Entrevista a Joaqun Miras Albarrn sobre Praxis poltica y Estado republicano. Crtica del republicanismo liberal

Este debate sobre la vida cotidiana es otra de las cuestiones candentes que ha sido borrados de los libros

Entre otras muchas cosas, algunas de ellas recordadas y comentadas en anteriores conversaciones, Joaqun Miras Albarrn es miembro-fundador de Espai Marx y autor de Repensar la poltica y Praxis poltica y estado republicano.

Hablando de prcticas democrticas, decas: "Un hacer concretado en nuevos hbitos y costumbres nuevas, en vida cotidiana nueva, en ethos nuevo, conocido, interiorizado y puesto en obra por cada individuo". Se impone alguna ilustracin.

Una vez las asambleas de taller de le SEAT de los aos setenta impusieron su poder en los talleres, y que los de oficinas no se atrevan a bajar a taller; y que los capataces no se atrevan a abrir boca, entonces instauraron la democracia, la democratizacin del centro de trabajo, que consista en unas nuevas normas, en unos nuevos hbitos que regimentaban el hacer de la cadena productiva, la ordenaron de forma ms humana; e impusieron como costumbres y hbitos las dems exigencias. Entonces, pas a ser costumbre, tambin impuesta y ya establecida, el convocar asamblea para decidir. Pero esta otra nueva costumbre, no era algo que se utilizara as como as: sencillamente, se usaba de ella cuando haba necesidad, que era cuando surga un nuevo problema detectado como tal por la mayora, o cuando se aperciba un atentado contra aquel orden impuesto por la mayora, contra aquellas costumbres y hbitos convertidos en los reproductivos. Democracia era ese control comn e igualitario sobre la actividad que se ejerca mediante los nuevos hbitos, cotidianos, construidos y constructores de nuevo sentido comn, creados por los agentes activos que operan cada proceso prxico: entonces, el de la SEAT.

Todo orden social es un ethos, unas costumbres cotidianas que organizan la actividad en sus microfundamentos. Esto es as para toda sociedad, tanto democrtica como oligrquica, pues toda sociedad se basa en la costumbre, hbito, en lo que denominamos ethos, eticidad, moeurs, sitte [costumbres]. Que es la verdadera constitucin secreta de toda sociedad, tal como nos explica Hegel sittlichkeit-. La democracia lucha por constituir su ethos, y la democracia es un ethos, un ethos para la vida cotidiana, que da poder igual sobre la actividad comn.

Por tanto, se trata de luchar para poder crear en el interior toda institucin social, en los microfundamentos cotidianos desde los que se genera la actividad que ellos organizan, las costumbres, las reglas o normas, impuestas mediante la lucha democratizadora, aceptadas e interiorizadas por quienes han luchado por ellas, que dan a los miembros activos de cada microgrupo activo organizado, la capacidad de control sobre la actividad que esa institucin, esa instancia social, genera a partir de sus miembros; unas normas que repartan de forma igualitaria el hacer cotidiano, y el poder sobre el mismo, sobre las responsabilidades y decisiones cotidianas que dirigen el propio hacer. Un orden democrtico, de hacer entre iguales, de hacer igualitariamente repartido, ha de consistir fundamentalmente en un ethos, un mundo de costumbres impuestas por la mayora que se hace consuetudinario, como lo es todo mundo social de cualquier tipo. Y desde luego, ha de haber la posibilidad de la convocatoria de asamblea para revisar lo acordado.

No se trata de eliminar la vida cotidiana y sustituirla por una vida pblica y por la democracia. Se trata de democratizar el hacer cotidiano. No se trata de vivir en lo excepcional, de hacer que lo excepcional sea perpetuo.

De democratizar la vida cotidiana.

Exacto. De democratizar lo cotidiano.

El marxismo, y muy especialmente, adems, el hegelomarxismo, sostiene que la eticidad, es decir, sostiene que la vida cotidiana, las costumbres y el saber hacer en que ellas se basan para producir y reproducir el vivir, es un elemento ontolgico inherente a toda sociedad humana. Porque es algo inherente a nuestra forma de relacionarnos y metabolizar con la naturaleza; tanto la "externa", como la "interna" a nuestros cuerpos.

