La Unin Europea a inicios de 2017: desafos y oportunidades

La crisis econmica que de 2008 a 2016 [2] atraves la Unin Europea (UE) puso de manifiesto sus defectos como una entidad todava en construccin, con carencias fundamentales a la hora de disear una estrategia para afrontar los retos impuestos por el elevado desempleo, la deuda, la inmigracin o el auge de partidos polticos populistas y de extrema derecha.

Cada una de estas problemticas, en su interrelacin, demuestra contrariamente a lo que difunde la prensa internacional en el Viejo Continente, que Europa, en el 2016, an no haba salido de la crisis sistmica capitalista que se expresa no solo en lo econmico y lo poltico; sino tambin en lo social, moral e institucional.

Los lderes europeos no han logrado un objetivo comn o una meta que evite el euroescepticismo de vastos sectores sociales,[3] alimentado por la destruccin, cada ao, de casi un milln de empleos. Desde el 2013, los medios de prensa e instituciones europeas presentan el criterio que Europa comenz su salida de la crisis econmica, pero en los meses de octubre y noviembre de ese mismo ao, a las puertas del 2014, las tasas de crecimiento econmico fueron tan dbiles que no consiguieron ocultar la cifra de 26 872 000 desempleados, en el conjunto de los pases miembros de la UE, y de 19 447 000 en la eurozona; en ambos casos, unos 60 000 ms que en septiembre 2013.

Pero si comparamos esos datos con el desempleo que exista en 2012, encontramos que la UE sum 978 000 desocupados, mientras que la eurozona aadi 996 000. Solo en la poblacin joven haba 5 584 000 menores de veinticinco aos desempleados, lo que constituye una tasa de 23,5%, siendo los casos ms graves Espaa y Grecia, con 56,5% y 57,3% respectivamente. [4]

En el 2016, el panorama comn de la UE, en cuanto al desempleo, reflejaba en trminos estadsticos, una tendencia decreciente y ms europeos encontraban trabajo con respecto al 2013, revelando cierta reversin de los indicadores de paro ms espeluznantes, aunque con la incertidumbre de que esos guarismos podran repuntar nuevamente en la prxima dcada. [5] Aun as, en febrero de 2016, Eurostat calcul que en los veintiocho pases que conforman la UE existan, en abril de 2016, ms de 21 millones de trabajadores sin empleo, una cifra que se reduce a 16,6 millones en los pases donde circula el euro. [6]

El desempleo juvenil, en esa misma fecha, afect ms a los pases del sur de Europa. En Espaa, casi uno de cada dos trabajadores menores de 25 aos, el 45,3 % del total, permaneci sin empleo. Por lo que concierne a la ocupacin desglosada por gnero, la brecha entre hombres y mujeres sigui siendo diferente entre norte y sur de Europa.

Si en Alemania, Irlanda, Francia o Suecia, por ejemplo, los hombres sufren niveles de desempleo mayores que las mujeres; en pases como Espaa, Italia o Grecia esta proporcin se invierte. En Espaa, en particular, el 22 % de las mujeres trabajadoras se encontraba sin empleo, mientras que entre los hombres el porcentaje era de 18, 9 %. En Alemania, por el contrario, el paro entre hombres era del 4,5 % mientras que el de las mujeres un 4 %. Los datos demuestran que para Europa el principal desafo corresponde al rea econmica, concretamente en el plano laboral y al crecimiento econmico, an insuficiente para lograr una recuperacin sostenida del empleo y validar el criterio de que Europa ha salido de la crisis econmica. [7]

Estas altas estadsticas siguen cuestionando los vaticinios optimistas sobre la terminacin de la crisis econmica o el comienzo de la recuperacin. Tales pronsticos surgieron porque, en el segundo trimestre de 2013, el Producto Interno Bruto (PIB) de la zona euro experiment un crecimiento de 0,3% respecto a los tres meses anteriores, lo que supuso el fin de seis trimestres consecutivos de contraccin.

