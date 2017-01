Entrevista con Marco Kremerman

La desigualdad es el freno de la economa

Punto Final

El economista e investigador de la Fundacin Sol, Marco Kremerman Strajilevich sita la desigualdad de ingresos y el alto endeudamiento de los trabajadores como los principales factores que explican el bajo dinamismo de la economa. Critica la excesiva ideologizacin y complicidad de las autoridades con los grupos econmicos y denuncia un rgimen laboral hecho a la medida de los grandes empresarios. Destaca adems el surgimiento de un sindicalismo alternativo que busca cambiar aspectos fundamentales del modelo de acumulacin neoliberal, por ejemplo el sistema de AFP.

Qu elementos caracterizan la coyuntura econmica?

La economa chilena est creciendo poco, al 2% anual y las proyecciones no son auspiciosas. La tasa de desempleo se ha mantenido controlada y la versin oficial asegura que es de 6,2%, una cifra muy semejante a la del gobierno de Sebastin Piera. Pero en muchos pases estos indicadores tan generales estn quedando obsoletos. No quiero decir que no se consideren, pero el punto central es que hay que observarlos en conjunto con otros y en el contexto en que ocurren.

Al hacerse la pregunta por qu Chile no crece?, la respuesta tpica desde la ortodoxia econmica neoliberal es que sucede por falta de inversin, producida por la incertidumbre que generan las reformas. Pero en el mundo se esgrimen motivos muy distintos para explicar por qu las economas han dejado de crecer. Se afirma que la crisis econmica y financiera de 2008 no ha terminado y que China, con sus altas tasas de crecimiento, ha apuntalado a la economa global. Pero hoy ese pas comenz a crecer con tasas ms bajas, lo que genera el efecto contagio hacia otras economas. As el bajo precio del cobre incide directamente en la crisis chilena.

Cules son sus predicciones?

El principal motivo de la crisis radica en que Chile no ha cambiado su matriz productiva, basada en la explotacin de materias primas, ni ha dejado de ser un pas desigual, aunque hasta el Fondo Monetario Internacional dice que los pases desiguales ven amenazado su crecimiento. La matriz productiva extractiva chilena es rentista y dependiente de recursos como el cobre. Por estas razones, las proyecciones del producto potencial del pas no sobrepasan el 3%, aunque la crisis fuera superada.

Los commodities estn pasando por un momento muy difcil. China ha dejado de ser el motor de la economa mundial y ahora crece solo al 6%. Se est concentrando en la demanda interna y ese cambio tiene impacto en Chile, como tambin puede tenerlo el giro proteccionista de Donald Trump en EE.UU., para una economa como la nuestra, tan dependiente de los mercados internacionales.

Cuando observamos las utilidades de la gran empresa y su rentabilidad sobre el patrimonio, no vemos cadas importantes. Los sectores forestal, de supermercados, grandes tiendas de retail o negocios regulados como Isapres, AFP, gas, agua, luz o autopistas, obtienen ganancias correspondientes a un ao boyante.

En buenos y malos momentos, los que terminan perdiendo siempre son los trabajadores. Segn la encuesta Casen 2015, la mitad de ellos est ganando menos de 300 mil pesos lquidos, en un pas que tiene un PIB por persona que est bordeando los 25 mil dlares. No es posible que un pas que pague estos salarios siga creciendo, genere valor agregado y adems cree incentivos para que los trabajadores mejoren su productividad.

Qu pasa con los trabajadores?

El endeudamiento est originando grandes tensiones dentro del modelo econmico. Este ao irrumpirn las deudas en educacin. Hay organizaciones como Deuda Educativa, integrada por estudiantes de educacin superior vinculados por el Crdito con Aval del Estado (CAE) y de Corfo, que antes de egresar ya tienen deudas gigantescas que hipotecan su futuro. Ello limita su libertad laboral y los obliga a conseguir a cualquier precio un trabajo para pagar deudas. Los bancos han entregado cerca de tres billones de pesos en crditos CAE y el Estado ha recomprado casi la mitad de esos crditos con una sobretasa de 27%, facilitando el gran negocio al sistema financiero.

El estudiante endeudado est decepcionado porque el ttulo no cubre sus expectativas. Los hogares de esos alumnos tambin quedan amarrados y crece la conciencia de lo que significa endeudarse en una sociedad como la chilena. El estudiante sabe que sus padres cubren adems deudas hipotecarias, de consumo, de estudio y de alimentacin.

