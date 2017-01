Legisladores israeles celebran al nuevo "rey de los Estados Unidos" con los evanglicos

Legisladores israeles de derecha llegados a la ciudad para la inauguracin de Donald Trump se dirigieron a reunirse con prominentes evanglicos estadounidenses en la Gran Iglesia Bautista Nueva Esperanza en el centro de Washington, DC, el jueves, y dieron una conferencia sobre la importancia de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusaln y se mostraron esperanzados de que el presidente electo Donald Trump cumplira su promesa de hacer el traslado.

En declaraciones en una reunin que incluy el quin es quin de los lderes de la derecha cristiana -incluyendo el fundador del Family Research Council, Tony Perkins, el fundador de la Coalicin Fe y Libertad Ralph Reed, y la estrella de Duck Dynasty Phil Robertson el miembro de la Knesset israel Yehuda Glick, que pertenece al partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, habl sobre la eleccin de Trump en trminos mesinicos.

Comenz su discurso con una cita de aprobacin al Salmo 72, que habla de la bienvenida a un nuevo rey. "Es una oracin para el rey Salomn y es la oracin para todos los reyes y sobre todo una oracin por el rey de los Estados Unidos".

A continuacin, gira a la explicacin de su propio camino en la poltica -cmo pas de ser un rabino de lnea dura que aboga por asentamientos permanentes en los territorios palestinos a ser elegido como legislador del Likud- que describe su victoria como un milagro.

"Maana, 21 horas y 14 minutos a partir de este momento, habr otro milagro!", dijo, hablando de la eleccin de Trump mientras un cerrado aplauso le interrumpa.

"A lo largo de campaa, una y otra vez y otra vez en repetidas ocasiones, Trump habl sobre Israel y Jerusaln", les record con su voz escalada como dando un sermn. "Estamos tan cerca, amigos de Jerusaln e Israel! [...]l puede elegir ser un Ciro! l puede optar por decir Jerusaln, todas las naciones deben reconocer Jerusaln! "

(Cyrus es el rey persa al que hace referencia en la Biblia Hebrea que rescat a los judos de su exilio en Babilonia).

El traslado de la embajada de Estados Unidos a Jerusaln es un objetivo perseguido por funcionarios del Gobierno israel, como Netanyahu, que buscan hacer de Jerusaln la capital indivisible del Estado de Israel. Este movimiento impedira a los palestinos establecer un Estado que incluya Jerusaln Este, donde 300.000 de ellos viven hoy con los derechos gravemente limitados. La mayora de los observadores internacionales creen que esto hara imposible la solucin de dos estados y por lo tanto es perjudicial para la paz.

Durante su campaa para presidente, Donald Trump, inicialmente, no se comprometi a mover la embajada, pero hacia el final del ciclo de campaa se ubic completamente detrs de la reubicacin en Jerusaln. Cuando el jueves se le pregunt sobre la posicin actual de Trump al entrante secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, pidi a los periodistas "estad atentos. Habr un nuevo anuncio sobre eso.

En una sesin informativa en el Congreso antes del evento, Glick fue acompaado por Sharren Haskel, el legislador ms joven de la Knesset y miembro del Likud, que se hizo eco de muchos de los mismos temas en una entrevista con The Intercept.

"Tenemos muchas esperanzas en esta nueva administracin", dijo Haskel a este diario. "Esperamos que una de las primeras medidas que Donald Trump tome sea mover la embajada".

Glick dijo a The Intercept que muchos en Israel no sentan como Obama y estn dispuestos a considerar su punto de vista. "Se imaginan al presidente de Francia diciendo: 'Oye, yo no creo que sea una buena idea que Washington deba ser su capital. Quizs Orlando!'"

(Los residentes de Washington DC pueden estar sin plenos derechos de voto pero no estn militarmente ocupados o denegados de la nacionalidad como los palestinos en Jerusaln Este.)

"Jerusaln es la capital de Israel, le guste o no le guste", concluy.

Por otra parte, con Trump Glick est esperanzado.

"El presidente Trump y el vicepresidente Pence han expresado ambos lo que siento, y no soy un dios, no s cmo leer los corazones, he sentido genuina y verdadera amistad sincera con Israel".