Esa tendencia continu durante el 2014 y algunos indicadores econmicos de los pases comunitarios permitieron hacer una lectura menos pesimista sobre la crisis econmica en el 2015, permitiendo que algunos analistas comenzaran a ver una supuesta luz al final del tnel, por lo que el 2016 marca solamente un punto de inflexin, confirmando la posibilidad de ligeros crecimientos econmicos en los distintos estados de la Unin, algo que no se observ en aos anteriores, con recadas y dbiles picos de crecimiento. [8]

Este mnimo cambio diagnosticado en el 2016 podra proseguir hasta el 2018 mediante la aplicacin de un programa de alivio cuantitativo -impresin de dinero para comprar deuda pblica- lo que contribuira al incremento del Producto Interno Bruto de la Eurozona en alrededor de 1,5 %, hasta ese ao, y como resultado de un auge de las exportaciones y de los apenas perceptibles ajustes aplicados al modelo de austeridad neoliberal, a partir de la reduccin de los costos de produccin y el incremento de las exportaciones en varios pases de la Unin. [9]

As se evidenci que un crecimiento slido y sostenible sigui siendo una ilusin de la clase dominante, y que lo predominante es la incertidumbre sobre la evolucin de las economas europeas, pues los pases de la periferia pobre ms afectados siguen sufriendo la prdida de sus derechos laborales, la abolicin de facto de los convenios colectivos de trabajo, el despido o traslado forzoso de funcionarios, mayor desempleo, como resultado de la privatizacin de empresas pblicas, el aumento de los impuestos e incremento de los precios que conlleva a la disminucin del poder adquisitivo.

Por consiguiente, la ruptura norte-sur seguir vigente en la Unin. Aunque la zona mediterrnea, que estructuralmente soporta mayores cifras de desempleo, tendra importantes reducciones en los que se encuentran en paro, creando la ilusin de que se crean cuantitativamente muchos puestos de trabajo, aun cuando las cifras totales de desempleo, comparativamente respecto a otros pases, la media comunitaria y los estndares aceptables, permaneci muy alta con respecto a la situacin social existente antes de 2008 y para pases que se consideran desarrollados.

En el norte las condiciones no son muy diferentes, el aumento a cifras del siete o el diez por ciento pueden ser consideradas como autnticas catstrofes laborales en muchos estados comunitarios, generando un profundo malestar social y poltico. Cualquiera que sea el signo poltico del anlisis de la coyuntura econmica de la UE y de la eurozona, la salida de esta crisis requerir de un cierto grado de intervencin regulatoria estatal sobre los procesos econmicos, y un sostenido crecimiento de las economas que facilite resolver la problemtica de la deuda y la progresin de las antagnicas contradicciones sociales.

Por lo tanto, un escenario de recuperacin de las economas europeas hacia 2016, y ms all, implicara reestructurar la deuda y reconsiderar los estrictos criterios de dficit pblico blandidos por el Banco Central Europeo (BCE) institucin que ha contribuido a quebrantar la confianza de los ciudadanos en los organismos de la Unin. Los europeos siguen sin entender por qu hay que salvar a los bancos con dinero pblico, en vez de proteger a las personas; de ah, la necesidad inaplazable del bloque integracionista de avanzar en la dimensin social de la Unin Monetaria y Econmica.

En ese contexto, Italia comenz el 2016 con un 13 % de endeudamiento sobre el PIB nicamente Grecia superaba esa cifra y su sistema bancario contaba considerables fisuras. As, el camino del saneamiento de las entidades italiana pas inmediatamente por los bancos de Frankfurt, en Alemania, para recapitalizar cerca de 200 000 millones de euros expuestos en prstamos de dudosa calidad, que prcticamente pueden calificarse de activos txicos.

