Nuestro modelo y las elecciones estadunidenses

Este trabajo constituye una glosa de otro texto nuestro anterior en donde aseveramos que siempre es posible cambiar la forma de acumulacin vigente (o modelo econmico) si se observan ciertas y determinadas condiciones, entre las cuales sealamos el ejercicio pleno del poder al interior de determinada formacin social, el acuerdo entre las fuerzas polticas y/o sociales de esa nacin en orden a realizar tales cambios o el agotamiento mismo del modelo, que invita a hacerle reajustes o modificaciones cuyo resultado es, finalmente, la alteracin de su esencia. Agreguemos otra circunstancia que apunta en esa misma direccin: no existe modelo alguno que haya sido aplicado en forma pura en alguna regin del planeta. Por lo mismo, no constituye novedad que cierta nacin introduzca modificaciones a aquel que rige para ella; ms, an, si se trata de una formacin social rica que pueda imponer su voluntad a otra con quien realiza un negocio. En el establecimiento de las relaciones comerciales entre naciones siempre hay alguien que cede, normalmente el ms dbil, y otro que se impone, el dominante.

El ejercicio del pleno poder es la forma ms corriente de realizar un cambio social; en consecuencia, tambin lo es para realizar el cambio de un modelo econmico. Para quienes experimentamos el rigor de la dictadura pinochetista esta forma de proceder constituye un axioma que no admite prueba en contrario. Es la forma, por lo dems, que aplica toda nacin poderosa respecto de todas aquellas que no lo son; por consiguiente, la que aplica el sistema capitalista mundial respecto de los pases del orbe.

Digamos, no obstante, aqu, junto a Poulantzas, que poder es la capacidad de una persona para imponer su voluntad sobre otra [1] . De lo cual puede derivarse que, en una sociedad escindida en clases sociales, poder no es sino la capacidad que tiene una clase de imponer su voluntad sobre otra. Y puesto que eso es lo que determina la dominacin dentro de una formacin social, poder pasa a ser la capacidad que tiene esa sociedad de imponer su voluntad a otra u otras.

No se aparta esta concepcin de aquella que tena Max Weber para quien el poder se reduca a cada oportunidad o posibilidad existente en una relacin social que permite a un individuo cumplir su propia voluntad sobre la del otro.

El poder no es una singularidad, como errneamente muchos pudieren creer sino, ms bien, una universalidad, un conjunto de elementos que se dan cita en un lugar y tiempo determinados para decidir una situacin especfica. El poder es religin, dinero, violencia, ideas, sexo, movilizacin, propaganda, en fin; es todo aquello, pero no en forma separada sino imbricada, entretejida, entrelazada. Un conjunto, como ya se ha dicho. Lo cual no implica que la fortaleza de uno de esos elementos pueda transformarse en el factor que va a decidir la suerte de esa sociedad. Por eso, un modelo econmico se puede cambiar si se tiene poder, lo cual implica que si hay un poder social organizado, una capacidad de movilizacin social permanente, todo ello es posible; tambin si se tiene el poder militar del lado de uno. O a la Iglesia. O al empresariado. O al sindicalismo. Expresa, al respecto Roberto Meza:

No sin cierta razn, Foucault, rompiendo con las concepciones clsicas del trmino, afirma que el poder no puede ser localizado en institucin alguna, ni siquiera en el Estado, por lo que la idea de toma del poder -planteada por tantos idelogos polticos a lo largo de la historia- sera una sinrazn, en la medida que el poder es una abstraccin que, como el lenguaje, solo se materializa en su ejercicio, transformndose, por lo tanto, en una relacin, aunque no cualquiera, sino una de dominio de uno sobre otro [2] .

Pero los cambios en el sistema capitalista se realizan, corrientemente, dentro de su forma normal de funcionamiento que es la democracia. Y dentro de la democracia opera una escena poltica que da cuenta de la lucha de clases que, a travs de sus actores polticos, libran constantemente las distintas fracciones de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo por imponerse sobre las dems. Los actores polticos que se desplazan en la escena poltica nacional representan, por regla general, los distintos intereses de las clases y fracciones de clase que componen el Bloque en el Poder. Pueden, en consecuencia, llegar a acuerdos que tengan por objeto alterar la naturaleza de un modelo econmico o cambiarlo, simplemente, por otro.

