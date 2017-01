El activista particip en la lucha contra un fastuoso proyecto municipal en el barrio vigus de Coia

Absolucin de Diego Lores: una victoria de las luchas vecinales

Finalmente el activista Diego Lores no fue juzgado el pasado 17 de enero. La acusacin particular, un polica municipal de Vigo, retir la denuncia contra este trabajador social que se signific en la lucha contra un macroproyecto del ayuntamiento vigus y del alcalde, Abel Caballero, del PSOE. Se trataba de trasladar un barco pesquero el Bernardo Alfageme- a una rotonda de la avenida Castelao, en el barrio de Coia. El archivo de la causa representa una victoria del movimiento popular. Pocos das antes del juicio, vecinos y activistas promovieron un encierro de 48 horas en la Parroquia do Cristo da Victoria, que prevea terminar con una manifestacin hasta los juzgados. La Asemblea Aberta de Coia, que se enfrent desde el primer da a la macroiniciativa municipal, reuni 1.500 firmas durante la ltima semana a favor de la absolucin. Tras la suspensin del juicio, se celebr una gran asamblea, una rueda de prensa y una marcha hasta la rotonda de Coia, en la que se leyeron poemas y lanzaron barcos de papel, de diferentes colores, para celebrar la absolucin.

La acusacin particular haba pedido tres aos y medio de prisin para Diego Lores, adems de 30.356 euros en concepto de responsabilidad civil por supuesta agresin a un agente. La Fiscala no present acusacin contra el joven, al no apreciar indicios de delito. Los hechos por los que se incrimin a este trabajador social de Vigo se produjeron el 15 de diciembre de 2014, durante una concentracin de protesta por las obras de instalacin del pesquero en la rotonda. Muchos de los argumentos a favor de Lores se plantearon en el manifiesto de apoyo hecho pblico por la Asemblea Aberta de Coia el pasado cuatro de diciembre, y que rubricaron ms de un centenar de intelectuales y activistas. Sobre todo por el coste del proyecto, una parte de los vecinos entendi que se trataba de un insulto y una provocacin a un barrio humilde. El dinero que el consistorio supuestamente no tena para las ayudas de emergencia, alquileres o recibos de la luz de las personas empobrecidas, s poda habilitarse para trasladar un bajel a una rotonda. El manifiesto recordaba adems el cmulo de contradicciones e incongruencias de la acusacin particular en la instruccin del procedimiento. Por qu fue Diego Lores el sealado? Diego siempre fue una de las caras ms visibles de la lucha contra la rotonda de Coia; su procesamiento no fue casual, concluyen fuentes de la asamblea.

Entre el 8 y el 14 de enero la Asemblea Aberta de Coia y Baladre (Coordinacin de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la exclusin social) impulsaron una semana de solidaridad con las luchas de Coia. El encierro solidario iniciado el 15 de enero en la parroquia denunciaba directamente el montaje policial con un fin palmario: criminalizar la lucha vecinal y social en Vigo. Se organizaron charlas, talleres, actuaciones musicales y proyecciones de un corto de nueve minutos -#MoitoPeixeRompeARede- realizado por la Asemblea Aberta de Coia. Dos das antes, en una entrevista de Marcos Prez Pena publicada en Diagonal, Diego Lores destacaba batallas similares, como la del Parque de la Bouza: Era un lugar destinado a acoger edificios, y que gracias a la lucha vecinal se consigui que fuera un espacio verde. Otro antecedente que ha servido para acumular fuerza son los aos de trabajo en la Oficina de Derechos Sociales. Sin ella no puede entenderse la lucha del barco, afirma Lores en la entrevista. Cansados de escuchar las mismas excusas en las dependencias municipales falta de dinero para ayudas sociales-, un da abrimos el peridico y el Ayuntamiento dice que se va a gastar 300.000 euros en meter un barco en una rotonda.

Pero la cuestin trasciende al pesquero, declara Diego Lores a Diagonal, ya que el proyecto se enmarca en una ciudad que se est transformando y deja de lado a la gente. Abel Caballero, tambin presidente de la Federacin Espaola de Municipios y Provincias (FEMP) desde septiembre de 2015, no repara en medios: Si tiene que utilizar la violencia, la utiliza; si tiene que usar el dinero de todos para propaganda y esconder la realidad, lo hace. Prueba de ello es la experiencia de Xurxo Romero, vecino del barrio de Coia. La Asemblea Aberta inform en marzo de 2015 que el juzgado de lo Penal nmero dos de Vigo conden a Xurxo Romero el siete de enero de 2015 a un ao de prisin por supuestos delitos de lesiones y atentado contra la autoridad durante el desalojo de la rotonda; tambin a pagar 1.135 euros de indemnizacin a uno de los agentes policiales. En el vdeo #MoitoPeixeRompeARede, este activista y miembro de la Asamblea recuerda lo que sucedido: Uno de los policas que tena detrs me dijo que iba a romperme la mueca, despus que me pegara una hostia y me acordara as de la polica; es el mismo que me agredi, y a la vez me acus por presunta agresin. La Asamblea sostiene que a Diego Lores tambin se le incrimin tras una mentira policial y denuncia falsa.