El dinamismo de las ventas del comercio se explica con este endeudamiento. Segn el informe Dicom-Equifax, once millones de personas, de un universo total de catorce millones de mayores de 18 aos, estn endeudadas. De ellos, cuatro millones estn morosos, con una morosidad promedio de cinco documentos impagos por persona.

LA MATRIZ PRODUCTIVA DE CHILE

La matriz productiva del pas descansa en los fondos previsionales de los trabajadores y el sistema de AFP, que termina siendo el mecanismo de capitalizacin de las grandes empresas. No hay plata para Pymes o cooperativas, sino para afianzar a los grupos econmicos. Es una competencia desleal que bloquea el fomento de nuevas actividades econmicas y la recuperacin de la industria.

El sistema tributario tambin fomenta la matriz productiva rentista y extractiva, mediante el sistema integrado de impuestos, que facilita que las empresas grandes terminen no pagando impuestos; y el modelo de relaciones laborales, luego de la reforma, incluso agudiza algunos elementos del Plan Laboral de Jos Piera, para que los grupos econmicos sigan operando en su lgica de capturar ganancias en perjuicio de los trabajadores.

Cuando hay sectores que capturan estos altos niveles de ganancia y rentabilidad, esos grupos econmicos eliminan toda posibilidad de competencia de otros sectores vinculados a la economa productiva.

Cul es la incidencia del Estado en las polticas econmicas?

La prioridad del Ministerio de Economa ha estado puesta en generar una agenda de productividad con una visin muy ideologizada. La productividad en Chile se mide considerando un conjunto de factores que no valoran el trabajo. Los argumentos recurrentes para justificar la baja productividad son rigidez laboral, mala educacin, falta de incentivos a la inversin o reformas legales. Pero se oculta la desigualdad como principal causa. La discusin sobre la matriz productiva queda encerrada en esta lgica ortodoxa, insuficiente para entender los fenmenos econmicos y sociales; limitando el desarrollo productivo a una mera combinacin de factores econmicos, que no incluyen la asimetra de poder existente entre trabajadores y empleadores.

Los Ministerios de Economa y Hacienda analizan las cifras de empleo con una visin limitada, conformndose con generar empleos, sin analizar cuntas horas trabaja cada persona en una semana. En Canad o Estados Unidos se publican distintas tasas de desempleo. Hay una oficial, pero tambin est la tasa corregida por subempleo, y consignan un fenmeno llamado desempleo oculto, que corresponde a personas que aparecen inactivas, porque se cansaron de golpear puertas, pero que si les ofrecieran trabajo lo aceptaran de inmediato. Segn nuestros datos, la tasa de desempleo real en Chile es hoy de 11,2%.

Chile tiene muchos subempleados y eso demuestra que seguimos teniendo el mismo desempleo estructural histrico; porque la matriz productiva no puede generar empleos de calidad. El milln de empleos del gobierno de Piera fue burbuja, como los de Espaa en 2007, que en cualquier momento de contraccin se evaporan.

Fundacin Sol trabaja con cifras pblicas y confiables, como la encuesta nacional de empleo del INE, pero utiliza instrumentos alternativos para analizar la calidad del empleo. Si quisieran cambiar las polticas pblicas de desarrollo productivo, las autoridades debieran partir por corregir sus anlisis y pensar en una estrategia de desarrollo distinta.

EL BAJON SINDICAL

Qu elementos condicionan la baja incidencia de los sindicatos?

El Plan Laboral de Piera se hizo para que el trabajo no interfiera la acumulacin de capital y para que la huelga no paralice la produccin. El proyecto de ley del gobierno intent eliminar el reemplazo en huelga, pero no hubo voluntad poltica ni una correlacin de fuerzas suficiente dentro de la Nueva Mayora para implantar el derecho a huelga efectivo, sin reemplazo y con negociacin colectiva en cualquier momento de la relacin laboral. El proyecto del gobierno no incluy la negociacin colectiva por rama y mantuvo a la negociacin por empresa, que induce a que el trabajador se limite al espacio laboral inmediato, en perjuicio de un sindicalismo que intente transformar la realidad a escala global.

Tambin est el paralelismo sindical, expresado en el hecho que la ley permite negociar a grupos de trabajadores no sindicalizados, muchas veces alentados por las empresas, rompiendo as con la titularidad del sindicato en la representacin de los trabajadores en la negociacin colectiva. La cultura individualista ha penetrado fuertemente la mentalidad laboral y en esa lnea, el sindicalismo despolitizado limita sus demandas a los problemas inmediatos. En ese contexto, los bonos de trmino de conflicto constituyen un incentivo perverso para conformar a trabajadores que estn altamente endeudados.

