Israel y la madre que le pari, la ONU

La pareja no poda casarse, sus padres no lo aceptaran en una poca donde el racismo religioso era el amo de la sociedad britnica y europea en general. Ellos eran la Gran Bretaa y el Sionismo, pero en 1917 firman un acuerdo prematrimonial para concebir en pecado a un hijo que el sionismo era ansioso de tener. El documento se conoce por Declaracin Balfour donde un Estado concede un pas propiedad de otro pueblo a otra gente lo que en realidad es propiedad de otro pueblo, segn aclara en 6 minutos el poltico ingls George Galloway en una conversacin con un ciudadano en este video.

Desde aquella fecha del pecado mortal transcurrirn este ao cien aos. El compromiso de tener el hijo anhelado sigui en pie desde 1917 a 1947, a pesar de la incompatibilidad del compromiso prematrimonial, que fue rechazado incluso por los mismos que el sionismo deca que les iba a dar un hijo legtimo llamado Israel, para que les represente. Bien, la pareja y ante la imposibilidad de concebir un hijo, se lo encargan a una madre de alquiler llamada ONU. Recin cumplidos sus aos de concebir, la madre de alquiler se someta a un embarazo artificial a escondidas, hasta que un da se queda embarazada y un 29 de noviembre de 1947 pari al hijo del sionismo que le llam Israel.

Desde entonces ese hijo fruto de una ilegalidad encubierta de una madre de alquiler, no deja de crecer y de dar problemas a su madre, instigado por su padre que le alimenta y cuida de l, proporcionndole todo tipo de resortes para seguir creciendo y mostrando su objetivo de tener a todos cuantos pueda dominar. Su masa gris fruto de los genes ideolgicos del sionismo, con una imputacin vengativa, se apodera de su cerebro y ao tras ao su locura se prolonga y sus fechoras avergenzan a propios y ajenos. As llega hasta el punto, de que la madre toma decisiones de castigos, pero estos no llegan a realizarse, porque su Padrino que le mantiene, EEUU se lo impide.

La madre entre sus necesidades y sus deseos se queda en el olimpo respecto a su hijo, ni le puede castigar, ni puede quedarse callada ante sus desmanes que le avergenzan. Cada vez que el hijo agrede a los vecinos la madre alza la voz y le amenaza con las zapatillas que nunca llega a utilizar, tampoco le puede castigar dejndole sin paga o sin salir de casa, porque su padre y el padrino se lo impiden. Hoy esta madre y despus de tanta violencia que experimenta cada da ms su hijo, no tiene ms remedio que recomendarse al cielo y dirigirse a la gente de buena fe para que hicieran algo, pero en un mundo donde el inters es el rey de la situacin, la buena fe se queda en declaraciones y como mucho en alguna que otra resolucin, que adoptan en el seno de lo que se conoce por Comunidad internacional.

La ltima resolucin 2334 de la madre, deja claro que el hijo es un sinvergenza y un delincuente que se apodera de lo ajeno. Pero la masa gris del cerebro del hijo no hace ms que crecer y cada da tiene ms agujeros negros, donde habitan sionistas de la talla de Netanyahu y sus cachorros de colonos. Estos sionistas se multiplican y cada da son ms agresivos, sembrando el odio y buscando cualquier rendija de cualquier sociedad, para meterse y envenenar la convivencia, su lema es: mientras el mundo se pelea nosotros crecemos y dominamos las sociedades.

La ONU La madre y la comunidad Internacional La madrina, estn ante un dilema, que la historia solo puede sacar su conclusin del dicho que dice: Cra cuervos, y te sacarn los ojos.