Estos procesos, que dibujan tendencias hacia indicadores de recuperacin y reajustes econmicos, tienen lugar en un entorno internacional que se expresa favorable coyunturalmente a la UE porque las economas emergentes deceleran e incluso decrecen, permitiendo una tregua a la competitividad europea; la cada de los precios de las materias primas se produjo por el descenso de la demanda en las potencias emergentes y los bajos precios del petrleo provoc que los costos de productividad sean muchos ms bajos que en aos anteriores.

Esta sumatoria de factores externos ha permitido, junto con polticas econmicas expansivas del Banco Central Europeo, las devaluaciones competitivas en materia de salarios y los fuertes programas de austeridad, una inflacin enormemente baja, generando deflacin y permitiendo el alza del crecimiento en un escenario, que de haber sido ms competitivo, no lo hubiera permitido. Habra que prestar atencin, si en los prximos aos, esas cifras de crecimiento se mantienen y si, al mismo tiempo, el precio del petrleo despega hacia valores superiores como resultado de acuerdos entre pases productores cuyas economas se encuentran perjudicadas.

Asociado a lo anterior, se encuentra el auge de la inmigracin procedente de frica del norte y la subsahariana y del Medio Oriente, que con frecuencia se estigmatiza como culpable especie de chivo expiatorio de una crisis econmica que tiene sus causas ms profundas en la naturaleza del capitalismo globalizado contemporneo.

Esta situacin ha llegado a un punto en el que el Consejo de Europa reconoci la existencia de un populismo y un extremismo en ascenso que afecta a casi toda la geografa europea, con su carga de racismo, intolerancia, violencia contra los extranjeros en particular los gitanos y musulmanes, el crecimiento de agrupaciones polticas xenfobas, que no aceptan una identidad europea cada vez ms multicultural.

Las tendencias autoritarias o potencialmente autoritarias instaladas en los gobiernos comunitarios y la ineficiente gestin por parte de muchos pases en la cuestin de los refugiados solo sirvi para promover el antieuropeismo y la Fortaleza Europa. As, las acciones emprendidas por Hungra o Eslovenia que blindaron sus fronteras, al tiempo que algunos estados, como Polonia, endurecieron su postura respecto a los valores humanistas que se creyeron arraigados en el continente, constituyendo un serio reto para la Comisin Europea y la cohesin comunitaria en general.

La resurreccin de esas fuerzas populistas y de extrema derecha ha sido el resultado de la crisis econmica, de la descomposicin y prdida de los beneficios sociales que, durante dcadas, haba garantizado el llamado Estado de bienestar impulsado por los socialdemcratas, la indiferencia de la clase poltica hacia los reclamos de los ciudadanos y la ausencia de una estrategia humanista que enfrente el empuje de la inmigracin en el contexto de la crisis econmica sistmica del capitalismo globalizado.

En ese contexto tambin se exacerb el militarismo y la guerra en las relaciones internacionales, liderado por los Estados Unidos y secundado por las principales potencias de la UE, provocando la oleada de inmigrantes econmicos y refugiados de los conflictos y la inseguridad reinante en Iraq, Siria, Libia, Yemen, entre otros.

El conjunto de los factores enumerados advierten que una construccin europea irreversible constituye una percepcin falsa, pues la historia ha demostrado que cualquier proceso social puede ser revertido, y debe reconocerse que los partidos polticos no han sabido ofrecer respuestas crebles a las problemticas mencionadas, ni a los temores de los ciudadanos por la prdida de riqueza material y, como consecuencia, de las libertades individuales relacionadas con el consumo y el nivel de vida, la igualdad de gnero, laicidad o, al menos, preeminencia del Estado sobre la religin, entre otros temas no menos importantes.

En este panorama, es la socialdemocracia la que ms ha perdido en la batalla electoral, al practicar una poltica casi idntica a la de sus rivales de derecha o conservadores, los que, a su vez, se han aproximado al populismo y a la demagogia poltica tpica del discurso y la prctica de las fuerzas de extrema derecha o neofascistas.

Todas estas son condiciones peligrosas y desafiantes para el futuro de la construccin europea, ya que tales fuerzas buscan ascender al poder en cada pas y a nivel de las instituciones europeas, con su rechazo al proceso de integracin, a la moneda nica (euro), a la justicia social y al gran capital aunque, histricamente, se subordinan a este ltimo y acaban sirvindolo.

Nos enfrentamos, entonces, a una cultura poltica europea tambin en crisis y amenazada por el apogeo de la extrema derecha, cuyos partidos neofascistas llevan aos siendo noticia en pases como Hungra, Finlandia, Reino Unido, Holanda, Austria o la propia Francia y han estado empujando a los partidos conservadores hacia posiciones ms derechistas, a fin de recuperar electorado o evitar un drenaje mayor en sus formaciones polticas. Todo ello repercutir en la toma de decisiones de los organismos de la UE, fundamentalmente en el Parlamento Europeo (PE).

De hecho, las elecciones para el PE, celebradas entre el 22 y el 25 de mayo de 2014, reflejaron esa realidad, sin precedentes, de escepticismo y desconfianza en el proyecto europeo, que manifiesta la prdida de legitimidad de la institucin ante los ciudadanos. Dicho esto, los resultados generales hicieron que el grupo del Partido Popular Europeo (PPE, conservadores) prolongara su predominio en el PE, seguido por los socialdemcratas. El grupo de la Izquierda Unitaria Europea-Izquierda Verde Nrdica (GUE-NGL) aument ligeramente su representatividad, pero con niveles de fraccionamiento significativos que restringieron su influencia y ascenso poltico.

En los comicios de mayo de 2014 se ratific la tendencia, expresada en las elecciones europeas de 2009 y en otras de tipo nacional en los ltimos cinco aos, del establecimiento y expansin de partidos xenfobos y ultraderechistas por toda Europa. Estas fuerzas extremistas han llegado a alcanzar cerca de 25% del electorado, abarcando a pases especialmente afectados por la crisis multidimensional y las medidas de austeridad, como Grecia, donde el partido Amanecer Dorado es ahora una fuerza que moviliza electores, y a Gran Bretaa, Dinamarca y Austria, que han atravesado la crisis en mejores condiciones econmicas, pero sin conseguir esquivar el auge electoral de las fuerzas populistas y de extrema derecha, las que, de cara al futuro inmediato, podran obtener relativos niveles de influencia en distintos mbitos del Parlamento Europeo.

Esta tendencia se mantuvo en las elecciones regionales celebradas en diciembre de 2015. Ante el claro desgaste de los socialistas galos, se visualiza que la extrema derecha francesa es un actor a tener en cuenta por sus capacidades de proyeccin a la hora de capitalizar las mltiples crisis que afectan a Francia y, en su conjunto, Europa, aunque el llamado voto republicano pueda condicionar su derrota, como ha sucedido en repetidas ocasiones en la historia reciente. Pero, sin dudas, ha sido la victoria obtenida por el Frente Nacional, conducido por Marine Le Pen, en Francia, el corolario que ms impacto ha tenido, por lo que ahora, al ser el partido ms votado, es el punto de referencia de toda la extrema derecha en Europa.

Existen justificados temores sobre las posibilidades de que las posiciones xenfobas y ultranacionalistas continen propagndose. Sobre el papel que pueden desempear los partidos euroescpticos, algunos dirigentes del Consejo de Europa han considerado preocupante que quieran aprovechar el creciente alejamiento de los ciudadanos respecto a las instituciones europeas, si bien no es una razn para entrar en pnico [...] Los partidos euroescpticos van a menospreciar el proyecto europeo con sus palabras, pero, quizs en contra de sus propias intenciones, lo desarrollarn mediante sus acciones, pues si los euroescpticos se organizan en torno a Europa fortalecern, en una gran paradoja, su esfera pblica,[10] propagndose, principalmente en el norte comunitario y en el este de Europa, donde muchos gobiernos conservadores se han escorado en la derecha para afianzarse en el poder.

