Anticomunismo en accin

El Telgrafo

Desde que triunf la Revolucin Socialista en Rusia (octubre de 1917) y se cre la Unin Sovitica dirigida por el Partido Comunista, toda la derecha mundial se volvi encarnizada enemiga de todo lo que ella crea derivada o cercana al comunismo. Con el pretexto de combatirlo, se instauraron las dictaduras nazifascistas en Alemania con Hitler, en Italia con Mussolini y en Espaa con Francisco Franco. Dictaduras sanguinarias y guerreristas que implantaron la crcel, la tortura, el exterminio como mtodos de gobierno, y empujaron al mundo a ese gigantesco holocausto universal que fue la Segunda Guerra Mundial, en la cual -para citar el ejemplo ms trgico-la Unin Sovitica perdi 27 millones de seres humanos.Terminada la Segunda Guerra Mundial, y gracias a ella que le benefici en todos los rdenes, surgi como primera potencia mundial Estados Unidos, bajo el signo del imperialismo, es decir del sistema capitalista ms desenfrenado y enloquecido por alcanzar el dominio mundial. Washington enarbol desde entonces la bandera anticomunista con el pretexto de impedir la expansin sovitica, desatando as la llamada Guerra Fra. El registro de conflictos blicos, de golpes de Estado, genocidios, asesinato de lderes opuestos al dominio imperialista se convirti en el amargo pan de cada da para los pueblos hambrientos. Bajo esa misma bandera, las dcadas del 50, 60 y 70 del siglo XX llenaron Amrica Latina y el Caribe de atroces dictaduras que convirtieron el hermoso paisaje continental en un lago de sangre y lgrimas. Ecuador no fue ajeno a esta suerte. Basta recordar la dictadura implantada el 11 de julio de 1963 para gloria y satisfaccin de los siete dinosaurios petroleros, encabezados por Texaco-Chevron; o bien la dictadura militar dirigida por el almirante Alfredo Poveda, de 1976 al 78, que cometi la masacre de trabajadores de Aztra y el asesinato del lder poltico liberal Abdn Caldern Muoz, entre tantos otros crmenes. Eso sin contar con los actos de genocidio, magnicidios, torturas y entreguismo practicados por unos cuantos gobiernos llamados democrticos, cuyo retorno aoran tanto las fuerzas del pasado, representadas por los tres candidatos presidenciales de la banca chulquera: Guillermo Lasso, Cynthia Viteri y Paco Moncayo.Y como estas fuerzas estn aterradas por la perspectiva del triunfo de Lenn Moreno, candidato presidencial de PAIS y de otros grandes sectores sociales y polticos, han comenzado una vil campaa para presentar al candidato popular como satnico representante del comunismo. Para esto se valen del anonimato y de las redes sociales, as tambin como medios de comunicacin diversos, como es el caso de la radio catlica Mara, desde la cual las voces histricas de ciertos entrevistados lanzan furibundos gritos anticomunistas y oraciones contra un satans que se esconde supuestamente detrs de Lenn Moreno.Se nos quiere llevar a una guerra religiosa, encuadrada en los consabidos procedimientos de la CIA y la derecha ecuatoriana? S, por supuesto, de all que sea necesario denunciar y parar a tiempo la campaa anticomunista, si no queremos el da de maana acompaar de cadveres el llanto de nuestros hijos.Fuente: http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/columnistas/1/anticomunismo-en-accion