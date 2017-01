Emigracin de haitianos: otra mirada sobre el expediente de los 20.000 inmigrantes haitianos en situacin irregular en Colombia en 2016

Segn el informe anual presentado el 12 de enero de 2017 por las autoridades migratorias de este pas sudamericano [1], 20.366 inmigrantes haitianos en situacin irregular han sido detectados en diferentes regiones del territorio colombiano en el curso del ao 2016.

Los haitianosmigrantes aparecen, por primera vez, a la cabeza de la lista de extranjeros conducidos (muchos de ellos) por redes de traficantes ilegales a travs de los departamentos de Antioquia, Nario, Valle del Cauca, Risaralda y Cauca, principalmente, en su trayectoria haciaEstados Unidos.

Los haitianos son ampliamente ms numerosos que todos los extranjeros en trnsito en Colombia en busca del "sueo americano", en particular los originarios de Cuba (8.167), de la India (874), del Congo (570) y de Nepal (553), segn el informe publicado en el sitio de internet de Migracin Colombia, lo que lleva a los principales medios de comunicacin, organizaciones de defensa de los derechos humanos de inmigrantes y universidades de Colombia a interrogarse sobre este nuevo flujo migratorio que utiliza este pas sudamericano como lugar de trnsito.

Brasil es identificado como el principal pas, de donde provienen losinmigrantes haitianos que tuvieron la posibilidad de regularizar su estatuto en este pas (ms de 80.000, segn las autoridades brasileas [2]) pero que despus de casi dos aos estn cada vez ms desesperados por la crisis poltica y econmica que atraviesa el gigante sudamericano.

Esta crisis golpe de frente al sector de la construccin que utiliza la mano de obra extranjera (desde la organizacin de la ltima Copa del Mundo de ftbol en el verano de 2014), provocando as el paro para estos inmigrantes en particular.

Ya que su pas de origen, Hait, no es una opcin para ellos debido a la crisis humanitaria que se agrav desde el terremoto del 12 enero de 2010, prefieren emprender el periplo hacia los Estados Unidos atravesando ros, montaas, bosques y haciendo frente a todo tipo de riesgos, amenazas y consecuencias nefastas para sus derechos humanos, su dignidad y su vida [3].

"El nmero de inmigrantes irregulares detectados por Migracin de Colombia, en el curso del ao 2016, que sobrepasa en 4 veces el del ao anterior, es un ejemplo claro de que los controles efectuados, las medidas tomadas y el trabajo realizado por la autoridad migratoria [colombiana], dan resultados", declar satisfecho el director de Migracin Colombia, Krger Sarmiento.

Sin embargo expertos en migracin argumentaron que esta alteracin de las cifras haba aumentado, por el contrario, los riesgos y los peligros a los cuales estn enfrentados estos inmigrantes obligndoles, por ejemplo, a utilizar los "servicios" de los traficantes y de otras redes criminales (entre los que estn los de la droga y la prostitucin), para soslayar las medidas de control, muy estrictas, establecidas por las autoridades

El informe de Migracin Colombia seal, adems, varios lugares por donde los extranjeros en trnsito ingresaron al suelo colombiano (Putumayo, Amazona, la isla de San Andrs y otros puntos fronterizos con Ecuador, Brasil y Per), as como las rutas tomadas para alcanzar Amrica Central y la cantidad de dinero pagado a las redes de traficantes para llegar a Colombia (entre 2.000 y 2.500 dlares, como trmino medio).

Otras fuentes indican que los inmigrantes llegan a pagar hasta 10.000 dlares para emprender el viaje (atravesando el continente, de sur a norte) hacia la frontera de Mxico con Estados Unidos.

Por otro lado en una entrevista concedida a la prensa colombiana [4] Krger Sarmiento afirm que la entidad que dirige deport a ms de 20.000 haitianos y 8.000 cubanos en 2016.

Sin embargo no dio ms informacin sobre los pases hacia los cuales los inmigrantes haitianos en particular han sido deportados y sobre todo acerca de las condiciones en las cuales estas deportaciones se efectuaron, lo que no deja de abrir interrogantes (hasta aqu sin respuesta), inquietudes y aprensiones, respecto al destino de estos inmigrantes deportados.

