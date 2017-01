Entrevista a Pablo Astudillo

Pablo Astudillo, Ingeniero en Biotecnologa Molecular, acaba de publicar el libro(Catalonia, 183 pg.). El autor es uno de los fundadores del movimiento Ms Ciencia para Chile y de la Fundacin Ms Ciencia. En el volumen plantea varios aspectos relacionados con el problema que impiden en el pas un buen desarrollo cientfico, comenzando por el poco compromiso del Estado.

Cecilia Hidalgo plantea que la crisis actual se debe a la poltica economicista que impera Podra especificar esto?

Sospecho que existen muchas personas que piensan de manera similar, y en efecto es uno de los puntos principales que planteo en mi ensayo. Creo que es una parte importante de la explicacin del actual crtico momento que vive la ciencia chilena. En simples palabras, una mirada excesivamente econmica de la ciencia y su importancia y necesidad conlleva el riesgo de limitar las posibilidades en materia de polticas pblicas para su fomento, limita el nmero de actores a los cuales esas polticas pueden ser orientadas, y desconoce la importancia del conocimiento cientfico en materia cultural, social e incluso poltica, especialmente en cuanto a la toma de decisiones.

La presidenta Bachelet form la comisin Ciencia para el desarrollo de Chile En qu qued eso?

El ao 2015 la presidenta Michelle Bachelet convoc a la comisin asesora Ciencia para el Desarrollo de Chile, que tuvo la misin de elaborar un documento con propuestas en materia de institucionalidad y fomento de la investigacin cientfica. Lamentablemente, en materia de institucionalidad la comisin no logr llegar a acuerdo, principalmente por una postura minoritaria dentro de la comisin, que prefera un modelo muy similar al actual, con dos pilares separados, y manteniendo algunos de los elementos hoy existentes y que han sido criticados. La informacin que conocemos hoy es que este informe debe ser la base del trabajo de un equipo coordinado por el actual presidente de Conicyt, Mario Hamuy, para la elaboracin de la propuesta de ministerio para el sector, propuesta que -de acuerdo a las informaciones de prensa de los ltimos das- conoceremos en enero del prximo ao, tras varios meses de retraso respecto a los plazos inicialmente anunciados.

Cules son las reas ms afectadas de la investigacin?

Creo que necesitamos estudios confiables para saber si existen reas mayormente afectadas. Una dimensin de la actual crisis es que investigadores en algunas disciplinas especficas pueden tener mayores dificultades para insertarse laboralmente. En trminos de cifras de becas y proyectos Fondecyt, existen indicios de que en algunas disciplinas en las reas de ciencias exactas y naturales los investigadores jvenes pueden estar viviendo un escenario especialmente difcil. Pero la Asociacin Nacional de Investigadores de Postgrado est realizando una encuesta en estas semanas, para reunir mayor informacin al respecto.

Otra dimensin de la crisis tiene que ver con los criterios que se emplean para evaluar el impacto o desempeo de la investigacin, y en ese sentido tambin existen algunas crticas, especialmente desde el mundo de la investigacin en ciencias sociales, artes y humanidades.

Qu pasa con el rol de las universidades?

Las universidades tienen un rol muy importante en estos temas, por ejemplo en materia de formacin de investigadores y de insercin. En lo personal, me gustara ver que las universidades sean ms activas en cuanto a insercin de investigadores jvenes, y que adems se atrevan a ir innovando en sus mallas curriculares para que los investigadores reciban competencias que les permitan desarrollarse profesionalmente no solo en el sector de educacin superior (en donde hoy se desarrolla la mayor parte de la investigacin cientfica), sino que tambin en empresas, fundaciones, el sector pblico, etctera. Tambin se suele mencionar el papel que deben jugar las universidades en materia de innovacin y emprendimiento, y su vinculacin con las empresas y sus necesidades. En este ltimo punto existen obviamente visiones encontradas, pero creo que debemos avanzar en que las universidades sean lugares en los que se piense y acte sobre los problemas del pas en diversas materias, no solo en los problemas productivos. Y para ello, las universidades necesitan apoyo y recursos.

Invierten los privados en investigacin cientfica, o slo se pueden esperar recursos del Estado?

En los pases considerados desarrollados, o que se usan como referencia en estas materias, parte importante de la inversin proviene del sector productivo, siendo generalmente cerca del 60% del total del gasto en I+D, aunque con importantes variaciones. Por ejemplo, en algunos pases OECD este porcentaje no sobrepasa el 50%, mientras que en algunos pases asiticos ese porcentaje casi alcanza el 80%. En Chile la realidad es distinta, y el porcentaje del gasto en I+D financiado por el sector privado no llega al 35% en los ltimos aos, mientras que el porcentaje financiado por el Estado ha variado entre el 35% y 45%, aunque debemos recordar que la escala de inversin es muy baja en comparacin con otros pases.

Cul considera la solucin ms viable para resolver el problema?

No existe un recetario magistral para esto. No basta con copiar las polticas de pases ricos en recursos naturales, esperando que eso nos permita superar la llamada maldicin de los recursos naturales. Las fortalezas de otros pases no necesariamente coinciden con las nuestras, e incluso si as fuese, dichos pases llevan dcadas formando investigadores en distintas disciplinas y desarrollando investigacin bsica en todas las reas del conocimiento, lo que les permite abordar de mejor manera los desafos que buscan solucionar a travs de sus polticas pblicas en la materia. Lo que s creo necesario es enfatizar la necesidad de ampliar la mirada al momento de abordar la pregunta para qu queremos ciencia?, y no limitarnos nicamente a buscar solucionar las necesidades de sectores especficos. Muchos esperan que la creacin de una nueva institucionalidad, con mayores capacidades, pueda facilitar el desarrollo de una hoja de ruta y espero, si esto ocurre, que los cientficos seamos invitados a la mesa para dar a conocer nuestra opinin. Pero para ello los investigadores enfrentamos un gran desafo, el de unirnos y trabajar en conjunto.

