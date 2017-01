Pker electoral en un verano caliente

2017 ha acelerado la definicin de las candidaturas presidenciales, ya bastante anticipadas en 2016 por el debilitamiento poltico del actual gobierno. En ese contexto, las elites haban impuesto una agenda que busc presidencializar las discusiones, quitndole a la actual mandataria buena parte de su capacidad de iniciativa poltica y legislativa. En este plan el horizonte ideal consista en repetir el escenario de 2009-2010, poniendo a competir a Sebastin Piera con un ex presidente desprestigiado. En este caso, Ricardo Lagos. Sin embargo, la lucha poltica al interior de la Nueva Mayora ha impedido el escenario ideal para la derecha, los nostlgicos de la vieja Concertacin, y los grandes grupos econmicos. La resistencia ha venido de varias fuentes: por un lado, por las candidaturas de Alejandro Guillier y Fernando Atria. Y por otra parte, por los intereses de los candidatos al Parlamento. Para completar la fotografa del momento revisaremos la coyuntura de acuerdo a cada sector poltico.

LOS NERVIOS DE PIERA

A inicios de 2016 Sebastin Piera se impona sin contrapesos en su campo natural de adherentes. Pero hoy su liderazgo no parece tan natural: continan presentes sus competidores internos, Manuel Jos Ossandn y los hermanos Felipe y Jos Antonio Kast. Pero lo que realmente amenaza su viabilidad electoral radica en sus litigios pendientes, en razn de sus conflictos de inters y acusaciones de corrupcin. Los casos ms gravitantes son los negocios en parasos fiscales y de Bancard en Per, la investigacin a los contratos de las empresas vinculadas a su grupo econmico y SQM, y las coimas que habra pagado Piera, cuando manejaba LAN, para entrar como competidor al mercado areo argentino. Estos casos han salido a la luz en medio de las declaraciones de Carlos Pavez, superintendente de Valores y Seguros, que ratific que el fideicomiso ciego ordenado por Sebastin Piera cuando lleg a La Moneda no tena validez, ya que contradeca la normativa legal.

Esta tormenta, con varios frentes abiertos al mismo tiempo, ha cercado a la candidatura de Piera en un momento sensible. La derecha sabe que ante su voto duro todas estas acusaciones no hacen mella. Pero limitan de forma considerable sus posibilidades de crecimiento hacia el centro y hacia el electorado ideolgicamente voltil, el ms definitorio en una segunda vuelta. Si al frente no existiera una candidatura competitiva todas estas circunstancias no tendran relevancia. Pero cuando la candidatura de Alejandro Guillier comenz a subir, estas debilidades comenzaron a ser estructurales. Debido a esto Piera y su equipo parecen inquietos. Saben que no es lo mismo enfrentar a un debilitado Eduardo Frei, acosado por un Marco Enrquez-Ominami en el apogeo de su popularidad, que a un candidato que no proviene del mundo poltico, sino del campo de las comunicaciones de masas. Aunque es poco probable que Piera desista de su candidatura -y para RN y la UDI es fundamental tener un candidato competitivo-, todo indica que el apoyo partidario no est inclume.

PELEA A CUCHILLO

EN LA NUEVA MAYORA

La coalicin oficialista enfrenta esta coyuntura de forma inesperada. Hace slo seis meses el nimo del conglomerado era absolutamente depresivo. Resignados a una previsible derrota, la Nueva Mayora navegaba a la deriva. El ala ms conservadora de la coalicin se reagrupaba para cobrar venganza. No con afn de ganar las elecciones de 2017, sino en vistas a copar el prximo Congreso, abandonando el Ejecutivo a la derecha. Para ese fin la candidatura de Ricardo Lagos pareca inmejorable. El ex presidente lograba aunar a las elites nostlgicas de la Concertacin, bajo un partido transversal que iba desde Andrs Velasco y los prncipes de la DC, a la derecha, el PPD en pleno, hasta personajes influyentes en todos los dems partidos de la NM. La mquina laguista pareca imparable, apalancada por El Mercurio y La Tercera , Radio Cooperativa, el entramado parlamentario y altos funcionarios del actual gobierno.

Sin embargo, pas algo inesperado. En primer lugar Izquierda Socialista, corriente interna del PS, levant la candidatura de Fernando Atria. Un acadmico de enorme prestigio en los crculos universitarios, pero desconocido en las esferas polticas masivas, lo que le resta competitividad. Sin embargo, el mrito de su candidatura ha sido imponer dentro de su partido un debate programtico y de ideas, donde ha sido implacable en la exigencia de recuperar los nfasis de la agenda de los movimientos sociales y la necesidad de una Asamblea Constituyente. Adems, alindose de forma tctica a la candidatura de Jos Miguel Insulza, Atria impidi que el PS proclamara por secretara a Ricardo Lagos, saltndose una definicin democrtica en ese partido. El laguismo adems cometi errores de grueso calibre: especialmente al presionar a la presidenta del PS Isabel Allende a bajar su candidatura de forma precipitada y casi humillante.

Adems, ha ocurrido la irrupcin, no advertida por las lites concertacionistas, de la candidatura de Alejandro Guillier. El factor Guillier recin fue posible de advertir en marzo de 2016, cuando el nombre del periodista fue el ganador en un ejercicio electrnico llamado Electoral Death Match donde posibles candidatos presidenciales fueron propuestos y votados va Twitter. Este dato, que no apareci en prensa, fue captado por quienes se resistan a la imposicin, casi inevitable, de Ricardo Lagos como candidato de la NM y llevaron a sondear su disposicin a una aventura electoral presidencial. Resistente al inicio, Guillier se fue entusiasmando a medida que las encuestas fueron replicando el fenmeno de Electoral Death Match , que le mostr como el candidato ms competitivo del momento. El significado poltico de esta candidatura hoy es un elemento en disputa. Guillier fue invitado en 2013 a ser candidato a senador por Antofagasta en un cupo del Partido Radical. Pero nunca ha accedido a militar en este partido, a pesar de las presiones que le ha impuesto el radicalismo en diferentes momentos.

Entre otros factores, porque Guillier sabe que posee un nombre propio que le confiere poder, y adems porque ese partido podra negociar su nombre y bajar su candidatura a cambio de una buena compensacin en la negociacin parlamentaria. Los juicios sobre la candidatura de Guillier exigirn ms anlisis en la medida en que avance en sus definiciones programticas. Hasta el momento lo gravitante es su efecto poltico general, ya que devolvi a la NM un cierto nimo de continuidad y orden, y disip el liquidacionismo imperante hasta octubre de 2016. La Izquierda Ciudadana (IC) y el Movimiento Amplio Social (MAS) proclamarn a Guillier en marzo. Lo mismo se espera del Partido Comunista.

EL SIGNIFICADO DE LA PERSISTENCIA DE LAGOS

En una coalicin electoralista parece paradojal la persistencia de candidaturas que no poseen ninguna elegibilidad. En particular la candidatura de Ricardo Lagos. Lo lgico, especialmente en el PPD, el partido ms instrumental de la poltica, es que todos se hubieran subido al carro de la popularidad de Guillier. Pero es necesario recordar que la definicin presidencial est amarrada a otras negociaciones, quizs ms complejas y duras que la presidencial. Las parlamentarias y regionales de 2017 han desatado al interior de la NM una tensin que no tiene precedentes. El nico antecedente que revela el grado de tensin en la disputa fueron las negociaciones municipales de 2016, que concluyeron en el ms bochornoso desastre. Por este motivo el PPD, al que todos los analistas ven como el ms amenazado electoralmente, proclam oficialmente a Lagos, ya que requiere un as estratgico en la negociacin parlamentaria. Altos dirigentes de ese partido han reconocido que Lagos estuvo dispuesto a deponer su candidatura cuando advirti que no marcaba en las encuestas. Sin embargo, su partido le impuso mantenerse hasta las primarias, ya que al quedar sin su nombre sera muy difcil para el PPD negociar en el complejo pker de los cupos parlamentarios, especialmente por estar en una posicin de gran debilidad. La candidatura de Insulza se debe interpretar en la misma lnea, como un instrumento en la negociacin de cupos parlamentarios para sus allegados. La DC se encuentra en una situacin similar, ya que logr imponerse la tesis de mantenerse en la NM, pero en el nimo de cobrar muy caro esta presencia mediante acceso a cupos al Congreso. El principal damnificado de esta operacin sera el PPD. Para este juego la DC busca levantar la candidatura de Carolina Goic de manera que agrupe sus huestes, diferencindose de sus socios de coalicin. Al menos hasta las primarias de julio.

FRENTE AMPLIO EN

BUSCA DE DEFINICION

El naciente Frente Amplio de Izquierda ya aparece en escena, pero articulado en tres anillos de alianzas: en un primer crculo estaran Revolucin Democrtica (RD), Movimiento Autonomista (MA), Izquierda Libertaria (IL) y Nueva Democracia (ND), que han consolidado una perspectiva estratgica comn, a largo plazo. Luego un campo de acuerdos ms ligero, donde estn Partido Poder, Partido Humanista (PH), Izquierda Autnoma (IA), Partido Ecologista Verde, Partido Liberal y Convergencia de Izquierda (CI). Y en el debate interno del Frente se discute la relacin con el nuevo Partido Amplio Social de Izquierda (PAIS), liderado por el senador Alejandro Navarro, y el Partido Igualdad. Esta bsqueda de definicin de sus lmites retrasa la definicin del mecanismo de eleccin de su candidatura presidencial. El Frente Amplio ha expresado su voluntad inequvoca de competir en este campo, pero hasta ahora, ms all de posibles precandidatos, no ha dado a conocer el medio que utilizar para resolver este punto. Un asunto urgente, pero que no debera hacer olvidar que lo verdaderamente importante en esta etapa se jugar en las elecciones parlamentarias, donde a Jackson y Boric se deberan sumar un nmero significativo de nuevos parlamentarios que asuman compromisos transformadores.

Publicado en Punto Final, edicin N 869, 20 de enero 2017.