Han sido repatriados a Hait? Han sido rechazados en Ecuador y en otros pases desde donde llegaban (Per, Brasil, Venezuela, etc.)? Siguieron su trayectoria hacia Amrica Central? Cuntos de ellos perecieron en el camino?

Recordemos que el Consejo de Estado de Colombia (uno de los tribunales de justicia ms importantes del pas) denunci en una sentencia hecha pblica a mediados de noviembre del ao 2016 [5], el carcter ilegal de las deportaciones de inmigrantes cubanos (debido a las violaciones de los derechos humanos de estos extranjeros), operadas en agosto del ao 2016 en la frontera de Colombia con Panam (ms particularmente en la localidad colombiana de Turbo), por las autoridades migratorias y policiales colombianas.

Por otra parte medios de comunicacin internacionales [6] y otras organizaciones de derechos humanos informaron sobre la llegada, a finales de 2016, de 12.000 inmigrantes haitianos a la frontera de Mxico con Estados Unidos, en particular a la ciudad mexicana de Tijuana. Estos ltimos esperaran todava una decisin favorable del Gobierno estadounidense.

En consecuencia Tijuana (ciudad muy golpeada por la inseguridad, como otras zonas de Mxico) estara haciendo frente a una grave crisis humanitaria, marcada por la ausencia de viviendas, de alimentos, de medidas de higiene, as como amenazas muy serias de inseguridad con respecto a lo inmigrantes.

Adems las posibilidades de entrar legalmente aEstados Unidos(a travs de un estatuto de refugiados o por "razn humanitaria") son casi inexistentes para estos haitianos ya que el Gobierno de Barack Obama, en un comunicado de prensa de la Casa Blanca, acaba de eliminar el privilegio, concedido a los cubanos que pisan el suelo de este pas (privilegio negado a los que llegan por el mar) de obtener la residencia permanente de manera inmediata.

De all el nombre de esta medida "pies secos, pies mojados", que acaba de ser derogada, a pesar de su funcionamiento desde hace ms de 20 aos en el marco de la poltica del gran vecino del Norte (prevista en la Ley del 2 de noviembre de 1966 [7], en el contexto de la Guerra Fra con respectoa los refugiados cubanos desde la revolucin cubana de 1959.

Por otro lado desde el 23 de noviembre del ao 2016 las autoridades migratorias estadounidenses haban anunciado la decisin de la administracin de Obama de deportar a los haitianos irregulares, frente al aumento del nmero de migrantes en la frontera de este pas con Mxico y en los centros de detencin [8]

Esta decisin ha sido precedida por el levantamiento de la moratoria de las deportaciones de haitianos (establecido en respuesta al terremoto del 12 de enero de 2010 y por razones humanitarias), por parte del Gobierno estadounidense con fecha 22 de septiembre de 2016.

Todo parece indicar que el nmero de inmigrantes haitianos y cubanos continuar en aumento.

En cambio, frente a este endurecimiento estadounidense, que podra ser mantenido, incluso reforzado por el prximo presidente Donald Trump (por su actitud hostil frente a los inmigrantes, por lo menos durante su campaa presidencial),estos inmigrantes seran bloqueados en la frontera de Mxico con los Estados Unidos y en otros pases de Amrica Latina.

A continuacin es necesario plantearse varias preguntas:

Qu repercusiones tendr esta decisin de Obama (de cerrar la puerta a los inmigrantes haitianos y cubanos) en los pases de trnsito en Amrica Latina?

Asistiremos a una cascada de crisis humanitarias de las que sern vctimas estos inmigrantes (adems de otros originarios de frica y de Asia)?

Estos pases sudamericanos y centroamericanos mantendrn su decisin de cerrar sus fronteras (por ejemplo Costa Rica, Nicaragua y Panam) o deportarn a estos inmigrantes (como Colombia y Ecuador)?

Que har Mxico frente a esta situacin tan compleja? Negociar con Donald Trump, con el rgimen castrista, con el gobierno de Haiti, o deportar a los inmigrantes hacia su pas de origen?

