cambio ilegal. Entre el 22 de septiembre y el 1 de diciembre vari 354%, pas de 1010,2 Bs/US$ a 4587,73.

Estas variaciones cuyos efectos son atroces para el pueblo venezolano en la medida en que inducen la inflacin, y por lo tanto deterioran el salario real de la clase trabajadora, no se corresponden con las variables econmicas. Termina siendo un enigma, por ejemplo, que en menos de 10 das haya aumentado 135% (pas de 1952,11 el 21 de noviembre a 4587,73 el 1 de diciembre de 2016) a pesar que el precio del petrleo, principal fuente de ingresos de Venezuela, mostraba una tendencia creciente. El primer trimestre del ao, el precio del hidrocarburo se ubic en 24,71 y cerr en diciembre en 45,92 U$/barril.

2) Desabastecimiento programado de bienes

El dificultar el acceso a los bienes de primera necesidad como son los alimentos, medicamentos y productos de higiene personal ha sido otro de los mecanismos que desde 2007 han utilizado para agredir al pueblo venezolano e incidir en sus preferencias polticas debido al malestar que genera el tener que hacer colas o pagar un sobreprecio en los mercados ilegales. Este mecanismo ha sido utilizado con mayor intensidad desde mediados de 2012 [2] .

La alteracin de los canales de distribucin de estos bienes, impidiendo que lleguen de manera regular, oportuna y suficiente a los anaqueles y desvindolos a los mercados ilegales ha sido el mecanismo mediante el cual han dificultado el acceso. En este contexto, las grandes corporaciones nacionales y transnacionales, responsables de la produccin y el abastecimiento de estos productos, mantenan relativamente estable sus niveles de produccin.

Durante el ao 2016, se aadi a este mecanismo la disminucin de los niveles de produccin, especficamente a partir de febrero, y con mayor intensidad desde septiembre. El grfico 2 [3] muestra la produccin de una de las principales empresas responsables de abastecer de alimentos al pueblo, no solo porque produce y distribuye los productos que ms se consumen en la mesa de los hogares venezolanos (la harina de maz precocida encabeza la lista de los 20 alimentos ms consumidos arroz, pastas alimenticias, aceite y margarina) sino que concentra dichos mercados (por ejemplo, produce el 60% de esta harina).

Se observa en el grfico que desde enero de 2012 hasta febrero de 2016 la produccin, ms all de los picos y cadas, que coinciden con procesos electorales, se mantuvo relativamente estable. A partir de febrero de 2016 comienza a registrarse una disminucin importante de la produccin. Es a partir de la primera quincena de septiembre y hasta finales del mes de noviembre cuando se evidencia la mayor cada, la cual representa el 76%.

La produccin de harina de maz precocida disminuy 79% desde septiembre hasta finales de noviembre (los niveles histricamente ms bajos). Sigue siendo un enigma que desde 2012, los pequeos trabajadores que siembran y cosechan verduras, frutas y hortalizas hayan logrado abastecer el mercado nacional de estos productos, mientras que las grandes corporaciones privadas, a pesar del ajuste de los precios en ms de 3.000% durante 2016 (mucho mayor a la inflacin acumulada de los ltimos cuatro aos) y de su indudable capacidad financiera, hayan disminuido su produccin.

3) Bloqueo financiero internacional

A finales de agosto de 2016 el Citibank, institucin mediante la cual el gobierno nacional realizaba la mayora de sus transacciones financieras internacionales, decidi cerrar las cuentas bancarias del Banco Central de Venezuela y del Banco de Venezuela (de propiedad estatal) es decir, cerr las cuentas del gobierno, no as las de los particulares privados. Situacin que gener inconvenientes para la realizacin de los pagos a proveedores, deudores, incluso a los trabajadores del servicio exterior.

El argumento esgrimido por esta entidad bancaria fue: Luego de una evaluacin peridica de gestin de riesgo en Venezuela, Citibank decidi cesar como banco corresponsal y descontinuar el servicio de ciertas cuentas en el pas (subrayado nuestro). El Citibank mantiene activas las cuentas de particulares. Tambin es un enigma, por qu una nacin que tiene la mayor reserva de petrleo del mundo resulta ser ms riesgosa que particulares privados.

A estas acciones debemos sumar, tambin durante el ltimo cuatrimestre del ao 2016, la intensa campaa meditica en contra del canje de los bonos de PDVSA 2017, la cual se bas en la matriz de opinin acerca de la insolvencia de pago o default de la empresa [4] . Esta campaa fue sistemtica y continuada hasta el 24 de octubre, momento en el que se anunciaron los resultados de la operacin. A pesar de las agresiones mediticas, el canje de bonos 2017 por los nuevos bonos 2020 cerr con una participacin de 52,57%.

