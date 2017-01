Entrevista con Gonzalo Gmez Freire, miembro fundador de Aporrea

Esto se convirti en un fenmeno comunicacional de la revolucin bolivariana

Como lo ha sido a lo largo de la revolucin bolivariana y especialmente en el actual contexto poltico venezolano, es necesario informarse a travs de medios de comunicacin que nos dan cuenta de su realidad social desde el punto de vista de movimientos sociales y pensadores crticos. Ms all de las noticias financieras que publican diariamente en los medios que pertenecen a grandes multinacionales, una multitud de medios comunitarios difunden informaciones alternativas por Internet, radio y televisin por toda Venezuela. Uno de los principales, Aporrea, se inscribe en este marco poltico. Nos entrevistamos con su fundador, Gonzalo Gmez Freire.

Jrme Duval: Nos puedes contar cuando se form el medio informativo y de opinin alternativo Aporrea y cul era el contexto al momento de su creacin en Venezuela?

Gonzalo Gmez Freire: Aporrea es creada a partir de una instancia de articulacin del movimiento popular de Caracas en Venezuela para confrontar el golpe de Estado en el ao 2002. Luego de que ocurriese el golpe, comenzamos a trabajar en la creacin de la pgina como una herramienta para la denuncia y la resistencia del golpe a escala internacional. Desde esa fecha en adelante, estamos trabajando con Aporrea que se convirti en una pgina emblemtica del movimiento popular bolivariano y con mucha repercusin en otras partes del mundo para la gente que quiere saber de muchos temas y sobre Venezuela. Una pgina de comunicacin popular. Tiene hoy en da un promedio cercano a las 100.000 lecturas diarias y pudiendo ubicarse en 2 millones y medio de visitas al mes. Eso es variable, a veces menos, a veces ms. Se publican muchas cosas relacionadas con el tema del CADTM y la deuda externa, la lucha contra las deudas en los pases del Tercer Mundo.

J.D: De dnde vienen tantas visitas? Es independiente Aporrea?

En relacin con las visitas, entre un 35% y un 40%, eso tambin es variable, de las visitas son internacionales. Estas proceden en buena medida, adems de Venezuela por supuesto, de pases de Amrica latina, de Estados Unidos y tambin de Europa, sobre todo de Espaa. Entendemos que las visitas provienen principalmente de la poblacin latino americana y activistas sociales y polticos. Pero en general la pgina es vista en todo el mundo porque adems donde quiera que hay un cuerpo diplomtico venezolano y hay grupos de venezolanos en cualquier capital del planeta, buscan Aporrea como una fuente informativa que, aunque se ubica dentro del marco de la revolucin bolivariana, es una pgina que tiene enfoque crtico. Es decir; no es una pgina oficial, no es una pgina de gobierno, es una pgina donde se expresan las inquietudes, las preocupaciones y las crticas de los movimientos populares, de los movimientos sociales, las corrientes polticas de la revolucin bolivariana. Y stas por supuesto pueden enviar sus documentos, sus artculos para el debate, sus propias noticias. Nosotros tambin recogemos informacin y noticias de los movimientos sociales y del poder popular de Venezuela. Eso es el objetivo fundamental de la pgina: Visibilizar nuestras propias luchas y ser agencia de noticias de nuestras propias luchas. Y creemos que lo hemos conseguido. En Venezuela hay un cerco meditico de los medios comerciales privados, pero tambin un cerco meditico burocrtico estatal y el movimiento popular, las organizaciones sociales, entendemos que tienen que abrir su propio camino porque no es lo mismo hablar de comunicacin popular que hablar de comunicacin corporativas de Estado o de las instituciones. Tiene que ser algo totalmente independiente.

J.D: Tu eres miembro fundador, pero quin ms estaba en la raz del proyecto, del arranque de Aporrea y cul es el equipo que ahora lleva a cabo la labor cotidiana de la pgina? Cmo funcionis, cmo trabajis?

GG: Mira, inicialmente, esto lo abrimos dos personas: Martn Snchez, ingeniero informtico que se encontraba en esos momentos fuera del pas, en los Estados Unidos, y mi persona. La misma noche del golpe despus de que fue secuestrado Hugo Chvez y que tuvimos que replegarnos los activistas populares, comenzamos a trabajar en esto. Tenamos la idea de que la pgina sirviera para hacer una primera convocatoria a la resistencia, para tratar de abrir caminos frente al golpe de Estado. Pero el 13 de abril, el levantamiento popular se nos adelant y la pgina realmente sali de manera formal el 9 de mayo con una primera versin de prueba, y una versin ya definitiva de la pgina el 14 de mayo del ao 2002. En el transcurso de este tiempo ha ido cambiando de formato, de apariencia, de logotipos. Cada cierto tiempo la pgina se renueva.

Y hoy en da, esto lo maneja un equipo de compaeros, que en un principio era un equipo esencialmente de militantes voluntarios. Lo siguen haciendo, pero ya se dedican ms a la pgina que ya exige un mayor compromiso, una mayor dedicacin y un equipo ms profesional en el trabajo con Aporrea. Porque la gente la convirti en un medio de comunicacin masivo. Empezaron a aparecer reporteros populares espontneos, empez a aparecer gente que desde las comunidades y de las acciones de movilizacin enviaba reportes, mucha gente intelectuales, profesionales, dirigentes polticos, dirigentes sindicales, campesinos, organizaciones populares envan sus artculos para la discusin y para el debate. Hay un foro tambin, de gente que discute y que es independiente, tiene su propia moderacin. Entonces esto fue ms all de nuestras propias expectativas, se convirti en un fenmeno, un fenmeno comunicacional de la revolucin bolivariana.

