[Crnicas sabatinas] Ms ac y por debajo del secesionismo excluyente y de sistemas afines y de la identidad tnico-nacionalista sobrecargada

Apuntes sobre documentales (y una aproximacin de inters al rgimen poltico pujolista)

Para los compaeros asesinados en Atocha. In memoriam, 40 aos despus.





Si el xito del independentismo cataln consiste en vender que debemos administrarnos nosotros mismos para hacerlo mejor (ms escuelas, ms hospitales, ms calidad en los servicios sociales), nadie entender una poltica restrictiva de gasto en poca de crisis. Bueno, de hecho, nadie entiende por qu unos presupuestos autonmicos son condicin sine qua non para llegar a la independencia. Nadie comprende que, una vez dispuestos al desafo al Gobierno central con el referndum, se precisen unos presupuestos autonmicos que no revierten los recortes y cuyo gasto social est un 11% por debajo de los presupuestado en 2010 [...] Hay convergentes conservadores que ven una quimera la desconexin y el referndum unilateral. Entretanto, Hrcules deber afrontar nuevos trabajos. Quizs el ms difcil de todos ellos se halle en esas 55 sesiones del juicio del caso Palau. En los 60.784 folios de la causa, en los que, adems de Flix Millet y Jordi Montull, aparece imputado Daniel Oscar, ex tesorero del CDC. La propia Convergncia es sealada por lucrarse con dinero pblico y privado con el cobro de presuntas comisiones por obras como la Lnea 9 del metro o la Ciutat de la Justcia de Barcelona, donde se celebrar la vista. La opaca crislida convergente, segn el juez, contiene en su interior 5,1 millones de euros en comisiones de Ferrovial. Mucha metamorfosis y mucho trabajo para Hrcules.

Francesc Valls (2017)

Una sola cita que se justifica por s misma

IF YOU FEEL BARCELONA F.C., YOU FEEL CATALUNYA. Qu cosas que se escriben y se airean hasta que hay protestas! If you feel Real Madrid F.C you feel Madrid and Spain. Se imaginan que se dira aqu, en .Cat?

Afortunadamente se escriben otras cosas. Esta, por ejemplo, es del historiador Jos Luis Martn Ramos. De una comunicacin personal, a propsito del uso, del extendido e inadmisible uso de Catalua y el Estado espaol, sobre la discordancia, son palabras suyas, lingstica y conceptual, de hablar de Catalua y del Estado espaol.

El nacionalismo de estado en las sociedades multinacionales niega la condicin de nacin a quien no est constituido polticamente como estado, negando la realidad compleja de las identidades nacionales; de ello nos quejamos en Catalua. Para m con razn. Ahora bien, los nacionalismos sin estado niegan al estado al que pertenecen la condicin que para s consideran como su propia razn de ser y de futuro: la de nacin. Hemos tenido en Europa un ejemplo trgico: el nacionalismo croata neg la razn de ser de una nacin yugoslava, que estaba en proceso de construccin desde la resistencia al fascismo y la ocupacin alemana; ya hemos visto cules han sido las consecuencias. Para el nacionalismo cataln hay nacin catalana pero en esa discordancia Catalua/Estado espaol no se considera que haya nacin espaola; existe para l Catalua -como estado: un territorio, una cultura, un pueblo, en la primera mitad del siglo XX se deca tambin una raza- pero no Espaa, que slo es un artefacto estatal y como tal un artefacto de opresin (en la versin ms reduccionista del estado que pueda hacerse y que no se aplica para el futuro estado cataln, que en la imagen que se nos ofrece no oprimir a nadie, por definicin). Que en el nacionalismo se utilice ese doble lenguaje, esa forma diferente (y antagnica), una para s y otra para el otro no es extrao y es lo habitual. Que los que no son nacionalistas -tan catalanes, espaoles, como los dems- tambin lo utilice es una clara manifestacin de subordinacin al nacionalismo, a la ideologa nacionalista, a su relato a su discurso (y no es excusa que pueda tratarse al propio tiempo de una muestra de pereza intelectual). El reconocimiento de la multinacionalidad -algo que yo sostengo sin ninguna duda- no justifica la negacin del carcter de Espaa como nacin, en particular como nacin poltica como la defendieron los federales. Tambin Yugoslavia era multinacional, pero la izquierda, los no nacionalistas que lucharon y vencieron al fascismo, la consideraron y la construyeron como nacin frente a los ustachis o los chetniks

(Matiz y entre parntesis: ...la realidad compleja de las identidades nacionales; de ello nos quejamos en Catalua, para m con razn. Aunque aqu, en .Cat, tampoco se tiene en cuenta que la propia identidad nacional tambin est lejos de ser uniforme. Por lo dems, y como es evidente, el nacionalismo de Estado no es Espaa).