4) Sabotaje a las transacciones monetarias

Durante los ltimos meses del ao, los venezolanos debimos hacer largas colas para adquirir billetes, especialmente los de alta denominacin. Lo cual fue atribuido, por parte del gobierno nacional, a la sustraccin de billetes a travs de la frontera con Colombia con el propsito de adelantar un golpe monetario.

Al respecto, llama poderosamente la atencin el hecho de que el 8 de septiembre de 2016, despus de siete meses de haberse implementado en Venezuela un esquema cambiario con dos tramos (el DIPRO con tipo de cambio de 10 Bs/US$ y el DICOM, actualmente en 678,07 bs/US$) el Banco de la Repblica de Colombia (BRC), comenz a publicar en su pgina web el tipo de cambio DIPRO, mientras que antes solo consideraba el DICOM.

Antes del mes de septiembre por cada bolvar se reciban 4,5 pesos colombianos en Bogot. Despus del 8 de septiembre, y de acuerdo con publicaciones del BRC, por cada bolvar se reciban ms de 287,9 pesos colombianos. Esta situacin, observada desde inicios de septiembre se tradujo en una ampliacin de la brecha entre el tipo de cambio en la frontera y el de Bogot. Lo que gener un incentivo mayor para las transacciones en las casas de cambio que operan en Ccuta.

Independientemente del circuito que seguan los billetes venezolanos de alta denominacin que traspasaban la frontera con Colombia, as como su destino final, sigue siendo un enigma para nosotros la publicacin del tipo de cambio DIPRO despus de 7 meses de su vigencia.

La escasez de billetes de alta denominacin en el marco de una situacin inflacionaria (consecuencia de la manipulacin desproporcionada del tipo de cambio ilegal durante ese perodo), aunado a los mayores requerimientos de efectivo para cumplir con los compromisos de pago de los bonos de fin de ao, tanto a trabajadores activos como pensionados, gener una alteracin de las transacciones financieras.

La situacin que se gener debido a la escasez de billetes de alta denominacin coron con el ataque ciberntico a los puntos de venta el 2 de diciembre de 2016. Este ataque produjo la cada del servicio de Internet y fallas en los puntos de venta y en la plataforma tecnolgica de intercambio comercial afectando a ms de 2 millones y medio de suscriptores en el pas.

Balance 2016

Desde el 8 de septiembre hasta el 2 de diciembre se registr una intensificacin de las agresiones econmicas contra el pueblo. Coinciden las mayores variaciones del tipo de cambio ilegal con la ampliacin de la brecha cambiaria en la frontera colombo-venezolana y con la disminucin de la produccin de alimentos de la principal empresa responsable del abastecimiento en el pas. Simultneamente se registr un bloqueo financiero internacional mediante el cierre de las cuentas bancarias por parte del Citibank, as como la sustraccin de billetes de alta denominacin. El 2 de diciembre las agresiones econmicas financieras cerraron esta etapa de intensa ofensiva con el ataque ciberntico a las entidades bancarias [5] .

El ltimo cuatrimestre del ao 2016, las agresiones contra el pueblo venezolano registraron niveles que sobrepasaron los lmites del eje cartesiano. Fueron desproporcionadamente atroces.

A pesar de las dimensiones de las agresiones, los grandes capitales nacionales y transnacionales, los cuales se han servido de estas prcticas de guerra no convencional apoyndose en los factores polticos locales, no alcanzaron su objetivo. No lograron la ausencia absoluta del presidente de la Repblica antes del 10 de enero de 2017.

No obstante, laceraron a todo el pueblo venezolano, sin excepcin.

Por qu ante tales agresiones este pueblo no acudi al llamado de los factores de oposicin a tomar y permanecer en las calles, por qu tampoco se sum al paro general convocado por la MUD el 28 de octubre. Por el contrario, ha permanecido en actitud pacfica y tolerante. Ha estado resistiendo. Es un pueblo profunda e indiscutiblemente consciente, pacfico y democrtico. No es violento. Es un pueblo de paz. Es en las mesas de votacin donde el venezolano prefiere manifestarse.

