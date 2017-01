El muro del odio y del racismo

El Colectivo / Rebelin

Durante la campaa electoral que lo llev a la Presidencia de los Estados Unidos, el capitalista Donald Trump, candidato por el Partido Republicano, prometi la construccin de un muro entre las fronteras de su pas y Mxico. Seal que era necesario erigirlo para impedir que siguiesen entrando indeseables extranjeros, los mexicanos, a los que no dud en calificar como individuos que "traen drogas, traen crimen, son violadores". Con un tono racista y chovinista, Trump anunci la expulsin de tres millones de inmigrantes irregulares: Vamos a devolverles a sus pases o a meterles en prisin. Pero vamos a expulsarles, estn aqu ilegalmente". La construccin del Muro se convirti en un eslogan central de su campaa racista, hasta el punto que al terminar los mtines electorales sus seguidores coreaban el estribillo Build the wall! (construye el muro), como si estuvieran asistiendo a un espectculo deportivo. Luego de la eleccin, en escuelas de Estados Unidos alumnos blancos comenzaron a insultar a los latinos con ese mismo eslogan. En una escuela de Michigan se registr un video en el que nios de origen latino se vean llorando ante el matoneo a que eran sometidos por los blancos. Hay algo nuevo en todo esto?La frontera entre Estados Unidos y Mxico, con una extensin de 3200 kilmetros, empez a ser fortificada hace un cuarto de siglo, lo que quiere decir que la construccin de un muro no es algo novedoso. En realidad se comenz en 1991, tan solo dos aos despus de la cada del Muro de Berln, cuando se inici la construccin de una barda de 22 kilmetros de extensin y 3 metros de altura, que parta de los bordes del ocano Pacfico. De ese momento en adelante, los diversos gobiernos, fuesen demcratas o republicanos, siguieron apostndole a levantar el muro, hasta el punto que hoy se encuentran rejas, o construcciones en cemento que cubren unos mil kilmetros, es decir, una tercera parte de toda la frontera. Al mismo tiempo, se ha incrementado la vigilancia y control, con el monitoreo electrnico, patrullaje areo y terrestre, utilizacin de sensores ssmicos e iluminacin nocturna, uso de drones y globos aerostticos y el empleo de 21 mil agentes (durante la administracin de Barak Obama). El presupuesto destinado en el 2016 para el control de la frontera con Mxico alcanz la cifra de 24 mil millones de dlares. Estos datos indican que el Muro en cuestin no es una propuesta novedosa de Donald Trump. Lo nuevo radica en que este ltimo lo convirti en un eslogan de campaa, con la clara intencin de movilizar a su favor al electorado blanco, machista y xenfobo, que en efecto vot por el candidato que enarbol en forma directa y cnica sus propuestas racistas y discriminatorias.Para construir el muro, los diversos gobernantes de los Estados Unidos anuncian que el mismo detendra el flujo de inmigrantes ilegales e indeseables que pretenden ingresar al territorio del Tio Sam. Vana ilusin o pretexto, porque en los ltimos 25 aos se ha incrementado el incesante paso de personas hacia el otro lado de la frontera, eso s con un terrible costo humano. No poda ser de otra forma, puesto que la construccin de un nuevo pedazo de muro, desplaza el flujo de migrantes hacia las zonas ms inhspitas, en pleno desierto, zonas montaosas y caudalosos ros. Desde 2000 han muerto cerca de 6000 migrantes, debidamente registrados, una cifra que es mucho ms elevada, porque gran parte de los cadveres nunca se encuentran. Unas 70 personas mueren cada mes intentando llegar al sueo americano. En 2014 fueron detenidos 63.000 nios que iban solos, en el lado estadounidense de la frontera. A pesar de estos datos escalofriantes, la gente pobre del sur sigue llegando a Estados Unidos, donde residen doce millones de indocumentados, los cuales trabajan en los oficios ms duros y en las peores condiciones. El muro tiene consecuencias ambientales negativas, genera problemas para la fauna, sobre todo para las especies de superficie, corta las corrientes de agua, contamina y destruye ecosistemas y altera el equilibrio ecolgico de la regin. Tanto los pobres como los ecosistemas son los perdedores del muro, pero tambin hay ganadores y otros se apuntan al boom de la construccin que se anuncia.Los anuncios de terminar la construccin del muro por parte de Donald Trump son una declaracin de guerra, socia-racial y cultural, contra toda Amrica Latina y no solamente contra Mxico, como a menudo se cree. Pero esto a los capitalistas de la regin y a sus clases dominantes poco les importa, con tal de poder acomodarse con el nuevo amo. Si este es proteccionista y antiglobalizador y se opone al libre comercio, Pea, Macri, Santos y compaa van a adaptarse, haciendo a un lado su discurso librecambista. No es raro que ahora ofrezcan sus servicios, mano de obra incluida, para colaborar en la construccin del muro del odio y el racismo. Podra pensarse que esto es una exageracin, pero no lo es, porque los dueos del Grupo de Cementos de Chihuahua (empresa mexicana) anunciaron que estn dispuestos a colaborar en la construccin del muro, arguyendo que, porque. Negocios como es habitual es la lgica del capitalismo, sin importar su pas de origen, y esa misma lgica es la que est detrs de la falta de solidaridad con los migrantes mexicanos y latinoamericanos por parte de los gobernantes neoliberales que tanto han exaltado la globalizacin y la apertura de las fronteras, pero que ahora ante la nueva realidad geopoltica, proteccionista, impulsada por el amo imperial, se aprestan a servirle incondicionalmente como siempre lo han hecho. En ese sentido, desde Colombia no sera raro que las empresas cementeras, como Argos, estn soando con participar en la construccin del muro del odio y el racismo, porque es una genuina oportunidad de hacer negocios y obtener ganancias. Entre ms alto y fortificado el muro ms cemento, acero y hormign se va a necesitar y mucho mejor para los empresarios de cemento al sur del Ro Bravo.Publicado en papel en El Colectivo (Medelln), No. 15, enero de 2017.