En ese sentido, hay que razonar sobre la evolucin de la creciente ola islamofbica en Alemania, materializada en las llamadas Pegida [11] y en aumento tras la crisis de los que buscan refugio entrando a Europa a travs de los Balcanes. Al mismo tiempo que crecen los partidos racistas y xenfobos, los organismos especializados advierten que Europa necesitar sumar 50 millones de trabajadores hasta el 2050 si quiere mantener su sistema social debido al envejecimiento de la poblacin. La nica forma de lograrlo es admitir mano de obra extracomunitaria.

Es por eso que Alemania, al tener la edad media ms alta del mundo, en el 2015, decidi recibir ms de un milln de inmigrantes. En realidad, es casi toda Europa la que se debate entre la necesidad de atraer e integrar inmigrantes a su mercado laboral y la prdica derechista que reclama una nacin pura libre de inmigrantes de otras culturas.

En estas circunstancias, tambin se observan las debilidades de la izquierda. Las elecciones al Parlamento Europeo tuvieron un irrisorio significado para ella; solo mejoraron el escenario Grecia, por el xito de Syriza (Coalicin de Izquierda), y Espaa, dado el progreso de Izquierda Unida (IU) y la irrupcin de Podemos, como partido representante del movimiento 15-M todava llamado Movimiento de los Indignados[12], quienes en mayo de 2011 protagonizaron, en la madrilea Puerta del Sol, durante varios das consecutivos por miles de personas, una protesta contra el sistema poltico y financiero espaol asomando as una de las primeras grietas de lo que pocos aos ms tarde se ha convertido en una revuelta abierta contra los partidos polticos tradicionales en numerosos pases de Europa, especialmente aquellos de la periferia que con ms rigor han sufrido la crisis econmica.

Socialdemcratas y demcratas cristianos haban gobernado Europa en la etapa previa a la crisis y durante los primeros aos con total holgura, a veces apoyndose en formaciones liberales, verdes o regionalistas, que hasta entonces eran los partidos minoritarios en los circuitos parlamentarios europeos. Sin embargo, a partir de 2014 ocurre la progresin de partidos de diversa ndole, poltica o ideolgica, los cuales han cobrado fuerza en prcticamente todos los pases del continente, y lo que es ms, estn forzando a los partidos tradicionales a abandonar sus cmodas posiciones centristas bajo la amenaza de arrebatarles sus electores.

Se pueden encontrar dos tendencias sociopolticas diferenciadas, que electoralmente se traducen en el refuerzo de distintos partidos. En la periferia europea, especialmente en los PIGS (Portugal, Irlanda, Italia, Grecia, Espaa), los partidos de izquierda han ganado terreno, sobre todo a costa de los partidos socialistas clsicos.

Eso se puede visualizar en Grecia donde Syriza dej al PASOK (Movimiento Socialista Panhelnico) al borde de la desaparicin; en Espaa, donde Podemos se ha posicionado como tercera fuerza poltica, no muy lejos de los votos del Partido Socialista, afectando, como lo hace el centro-derecha Ciudadanos, el tradicional bipartidismo; en Irlanda, donde el Sinn Fein tiende a consolidarse ante el declive del Partido Laborista, socio de gobierno de los conservadores del Fine Gael. Adems, a finales de 2015 una coalicin de socialistas y comunistas desplaz del gobierno al conservador de Passos Coelho, en Portugal, al que prcticamente se le daba como presidente ante el aparente abismo existente entre las dos formaciones de izquierda.

Ese posicionamiento a la izquierda, en buena parte del electorado de la periferia o de la llamada rea exterior comunitaria, ha dejado profundamente afectado a los partidos socialistas continentales, convirtindose en los grandes perdedores de los ltimos aos en las urnas. El nico partido de esta ideologa con menos afectaciones ha sido el laborista britnico, aunque tambin sufri un descalabro en el mbito legislativo. El surgimiento posterior de Jeremy Corbyn, como lder del partido, ha hecho que los laboristas se corran a la izquierda, un giro en correspondencia con las motivaciones del electorado, pero en una formacin poltica minada por las luchas y discrepancias internas.