Adicionalmente, las medidas adoptadas por el gobierno nacional, orientadas a proteger a la poblacin, permitieron contrarrestar las agresiones econmicas. Nos referimos especficamente a: 1) los incrementos del ingreso salarial tanto para los trabajadores del sector pblico como privado, los cuales ascendieron a 537% durante el ao. Esta medida ha permitido salirle al paso a la inflacin inducida, impidiendo un deterioro mayor del poder adquisitivo de ms del 80% de la poblacin ocupada. Imaginemos una situacin en la cual, ante tamaa inflacin inducida, no hubiese habido incremento de salarios [6] . 2) La proteccin del empleo mediante la vigencia del decreto de inamovilidad laboral. 3) La continuidad, a pesar de la disminucin de los ingresos nacionales por la cada del precio del petrleo, de la prestacin de bienes y servicios pblicos, entre ellos la Misin Vivienda Venezuela, que no solo garantiza el acceso a este bien, sino que mantiene la actividad productiva en el sector construccin, y por lo tanto el empleo. 4) La decisin de mantener y fortalecer la prestacin de los servicios pblicos de educacin, salud y transporte, todos ellos sensibles en el presupuesto de los hogares. 5) El abastecimiento de bienes esenciales a precios subsidiados, principalmente alimentos, por parte del gobierno nacional, acciones que se han llevado a cabo con los CLAP y la Gran Misin Abastecimiento Soberano. 6) Los controles de precios de los bienes esenciales.

Si bien estas polticas han permitido contrarrestar, en cierta medida, las agresiones, resistir ante los efectos de las armas masivas de la guerra econmica y proteger al pueblo venezolano, no han resuelto el problema fundamental: el enemigo contina accionando sus armas, sigue atacando. El alcance de las medidas adoptadas ha sido solo de defensa.

Sun Tzu, en su libro El arte de la guerra, plante:

Los expertos en defensa se esconden en las profundidades de la tierra; los expertos en maniobras de ataque se esconden en las ms elevadas alturas del cielo. De esta manera pueden protegerse y lograr la victoria total.

Es de esperar, no hay razones para pensar lo contrario, que el 2017 intensificarn an ms las agresiones contra el pueblo venezolano. Luego de cuatro aos de guerra econmica y en vsperas de dos procesos electorales, pensar lo contrario sera ingenuo.

En este contexto y ante la amenaza de agresiones de magnitudes mayores (basta recordar las intenciones de la Asamblea Nacional al aprobar el supuesto abandono del cargo del presidente de la Repblica, o las profecas del Fondo Monetario Internacional en el que develan que inducirn la inflacin hasta 1.660%) las estrategias de defensa probablemente no sern suficientes.

En el 2017 es imperioso esconderse en las ms elevadas alturas del cielo. Las maniobras de ataque deben indefectiblemente dirigirse a destruir las dos principales armas de guerra del enemigo: 1) la manipulacin del tipo de cambio ilegal que induce la inflacin, 2) el poder monoplico de la produccin y distribucin de bienes esenciales que genera desabastecimiento programado y selectivo.

Sobre este tema versar el prximo artculo.

_____________________________________

[1] Curcio, Pasqualina. La mano visible del mercado, Guerra econmica en Venezuela. Editorial Nosotros mismos. 2016. Caracas.

[2] Idem

[3] Tomado de las declaraciones ofrecidas por Miguel Prez Abad el 22 de mayo de 2016, entonces vicepresidente para el rea econmica. Actualizado hasta la segunda quincena de noviembre de 2016 con informacin tomada de Empresas Polar

[4] Antonio Mara Delgado, Moratoria de deuda de Pdvsa amenazara exportaciones petroleras, El Nuevo Herald, 15 de septiembre de 2015.;Default, quiebra y dudas, las palabras que usa la prensa internacional para referirse a los intentos de canje, Runrun.es, 19 de octubre del 2016.; Advierten sobre posible default de Pdvsa, El Espectador, 20 de septiembre del 2016.

[5] Estadsticamente, desde enero de 2012 hasta noviembre de 2016, el coeficiente de correlacin de Pearson entre el tipo de cambio en el mercado ilegal y la produccin de Alimentos Polar es -0,6. Esta correlacin se hace ms fuerte a partir de septiembre de 2016 y hasta noviembre de 2016, la cual pasa a ser casi perfecta -0,9. Esto significa que los aumentos del tipo de cambio ilegal se corresponden con disminuciones de la produccin. En cuanto a la relacin de asociacin entre el tipo de cambio ilegal y la brecha cambiaria en la frontera colombo-venezolana dicho coeficiente entre enero 2012 y noviembre 2016 es 0,9. A partir de que el BRC comienza a publicar el DIPRO, esta correlacin pasa a ser 1,0.

[6] Lamentablemente no contamos con la informacin de la inflacin durante el ao 2016.





Fuente: http://www.15yultimo.com/2017/01/17/venezuela-2016-en-las-profundidades-de-la-tierra/