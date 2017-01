La disputa por el litio

n 1998 el precio de la tonelada de litio alcanzaba los 1.770 dlares; en 2009, superaba los 6.000 dlares; hoy, se empina por sobre los 7.600 dlares y sigue subiendo. En 2008, segn el Servicio Geolgico de Estados Unidos, USGG, se produjeron en el mundo 27.400 toneladas de litio; en 2015, se lleg a las 32.500 toneladas y se espera que en 2020 se alcancen 60.000. El mismo USGG afirma que las reservas mundiales son cerca de 10 millones de toneladas y que ms del 80 por ciento estn en Chile, Bolivia y Argentina.

El rpido crecimiento de esta industria se sustenta -por ahora- en el auge de los vehculos de propulsin elctrica que requieren bateras de litio. Tesla, el principal fabricante de automviles de este tipo, ya est entregando al mercado ms de 60 mil unidades al ao. En 2016 la produccin y comercializacin de vehculos elctricos en el mundo alcanz los 1,3 millones, casi el doble del nivel registrado en 2014; se espera que para 2025 se llegue a los primeros 30 millones y para 2040 sern 150 millones.

Ms all del mercado de las bateras, el litio se encuentra en la industria farmacutica, en aleaciones metlicas, en productos para la industria aeronutica, en los sistemas de aire acondicionado y en algunos tipos de lubricantes. Tambin avanza rpidamente su incorporacin a la industria energtica, donde se emplean bateras de litio para conservar los elementos activos.

En la actualidad existen nueve elaboradores de productos de litio extrado de salmueras en Argentina, Bolivia, Chile, China y Estados Unidos. Se aaden otros doce productores a partir de minerales en Australia, China, Zimbabwe, Portugal y Brasil.

Al vislumbrarse el trmino de los combustibles fsiles y empezarse a enfrentar las consecuencias del cambio climtico, algunos cientficos han afirmado que el posible enfriamiento del hemisferio norte multiplicar el inters industrial por el litio para la construccin de grandes generadores de energa que puedan abastecer a las ciudades y a los medios de transporte. La industria del litio parece tener un futuro prspero. Incluso diversos medios de prensa y analistas ya bautizaron al tringulo de salares ubicados entre Chile, Bolivia y Argentina como la Arabia Saudita blanca o el Tringulo del Oro Blanco. De all, entonces, que tambin se haya iniciado una lucha sin cuartel entre los grandes consorcios mundiales del ramo para aduearse de esos recursos. Uno de esos consorcios es SQM, la firma minera chileno- canadiense que controla Julio Ponce Lerou, sindicado como uno de los principales financistas de la poltica a travs de pagos irregulares y presuntos sobornos y cohechos.

LA EXTRACCION DE LITIO EN CHILE

SQM extrae el litio desde el Salar de Atacama, por concesiones obtenidas en 1992 en la estatal Corporacin de Fomento y bajo ptimas condiciones naturales que le permiten grandes ventajas en relacin a los costos de extraccin que tienen sus competidores. La empresa Soquimich, origen de SQM, fue privatizada en un 99,99% por la misma Corfo entre 1983 y 1988. Julio Ponce pas de ejecutivo de la entidad estatal a la presidencia y al control mayoritario de la compaa a travs de varias controvertidas operaciones que no se aclaran hasta hoy.

En enero de 2015 la transnacional qumica estadounidense Albermarle adquiri su smil Rockwood Lithium en 6.200 millones de dlares, entrando de lleno al negocio del litio. Rockwood es en Chile la principal competidora de SQM y mantiene dos sitios de produccin: la planta solar de Atacama, donde la compaa pretende invertir en los prximos tres aos 75 millones de dlares, y la planta qumica La Negra, en Antofagasta, donde se le agrega valor al recurso.

A mayo de 2006, Albermarle controlaba el 33% del mercado mundial. Le segua SQM, con cerca del 25% y la tambin estadounidense FMC Corporation, con 12%. Tanto Rockwood como SQM son los nicos productores de litio en Chile, mediante los contratos de arrendamiento que mantienen con Corfo en el Salar de Atacama. SQM ya ha ocupado el 55% del contrato que mantiene con la corporacin estatal. En enero de 2016 Rockwood sell un acuerdo con Corfo que le permitir sobrepasar a SQM como el mayor productor local, pasando de producir 24 mil toneladas anuales hasta 80 mil toneladas. El convenio elevar los royalties pagados por Rockwood, equiparndolos -dependiendo del precio del litio- a los de la minera metlica. Rockwood, adems, deber entregar aportes a la investigacin y desarrollo -entre 6 y 12,4 millones de dlares al ao- y una contribucin a los pueblos originarios adyacentes, entre otras condiciones. El gobierno chileno espera recaudar desde la entrada en vigencia del acuerdo hasta la fecha de trmino, en 2043, unos 2.700 millones de dlares.

