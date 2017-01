Desigualdades. En Vietnam y en Espaa

En un resumen del reciente informe de Oxfam Intermn que lleva por ttulo "Una economa para el 99%" puede leerse: "En Vietnam, el hombre ms rico del pas gana en un da ms que la persona ms pobre en diez aos". Un escndalo, un horror, una desigualdad -otra ms- inadmisible! Sin ninguna duda. No es improbable, adems, que la persona ms pobre sea una mujer y que la persona ms rica sea hombre.

Giremos el foco y orientmoslo hacia Espaa.

Aqu, sin ninguna duda, Amancio Ortega es el hombre ms rico. Es hombre por supuesto. Uno de los cuatro o cinco ms ricos del mundo. No es imposible que su riqueza supere el PIB de algunos pases.

Cunto dinero gan en 2016? Por los datos ofrecidos por INDITEX en 2014 y 2015, y teniendo la exitosa marcha actual de la empresa, es altamente probable que sumando a los beneficios obtenidos por sus acciones (en torno al 60 % del total) en esa corporacin ms sus mltiples inversiones en el sector inmobiliario la cantidad supere los 2.000 millones de euros.

La rebajo para evitar errores en la comparacin: la reduzco a la mitad y me quedo con 1.000 millones.

Hablo ahora de m. Yo soy una profesora de instituto con 35 aos de profesin y con la condicin de catedrtica en Historia. En mi nmina, 11 trienios y 6 sexenios. Unos 2.600 euros mensuales. 36.400 euros anuales con dos pagas (si las recibo que no ha sido siempre en estos ltimos aos). En trminos de salario bruto y subiendo para arriba, unos 50 mil euros anuales.

Est claro que no soy la persona ms pobre del pas. Mi esposa-compaera no llega a los 20.000 euros. Tanto da. Me comparo con don Ortega.

Cunto ingresa el propietario de Inditex por da? Ms de 2,7 millones de euros. Pongamos 2 millones si las cosas se ponen mal. Una nueva reduccin a la anterior reduccin.

Cuntos aos tendra que trabajar yo o personas en mi situacin para ganar lo que gana en Espaa la persona ms gana diariamente? Aproximadamente, unos 40 aos.

Si pensamos en las condiciones laborales de otras trabajadoras, tendran que vivir dos o tres vidas, trabajando en cada una de ellas 40 aos sin descanso, para ganar lo que el hombre ms rico de Espaa gana en un slo da.

Real como la vida misma, un escndalo que supera el escndalo de las desigualdades en Vietnam. Un da ganancial de don Amancio equivale al salario de unos 50.000 das de una trabajadora que no es la peor pagada!

Nota: