Libertad para un degollador

Punto Final

a segunda sala de la Corte Suprema decret la libertad condicional para Claudio Salazar Fuentes, uno de los asesinos que degollaron a Jos Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino.

Sabe usted cuntos presos hay en las crceles por delitos de violaciones a derechos humanos cometidos durante la dictadura? Pues en total son 62 individuos(1). Pocos, muy pocos, considerando los miles de homicidios, torturas, desapariciones forzadas y otros delitos perpetrados en esos tiempos. Todos sabemos que muchos de esos delincuentes se pasean por las calles. Uno puede encontrrselos en el supermercado, en el ascensor de su edificio, en el cine, en cualquier lugar.

Cuando pienso en este crimen, me acuerdo siempre de los padres de los degollados, en especial de Roberto Parada y Mara Maluenda. Todo el mundo los conoca porque eran grandes actores del Teatro Experimental de la Universidad de Chile, un orgullo de nuestra cultura. Roberto, con su portentosa y clebre voz, domin la escena nacional durante muchos aos. Y tuvo la entereza de presentarse en la obra Primavera con una esquina rota , el mismo da que supo del asesinato de su hijo. Exclam: La funcin debe continuar, dedic la representacin a su hijo martirizado y asesinado y su voz fue ms imponente que nunca. Claudio Salazar Fuentes le enterr un corvo en el vientre a Jos Manuel Parada, desgarrando sus vsceras antes de degollarlo.

Muchos hablarn de esta sentencia de la Corte Suprema con horror, rabia e impotencia, pues es un nuevo paso hacia la impunidad que se ha entronizado en Chile. Pero algunas apreciaciones jurdicas tambin son necesarias.

Las razones en que se bas la Corte de Apelaciones de Santiago para conceder la libertad condicional a Salazar son, en sntesis, que el amparado cumple con los requisitos establecidos en el artculo 3 del Decreto Ley N 321, que dispone que a los condenados a presidio perpetuo se les podr conceder el beneficio de la libertad condicional una vez cumplidos veinte aos. Adems, seala, que lleva privado de libertad ms de 24 aos, siendo de bajo compromiso delictual.

La libertad condicional en estos casos es slo una posibilidad, no una obligacin del tribunal. Son situaciones muy excepcionales las que pueden aconsejar la libertad de un condenado a cadena perpetua. No se explica el alcance de la expresin que usa la Corte de Apelaciones de Santiago de bajo compromiso delictual, puesto que el delito por el cual se conden a Salazar es secuestro con homicidio y asociacin ilcita, considerado el primero como crimen de lesa humanidad.

La Corte Suprema confirm la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y agreg algunos argumentos como los siguientes: La edad del sentenciado, aunque no la menciona. Cree usted que tiene ms de 80 aos, que ya est muy enfermo y al borde de la muerte? Pues no, tiene 64 aos(2). Ni siquiera alcanza la edad para jubilar.

Y agrega la Corte Suprema: No se divisan fines posibles de resocializacin que pudieran efectivamente lograrse con una prolongacin de la reclusin.

Pues bien, uno de los objetivos de la pena de prisin es conseguir la reinsercin social del recluso. Y si en 24 aos de prisin no se ha producido dicha resocializacin, quiere decir que el individuo es irrecuperable y debe continuar preso. Esta incapacidad para reinsertarse en una sociedad abierta, lejos de ser una razn para dejarlo en libertad, aconseja que siga cumpliendo su pena.

Por otra parte, todos estos argumentos que dan la Corte de Apelaciones y la Segunda Sala de la Corte Suprema podran ser aplicables a delitos comunes, pero en ningn caso a un delito de lesa humanidad. Este tipo de delitos, adems de ser imprescriptibles e inamnistiables, por lo mismo no son susceptibles de libertad condicional.

Las modernas polticas penitenciarias se basan en el garantismo. En lo relativo a los sentenciados, se requiere que se cumplan todos sus derechos humanos. La pena de prisin no slo debe ser considerada en relacin con su duracin, sino con la forma en que se cumple. Se sabe que en Chile los presos comunes viven hacinados, en lugares insalubres y en condiciones absolutamente inhumanas. En cambio, el penal de Punta Peuco ofrece excelentes condiciones de vida. Los reclusos tienen una muy buena atencin mdica, se les proporciona estudio, trabajo, fciles comunicaciones con el exterior, derecho a visitas y otros. Pero adems gozan de privilegios especiales, como es bien sabido: televisin, telfonos celulares, lugares de esparcimiento, canchas deportivas, en fin, se ha dicho que viven en un hotel. El gobierno se comprometi a cerrar este reclusorio de excepcin, pero no lo ha hecho. No es que nos opongamos a que los reclusos vivan decentemente, pero esta es otra demostracin de la desigualdad que impera en Chile.

En consecuencia, no hay violacin a los derechos humanos de Claudio Salazar si se le mantiene en prisin, pues se le estn respetando todos.

El artculo 5, inciso segundo de la Constitucin vigente, dispone que: Es deber de los rganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitucin, as como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Entre estos tratados se encuentra el de la Corte Penal Internacional, cuyo Estatuto(3) dispone:

Artculo 7 Crmenes de lesa humanidad. 1. A los efectos del presente Estatuto, se entender por crimen de lesa humanidad cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemtico contra una poblacin civil y con conocimiento de dicho ataque: a) Asesinato; () f) Tortura;.

Conceder la libertad condicional a un sentenciado que no ha dado muestras de poder resocializarse, y que cometi un crimen de lesa humanidad, sienta un precedente nefasto, constituye una ofensa a las familias de las vctimas y a la sociedad en general. Chile, comparado con otros pases de Amrica Latina, es uno en que menos se ha castigado a los asesinos y torturadores de la dictadura y en donde menos se ha hecho justicia. Esto es peligroso, porque cuando la gente siente que no hay justicia, se ve tentada de tomrsela por propia mano. Ojal no lleguemos a eso.

Notas

(1) Informacin en lnea en www.icso.cl/observatorio-derechos humanos.

(2) Informacin en lnea en www.icso.cl/observatorio-derechos humanos.

(3) Ratificado por Chile el 29 de junio de 2009.