Precisamente la Escuela de Budapest, con el gran Georg Lukcs a su cabeza, ha polemizado ideolgicamente con otras corrientes ideolgicas de tradicin romntica, de la izquierda, que sostenan la posibilidad de trascender la vida cotidiana, de anularla. Para estas otras corrientes de pensamiento, la vida cotidiana no era sino la consecuencia de un estadio histrico de la humanidad, el resultado de un tipo de sociedad explotadora. La vida cotidiana en su integridad era una enajenacin. Para el marxismo hegeliano, para el grupo de Budapest, la vida, que es una instancia del vivir irrebasable, no tiene por qu ser un mbito de hacer humano enajenado; lo es, porque el capitalismo lo organiza de forma enajenada, pero puede estar organizado conforme a otras relaciones sociales. Precisamente por ello, el grupo de Budapest, insiste una y otra vez que hay que distinguir entre la produccin del vivir, entre la produccin de las actividades mediante las que creamos el mundo humano y la enajenacin: entre la "Objetivacin" de nuestra actividad y la "Enajenacin" de la misma.

Recuerdo esas reflexiones. Hemos hablado antes de Mrkus. Tambin Heller (Sacristn la tradujo al castellano). Y Lukcs por supuesto.

Para la corriente romntica, la vida cotidiana, por su naturaleza, es la enajenacin, y debe ser liquidada y trascendida. Esta otra tradicin, de cuo romntico, fue propuesta por diferentes corrientes de pensamiento, entre ellas, por la Internacional Situacionista, una corriente de pensamiento de izquierdas muy fuerte durante mayo del 68, que se constituye en vsperas del estallido de dicho movimiento y cuyos primeros pensadores cuyos primeros espadas- son personas de vala intelectual. Una posicin tambin asumida por un pensador marxista interesante, Henri Lefebvre, francs y relacionado con Guy Debord, el cerebro del situacionismo.

Paco Fernndez Buey, que lo tenan en mucha consideracin, hablo de l y la internacional situacionista en algunos de sus libros. En, por ejemplo, Por una universidad democrtica. Perdona por la interrupcin.

Fue Lukcs el que investig y elabor reflexin sobre la vida cotidiana y sobre la democratizacin de la misma, con consciencia de lo que se estaba dirimiendo en este gran debate y lo peligroso que resultaba excluir de la poltica la mayor parte del hacer social humano. Toda su gran obra de madurez versa sobre este tema. Lo trata en su Esttica, en su Ontologa del ser social, en su manuscrito sobre tica; en sus entrevistas, en la obra sobre la Democracia en castellano se titula El hombre y la democracia-. Y tambin sus discpulos: gnes Hller desarrolla las ideas elaboradas por el maestro en su Sociologa de la vida cotidiana, en Instinto agresividad y carcter, en Teora de los sentimientos, en Teora de las necesidades radicales en Marx, en Historia y vida cotidiana, en La revolucin de la vida cotidiana, etc.. Tambin Gyorgy Mrkus, e Istvan Meszaros trabajaron en esta lnea, conscientes de su importancia. Por ejemplo, es muy importante la reflexin de Meszaros sobre la enajenacin, en la que distingue, precisamente, tal como lo hace Lukcs, entre objetivacin prxica humana y enajenacin, La teora de la enajenacin en Marx.

Los marxistas estamos por crear una cotidianidad ms plena, no por la opcin romntica de sustituirla, no por el excepcionalismo vital: siempre habr que cuidar de los nios, habr que metabolizar con la naturaleza, padecer resfriados, guisar comida, ir a la compra, lavar ropa, habr que trabajar, habr que sembrar patatas, etc. Pues, eso, debe ser democratizado; la democratizacin del vivir cotidiano es la lucha por una vida cotidiana satisfactoria, plena. El ser humano no solo debe pintar, hacer poesa, deliberar en el gora sobre la suerte de la polis en los momentos excepcionales; debe cazar, sembrar, pescar, acudir al trabajo, ir a la tienda, tomar el autobs, recibir un no, atender a un enfermo-para decirlo remedando a Marx-. La democracia es la lucha por la cotidianidad rica, no por su aniquilacin. No puede ser una actividad que sustituya al ethos, a la cotidianidad, sino un hacer mediante el que nos hacemos con el control sobre nuestra propia actividad social cotidiana, y lo democratizamos creando un nuevo ethos cotidiano, unas nuevas costumbres. Precisamente porque la vida cotidiana es una caracterstica ontolgica humana, la democracia es fundamental. Y por ello preocup a Lukcs, que reflexion sobre la democracia como lucha por la democratizacin del vivir cotidiano. De poderse dar una sociedad en la que la vida cotidiana pudiera ser trascendida, y cada cual pudiera suprimir de su vivir los lmites que le impone el metabolismo con la naturaleza, la democracia sera en todo caso un instrumento para alcanzar ese futuro estadio. Lukcs reflexion sobre la democracia de forma creativa y su legado al respecto es muy valioso. Cuntas infamias basadas en la ignorancia no se han dicho contra este gran pensador marxista.