En sntesis y volviendo al texto del gran historiador de la UAB: hara bien la izquierda no secesionista (perdn por el pleonasmo) y la izquierda espaola en general en usar Madrid para hablar de Madrid; Espaa para hablar de Espaa, y Estado espaol para hablar del Estado espaol. Los nacionalistas de aqu siguen con lo suyo: Madrid = Estado espaol = Pseudopas de fachas, zafios y burros. Cmo vamos a reflexionar con pensamiento propio si hablamos como ellos? El lenguaje no empuja al pensamiento en determinada direccin? (Un ejemplo reciente: Hasta el pasado ao, Coop57 ha gestionado un total de 285 prstamos por un valor de 8.442.047 euros. De hecho, ya cuentan con un total de 759 entidades socias de servicios -49 de ellas en Aragn- y 3.635 personas socias colaboradoras -440 en Aragn- entre todas las secciones territoriales en el Estado espaol. De nuevo el Estado. Espaa es palabra prohibida, incluso entre cooperativistas de izquierda).

Tampoco, hablando de expresiones y palabras, tienen desperdicio estas que les copio a continuacin . Son de una entrevista a Antonio Baos, el que fuera cabeza de lista de la CUP en las ltimas elecciones autonmicas, las del 27S, el deSmate. Son estas:

"P. Tenemos proceso para rato? A.B: El proceso se termina este ao; es impepinable A menos que se adelanten las elecciones, tal como pide En Comn Podemos, y acabe gobernando Xavier Domnech. Entonces tenemos proceso para aos, hasta que l se jubile, aproximadamente. Si depende de ellos, el processisme puede durar una generacin y media ms. No tienen ninguna prisa.

[] P. Esto quiere decir que, aunque sea por contraposicin, te gusta como lo est haciendo Junts pel S? A.B.: Estn dentro del 'timing' y hacen lo que pueden. El mandato de las urnas no puede ser ms explcito [SLA: recuerden que l mismo admiti que el independentismo haba perdido las elecciones del 27S la noche electoral!] y no tengo ningn motivo para pensar que no ponen la mayor de las determinaciones.

P: As, no eres crtico con ellos? A.B.: Es que estn gobernando una Administracin regional intervenida! No tienen posibilidades reales de hacer poltica. En Catalua, las leyes estn sometidas a una peregrinacin judicial inslita. En este contexto es ridculo utilizar parmetros de juicio del tipo de buen o mal Gobierno. La situacin que vivimos es tan excepcional que no resulta evaluable en la prctica. Y que conste que, diciendo esto, no les estoy exculpando de nada ni tampoco quiero hacer victimismo. Resumiendo: todo tiembla, pero a la vez todo sigue en pie.

La referencia: http://www.elcritic.cat/entrevistes/antonio-banos-el-proces-sacaba-aquest-any-es-impepinable-12850 Yo me he limitado a traducir.

Tambin estas -que me ha sealado un compaero colomense- del manifiesto de la autodenominada nueva izquierda catalana 3.0. (http://unpaisencomu.cat/manifest) tienen desperdicio: Perqu venim de lluny. Recollim el llegat de totes aquelles i tots aquells que van ser pioners en la conquesta dels drets dels treballadors i treballadores; de tots aquells i aquelles que van pensar i construir una repblica catalana fraterna amb la resta de pobles de lEstat a lalada de les seves gents; dels qui no es van rendir en la negra nit franquista i van lluitar fins recuperar les llibertats; i, tamb, dels qui sabien que no hi ha democrcia si no es construeix sempre ms enll dels lmits que li sn imposats. (Porque venimos de lejos recogemos el legado de todas aquellas y de todos aquellos que fueron pioneros en la conquista de los derechos de los trabajadores y trabajadoras; de todos aquellos y aquellas que pensaron y construyeron una repblica catalana fraterna con el resto de pueblos del Estado a la altura de sus gentes; de los que no se rindieron en la negra noche franquista y lucharon hasta recuperar las libertades; y, tambin, de los que saban que no hay democracia si no se construye siempre ms all de los lmites que le son impuestos). Dejando aparte el cansino, exagerado y llachista venim de lluny (algunos de muy cerca) y el nosotros y nosotras, aquellos y aquellas, quines han pensado y luchado en trminos de una Repblica catalana aparte de sectores del secesionismo cataln? Cundo, dnde, quines? He estado militando seis o siete aos en la UCR y nunca jams hemos hablado y pensado de esa forma. Nunca. Es pura y seguramente calculada invencin de la tradicin emancipatoria en Catalua.