Posibles estrategias nacionales, regionales e internacionales

Con tantos retos y escepticismos que enfrentar, los dirigentes de los pases europeos podran terminar replegndose hacia sus prioridades nacionales, y precipitar el choque o contradiccin entre dos tendencias principales: integracin europea versus nacionalismo, en donde sobresale la preocupacin por una Europa germana. Al parecer, sus lderes asisten a la ltima oportunidad de reformar la UE, [13] si se quiere que el bloque tenga un futuro en las relaciones internacionales, caracterizadas por la innovacin, la competitividad y la creacin de empleo, en los sectores en los cuales los europeos se destacan: aeronutica, biotecnologa y nanotecnologa las que determinarn el podero y lugar de cada actor en el juego de la poltica internacional del siglo xxi.

Una UE sin una estrategia de futuro ser un factor de inestabilidad para el sistema de relaciones internacionales, pues, en rigor, la construccin del bloque constituy una ambicin extraordinaria, tanto desde el punto de vista histrico como geopoltico: en el contexto de la guerra fra fue un componente esencial de la estrategia estadounidense de contencin del comunismo y, al mismo tiempo, sus promotores se propusieron construir una potencia econmica comparable o superior a los Estados Unidos y China.

Para lograr esto, la UE deber superar todas las crisis que la frenan y paralizan. Habr de valerse de una estrategia y calendario preciso hacia el ao 2050, que plantee armonizar los factores econmicos, polticos y sociales, para dejar atrs el neoliberalismo que obstaculiza la reconstruccin tal vez con un nuevo tratado sera posible de las capacidades de cohesin interna de la Unin y de los paradigmas econmicos y polticos, ahora extraviados, que un da hicieron de la regin un conglomerado de pases con gran influencia y prestigio en la poltica internacional.

Es precisamente el factor econmico el que ha causado la acentuacin de las divisiones polticas en el seno de la UE y, tambin, una disminucin de su capacidad para responder a nuevos desafos en el mbito regional y global. Un desafo importante es el asunto de la salida de Gran Bretaa (Brexit) de la UE. En esta problemtica del Brexit, en noviembre de 2015, David Cameron, primer ministro britnico, impuso una serie de condiciones a la UE para hacer campaa a favor de la permanencia de Gran Bretaa, pero, el 23 de junio de 2016, perdi ese referendo histrico, cuyo resultado puede interpretarse como una amenaza al proceso de la integracin europea, porque la UE sin Gran Bretaa podra convertirse en un socio comercial menos atractivo a nivel mundial. Sin embargo, tambin la UE sin Gran Bretaa podra beneficiarse con una mayor integracin poltica, ya que Reino Unido es uno de los miembros que se oponen con ms fuerza a una mayor unificacin del bloque y a una poltica exterior ms coherente. La UE posiblemente prefiera negociar con Gran Bretaa, primando la separacin britnica a cambio de no frenar la integracin europea entre los estados miembros realmente interesados.

El Brexit abre una nueva oportunidad para que la UE comience un proceso de consultas y negociaciones que conduzcan a su reconfiguracin, para la adopcin consensuada de otro tratado. Entre los temas que la UE debera debatir con urgencia se encuentran los siguientes: el mejoramiento de la colaboracin en seguridad y defensa; una nueva poltica de inversiones; una real armonizacin fiscal y el fortalecimiento de la eurozona con una gobernanza democrtica; la creacin de un parlamento de la eurozona; la elaboracin de polticas comunes en el terreno digital y el de la transicin energtica y la denominada Europa de la Defensa, que haba tenido la abierta oposicin britnica.