Finalmente, si ese modelo acusa sntomas de agotamiento a nivel mundial, las propias formaciones sociales dominantes comenzarn a hacerle talas o reajustes a fin de lograr una mayor eficiente extraccin de plusvalor o, simplemente, a abrogarlo en espera de construir uno mejor que ha de llegar en base a modificaciones estructurales del vigente.

Esto es, en trminos generales. Porque existen otros factores que pueden ser igualmente determinantes en un proceso de esa naturaleza. Nos referimos a la existencia de los ciclos econmicos.

LA TEORA DE LOS CICLOS ECONMICOS

La introduccin a la teora de los ciclos exige una concepcin de la economa como estructura global; en consecuencia, del sistema capitalista como sistema mundial, es decir, como una globalidad que opera a lo largo y ancho del planeta. Ya lo deca Orlando Caputo, en 1999:

[] existe una economa mundial que tiene una realidad o existencia tan objetiva como las economas nacionales [] La economa mundial es una totalidad mayor a la suma de sus partes economas nacionales, sectores y ramas econmicas, y empresas. Es al interior de esta totalidad en que se da el desarrollo de las economas nacionales en las que pueden identificarse varias formas de insercin en la economa mundial. Sin embargo, estas formas de insercin deben corresponderse en algn grado con las caractersticas de la etapa de la economa mundial [3] .

El SKM, como tal, recorre pocas o perodos que pueden, a su vez, subdividirse en fases o etapas [4] . No es fcil, sin embargo, determinar aquello que distingue a una poca de otra; en palabras ms simples: cundo una poca o perodo del sistema se extingue o termina y, por ende, cundo se inicia o comienza otra u otro. Pareciera ser, sin embargo, que dichas pocas se encuentran determinadas por el tipo de instrumento de trabajo que corrientemente se emplea dentro del proceso productivo. Segn Nstor Restivo,

[] la desaparicin de la Unin Sovitica y su rea de influencia, lo cual le dio al capitalismo primaca unipolar y habilit su expansin geogrfica hacia el Este, y la aparicin de nuevas tecnologas aplicadas a la informacin (IT, por su sigla en ingls), a las telecomunicaciones en general, los microprocesadores y toda la microelectrnica, la biotecnologa y la biogentica, los nuevos armamentos sofisticados, la robtica y las mayores aplicaciones del laser dieron pie para que muchos investigadores aseguraran la emergencia de otra onda larga del tipo Kondratieff [5] .

Hemos sostenido en otras oportunidades que, al propagarse, entre los aos 1990 y 2000, el uso de dos de los ms extraordinarios instrumentos de trabajo creados hasta el momento (la mquina universal u ordenador, computadora o computador y la red global de comunicaciones denominada INTERNET), nos pareca conveniente fijar en esa fecha el inicio de un nuevo perodo en la evolucin del SKM. Por lo dems, corresponde dicho perodo al inicio del imperio sin contrapeso de la nueva forma de acumular o modelo econmico que se impone bajo el nombre de economa social de mercado, monetarismo, modelo de la Escuela de Chicago, Consenso de Washington o, simplemente, neoliberalismo. Se inicia as, con la aplicacin de ese modelo, el perodo que hemos denominado de expansin y que hoy estara llegando a su trmino por las razones que indicaremos a continuacin. En un sentido similar se pronuncia J. Goldstein, cuando asegur, en 1988, que

Mi proyeccin sugiere que un crecimiento econmico mundial revigorizado podra ocurrir entre 1995 y 2020 [] [6]

Tambin Loria Daz quien ya planteaba la posibilidad de un nuevo ciclo a partir de lo que suceda en la escena poltica y econmica mundial luego de los hechos ocurridos a partir de 1990. Y L. Corona quien predijo una onda larga a producirse entre los aos 1990 y 2010 [7] .