Paralelamente, a comienzos de 2016 el gobierno anunci una nueva poltica nacional sobre el litio y encarg a Codelco la responsabilidad de explotar el litio en los salares de Maricunga y Pedernales, para lo cual est buscando un socio estratgico. Codelco definir a su socio este ao y ya hay ms de diez interesados.

Un consorcio de tres empresas chinas -Vision Group, Kanhoo Group y MTL Shenzhen Group- junto a empresarios coreanos radicados en Chile se han reunido con diversas autoridades del gobierno para manifestar su inters por levantar una planta de litio con un aporte inicial de 500 millones de dlares y una inversin final de 2.000 millones de dlares. Mauricio Mora, representante de Nexis Consulting SPA, firma que asesora a los asiticos, ha dicho que la iniciativa dara trabajo a unas cinco mil personas.

Tambin han sostenido reuniones en el Ministerio de Minera representantes de la firma internacional de ingeniera Worley Parson; de los fabricantes de acero Posco; del equipo econmico de la embajada de Francia y de uno de los mayores fondos soberanos del mundo: Abu Dhabi Investment Authority.

Otros interesados en el litio son inversionistas locales como la minera Salar Blanco, de los empresarios salmoneros, forestales y de alimentos Martn Borda Mingo y Cristbal Garca Huidobro, que se acaban de asociar con la australiana Lithium Power para extraer el mineral en el Salar de Maricunga, en la alta cordillera de Atacama. La sociedad australiana de Borda surgi tras comprar los activos en Chile de la estadounidense LI3, y el proyecto consiste en invertir 360 millones de dlares. Lithium Power International desarrolla otros proyectos en Argentina.

Tambin la Empresa Nacional de Minera tiene propiedades mineras en el Salar de Aguilar y est recibiendo ofertas de eventuales socios para su explotacin.

Ejecutivos de Tianqi, la principal empresa estatal china en el negocio del litio, tambin han acudido al Ministerio de Minera y visitado el Salar de Atacama. Tianqi es socia de Rockwood en Tallison, un gigantesco yacimiento de litio en Australia. A travs de Tallison tiene un proyecto de salmuera de litio ubicado en la Regin de Atacama, an no operativo, que consiste en siete salares, cinco de los cuales estn en un radio de unos 30 kilmetros.

Ganfeng Lithium es otra importante productora china que busca crecer fuera del gigante asitico y que ha adquirido participaciones en firmas junior de Australia. Segn fuentes del sector, tambin ha visitado Chile y est interesada en entrar en SQM -con la que ya tiene negocios- a travs de la compra de acciones en Pampa Calichera.

EN ARGENTINA

Las mineras del litio activas en el norte argentino han asegurado que respetan las regulaciones ambientales y que su labor ha significado grandes beneficios para la regin. Mencionan la creacin de cientos de empleos y la inversin de cientos de millones de dlares en una de las zonas ms pobres de Argentina. Tambin afirman que han construido escuelas e invertido en proyectos de desarrollo local. Los pueblos originarios, en cambio, estn indignados porque consideran que las plantas de litio secarn los escasos recursos de agua que an les quedan. Se estima que para extraer una tonelada de litio se ocupan alrededor de dos millones de litros de agua.

No obstante, el avance de las mineras parece incontrolable. Reporteros de The Washington Post revelaron que una firma de litio financiada con capitales chilenos y canadienses llamada Minera Exar lleg a acuerdos con seis comunidades aborgenes para crear una nueva mina. Se espera que la operacin genere 250 millones de dlares al ao en ventas, pero cada comunidad recibir un pago anual de entre 9.000 y 60 mil dlares. Durante las visitas a las seis comunidades indgenas que se encuentran en un desierto rodeado de montaas, a unos 25 kilmetros de la frontera noroeste entre Argentina y Chile, los periodistas del Post encontraron un sorprendente contraste: las multinacionales se benefician de las riquezas minerales mientras que las comunidades luchan para pagar por los sistemas de saneamiento, el agua potable y la calefaccin en las escuelas. Todo ello mientras la sequa perdura en esas comarcas. All caen menos de cuatro pulgadas de lluvia al ao.

El presidente Mauricio Macri, en tanto, elimin los controles cambiarios y de capital, as como un impuesto a la exportacin de minerales con el propsito de atraer inversionistas extranjeros y afianzarse como exportador mundial de carbonato de litio. En la actualidad el pas produce a travs de FMC, en el Salar del Hombre Muerto, en Catamarca, y Sales de Jujuy, en el Salar de Olaroz, donde se extraen cerca de 40 mil toneladas. Tambin en Sal de Vida, entre las provincias de Catamarca y Salta, mineral propiedad de la empresa australiana Galaxy Resources.Otro proyecto es Cauchiri-Olaroz, desarrollado entre Lithium Americas y SQM, que comenzar a construirse el primer semestre de 2017 con una inversin de 200 millones de dlares y una meta productiva de 50 mil toneladas de carbonato de litio al ao.

