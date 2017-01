Feminismos, jerarquas y contradicciones

Las controversias en torno al uso del lenguaje (las feministas lo sabemos de sobra) no son triviales, al contrario; como muy bien vio el recientemente fallecido Thomas Szasz, la lucha por el lenguaje es una lucha por el poder. Segn l mismo dej escrito, en el reino animal la batalla es comer o ser comidos; en el reino humano, definir o ser definidos. () El primero que toma la palabra impone la realidad al otro. Quien as define domina y vive, y quien es definido es subyugado y puede que muerto[1].



Hoy, entre feministas, no se oye hablar prcticamente de feminismo. Ahora hay que referirse a los feminismos, en plural, y ese plural se ha convertido en una forma de ortodoxia feminista que ninguna feminista osa cuestionar, hasta el punto de que una oradora en una tribuna feminista puede referirse en la misma frase a los feminismos y el ecologismo (sic) o hasta el punto de caer en la contradiccin performativa ms flagrante. Una contradiccin performativa es aquella que se produce cuando el contenido de una afirmacin es incompatible con las condiciones necesarias para que tal afirmacin se lleve a cabo.



Por ejemplo, si afirmo he muerto estoy incurriendo en una contradiccin de ese tipo, dado que se supone que para poder hacer esa (u otra) afirmacin debo estar viva, es decir; no muerta. Es, por tanto, aquella contradiccin que se da entre lo que las lingistas llaman nivel locucionario y nivel ilocucionario del acto de habla, o sea; en romn paladino, entre lo que decimos y lo que hacemos[2].





Me parece que una contradiccin de este tipo es aquella en la que incurren algunas feministas que denuncian la existencia de jerarquas entre feministas, estableciendo a su vez otras jerarquas entre ellas que tambin deberan ser objeto de su denuncia. Hace unos das se generaliz en los muros de Facebook que frecuento una foto de Natalia Andjar[3], a la que iba asociado este escueto texto entrecomillado (lo que hace suponer que se trata de palabras de su autora): Muchas feministas institucionales y mediticas se han arrogado el derecho a decidir quin es feminista y quin no, cmo deben pensar las mujeres, cmo deben vestirse, cul ha de ser su agenda poltica y cmo deben combatir las religiones para, finalmente, entrar en el templo feminista-blanco-burgus[4].



No me parece demasiado difcil de percibir que en esta afirmacin hay una decisin bastante explcita sobre quin o quines son correctamente feministas y quines no lo son. Correctamente feministas desde la perspectiva de quien hace la afirmacin, claro est. Es decir; es una afirmacin que critica el hecho de que se establezcan jerarquas entre feministas buenas y feministas malas y que, a la vez, apunta que hay unas feministas que no son buenas feministas. No ocultar la sorpresa, primero, y el desasosiego, despus, que me produce siempre el gran xito de pblico y crtica que suscitan este tipo de afirmaciones en determinados crculos feministas. Apunto solo, sin desarrollarla aqu, mi sospecha de que este xito est estrechamente relacionado con las reticencias para el reconocimiento de autoridad entre mujeres (y entre feministas), vinculado a su vez con la famosa tirana de la falta de estructuras en nuestro movimiento (o, si prefers, en nuestros movimientos).



Claro que hay muchas y variadas concepciones feministas! Hasta el punto, como deca arriba, de que el feminismo hoy en determinados mbitos solo se enuncia en plural. Y claro que todas las feministas nos sentimos ms cercanas de unos planteamientos feministas que de otros. Lo mismo podramos decir sobre nuestras simpatas con los diversos ecologismos o anticapitalismos (es evidente que es mucho menos habitual usar el plural en estos casos. Supongo que nadie pensar que es casual). El intenso debate entre diversos planteamientos feministas es la marca de la casa de un movimiento que, ya desde hace tiempo, se dedica ms a la discusin interna que a la refutacin de los planteamientos antifeministas. Bienvenido sea siempre el debate.



Lo que no se entiende es esa necesidad de tener que marcar constantemente el territorio para que quede claro que una (la que habla, el sujeto de la enunciacin que llaman lxs pedantes) es la que est en la posicin correcta a la vez que se pretende criticar que se establezcan posiciones correctas! Me parece evidente, por otro lado, que no puede dejar de haber una mnima definicin de feminismo. Los comentarios a la imagen y al texto de Facebook a los que me he referido antes incluan de todo: desde quien le daba la razn afirmando que hay feministas que pareciera que compraron la patente a quien deca que queda claro: se puede ser femenina y feminista o que se puede estar a favor de una causa comn y pertenecer a ideologas polticas, religiosas, morales y sociales diferentes.



Eso no nos hace menos feministas. No ser yo quien diga a quin corresponde establecer quin es feminista y quin no. No creo tampoco que ninguna feminista haya pretendido nunca detallar cmo deben pensar las mujeres, ni cul ha de ser su agenda poltica. Ah tenemos el ejemplo de Clara Campoamor -supongo que todas las feministas actuales la tendremos por pionera-, que en su lucha por el derecho al voto para las mujeres no acept como pertinente el argumento en su contra de que las mujeres votaran masivamente a la derecha antifeminista, como por otro lado hicieron.