Los sistemas que crean los seres humanos recorren ciclos, espacios en donde no slo nacen, viven y mueren sino, adems, experimentan perodos de auge, desarrollo o expansin y de declinacin, extincin o trmino. Fue el ruso Nicolai Dimitriev Kondratiev quien estudiando el comportamiento de la economa norteamericana elabor una serie de clculos estadsticos descubriendo en ella oscilaciones que denomin ondas, pues mostraban perodos de elevacin, de descenso, de retorno al ascenso para, finalmente, volver a caer. Estos ciclos podan ser largos, algunos; otros, cortos. Los ciclos largos podan durar, aproximadamente, unos 50 aos, pero no afectaban por igual a todas las formaciones sociales distinguindose aquellas que eran ricas o centrales de las que eran pobres o perifricas; cuando a las primeras afectaba un perodo de auge o Fase A, que duraba, aproximadamente, 20 a 25 aos, las segundas experimentaban uno de depresin o Fase B, tambin de 20 a 25 aos, al trmino de los cuales se reverta la situacin. Sin perjuicio de lo expresado, Kondratiev determin la existencia de ondas cortas, que operaban en forma ms o menos similar en las distintas formaciones sociales, por perodos aproximados de cinco aos.

Las tesis de Kondratiev fueron desarrolladas por Ernst Mandel; ms tarde, por Chris Freeman y Francisco Lou ς a en su obra As times goes by y por Inmanuel Wallerstein en varios de sus trabajos [8] . Este ltimo ha llegado a sostener que las fases A y B propias de cada onda larga deberan hacerse presentes en los aos 2000 y 2025 y 2026 y 2050, con una serie de consecuencias entre las que podemos anotar:

[] por una parte USA iniciara su declive como potencia hegemnica lo que la hara acercarse crecientemente a Japn para establecer con ese pas una alianza estratgica [] [9]

Es posible que las fechas propuestas por Wallerstein sean acertadas; pero puede tambin suponerse que ellas no calcen con exactitud. Para Andrs Varela Garca, que trabaj con series del Producto Geogrfico Bruto elaboradas por Rolf Lders, ex ministro de Hacienda de la dictadura pinochetista, y Corts Douglas, investigador de la Pontificia Universidad Catlica PUC,

[] los aos 1830, 1848, 1870, 1890, 1914, 1930, 1945, 1967/8, 1973 aparecen en los puntos de inflexin de las curvas del ciclo largo. Se trata justamente de aos claves en el desarrollo poltico mundial en cuanto a guerras, revoluciones, crisis econmicas y cambios de hegemona [10] .

La aplicacin del modelo de economa social de mercado no ha sido del todo feliz. Ha generado una ola de descontento en la generalidad de los pases del llamado primer mundo, pues caus la desaparicin de multitud de puestos de trabajo y una cesanta creciente. Esos puestos de trabajo los ha acaparado para s China, nico pas que, en el da de hoy, defiende la llamada globalizacin.

No puede dejar de pensarse que los hechos precedentemente expuestos sean slo un signo de los tiempos sino ms bien la seal inequvoca que da cuenta de un modelo en vas de agotarse.

A QUIN BENEFICIA EL MODELO ECONMICO VIGENTE?

A partir de 1990, y merced al uso indiscriminado de los dos instrumentos de trabajo a los cuales nos referimos en las pginas precedentes (computador e INTERNET), ha podido el SKM experimentar un auge sin precedentes. La nueva forma de acumular, que pregonaba la necesidad de aprovechar convenientemente las ventajas comparativas que ofrecan las diferentes regiones del planeta, condujo exitosamente al proceso productivo hacia las zonas donde el precio de la fuerza o capacidad de trabajo era irrisorio. Porque la ventaja comparativa por excelencia (no hay que olvidarlo) es el precio de la fuerza o capacidad de trabajo. Pero eso signific la muerte de la industria en los pases centrales. Grandes firmas importadoras tomaron el lugar de aquellas. Sin embargo, importar aquello que no se produce no absorbe la cesanta. Los ndices del desempleo se dispararon en todas las regiones del planeta. La economa negra ocult gran parte de esa tragedia. Pero nada de eso bast para frenar el descontento. Ni siquiera que los pases ricos comenzaran a pensar en un sueldo ciudadano del que gozara toda persona que viviese dentro del pas, trabajase o no, pues el trabajo no slo provee al trabajador de los bienes necesarios para la subsistencia suya y de su familia, sino lo incorpora a los adelantos cientficos que se emplean en la empresa donde labora. En el Informe Poltico de enero de este ao, el CODEHS se refiere a este hecho con los siguientes trminos:

Hay molestias en todas las naciones ricas que ven desaparecer sus empresas; y molestias en la poblacin que no tiene dnde trabajar pues si bien es cierto que, como consecuencia de ello se presenta una creciente cesanta, la solucin que se ha pensado dar al problema (el sueldo ciudadano) no parece ser la ms adecuada. No hay que olvidar que es el trabajo lo que une al ser humano con la comunidad y lo pone al da en los avances tecnolgicos; no su aislamiento a travs de proporcionarle una suma de dinero como podra suceder de aplicarse, pura y simplemente, la propuesta del sueldo ciudadano [11] .

Del brazo de la mquina universal y de INTERNET, en tanto, los capitales y los bienes comenzaron a circular libremente a lo largo y ancho del planeta. La industria comenz a trasladarse hacia las regiones que ofrecan mejores ventajas comparativas, entre stas, el rubro de sueldos y salarios [12] ; pero eso le signific perder la importancia que haba adquirido dentro del Bloque en el Poder. La banca, en estrecha alianza con la fraccin comercial de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo, se instal definitivamente como la fraccin hegemnica que dirige el Bloque en el Poder del SKM.

As, el modelo ha beneficiado precisamente a las fracciones de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo que no producen plusvalor, es decir a quienes se dedican no slo al comercio de los bienes y servicios sino, principalmente, al comercio del dinero, fracciones de clase que hoy hegemonizan el Bloque en el Poder en gran parte del globo.

USA, en el da de hoy, no solamente ha visto despoblarse a una serie de ciudades otrora smbolos de la prosperidad (Detroit, entre ellas) sino convertirse otras en gigantescos malls o paseos comerciales (como lo es Miami) o centros de agiotistas y especuladores (Wall Street). Estados Unidos es, hoy, Wall Street; por lo mismo, centro mundial del comercio del dinero. La industria ha sido la gran perdedora en este nuevo perodo en la evolucin del SKM.

En Chile, esta situacin es axiomtica, no necesita de prueba alguna. El modelo fue construido precisamente para lograr esos efectos. As, pues, el Bloque en el Poder, a nivel nacional, est organizado sobre la base del dominio sin contrapeso que ejerce el capital bancario en estrecha alianza con el capital comercial; en un segundo plano se sita el capital industrial que tiene escasa o nula importancia en el devenir nacional. Chile representa fielmente la estructura que existe a nivel regional y, consecuentemente, a nivel planetario.

Las posibilidades que esta situacin cambie no son remotas. Y no vienen de la mano de revolucin o asonada golpista alguna. Ni siquiera de un acuerdo entre las representaciones polticas de los intereses de las distintas fracciones del capital. Es posible que lleguen como un regalo a quienes se presenten como los nuevos gobernantes del pas. Y eso tiene que ver con las elecciones norteamericanas.

EL EFECTO TRUMP

Donald Trump no fue elegido simplemente, como lo seala la CIA, por el hackeo de Rusia; ni tampoco porque fuese un exitoso empresario. Como la generalidad de las personas que son elegidas para desempear cargos pblicos y tienen respaldo de algn partido (an cuando no militen en l), Trump supo interpretar los anhelos de las grandes mayoras nacionales votantes que vean en la globalizacin un peligro para sus familias y para el propio pas. Fabrica en USA fue el slogan con el que march hacia la conquista de la Casa Blanca. Una vez electo, y apenas terminaban las fiestas del Ao Nuevo, anunciaba altos impuestos para las automotoras que no fabricasen sus productos en Estados Unidos. Y era que grandes intereses ligados al sector industrial miraban con preocupacin la creciente importancia que estaba tomando la industria automotriz en otras latitudes. Sobre el particular, informaba hace poco la BBC,

Mxico super en 2010 los dos millones de autos producidos. Para 2015 super los 3,25 millones de unidades, y la proyeccin es que para 2019 supere los 5 millones, segn un estudio del Centro de Investigacin Automotriz de EE.UU [13] .

Daniel Howes, columnista y editor de economa del diario The Detroit News, uno de los diarios ms grandes de Michigan, alertaba acerca de la advertencia de Trump:

"La verdad es que las familias y los lderes de los sindicatos, los directivos de las automotrices y los empleados que trabajan en el sector han estado esperando dcadas para que un futuro presidente de Estados Unidos lo diga" [14] .

Trump pues, en este sentido, no es solamente intrprete de la voluntad de millones de estadounidenses, sino toma en sus manos la defensa de los intereses de aquella fraccin de la clase de los compradores de fuerza o capacidad de trabajo que Poulantzas llam burguesa interna y que, en este caso, identifica claramente al verdadero empresario norteamericano. Hay, pues una revolucin al interior del Bloque en el Poder de esa nacin que es necesario considerar. Una revolucin que puede marchar de la mano del agotamiento del modelo de economa social de mercado y que puede brindar oportunidades inmejorables a quienes hoy en da pretenden introducir reformas al sistema poltico vigente.

ACTITUD DE LAS FRACCIONES QUE HEGEMONIZAN EL BLOQUE EN EL PODER

A pesar de lo sealado, es difcil suponer que las fracciones de clase que hegemonizan el Bloque en el Poder vayan a aceptar cambios que puedan alterar la naturaleza de la forma de acumular establecida en beneficio de ellas por la dictadura y perfeccionada por los gobiernos post dictatoriales. Aun cuando la derecha nada tenga que ofrecer que no sea la perpetuacin de las condiciones de explotacin establecidas por Pinochet, la comunidad nacional (tan conservadora como las fracciones de clase indicadas) puede aceptar esa solucin pues, antes de arriesgarse a apoyar algo que no conocen, prefieren mantener las condiciones en que viven.

La actitud parsimoniosa que ha tenido la Presidenta, su nulo inters por colocarse al frente de la nacin, tiene sus retribuciones. La poltica es un campo en donde la inercia de un sector es la reaccin de otro. No se explica de otra manera la actitud provocadora que han tenido los gremios empresariales que advierten la extrema debilidad del Gobierno. As, por ejemplo, la Sociedad de Fomento Fabril SOFOFA, en una declaracin publicada en La Tercera y El Mercurio bajo el ttulo de Gremios agrupados en Sofofa piden con urgencia paz social para la Araucana y el sur de Chile", junto con declarar que el Estado de Derecho no impera en Gualmapu (Araucana) sealan:

Es evidente la incapacidad de los poderes del Estado para reaccionar y cumplir con sus funciones de hacer respetar la ley y sancionar los delitos que se cometen (...) en la Araucana hay personas y grupos que son vctimas de una violencia creciente [] [15]

Esa declaracin, abiertamente subversiva, se complementa con la que hiciera el presidente de la Confederacin de Transportistas de Carga Sergio Prez quien, en una entrevista que concediera a radio Agricultura, no vacil en comprometer al candidato presidencial Ricardo Lagos, al sealar:

Hace un par de meses estuvo en Curic el ex Presidente Ricardo Lagos () Yo le pregunt el tema de La Araucana y l me reconoci en pblico lo mismo que ha sacado hoy da la declaracin de la Sofofa, que en La Araucana lamentablemente no exista el Estado de Derecho. Por qu en aquella ocasin el gobierno no sale a atacar o a decirle al ex presidente Lagos que est equivocado? [16]

No es el nico signo de alzamiento ante la inercia del Gobierno; tambin lo ha hecho el flamante nuevo presidente de la Asociacin de AFP, Andrs Santa Cruz. El da 11 del presente, haba expresado la presidenta que

[] nuestro actual sistema de pensiones es sencillamente inviable para responder a las demandas actuales y mucho menos futuras de las personas mayores".

