En espiral

No quiero hacer un resumen de escritos o pensamientos anteriores. Tampoco quiero iniciar una nueva etapa, animado por el comienzo de un nuevo ao. Los finales de ao y los comienzos tienen un carcter convencional. Este cambio podra tener lugar en el solsticio de verano o en cualquier otro momento del ciclo astral durante el cual el planeta da una vuelta completa alrededor del sol.

El inters por seguir escribiendo, poniendo al descubierto un puado de ideas, no tiene otra intencin que la de aportar algo de luz a la compleja forma de vida que, en su conjunto, vive la humanidad. En el anlisis que hacemos, cabe la denuncia, intentando poner en evidencia la tremenda desigualdad entre unos lugares y otros del planeta, y entre unos grupos sociales y otros dentro de un mismo pas. No suelo quedarme en lo ms superficial, sino profundizar en lo que observamos para descubrir las causas por las que los comportamientos humanos son as. Inevitablemente, en ocasiones el anlisis se puede confundir con la crnica poltica por aquello de la cantidad de acontecimientos que tienen lugar y que, en consecuencia, hay que incorporar.

En ese afn de llegar al fondo, a la razn de ser, ms bien a la sinrazn, los escritos cortos, en forma de artculos o de post, funcionan como si se tratara de una espiral, pero con unas lneas trasversales que cruzan cada uno de ellos.

Uno nunca encuentra la forma definitiva de describir hechos, causas, ideas, etc. Por eso, se incide en los mismos asuntos, a veces para matizar, a veces para complementar. Pero por el momento, como sealo, sigo sin encontrar definitivamente las claves por las cuales la vida en este planeta trascurre de esa manera. La cruda realidad obliga, a veces, a parapetarte tras una mscara para poder seguir navegando por este rido terreno. Aunque, personalmente, intento no llegar a situaciones programadas y generalizadas, entiendo que los individuos, convertidos en masa, se evadan a travs de viajes, deportes y otras actividades propuestas por quienes tienen inters en que se haga de todo, en la medida de sus posibilidades, menos pensar.

Instalados en esa espiral a la que metafricamente hacemos referencia, intentar de nuevo expresar, lo ms claro posible, las inferencias del anlisis de lo que estamos viviendo, procurando aportar algo nuevo a todo lo que ya he podido contar a lo largo de varios aos.

Como he sealado, nos invitan permanentemente a que nos distraigamos. Distraccin en doble sentido: divertirnos y abstraerte de la realidad. Pero la tarea de quienes nos atrevemos a analizar y a denunciar la sinrazn, la injusticia y la desigualdad, nos obliga a salir de ese engranaje social, subvirtiendo el rol que el poder otorga a cada cual.

Cindonos, exclusivamente, a lo que se conoce como mundo desarrollado, y ms concretamente a este pas nuestro, observamos como intentan mantener la estabilidad social potenciando la insolidaridad, la indiferencia y la falta de conciencia. Los medios de comunicacin son hoy da el instrumento ms potente y eficaz para conseguirlo. Quienes controlan la sociedad han conseguido que la mentira pase a la categora de normal. A travs de la mentira, la manipulacin y la inconsciencia intentan mantener algo insostenible. La actual situacin, tanto mundial como local, es como una enorme bomba de relojera. Puede ocurrir que el reventn se produzca de manera global, o pas por pas, si no se pone remedio. Difcil. Volviendo de nuevo a un smil, en este caso un castillo de naipes, pudiera ocurrir que este entramado comenzara a hundirse paso a paso, de forma incontrolada.

La acumulacin de capital en muy pocas manos, la progresiva falta de ocupacin laboral para el sustento (ya no digo para el consumo), la cada vez menor relacin entre poblacin ocupada y no ocupada, el deterioro progresivo del medio ambiente, entre otras nuevas circunstancias, requieren, en buena lgica, un nuevo modelo en el que, fundamentalmente, haya un reparto de la riqueza, se frene el deterioro del medio ambiente y, en suma, se imponga un sistema justo y sostenible. Pero el actual sistema se resiste a ser sustituido. Es como un edificio abandonado que poco a poco se va deteriorando, pero que para su sustitucin se necesita una demolicin controlada. Pero parece que no caben cambios desde dentro y que no existe fuerza revolucionaria para transformarlo. La actual condicin humana no parece el mejor caldo de cultivo para el cambio. El desarrollo del capitalismo ha generado nuevos contravalores a los que ya existan. Al instinto de dominio, al egosmo, a la venganza, al enfrentamiento y a la desigualdad hay que aadir el afn de enriquecimiento, la ambicin, la codicia, la insolidaridad y la indiferencia. Por estos motivos estamos avocados a vivir tiempos de precariedad, de incertidumbre y de desasosiego. Alguien tiene que decir estas cosas.