S, no son pocas. Tambin aqu, entre nosotros.

Este debate sobre la vida cotidiana, de fines de los aos sesenta, y de los setenta, es otro de los grandes debates sobre cuestiones candentes que han sido borrados de los libros, de las memorias, precisamente porque fue un debate de izquierdas, un debate potentsimo, de la izquierda. Ningn manual sobre filosofa del siglo XX tiene ni tan siquiera un captulo dedicado a l. Pero cualquier pensador que trate de dar respuesta a la pregunta sobre lo que puede ser modificado, y a lo que debe ser modificado si de veras se quiere que haya una transformacin revolucionaria del mundo, una mutacin onto antropolgica de la civilizacin; cualquier pensador que trate de reflexionar sobre lo que son los fundamentos ontolgicos, antropolgicos del ser humano, y cules son los fundamentos en los que se enraza y se genera la explotacin, debe volver sobre este gran debate sobre la vida cotidiana y sus costumbres, sus sitte, sobre la eticit, sobre el ethos. Y sobre la democracia como democratizacin de los mismos

Si estas lneas, y otras anteriores, todas ellas espoleadas por tus preguntas, sirven para que se comience a hacer una transmisin de legado intelectual, si sirven para que las nuevas generaciones de izquierda conozcan su patrimonio, puedan acceder a una primera aproximacin al mismo, saber, si quiera, de la importancia de los debates habidos, de su existencia, t y yo estamos haciendo lo que debemos, lo que nos toca, Salvador.

Sobre todo lo haces t, querido Joaqun, pero muchas, muchas gracias por la inclusin, eres muy generoso conmigo. Una duda: por qu insistes tanto en el uso de la expresin "marxismo hegeliano"? Ese es el "verdadero" marxismo en tu opinin? No vale cualquier otra lectura de la tradicin?

Digamos en primer lugar que lo que surge de la lectura de Marx una vez se lo imbrica en su tradicin filosfica, la hegeliana, es una interpretacin muy distinta de Marx, podramos decir que "alternativa". Es una alternativa de pensamiento frente al cientifismo, al objetivismo evolucionista de la historia, a la teora de elites, al economicismo, incluso los ms cautos y refinados, y a la poltica institucionalista. En lo que a m hace, no me he metido en Hegel por capricho, ni por tradicin, ni por necesidad acadmica, para buscarme un nicho acadmico. Ha sido la reflexin de decenios. El darme cuenta de que unos determinados autores s me daban respuestas a lo que suceda en poltica, a la derrota e inanidad poltica de la izquierda, a su integracin, previa a su corrupcin. El descubrir a veces haba sido ocultado: el caso de Gramsci, el caso de Togliatti- que eran hegelos la verdad es que tard mucho en hacer caso a mi profesora Giulia Adinolfi, que a fines de los setenta me haba dicho que tena que leer el captulo cinco de La Fenomenologa del Espritu, y que usara la versin francesa

Aparte de eso, los nuevos estudios sobre la obra de Marx, -estudios "nuevos" que ya se inician con Rosdolsky, que pone en claro cmo Marx tira de Hegel en los Grundrisse- los de los estudiosos actuales que investigan para la publicacin de la Nueva Mega, que, como sabes, es la edicin de las obras completas de Marx y Engels, los de los fillogos marxianos, etctera, los que van a los textos de Marx, van por aqu.

Voy finalizando. "Colectivo de luminarias de turno que dirijan el nuevo partido que pretende alcanzar las instituciones para crear el mundo en siete das". Un "zass en la boca", que dira Sheldon Cooper, a intentos como el de Podemos o En com Podem?

Es una crtica a la teora de lites, dentro de la cual se incluye la teora de la vanguardia. Crtica en general y para todos. Referido al ahora, me resultaba ms interesante mostrar cmo toda la izquierda funciona sobre ese modelo, incluso izquierda acadmica que, aparentemente, es ms dada a las cautelas democrticas. Pero ese es el proyecto, el modelo proyectivo de toda la izquierda. Carece de la nocin de que la poltica es razn prctica creadora de realidad ejecutable solo por las mayoras sociales organizadas. Por eso, cuando se enfrentan con el anlisis de procesos histricos democrtico populares, revolucionarios, que se han hecho monstruosos debido al poder de las elites, rechazan mirar el asunto de cara, y buscan justificaciones en el excepcionalismo de maldad de los dirigentes: "fue Stalin"; por tanto, si yo mandara, yo no sera como Stalin, porque todo fue consecuencia de su maldad demonaca. O en los "partidos estalinistas" que lo fueron porque todos sus dirigentes eran unos vesnicos No, amigos: es la lite, es el elitismo, es el creerse que uno sabe ms y por eso, los votantes del Brexit son "unos lerdos "equivocaos"; es el tipo jerrquico de estructura, el auto considerarse la fuerza intelectual que cambia la realidad, la pretensin de que es la teora la que proporciona las alternativas y el saber qu es lo justo, eso es lo que genera el autoritarismo. Eso, analizado a partir de las fuerzas de la socialdemocracia, ya lo haban visto los Pareto, Mosca, Mitchels a su modo.

