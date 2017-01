Derecho al beneficio empresarial

La parbola de la rana y el escorpin

Los pasados das 14, 15 y 16 de Noviembre tuvo lugar el Foro de Empresas y Derechos Humanos 2016, organizado por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, con sede en Ginebra.

Este evento, de carcter anual, no puede por menos que despertar la ms viva curiosidad a toda aquella persona con un mnimo de inters y preocupacin por las cuestiones relacionadas con el desarrollo y los derechos humanos. La mezcolanza de los ms diversos entes institucionales, empresariales y sociales promete un cctel explosivo.

Tras participar en distintas reuniones, escuchar con atencin a los/as representantes de las organizaciones internacionales, de diferentes instituciones de numerosos estados, de empresas de todo carcter y de organizaciones de la sociedad civil de diferente naturaleza, la sensacin de estupor se queda prendida en tu ser.

La idea central, que subyace y permea a todo el foro, aunque no se explicite en ningn momento, es la conceptualizacin de la rentabilidad empresarial como un derecho. En ninguna de las intervenciones o declaraciones se llega a arrojar siquiera una sombra de duda sobre este derecho, si acaso alguna matizacin bienintencionada que no puede ms que ignorar las condiciones materiales en las que las empresas desarrollan su actividad.

A partir de la aceptacin tcita de que la obtencin de plusvala por parte de las empresas es un derecho inalienable, la lgica de pensamiento racional nos lleva a una conclusin perversa que a duras penas se oculta detrs de la premisa de la negociacin: las empresas y las comunidades tienen que ceder en sus posiciones, aceptando reducir la tasa de retorno esperada, en el caso de las primeras, y las condiciones de dignidad, en el de las segundas.

Aunque se presente como el elefante en la habitacin anglosajn, esta idea fuerza es la nica justificacin terica que permite construir todo el decorado armado para la ocasin en la ciudad de Ginebra.

Pero, ms all de la puesta en escena en Ginebra, que podra disculparse como algo anecdtico y puntual, la gravedad y trascendencia del proceso de incorporacin del nimo de lucro como derecho inalienable radica en la construccin de un discurso hegemnico que se impone en todas las esferas de la vida, incluyendo las diversas disciplinas cientficas.

Este enfoque cuasi moral sirve de sustento ontolgico a la conformacin de un paradigma transversal a todas las disciplinas de las Ciencias Sociales y de la Ciencia Jurdica, presentando preguntas claves para el desarrollo cientfico y acadmico. Porque, cmo aseguramos el pleno ejercicio de este supuesto derecho al beneficio? Qu modelo necesitamos para crear las condiciones econmicas necesarias para su cumplimiento? Qu sistema de estratificacin social es ptimo para legitimarlo? Cul es el armazn institucional apropiado? Qu entramado jurdico internacional asegura la legalidad de su bsqueda?

La academia, en cuanto expresin institucional del conocimiento y la ciencia, aparece como un operador fundamental en este ejercicio de legitimacin, donde su intensa participacin acta como sostn intelectual e independiente del mismo. As, en estos das pudimos presenciar como un numeroso grupo de acadmicos, con Phil Bloomer a la cabeza, se han posicionado en espacios intelectuales de lite a partir de la aceptacin acrtica del discurso hegemnico de la mano de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos.

Coronando este esfuerzo legitimador, observamos cmo las Naciones Unidas, con su legitimidad poltica, su proyeccin global, y sus recursos humanos y econmicos, se pone a su servicio y avala, velando su significado ltimo, lo que solo constituye la imposicin de un modelo inhumano.

Desde las organizaciones sociales y polticas que apostamos por una transformacin radical de nuestra sociedad, tenemos que ser capaces de asumir la derrota momentnea que estamos sufriendo. No hemos sido capaces de impedir que se imponga la agenda hegemnica que define a las empresas como actores de desarrollo clave.

Las organizaciones sociales tenemos luchar para desmontar este paradigma. Para ello hay que embarrarse y confrontar con estos actores en todos los espacios posibles, poniendo en valor, mediante la prctica concreta y la disputa discursiva, un modelo de desarrollo guiado por la primaca absoluta de los derechos humanos sobre el nimo lucrativo de actores privados.

Tal y como nos ensea la fbula de Esopo, no nos dejemos engaar por las falsas promesas de este relato hegemnico, as no tendremos que lamentar el aguijonazo traicionero inherente a su propia naturaleza.





Rebelin ha publicado este artculo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.