Trump no es distinto, es igual de imperialista

1. Los medios de informacin, particularmente la televisin, repitieron hasta el cansancio todas las crticas que el millonario inexperto Donald Trump hizo a Mxico y los mexicanos; por ello la reaccin contra l durante su campaa fue total. Por el contrario Hillary Clinton, exactamente igual a los presidentes anteriores (Obama, Bush, Reagan), buscaron que sus discursos sean aprobados en EEUU y el mundo, aunque sean slo para embelesar o cautivar para luego amenazar, bombardear y hacer guerras. La moraleja es: Dime cosas bonitas, aunque despus me golpees.

2. Parece que la mayora de la gente no est preparada para que la critiquen y, mucho menos, para ser autocrtica reconociendo lo malo aunque sea evidente. Si como Mxico no hay dos tampoco hay nadie mejor que yo, dicen. Si reconocemos que Mxico ocupa los ltimos lugares en educacin, en atencin a la salud, en que en los deportes siempre somos derrotados, que la desigualdad social es profunda, que somos el pas ms desigual y que a pesar de ser tan pobres y miserables, no nos defendemos, creemos que debemos callar para no desprestigiarnos poniendo mal a Mxico.

3. En discursos de Nixon, Ford, Carter, Reagan, Obama, Mxico siempre fue un gran pas, nuestro vecino, el del futuro, el ms querido de nosotros, pero mientras decan eso para endulzar nuestros odos, saqueaban nuestras riquezas va precios de mercado, va prstamos, con endeudamiento y amenazas. No solo eso: fabricaron armas, bombas, aviones, invadieron y se llevaron petrleos y dems riquezas. El nuevo presidente Trump lo har igual? Obviamente que lo har porque los EEUU no pueden vivir sin hacer la guerra y vender su armamento. Por ello el odio tiene que ser contra el imperialismo.

4. Los razonamientos amenazantes, pero un poco tontos e ingenuos de Trump en su juramento: "Hemos hecho ricos a otros pases mientras la fuerza y la confianza de nuestro pas ha decado. Ese es el pasado. Ahora miraremos solamente hacia el futuro. De hoy en adelante ser solamente Estados Unidos, primero. Toda decisin ser para beneficiar a los trabajadores y familias de Estados Unidos". Argumento mentiroso Trump porque EEUU no ha decado y sigue siendo el pas ms poderoso de la tierra, aunque ahora haya surgido la competencia y mayor odio (no a Trump) sino a los EEUU imperialistas.

5. "El crimen, las pandillas, las drogas la carnicera en Estados Unidos termina aqu y ahora. Recuperaremos nuestros trabajos, nuestras fronteras, nuestra salud y nuestros sueos. Reforzaremos nuestras alianzas contra el terrorismo radical islmico, que erradicaremos de la faz de Tierra". En estos prrafos Trump cay en la vil demagogia de todos sus antecesores al repetir los mismos prrafos trillados. Cmo acabar con el crimen, las pandillas, las drogas, los asesinatos, recuperar fronteras y el terrorismo? Si Trump no entiende es necesario que sus asesores le digan que ello es sustancia del capitalismo.

6. No s porque la tontera le busca cinco pies al gato si slo tiene cuatro. Trump, aunque originalmente es un idiota en poltica, cuenta con 500 asesores que lo dirigirn y prepararn para que en una semana haga lo que tiene que hacer de acuerdo a los intereses imperialistas. Esto de estar encerrado en los directos intereses de EEUU es un decir; le servir de presin para seguir esquilmando a gobernantes sometidos de siempre. EEUU no dejar de ser el polica mundial que vigila para someter a sus enemigos. Trump comenzar con errores garrafales pero sus consejeros se la saben todas. Pronto estaremos en la calle repudiando al imperialismo, ahora encabezado por Trump.



https://pedroecheverriav.wordp ress.com