La respuesta de Santa Cruz fue custica:

[] lo que entend es que, lo que es inviable es mantener la tasa de cotizacin que tenemos hoy da, la edad de jubilacin, que los independientes no coticen y que el Estado no haga su papel para ir en ayuda de los ms vulnerables. Eso s que es inviable [17] .

No resulta extrao que, al amparo de estas agresiones verbales, algunos elementos hayan perpetrado el atentado en contra de scar Landarretche, presidente de CODELCO. Total, los intereses en juego no son pequeos si tomamos en consideracin que, en plena desaceleracin econmica, las utilidades de la banca a noviembre del pasado ao eran de US$ 2.680 millones de dlares y los dineros de los cotizantes a julio de 2015 en poder de las AFP eran US$ 175.000.000.000 (ciento setenta y cinco mil millones de dlares), equivalentes a tres y medio presupuestos del Estado chileno a 2016 [18] .

Santiago, enero de 2017

[1] Vase, al respecto de Nikos Poulantzas su obra Poder poltico y clases sociales en el Estado capitalista.

[2] Meza, Roberto: El poder al borde de un ataque de nervios, El Mostrador, 14 de enero de 2017.

[3] Caputo, Orlando: Recensin al libro de Nstor Restivo Chile, la crisis de 1973 y los ciclos econmicos, artculo contenido en la revista del doctorado en el estudio de las sociedades latinoamericanas Amrica Latina, de la Universidad Arcis, correspondiente al segundo semestre de 2003 y al primer semestre de 2004, pg. 242.

[4] Seguimos, en esta parte, las proposiciones que hiciera en una de sus obras Charles Bettelheim sobre el particular.

[5] Restivo, Nstor: Chile:La crisis de 1973 y los ciclos econmicos, Ediciones Instituto de Estudios y Formacin de la CTA, 2003, Buenos Aires, pg.150.

[6] Citado por Restivo, Nstor, obra citada, pg. 151.

[7] Otros autores que apuntan en una direccin similar son Modelski, Thomson, Mager, Olesker, Caputo, Berry, etc.

[8] Vase de Immanuel Wallerstein Crises: The world-economy, the movements and ideologies y Three hegemonies. Adems, el libro de Carlos Antonio Aguirre Rojas: Immanuel Wallerstein: Crtica del sistema mundo capitalista. Existe en INTERNET un artculo bastante interesante de Wallerstein intitulado La reestructuracin capitalista y el sistema-mundo que nos atrevemos a recomendar.

[9] Acua, Manuel:Escenarios mltiples para una sola ejecucin, Editorial Senda/Senda F rlag i Stockholm, Stockholm, 2005, pg. 27.

[10] Restivo, Nstor: Obra citada en (4), pg. 143.

[11] Comit de Defensa de los Derechos Humanos y Sindicales CODEHS: 2Informe Poltico, enero de 2017, documento publicado en PiensaChile y otros medios de comunicacin digitales.

[12] Una de las ms codiciadas ventajas comparativas est, precisamente, constituida por las bajas remuneraciones, por lo que no debe extraar que las industrias emigren hacia las regiones donde esa mercanca est por los suelos.

[13] Redaccin: Por qu Donald Trump es tan hostil con los fabricantes de automviles: ahora presiona a Toyota por nueva planta en Mxico, BBC Mundo, 6 de enero de 2017.

[14] Redaccin: Artculo citado en (11).

[15] Redaccin: Empresarios emplazan al gobierno a "cumplir con su deber fundamental" de hacer respetar la Constitucin en la Araucana, l Mostrador, 11 de enero de 2017.

[16] Radio Agricultura: Entrevista, Programa La gran maana interactiva, 13 de enero de 2017.

[17] Redaccin: Andrs Santa Cruz debut al frente de la Asociacin de AFP y respondi con dureza a Bachelet, El Mostrador, 12 de enero de 2017.

[18] El presupuesto para 2017 aprobado el ao pasado fue de aproximadamente 60 mil millones de dlares.

Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.