Por otra parte, ante el cambio de los contornos de la seguridad europea actual y del propio concepto de multilateralismo, se necesita una nueva estrategia continental, con alcance global, que integre su accin en los terrenos diplomtico, econmico, de la seguridad y la defensa. [14]

En ese sentido, desde hace una dcada, los lderes europeos aprobaron la primera Estrategia de Seguridad Europea , bajo la premisa de que Europa nunca ha sido tan prspera, tan segura, tan libre. Pero, desde 2003, ao en que se aprob, Europa y el sistema internacional en su conjunto han cambiado sustancialmente. Si bien Europa contina siendo uno de los centros principales de poder global, hoy ya no es vista como un paradigma que seguir o copiar y, por lo tanto, suscita menos esperanzas y optimismo para el resto de las naciones como sucedi despus de las dos guerras mundiales, en la primera mitad del siglo xxi.

En el mbito econmico, una cuestin que alcanza carcter estratgico para la UE es el TTIP (Trasatlantic Trade and Investment Partnership). Este tratado euro-estadounidense negociado a espalda de la opinin pblica nacional e internacional, tendr nuevas rondas negociadoras para intentar cerrar uno de los acuerdos comerciales ms controvertidos de la historia contempornea.

La opacidad en las negociaciones y la finalidad geoeconmica del TTIP, enormemente favorable a los Estados Unidos y alejado de toda conveniencia para la UE, marcarn el debate ante el rechazo cada vez ms conflictual por parte de los grupos y partidos de izquierda en numerosos pases comunitarios, que ven en este acuerdo una subordinacin de las instituciones europeas y los pases miembros a los intereses de los Estados Unidos y sus poderosas transnacionales, como ha ocurrido en Francia, sumndose tambin, a esta lnea de pensamiento, el Partido Socialista en el poder.

Sin embargo, ya muchos analistas dan por liquidado el TTIP porque durante su campaa electoral, Donald Trump se mostr crtico hacia el libre comercio. Solo dir que dar marcha atrs al libre comercio y recuperar empleos ser una tarea lenta, y quizs imposible. Forzar el cambio en cadenas de suministros mundiales y modelos de negocios complejos podra resultar an ms difcil, especialmente si las empresas transnacionales estadounidenses tienen voz en el asunto.



En el plano de la seguridad, el Estado Islmico (Daesh) ser sin duda la mayor amenaza para los estados europeos. El grupo terrorista, en el 2015, caus 130 muertos en Paris y mantuvo en vilo a Baviera durante el fin de ese ao, sus atentados se expandieron a Bruselas, en marzo de 2016, y lo cierto es que el nivel de la amenaza se mantendr e incluso podra aumentar. El Estado Islmico ha amenazado con atentar en ciudades europeas y, en el futuro, es probable que ocurra, mientras pierdan capacidades operativas en el Oriente Prximo, tratando de ganar visibilidad propagandstica y aumentar el desprestigio de los estados occidentales en su intervencin en Siria e Iraq, si no es que sea derrotado por una accin conjunta de varios pases juntos a Estados Unidos y Rusia. O por la accin de algunos de estos actores por separado.

Sin embargo, es casi seguro que las mltiples crisis seguirn generando un escenario interno favorable al auge del terrorismo por los propios connacionales radicalizados. En los ltimos aos esta ha sido claramente la tendencia, especialmente en Francia o Reino Unidos. Adems de Rusia, con grandes comunidades musulmanas en la zona del Cucaso, son las principales potencias europeas: Alemania, Francia, Reino Unido, los que ms estuvieron expuestos a un atentado terrorista, pues Europa particip activamente en apoyo al intervencionismo militar de la OTAN en el Medio Oriente y en su territorio existen amplias comunidades musulmanas que padecen la discriminacin tnica y social en precarias condiciones de vida.

Resulta prcticamente indiscutible que los Estados Unidos han tenido y seguirn desempeando un papel esencial en el proceso de la integracin y la seguridad europeas , en particular por medio de la Organizacin del Tratado del Atlntico Norte (OTAN). Esta organizacin militarista es el yugo que les fue colocado a los europeos despus de la segunda guerra mundial.