Pero que no prejuzguemos el uso que las mujeres hagan/hagamos de la libertad que reclamamos, significa que cualquier forma de pensamiento o cualquier agenda poltica pueda ser tenida por feminista o nos tenga que parecer bien obligatoriamente? La idea de que el feminismo puede estar adherido a cualquier planteamiento poltico es recurrentemente repetida en algunos foros. El verdadero feminismo abarca a todas las mujeres. No es el producto de una ideologa poltica. Abarca a mujeres conservadoras y libertarias, as como a las liberales y a las socialistas. Tiene connotaciones polticas, pero no aquellas que estn siendo promovidas, se afirma en una de las webs a las que se accede tecleando en un buscador de Internet verdadero feminismo[5]. No me negaris que el lo es de campeonato.









Sin embargo, sin tener claro que exista un pensamiento feminista conservador, lo que s afirmo con rotundidad es que no todo pensamiento conservador sobre las mujeres es, desde luego, pensamiento feminista conservador (en el caso, ya digo, de que haya tal). Me convierte eso en una feminista que pretende tener la patente? Yo creo que no. Desde luego, no tengo la definicin definitiva y, mucho menos, pretendo dar con una que me incluya a m y a mis amigas, dejando fuera a las que no son de mi cuerda (de hecho, ms que dar con la definicin ltima de feminismo, algunas procuramos, en todo caso, ir adjetivando con nuestra prctica cmo es el feminismo que defendemos).



Por supuesto que toda delimitacin supone crear un exterior constitutivo, como gustan decir las derridianas, definir algo es diferenciarlo del resto. Sin una mnima definicin de feminismo que excluya aquello que no lo es, tenemos un problema La descalificacin de las feministas como feminazis no es el nico ataque que sufrimos (ni desde luego, me temo, el ms eficaz). Me he referido en alguna ocasin a lo que me parece una nueva maniobra antifeminista[7].



Creo que una de las estrategias antifeministas ms eficaces, deca entonces y repito ahora, consiste en presentar al feminismo no como el monstruo a batir, sino en postularse a s mismos como cruzados del verdadero feminismo (tergiversndolo todo en un totum revolutum sin precedentes). Esta forma de reaccin antifeminista no deja de representar una cierta victoria del propio feminismo: ya no les resulta rentable oponerse frontalmente a l, porque eso les acarreara un considerable descrdito social. Es ridculo dudar de los logros del feminismo en los dos ltimos siglos y pico -aunque cuesta todava que aparezca con el debido reconocimiento en los libros de historia- o discutir la legitimidad de la causa de la lucha de las mujeres por nuestros derechos, cosas de las que quienes utilizan el trmino feminazis, ms torpes, no se han percatado todava.



Sin embargo, o ponemos un poco de orden en este barullo o va a acabar siendo el prximo Papa quien delimite el permetro acerca de lo que es feminismo. As se expresaba, por cierto, el meditico Juan Pablo II: Cuando he hablado de feminismo autntico he querido referirme a todo aquello que supone servir a la causa de la mujer. Pienso que en el camino del feminismo se han atravesado otras reivindicaciones (la revolucin sexual, el miedo demogrfico) que han terminado por desviar el movimiento para la liberacin de la mujer de sus verdaderos fines. Por eso, considero que el verdadero feminismo tiene todava muchos objetivos que alcanzar. Son an frecuentes las situaciones degradantes para la mujer, que han de ser modificadas: violencia -en el mbito social y en el mbito domstico-, discriminacin en el acceso a la educacin y a la cultura, situaciones de dominacin o falta de respeto.



El ncleo del verdadero feminismo es, como resulta obvio, la progresiva toma de conciencia de la dignidad de la mujer. Muy distinto es, en cambio, el ncleo de otros feminismos -de ordinario, agresivos-, que lo que pretenden es afirmar que el sexo es antropolgicamente y socialmente irrelevante, limitndose su relevancia a lo puramente fisiolgico[8]. Este es un prrafo digno de un pormenorizado anlisis textual. Es una estrategia que combina la poltica de tierra quemada, por un lado, y la reapropiacin adulterada de una parte del discurso que se pretende combatir, por otro, y que la derecha antifeminista y antimoderna ha utilizado en otras ocasiones.



El feminismo es bueno, parecen decir -no les queda otro remedio que conceder una parte-, pero hasta ah. A partir de ah, el horror. Algo similar a lo que hacen cuando plantean que existe una supuesta laicidad positiva, no agresiva y amable con las religiones vs. lo que llaman laicismo militante inaceptable. Cierto que la tarea de poner un poco de orden en el revoltijo reinante respecto al feminismo es hoy ms difcil que nunca porque, en este mundo posmoderno en el que nos ha tocado vivir, la paradoja ha sido elevada a categora que se repite con inaudita frecuencia. Tanta, que llega incluso a perder su carcter paradjico. Todo, absolutamente todo y su contrario, es posible.



