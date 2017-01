Ha llegado la hora de reunificar Irlanda?

Cuando Alemania se reunific, no se derrumb el cielo, declar hace unas semanas una exdiputada norirlandesa de origen chino. El pasado 28 de noviembre el Sinn Fin ha presentado su documento Towards A United Ireland (Hacia una Irlanda Unida). Se trata del plan del movimiento republicano irlands para, aprovechando el nuevo escenario abierto por el triunfo del Brexit en Inglaterra y Gales, poner en marcha los mecanismos recogidos en el Acuerdo de Viernes Santo que puso fin a dcadas de guerra civil en el norte de Irlanda con el objetivo de decidir el futuro constitucional de la isla de Irlanda de forma conjunta y democrtica.

El documento, de treinta pginas, cuenta con un prlogo del Presidente del Sinn Fin, Gerry Adams, en el que por un lado se destaca la voluntad transversal de la gente del Norte de Irlanda (nacionalistas, unionistas y otros) de permanecer en la Unin Europea, expresada en el referndum del Brexit del pasado mes de junio, mientras por otro se pone en valor el Acuerdo de Viernes Santo de 1998 que pone la futura posicin constitucional en manos de la gente que comparte la isla, en una clara alusin al referndum panirlands previsto acerca de la cuestin fronteriza.

A juicio del Sinn Fin, el Brexit lo ha cambiado todo. Ha abierto una posibilidad de retomar el debate de la unidad irlandesa, precisamente cuando una parte importante del electorado unionista del Norte ha votado junto a la inmensa mayora del electorado nacionalista en favor de permanecer en la Unin Europea. Esa voluntad transversal ha roto la lnea roja que vena separando las dos comunidades. La imagen de ciudadanos unionistas reclamando pasaportes de la Repblica de Irlanda para no perder la ciudadana europea ha reforzado la vocacin reunificadora de los republicanos irlandeses.

El partido de Gerry Adams, antiguo brazo armado del ya inactivo Ejrcito Republicano Irlands (IRA), aspira a superar cualquier sectarismo en la Nueva Irlanda, que va a requerir de nuevas relaciones: Una Irlanda nueva y unificada ser pluralista, inclusiva y al servicio de todas las personas en toda su diversidad. La tradicin orangista es una tradicin irlandesa y la identidad britnica de muchas personas en el Norte debe encontrar acomodo en una Irlanda convenida y unida. En este sentido, el Sinn Fin propone elaborar una nueva Constitucin que reconozca la identidad de los unionistas norirlandeses y la identidad cultural britnica de un nmero significativo de personas en el Norte de Irlanda, as como eliminar de la Constitucin cualquier influencia de una determinada iglesia o creencia. Tampoco se olvida, cuando menciona la poltica lingstica, de apoyar, junto a la lengua irlandesa, al escocs del Ulster (una lengua germnica que se habla en las tierras bajas de Escocia y entre la comunidad unionista de Irlanda del Norte).

El Sinn Fin ha centrado su propuesta en intentar seducir a los unionistas norirlandeses, a quienes aspira a convencer de las ventajas econmicas e incluso polticas de formar parte de una Irlanda unida, donde tendran ms peso poltico que en el Reino Unido. Actualmente son apenas el 2% de la poblacin del Reino Unido, una minora perifrica e irrelevente, al margen del sistema poltico imperante. Sin embargo, supondran el 20% de la poblacin de una Irlanda unida, una minora significativa, con poder e influencia. Quienes queremos la unidad irlandesa necesitamos abrirnos a considerar acuerdos transicionales, dicen los republicanos, que defienden la continuidad de la devolucin de competencias desde Londres al gobierno de poder compartido de Stormont [sede de las instituciones autonmicas norirlandesas], dentro de una estructura panirlandesa, que no quieren especificar a priori, dejando abiertas varias opciones: federal o confederal, un estado unitario o cualquier otro tipo de acuerdo.

En este sentido, el Sinn Fin se preocupar de que se implanten salvaguardias constitucionales para la minora unionista, como la exigencia de mayoras cualificadas para legislar sobre asuntos fundamentales o como la garanta de un mnimo de escaos para los representantes unionistas en la Cmara Alta de la Irlanda unida.

La propuesta del SF busca tejer un abanico de complicidades con Londres y Dubln: Una Irlanda convenida y unida favorecer la mejora de las relaciones angloirlandesas, iniciando una nueva relacin basada en la igualdad y el respeto mutuo. Pero sin olvidar los lazos transatlnticos, singularmente con Estados Unidos. Cualquier dilogo encaminado a la reunificacin de Irlanda necesita implicar a la dispora irlandesa. El nacionalismo irlands no olvida a los 70 millones de descendientes de irlandeses repartidos por todo el mundo: desde los 670.000 residentes en Inglaterra nacidos en Irlanda hasta los cuarenta millones de estadounidenses de origen irlands.

Tras las valoraciones polticas, el documento analiza los aspectos econmicos, incluso con detalle, ms all de las generalidades habituales. Se parte de lo que denomina el precio de la Particin. La Particin de Irlanda en dos estados en 1920 cort el crecimiento econmico de la isla, lastrando al Sur al amputarle el Norte ms industrializado, castigando especialmente a las regiones fronterizas al verse privadas de sus hinterlands naturales. El anlisis alcanza hasta la actualidad, donde contina siendo palpable la desventaja de contar con dos economas en una isla pequea: No hay ninguna ventaja para una pequea isla-nacin, de 6,4 millones de habitantes, en los mrgenes de Europa, con dos sistemas fiscales separados, dos sistemas legales separados y dos programas de desarrollo econmico en competencia. Resulta obvio reconocer que la Unidad irlandesa tiene sentido econmico.