Cambio de tercio. Segn parece Catalua es la comunidad espaola con ms procesados por corrupcin entre el 1 de julio de 2015 y el 30 de se ptiembre de 2016. Un ataque de Madrid, de Espaa, del Estado colonialista, de la injusticia espaola? Por supuesto. Nos tenemos que preocupar? Nada, sin importancia. Con la Repblica, catalana, molt catalana, de los abrazos y los besos todo queda arreglado.

Pero el tema no eran las palabras sino de los documentales. Veamos.

Es justo hacer documentales sobre la poltica de inmigracin del gobierno espaol? Por supuesto, por supuesto.

Hay que ser crticos, mximamente crticos, con los nudos ms antihumanistas y represivos de esa poltica? Sin ninguna duda. Los buenos documentales pueden ayudar a ello.

Cabe criticar las actuaciones criminales de las fuerzas represivas del Estado? Quin puede dudar de ello? Tampoco los documentales son una mala opcin para ello y para concienciarnos

Alguien puede considerar a Jorge Fernndez Daz un poltico de referencia? Tal vez el Opus Dei y sistemas poltico-ideolgicos afines. Nadie ms. Todo documental sobre l, documentado y bien construido, debe ser, ser bienvenido.

Hay nudos oscuros y criminales en los hechos de 2014 en Tarajal? Los hay. Han sido criticados y denunciados y merecen ser criticados y denunciados.

Cinco y ms veces? Cinco y ms veces.

Cabe extraer de un documental de denuncia a esos hechos alguna inferencia sobre Espaa y los espaoles? No, nada de eso. Sobre todo cuando en el documental que se pas en el Canal33 de la televisin catalana el pasado sbado 14 de enero, eran varias las voces de ciudadanos espaoles que se pronunciaban de forma clara y rotunda contra lo sucedido. Sin miedo en el decir.

Se mont el documental para unir en una misma idea la poltica represiva del gobierno PP y, por as decir, los smbolos espaoles y Espaa? Desde mi punto de vista, sin ninguna duda y en varios momentos.

Cabe preguntarse las razones por las que la Open Society de George Soros, entre otras fundaciones, ayud a la realizacin del documental? Cabe, desde luego que cabe, sin que eso implique ninguna descalificacin del trabajo realizado.

Tiene mritos polticos, culturales, crticos, cinematogrficos, el documental Ta rajal: Desmuntant la impunitat de la frontera sud, dirigido por Xavier Artigas y Xapo Ortega? Desde luego, claro que s, sera absurdo negarlos. No hay ninguna duda.

Formular determinadas crticas es sinnimo de ser un facha y un espaolista de mierda? Parece poco razonable. Slo debe quedar el silencio y el aplauso entusiasta?

Pero no es todo. Caben ms preguntas.

Cabe inferir de lo sucedido y denunciado, como se ha hecho, antes y despus de la emisin del documental, que hay, que tenemos ms motivos para la independencia? Perdn, perdn... Qu tiene que ver el concierto para violn n. 21 de Mozart con la conjetura de Goldbach?

Cabe poner en la picota, sin ms matices, al estado espaol y todas sus instituciones?

Cabe poner en las nubes y altares la futura Repblica catalana de besos y abrazos donde esto, por supuestsimo, jams sucedera?

Cmo interpretar los mensajes que llegaron desde babor y estribor antes de la emisin y por centenares poniendo nfasis en lo indicado y sin entrar en ningn anlisis sobre lo que representa el conflicto de la inmigracin en el Mediterrneo que parece que, en el fondo, a nadie importa?

Se hace poltica secesionista con las personas muertas?

Cabe poner todas las actuaciones de la Guardia Civil en el mismo paquete? Todas sin excepcin?

Cabe pensar en la Guardia Civil como un organismo autnomo que obra independientemente del gobierno?

Puestos a preguntar y girando el foco: qu tal un documental sobre el millar de casos de corrupcin, una tercera parte del total, que han ocurrido en .Cat en el ltimo ao y medio? Para cuando un documental e investigacin sobre la corrupcin en Catalua?

Y sobre las actuaciones de los Mossos dEsquadra durante el 15M y los meses posteriores?

Y sobre Flix Puig? No da juego, no hay materia?

Y sobre don Jordi Pujol y su saga? No tiene inters para el pas petit?

Y qu tal sobre el caso Flix Millet y Convergncia?

Y los affaires del conseller Poms, que tuvo que dimitir hasta el embargo de la sede de su partido?

Y sobre la contaminacin de Barcelona y los miles de muertes prematuras?

No interesan tampoco la s chorizadas de "Luigi", de Bustos?

Qu tal un documental sobre Catalunya bajo el rgimen pujolista? No hay sustancia aqu?

Y sobre la inexistencia de una ley electoral propia?

Y sobre lo que significa que un Parlamento con mayora sececionista no se corresponda proporcionalmente con la votacin ciudadana del 27S? UN proceso no democrtico que tacha a los otros de no ser demcratas?

Y qu tal otro documental sobre el sexo, las cintas de vdeo y las mentiras que permanentemente se generan y extienden desde los medios de incomunicacin e intoxicacin, pblicos y privados, de TV3 y medios afines?

Podemos seguir, no dir hasta el infinito pero s mucho ms. Nos miraremos el ombligo alguna vez sin que ello implique, por supuesto, dejar de mirar otros ombligos y otras barbaridades? Colegiremos del caso Pujol, del caso Millet, del caso Bustos de decenas de casos ms que Catalua, la terra como dicen algunos, es un pas de chorizos y sinvergenzas? No, por supuesto que no. Luego entonces, por qu obramos, pensamos, insinuamos con otra lgica y alimentados el humus secesionista cuando reflexionamos sobre hechos espaoles?

Queda la caracterizacin del rgimen poltico pujolista. Ferran Toutain, en El ogro del Presidente (El Pas, Quadern, 12/ 1/2017, p. 6), lo hace as y lo hace muy bien en mi opinin. Son tres puntos. El primero, con conocimiento directo de causa

Ya haba decidido que no escribira una sola lnea sobre el caso inaudito de Alfons Quint, cuando ciertos artculos aparecidos en la prensa con motivo del espantoso desenlace con que se coron una vida llena de absurdas maldades me han inclinado a dar mi punto de vista sobre un hombre a las rdenes del que trabaj en los inicios de TV-3, y de quien recib, con prolongada insistencia, toda clase de insultos y amenazas de muerte por haber defendido una aspirante a locutora que l acababa de despedir con falsas justificaciones. Pero lo que quiero poner de manifiesto en esta columna no es una experiencia personal, sino las circunstancias en que Alfons Quint ejerci el poder que le confiaba y le protega la presidencia de la Generalitat.

El segundo, un recuerdo sobre donde habita el olvido interesado: Como el lector no debe ignorar, Quint fue nombrado director de TV-3 poco despus de haber publicado en este diario una serie de crnicas polticas en las que atacaba el gobierno de CiU y aluda a las presuntas irregularidades cometidas en la gestin de Banca Catalana, la entidad financiera fundada y presidida por la familia Pujol, y la bancarrota de la cual cost al Estado 345.000 millones de pesetas. El episodio tuvo sus puntos fuertes en la presentacin de una querella contra el presidente de la Generalitat, la retirada posterior de esta querella y la adhesin de una multitud enorme de catalanes a un presidente en quien el fantasma de la nacin catalana ya se haba encarnado de forma solemne y duradera. La oposicin no se interes nunca por los motivos que condujeron Jordi Pujol a confiar su principal aparato de propaganda al hombre que, cuatro das antes, era su enemigo nmero uno. Oposicin aqu, para ser justos, no debera englobar a toda la oposicin.

El tercer punto, sobre el mando y el mandatario: Habiendo tomado posesin del despacho, Quint, con la indiferencia o el concurso de otros cargos directivos, no tardara en humillar y acosar sin tregua sus atemorizados subordinados. Por la manera que tena de mirar y gesticular, por sus cambios constantes de humor y sus comentarios despectivos, procaces, intimidadores, ya comprendas enseguida que te encontrabas ante una mente perturbada. Y cuando no te tocaba ms remedio que comer con l, ya sabas que toda esta personalidad del escenificara con la boca llena de comida que, directamente con los dedos, ira tomando de tu plato. Que era un psicpata, no lo dudaba casi nadie, pero todo el mundo procuraba disimularlo. Lo advert a un alto cargo de los medios de comunicacin de la Generalitat -actualmente imputado en un caso de corrupcin- y, en el ms puro estilo convergente, me contest que me hara el favor de hacer ver que no me haba sentido. Nombrndolo director de TV-3, Pujol compr el silencio de Quint y, por el mismo precio, adquiri un ogro a su servicio. Ahora, los que durante aos hicieron del pujolismo su unidad de destino se preguntan cmo puede ser que todo esto no lo denunciara nadie.

Excelente pregunta. Podemos finalizar con ella La prxima semana, seguiremos hablando del gobierno. Por supuesto.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.