He aqu algunas ex-paradojas: hoy tenemos religin para ateos, como reza el ttulo de un libro de Alain de Botton; una monja como Teresa Forcades (benedictina, doctora en medicina y en teologa, defensora del derecho al aborto y del matrimonio homosexual, entre otras muchas cosas); una militar en la portada de Intervi mostrando sus tetas para reivindicar sus derechos como mujer en la Armada espaola; un simposio de Teologa Queer, como el celebrado en San Jos, Costa Rica, en agosto del pasado ao; (presuntos?) grupos de feministas pro-vida (en realidad, antieleccin)



Quin da ms? Qu hubiramos dicho hace 20 aos si nos hubieran hablado de cualquiera de estas combinaciones? No las hubiramos tenido directamente por autocontradictorias e imposibles? Se acab aquel mundo, si es que alguna vez lo hubo, en el que una raya delimitaba con claridad dnde estbamos, desde qu lugar (medianamente estable) nos pronuncibamos. Los contornos se desdibujan, la experiencia de la modernidad tarda hace que todo lo slido se desvanezca en el aire, como ya deca Marx. Mil lneas nos dividen, nos fragmentan y nos enfrentan a la vez que nos agrupan en alianzas insospechadas y cambiantes, segn la lucha en cuestin, el tema debatido, el momento o la circunstancia.



De acuerdo. Vale. Pero hay cosas que no tienen vuelta de hoja.



Notas:



[1] Thomas Szasz, El segundo pecado, Alcor, Barcelona, 1992.



[2] Judith Buttler se ha referido a este tipo de contradiccin en su Excitable Speech. A Politics of the Performative (Routledge, London & New York, 1997). Sobre la distinta visin del asunto de Habermas y Rorty, cfr. Daniel Kalpokas, Richard Rorty y la superacin pragmatista de la epistemologa, Ediciones del Signo, Buenos Aires, 2005, esp. pp. 134 y ss.



[3] Era presentada como Directora del Centro de Formacin Educaislam y de la Red Musulmanas.



[4] Dejar a un lado la nada trivial utilizacin del trminio templo para descalificar lo que la autora de la frase considera feminismo hegemnico o, ms modestamente dira yo, en todo caso, feminismo main stream, aunque en realidad dudo tambin de que las posiciones que la frase critica constituyan hoy la corriente principal del feminismo.



[5] http://www.seghea.com/pat/life/verdadero.html Sigue el texto: [El verdadero feminismo] () no es la propiedad exclusiva de mujeres blancas de clase media y alta de los Estados Unidos, quienes dictan al resto del mundo qu es lo que significa ser mujer. En vez de eso, lucha por el derecho de las mujeres de no verse obligadas a someterse a la crueldad por parte de sus esposos o familiares hombres. Lucha por el derecho de la mujeres a no ser obligadas a cubrir sus cuerpos con ropajes negros en un clima desrtico. Lucha por el derecho de las mujeres a no someterse a la mutilacin genital. Y lucha por el derecho de las mujeres para experimentar paz y tranquilidad en el hogar y un lugar en la sociedad [sic].



[6] Podramos incluir en l algunas propuestas y anlisis como los de Jean Bethke Elshtain dentro del denominado pensamiento maternal (por ejemplo, su posicin en Public Man, Private Woman de 1981)? O las de Saba Mahmood en Teora feminista y agente social dcil: algunas reflexiones sobre el renacimiento islmico en Egipto? (incluido en Liliana Surez Navaz y Rosalva Ada Hernndez [eds.], Descolonizando el feminismo. Teoras y prcticas desde los mrgenes, Ctedra, Madrid, 2008, pp. 165-221. Cfr. tambin, de la misma autora: Religious Freedom, the Minority Question, and Geopolitics in the Middle East, Comparative Studies in Society and History, Vol. 54, Issue 02, April 2012, pp. 418-446; y Secularism, Hermeneutics, and Empire: The Politics of Islamic Reformation, disponible en http://iiss.berkeley.edu/iiss-2/politics-of-religious-freedom/secularism-hermeneutics-and-empire-the-politics-of-islamic-reformation/ [Acceso: 27/12/2012]



[7] Teresa Maldonado, Laicidad y feminismo: repercusiones en los debates sobre aborto y multiculturalidad disponible en: http://www.vientosur.info/articulosabiertos/VS104_Maldonado_Laicidadyfeminismo.pdf [8] http://www.opusdei.es/art.php?p=7877 [Acceso: 24/12/ 2012] Cfr. tambin el impresionante Hacia un verdadero feminismo de Rafael Fallos (sic, y tanto!): http://www.masalto.com/template_buscador.phtml?consecutivo=1232