Por cierto, los votantes que dado la victoria a Trump tampoco son unos lerdos equivocados?

Lo que me propones es una valoracin poltica de la validez de los procesos electorales en el lmite, de la propia democracia- a ver si me s explicar.

Seguro que te sabes explicar. Intntalo.

Equivocados pueden haberlo sido los votantes que, queriendo haber metido en la urna una papeleta, metieron otra por equivocacin. Lo que ha ocurrido, creo que debe ser explicado de otra manera.

Lo que vemos es una deslegitimacin del rgimen poltico estadounidense, y, en realidad, de todo el sistema poltico europeo occidental, o as lo piensa Ignacio Ramonet, en un artculo a bote pronto, en el que dice que el caso de Trump es prueba de que hemos entrado en una nueva poca o nuevo mundo que no conocemos.

Creo que la noticia es que las fuerzas que deberan haber sido progresistas, favorables a las clases populares, en EEUU y en Europa, se mantienen como el pilar del neoliberalismo: globalizacin, desregulacin de los mercados y, entre ellos, los capitales financieros, especulacin salvaje, deslocalizacin de empresas, prdida de puestos de trabajo, etctera. Y, encima y contra toda razn, contra todo sentido comn y experiencia inmediata de las clases populares, declarando que todo eso produce bienes sin cuento, prosperidad y redistribucin, puestos de trabajo etc.

Es una ofensa a la inteligencia y al sentido comn crtico. A su vida, a sus experiencias reales.

Escriba en un artculo muy reciente Dani Rodrik, el economista turco que trabaja en Oxford, que si los economistas no hubiesen mentido tanto, si no hubiesen dejado su papel de estudiosos para convertirse en el caballo de batalla partidario del neoliberalismo y la globalizacin, quiz hubieran tenido mayor crdito ante la opinin pblica y hubiesen podido combatir a Trump eficazmente.

Pero, defendiendo la liquidacin de la soberana econmica, cmo van a poder hacer eso, tanto los economistas como los polticos?

En otro artculo, este mismo autor nos recordaba que los padres del desmedulamiento completo de la soberana econmica, y de la instalacin del neoliberalismo en Europa, no fueron las derechas, sino gente como Jacques Delors, tecncratas socialdemcratas.

Pues bueno. Ahora esas fuerzas no tienen credibilidad. En EEUU, durante los ocho aos con Obama, todo sigui este curso. Se insiste en las polticas racistas de Trump. Pero la prensa ms ecunime ha reconocido que no es ms racista el electorado de Trump que el de la seora Clinton. Es ms, James Petras ha escrito durante estos das que si Trump se propone expulsar a 3 millones de emigrantes, Obama expuls a dos millones. Una vez, desde la izquierda, o desde las fuerzas progresistas, se abre la puerta al racismo en "clave bien temperado"- puede no haber freno luego.

En fin, y para resumir lo que pienso

Adelante con el resumen.

Todo eso ha tenido como consecuencia que se haya abierto la posibilidad de que un multimillonario se presente ante las clases populares como un outsider poltico, se enfrente contra el sistema partitocrtico, y contra el proyecto econmico mainstream, neoliberal, asuma un proyecto econmico anti desregulacin, proteccionista y gane las elecciones.

Podemos tacharlo de demagogo, pero su triunfo ha venido servido por la demagogia mentirosa de todas las dems fuerzas y personalidades progresistas.

Si la izquierda, o las fuerzas progresistas no cumplen con su papel, tiran las banderas, mienten y hacen demagogia, otros tomarn esas banderas, con los fines que sea; en EEUU, en Francia, y donde sea. Y los explotados y los trabajadores, una vez desengaados de unas fuerzas polticas, a falta de proyecto propio, de organizacin de masas, y fuerzas polticas de los explotados, a falta de otro proyecto, no tienen por qu no tratar de ver si las soluciones de otros son mejores. En situaciones de deslegitimacin del proyecto capitalista, la derrota de la izquierda siempre precedi el ascenso del fascismo.

Y eso, el ascenso del fascismo, es lo que puede suceder en estos momentos. Te pregunto por ello a continuacin

Cuando quieras.