El audiovisual explica que el barrio de Coia fue engendrado en su da por una poltica urbanstica deshumanizada; adems padeci con virulencia los efectos de la droga en los aos 80 y el impacto de la reconversin industrial; A partir de 2008 se ceb con la barriada la ltima crisis capitalista, pero los vecinos fueron capaces de articular respuestas, que la Asemblea Aberta de Coia define como guerra de trincheras, de tiempos lentos y objetivos a medio plazo. Difunden recortes de prensa que caracterizan la gestin del actual alcalde de Vigo, la mayora son de esta guisa: El Valedor de Pobo culpa al Concello de retrasar ayudas sociales urgentes; teen como fin atender necesidades perentorias, advierte en su informe. Los activistas venan denunciando la situacin de colapso de los Servicios Sociales municipales, cuando el Ayuntamiento de Vigo anunci en noviembre de 2014 el traslado de una embarcacin de gran valor histrico- a la rotonda de la avenida Castelao. La misma sorpresa que los movimientos sociales era la que aparentaba, en una entrevista realizada en el programa Vigo de Cerca, Abel Caballero: Por qu no quieren un barco que se vea en la ciudad, qu es lo que no les gusta?, se preguntaba el alcalde en la televisin.

Responda al primer edil la abogada y miembro de la Asamblea Aberta de Coia, Esther Lora, enunciando las necesidades acuciantes del barrio: gente que no tiene para comer, desahucios, cortes de luz, vecinos que no reciben las ayudas de emergencia social, retrasos en la tramitacin de las prestaciones para gente sin recursos por falta de personal, particularmente en el departamento de Bienestar Social. En ese contexto de precariedad y exclusin, subraya Esther Lora, el Ayuntamiento no puede gastarse 600.000 euros en transportar un barco a una rotonda. El alcalde del PSOE persista en la provocacin ante las cmaras: Por qu no ponen una pancarta que diga Vigo, la mejor poltica social de Espaa? Por qu no la ponen all en la rotonda, y en cambio ponen las cifras que se inventan ellos para hacer poltica? Uno de los ciudadanos que respondi fue Diego Lores: Los datos de Hacienda, que son datos oficiales, dicen que Vigo es la quinta ciudad gallega en gasto social; y casi el nmero tres mil del estado. Aada que los trabajadores sociales y los funcionarios de Bienestar Social del Ayuntamiento denunciaron durante una semana en la calle- el colapso, la falta de personal y la privatizacin de servicios.

Pero Abel Caballero volvi a embestir: Es que es cierto, son siete, estn ah y la ciudad se re de ellos; son siete dando un paseto; convocaron una gran manifestacin y creo que llegaron a ser 22. Con pancartas en primera lnea que afirmaban Xusticia Social: Nin cartos, na rotonda, nin estado policial y voces que clamaban Non pode ser, o barco na rotonda e as familias sen comer, las marchas fueron mucho ms numerosas de lo que aseguraba el alcalde. A causa del pesquero? El barco es la ancdota, afirmaba Emilio Surez, cura dominico de la Parroquia do Cristo da Victoria; se tom la embarcacin como emblema del despilfarro, mientras para los necesitados de Vigo no haba dinero. Una de las fechas sealadas en la resistencia fue el cuatro de diciembre de 2014. Los vecinos se determinaron a parar las obras; pero el primer edil vigus termin por recurrir a los GOA (antidisturbios municipales) para sofocar el movimiento de resistencia pacfica y desobediencia civil. As, los agentes policiales respondieron con acoso, identificaciones, multas y detenciones. La Asamblea critic que el Faro de Vigo medio local de referencia- se posicionara claramente a favor del consistorio. No iban a morder la mano que les daba de comer.

Con el conflicto en plena efervescencia, el prroco de la iglesia del Cristo de la Victoria, Juan A.Terrn, apunt responsabilidades con nombres y apellidos. Dijo que el alcalde estaba generando una situacin de violencia en la ciudad y el barrio, que antes no exista. Hizo asimismo un llamamiento a los agentes de la polica local, para que fueran conscientes de los efectos de las mentiras. Pero el proyecto no pareca fcilmente reversible. Abel Caballero prosigui con su idea inicial, y el 18 de febrero de 2015 anunci que esa noche se trasladara el pesquero, desde el muelle hasta la rotonda de Coia. Vecinos y movimientos sociales se concentraron para impedir la salida del barco, pero nada se logr ante el notable contingente de agentes antidisturbios de las policas nacional y local. A las dos de la madrugada el barco estaba emplazado en la rotonda. La pequea victoria lleg el pasado 17 de enero