Pero, ms all de lo que nos pueda decir el sentido comn, el Sinn Fin fundamenta el axioma de que la unidad acelerar el crecimiento econmico en el trabajo del profesor Kurt Huebner, de la Universidad de Vancouver. Segn sus estudios, la economa irlandesa combinada superara en poco tiempo a la de las dos Irlandas separadas, por aproximadamente 35 mil millones de euros al ao.

El documento repasa las ventajas de la unidad por sectores econmicos: agricultura, agroalimentacin, mercado energtico, exportaciones, turismo y economa del conocimiento. Pero tambin supondra una mejora para los servicios, especificando las ventajas en salud, educacin, transportes, polica y justicia, deportes

Todos los argumentos confluyen en una hoja de ruta hacia la Unidad irlandesa, basada en el derecho de todos los irlandeses a decidir el futuro de la isla que comparten, tal como se recoge en el Acuerdo de Viernes Santo. Esa vocacin incluyente es fundamental para lograr la ansiada reunificacin: El Sinn Fin reconoce que el tipo de construccin nacional y de reconciliacin por la que ellos trabajan no implica la inclusin sin ms del Norte en el actual statu quo poltico, cultural y econmico del Sur, sino la creacin de una nueva Irlanda acordada entre todos los que comparten la isla.

Gracias al proceso de paz, ya existe un mecanismo que permite alcanzar la unidad de la isla y el partido republicano emplaza a todos los partidarios de la unidad irlandesa a actuar juntos para impulsarla. Para ellos, el Sinn Fin defiende un dilogo informado, razonado y respetuoso sobre el referndum de unidad previsto en el Acuerdo de Viernes Santo.

La hoja de ruta insta al gobierno irlands a preparar un autntico plan para la unidad. El siguiente paso debera ser la creacin en el Oireachtas [parlamento bicameral de la Repblica de Irlanda] de un grupo de trabajo formado por todos los partidos para implementar un Libro Verde de la unidad irlandesa. Adems, el SF reclama la creacin de servicios pblicos paninsulares, incluido un Servicio Nacional de Salud paninsular, que desarrollen un denominado Plan de Inversin y Prosperidad Irlanda Unida.

El documento no olvida la experiencia frustrada del Foro de la Nueva Irlanda, que en 1983/84 intent sin xito abrir un debate para superar la particin. Aquel Foro fracas porque excluy al Sinn Fin y porque sufri el veto britnico a cualquier cambio constitucional. Sin embargo, desaparecido ya ese veto britnico, el cambio constitucional est ahora en manos del pueblo de Irlanda, Norte y Sur. Ahora es el momento para que todos los partidos que apoyan la unidad irlandesa avancen juntos para disear el camino a una nueva, convenida e inclusiva Irlanda unida, una Irlanda que se construya sobre la igualdad, se centre en la ciudadana y resulte inclusiva, concluye el documento. Ahora es el momento, insisten.

Quiz alguien pueda pensar que estamos ante un desidertum nacionalista en el centenario del Levantamiento de Pascua. Sin embargo, no podemos olvidar que el Sinn Fin es el segundo partido en el Norte, donde cogobierna con los unionistas ms duros, y el tercero en el Sur, pero que sera la fuerza ms votada en el conjunto de la isla, sumando norte y sur, tal como pudo comprobarse en las ltimas elecciones al Parlamento Europeo.

Para quienes seguimos la actualidad irlandesa, puede no resultar novedoso el argumentario del Sinn Fin, que lleva dcadas realizando un discurso no sectario, incuso cuando el IRA todava perpetraba atentados que podan ser considerados como sectarios. No es nuevo que Gerry Adams califique a los unionistas como los hijos prdigos del nacionalismo irlands, por ejemplo. La novedad estriba en la sistematizacin de todos los datos y en la seriedad de la formulacin. La propuesta reunificadora resulta enormemente verosmil. La razn econmica puede pesar ms que la identidad nacional probritnica de los unionistas? Podr el inters en disponer de un pasaporte europeo hacer ms por la unidad irlandesa que todas las campaas armadas del IRA? Unionistas y nacionalistas, antiguos enemigos tras treinta aos de guerra civil y con 3.500 vctimas mortales por ambos bandos, podrn caminar juntos hacia una nueva Repblica para todos? La torpeza de David Cameron, al convocar el referndum sobre el Brexit, ha alterado el statu quo norirlands: Se convertir en realidad el sueo del protestante Theobald Wolfe Tone, padre del republicanismo irlands, que buscaba unir bajo la bandera tricolor a todos los irlandeses, fueran catlicos, protestantes o disidentes? Es probable que quede mucho camino por recorrer, pero las fronteras artificiales que dividen los pueblos terminan cicatrizando. El debate de la frontera est ms vivo que nunca en Irlanda del Norte, y sin disparar un solo tiro.





Publicado en The Southern Cross, n 6040, Buenos Aires, enero 2017.