Algunas multinacionales en la demanda final de litio, como en el caso de Toyota, se animaron a meterse en el proceso de explotacin del mineral, y en el caso particular de Argentina participan desde 2012 en la sociedad Sales de Jujuy, que desde 2014 explota litio en el Salar de Olaroz, junto con la empresa de Jujuy Energa y Minera Sociedad del Estado. Tambin figuran Orocobre, una sociedad entre capitales estadounidenses y australianos, y la firma canadiense Enirgi Group, que inici en el Salar del Rincn, en Salta, a 3.660 metros de altura, lo que consideran ser la planta de litio ms grande del mundo.

Por su parte, SDIC, de China; Posco, de Corea del Sur; Galaxy y Orocobre, de Australia; Eramet, de Francia; FMC Lithium, de EE.UU; y Mitsubishi, de Japn, informaron al gobierno de Macri su decisin de profundizar su inters en los salares de la puna. Nos parecen excelentes los cambios que estn teniendo lugar. Ahora Argentina es mucho ms atractiva, asegur Patricio de Solminihac, director ejecutivo de SQM, al anunciar el proyecto Cauchar-Olaroz, en Jujuy.

Albermarle Corporation, que ahora controla la mayora de las exportaciones de litio desde Chile, adquiri tambin los derechos exclusivos de exploracin del Salar de Antofalla en Catamarca, para lo cual invertir entre 8 y 12 millones de dlares anuales. La empresa firm un acuerdo con Bolland Minera, para obtener los derechos de exploracin y adquisicin del salar, que segn estimaciones tiene el potencial de ser uno de los ms importantes de Argentina. Albemarle ha dicho que su objetivo en el mediano plazo es tener el 50% de la produccin mundial de litio, y estn en un plan de compras por todo el mundo para conseguirlo.

Las empresas mineras prometieron a Macri ms de 20 mil millones de dlares en inversiones dentro de los prximos cinco aos.

Para el analista argentino Atilio Boron no hay cabos sueltos y el denominado Plan Belgrano que impulsa el gobierno argentino revela los intereses de las potencias en la regin. Anunciado como un programa de desarrollo social, productivo y de infraestructura para Salta, Jujuy, Tucumn, La Rioja, Catamarca, Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa y Santiago del Estero, el Plan Belgrano es discutido por otros especialistas en geopoltica que pretenden saber a cambio de qu llegarn las ambiciosas inversiones anunciadas. Ese plan forma parte de una iniciativa de Estados Unidos para apropiarse de los recursos naturales de Sudamrica y, especialmente, de esta parte del continente. El noroeste es una regin muy rica en litio, para los norteamericanos uno de los recursos estratgicos del siglo XXI. Boron ha insistido en que si este plan se materializa habr una fuerte presencia militar y de agencias estadounidenses en la regin y, probablemente, se avance en la instalacin de una base militar en la Triple Frontera, donde converge el acufero guaran, una de las mayores reservas de agua dulce del planeta.

EN BOLIVIA

Bolivia busca producir para el ltimo trimestre de 2018 alrededor de 50 mil toneladas de carbonato de litio a escala industrial y para ello construy una planta piloto ubicada en el Salar de Uyuni. Esta instalacin demand una inversin de 19 millones de dlares y las obras registran un avance superior al 20% y se espera producir unas 350 mil toneladas de sales de potasio al ao.

A fines de 2016, fuentes gubernamentales informaron que la norteamericana Tesla Motor haba manifestado su inters por construir una planta de bateras de litio en el pas. Tambin se dijo que otras cinco empresas extranjeras -de Rusia, Australia y Japn- estaban interesadas en instalar plantas. El pas que preside Evo Morales concentra la mitad de las reservas mundiales de litio y las empresas extranjeras han visto frustrados sus intentos de instalar el modelo extractivista. Morales puso en marcha un plan de industrializacin soberana de los recursos minerales que contempla la produccin de carbonato de litio y cloruro de potasio, y la elaboracin de bateras de ion-litio. Hasta 2019, el Estado boliviano pretende invertir ms de 900 millones de dlares para explotar 400 kilmetros de superficie del Salar de Uyuni. Con esa explotacin e industrializacin del litio tenemos para mantenernos cien aos, sostuvo el presidente Morales.

Publicado en Punto Final, edicin N 869, 20 de enero 2017.