O sea, la OTAN es la forma que representa la prdida de soberana y el sometimiento de Europa por los Estados Unidos. Es por lo que actualmente la UE con respecto a los Estados Unidos est obligada a cumplir un papel servicial, como se ha visto desde el fin de la confrontacin sovitico-norteamericana que dej al podero estadounidense en una posicin dominante, como nica superpotencia mundial en el orden militar, pero que ha necesitado, en lo poltico y diplomtico, de una estrecha alianza con la UE para materializar los intereses y objetivos estratgicos del bloque Norte-Oeste en las relaciones internacionales.

En este polo, la UE, como entidad supranacional de veintiocho Estados miembros y con una poblacin superior a quinientos millones de personas, se erige inevitablemente en uno de los protagonistas de la agenda poltica mundial. Su gran reto est relacionado con las responsabilidades que deber asumir en materia de seguridad mundial y en la evolucin de un sistema internacional que se torna ms complejo por su configuracin multipolar, donde se vislumbra un grado mayor de tensin, desavenencias y rivalidad en el mbito de las relaciones ruso-estadounidenses a partir de la recuperacin de Rusia como gran potencia mundial, y el ascenso econmico, financiero y tecnolgico de China e India.

Ello ha provocado que la regin Asia-Pacfico ocupe un lugar privilegiado en la estrategia de los Estados Unidos. Por consiguiente, su orientacin futura respecto a ella podra ser un factor de cambio en la relacin transatlntica; lo que quiere decir que, a partir de este momento, la U E ser la responsable de resolver los problemas que la ataen salvo que la nacin nortea vea en ella una mayor disposicin de asignar ms recursos econmicos y militares a la OTAN.

Contrario al contexto internacional que posibilit la estrategia de 2003, la UE tiene serias dificultades para la promocin de una efectiva poltica de influencia internacional basada en el S oft Power (Poder Blando) europeo. Tiende a incrementarse la percepcin de que amplios sectores sociales en todo el planeta se sienten menos atrados por el modo de vida del Viejo Continente. Es una realidad la prdida del impacto de la ayuda europea y la asistencia econmica cuando se mantienen el derroche y la corrupcin en el seno de las principales potencias capitalistas desarrolladas; y cuando el intervencionismo econmico europeo resulta ms evasivo, en una poca de polticas de austeridad y de relativa reduccin de los gastos de defensa.

Para darles una mayor efectividad y enfrentarse a los desafos actuales, la UE trabaja en la reconstruccin de sus capacidades a fin de lograr un mayor protagonismo en la geopoltica internacional, mediante el reforzamiento del papel de actor global en un sistema que se perfila multipolar. Para ello, las instituciones europeas, que nacieron para evitar la guerra o promover la paz entre sus miembros, tendrn que enfrentar las nuevas situaciones y dar estabilidad al proyecto integracionista, lo que les permitira remozar sus capacidades y dar una imagen real de cohesin interna.

Desde esta perspectiva, millones de personas en el mundo esperan el da en que la Unin Europea sea un polo de progreso, humanismo y paz en las relaciones internacionales. Pero, por ahora, participa junto a los Estados Unidos en una dura lucha por el poder global, y lo ms probable es que, mientras persistan las mltiples crisis que perturban su construccin, crecientes sectores sociales, procedentes de diversas tradiciones o signos polticos e ideolgicos, pero empujados hacia la derecha extrema, seguirn apostando por su cada o destruccin.

Basta con recordar que ya hay un Brexit, pero se habla de un posible Frexit y todava de un Grexit, en relacin con Francia y Grecia, entre otros exit no menos probables, que aunque suenen especulativos, como la propia vida, nuevas sorpresas nos puede dar la poltica internacional en el 2017.





Notas:

[2] Aunque normalmente se nos presenta que la crisis culmin en el 2013, la visin crtica de este artculo la rechaza, sin obviar los matices expuestos, extendiendo las mltiples crisis hasta la actualidad porque, como afirmo, las principales causas y manifestaciones persisten.