La Central Unitaria de Trabajadores y otras centrales sindicales no estn dando cuenta de las necesidades de los trabajadores ni de la acentuacin del conflicto entre capital y trabajo. Estamos llenos de huelgas de cornetas y plumeros, en que los trabajadores paralizan cuarenta das y es muy poco lo que logran. Los sindicatos estn rezagadas en el diseo de estrategias ms combativas y carecen de herramientas tericas y prcticas para realizar un buen diagnstico sobre los cambios operados en el mundo del trabajo, como el aumento de la subcontratacin, los trabajadores eventuales y los de tiempo parcial.

El subempleo est ausente del lenguaje de los sindicalistas tradicional. Ellos solo hablan de desempleo, aunque los subcontratados llegan -segn cifras oficiales- a un milln de personas, entre las cuales hay muchas que trabajan solo quince o veinte horas semanales. En un supermercado, el trabajador que repone, el subcontratado y el que est contratado por horas o a tiempo completo, participan de la misma cadena productiva. Por lo tanto, todos ellos pudieran ser parte de una misma negociacin que permitira mejorar su posicin de poder y obtener mejores salarios.

NUEVAS FORMAS DE LUCHA

Hay nuevas formas de lucha de los trabajadores contra el modelo?

Un buen ejemplo es la Coordinadora No+AFP, que ha logrado convocar un milln de personas en la calle. Hay trabajadores de distintos sectores y gran nmero de organizaciones, como la Confederacin Bancaria, la Asociacin Nacional de Empleados Fiscales (Anef), la CUT, la Confederacin Nacional de la Salud Municipal (Confusam) y sindicatos de empresas privadas o instituciones pblicas que entienden que la labor sindical no se limita a lograr un aumento salarial o un bono.

Si hoy est en discusin el modelo de AFP, es porque la gente sali a la calle. Si algn referente poltico quiere conectarse con el mundo social para hacer una propuesta transformadora, debe establecer una relacin permanente y slida con las organizaciones de trabajadores. Los cambios solo sern posibles si referentes como el Frente Amplio, que se est creando, logran legitimarse ante los movimientos sociales.

No hay que renunciar a espacios en la disputa por el poder; pero centrar toda la energa en las elecciones es un error. El mbito de la construccin social ser el que abra posibilidades de consolidacin de largo plazo a las fuerzas polticas emergentes, a travs de un programa y un proyecto que deben necesariamente contar con apoyo popular para construir una propuesta poltica transformadora.

Se aprecian nuevas corrientes en el movimiento sindical?

La ltima eleccin de la CUT no revela un cambio importante en la correlacin de fuerzas. Pero es un llamado de atencin a las cpulas sindicales. Sus dirigentes ya no pueden incurrir en prcticas poco transparentes que antes eran habituales, porque han aparecido grupos alternativos mejor organizados y vigilantes.

En el Colegio de Profesores hubo un cambio; pero tambin hay que ser prudentes para entender cunto de ese cambio tiene origen en una corriente renovadora y cunto corresponde al desgaste de dirigentes que estuvieron largo tiempo en la conduccin del gremio. En la Anef, los grupos disidentes concurrieron separados a la eleccin y no ganaron, pero las votaciones de ambas listas disidentes sumaron ms votos que la lista del PC, que gan la eleccin. Adems, los trabajadores contratados a honorarios en el Estado han venido formando sindicatos fuera de la Anef.

Persisten problemas con la democracia sindical: cmo se vota, cmo se trabaja o cmo se discuten los temas. Decimos que nuestra democracia poltica es espuria, pero en el mundo sindical termina reproducindose una lgica parecida. Tambin pesa la dependencia del movimiento sindical de los partidos tradicionales, lo que limita su autonoma y facilita las presiones externas.

En Chile el sindicalismo no supera el quince por ciento y muy pocos negocian colectivamente en las empresas privadas. En ese espacio hay muchos sindicatos y muy pocos afiliados, lo que produce gran atomizacin. Hay cerca de diez mil sindicatos activos y la mitad tiene menos de cuarenta socios; sin embargo, hay un creciente desarrollo sindical en el comercio de grandes tiendas y supermercados. El caso de la empresa de comida rpida Starbucks es emblemtico, con un sindicato muy aguerrido.

Publicado en Punto Final, edicin N 869, 20 de enero 2017.

