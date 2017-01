Entrevista con Carlos Insunza Rojas

Empleados del Estado preparan sus luchas

Punto Final

Carlos Insunza Rojas es el nuevo presidente de la Agrupacin Nacional de Empleados Fiscales (Anef). Funcionario del Servicio de Impuesto Internos (SII) desde 2001, Insunza es ingeniero civil industrial de la Universidad Catlica. Por varios periodos Insunza ha sido dirigente nacional de la Asociacin Nacional de Funcionarios de Impuestos Internos de Chile (Aneiich), y su presidente desde 2008. Militante del Partido Comunista e hijo del dirigente Jorge Insunza Becker, ingres a las JJ.CC. en 1988. Fue elegido vicepresidente de la Federacin de Estudiantes de la Universidad Catlica (Feuc) en 1998. En la actualidad es tambin consejero nacional de la CUT y coordinador del sector pblico en esa organizacin.

La Anef, fundada el 5 de mayo de 1943 por el histrico lder sindical Clotario Blest Riffo que fue tambin el primer presidente de la CUT en 1953, tiene por delante un objetivo revitalizador a travs de la unidad interna y la combatividad en sus demandas. En las ltimas elecciones del gremio slo particip el 25,6% de los afiliados. Compitieron siete listas de candidatos. La ms votada fue la lista G (del PC) con 33.221 votos. Le pis los talones la lista A (del PS) con 32.403 votos.

Cules son los planes de trabajo de la nueva directiva de la Anef?

Tenemos una dinmica de trabajo sindical en que nuestros procesos institucionales son de ms largo plazo que una eleccin. Esta no es una organizacin que dependa exclusivamente de su presidente para llevar adelante sus procesos. Somos la confederacin sindical ms grande del pas, con cerca de 80 mil afiliados y 200 asociaciones. Las perspectivas centrales de trabajo estn trazadas en el debate democrtico de nuestra organizacin, en nuestras asambleas nacionales. El directorio que acabamos de elegir tiene 23 miembros y algunos desafos fundamentales: implementar cabalmente el protocolo de acuerdo que suscribimos con el gobierno de la presidenta Bachelet en 2015. Fue algo muy relevante para la organizacin, porque traz una agenda de trabajo con el gobierno en una multiplicidad de materias. Algunas han ido resolvindose y avanzando, pero las que son ms estructurales, referidas a la calidad del empleo pblico, la construccin de trabajo decente del Estado -por lo tanto, estabilidad laboral, desarrollo de carrera funcionaria, eliminacin de la precariedad laboral en el Estado producto de la gran cantidad de trabajadores a honorarios y de las condiciones de inestabilidad laboral que tienen los funcionarios a contrata-, son materias que estn pendientes, y por lo tanto nos queda este ao para resolverlas. Creo que tenemos claro que la tarea central es completar ese proceso de negociacin sectorial y dar cuenta del cumplimiento de todos los compromisos que el gobierno adopt con la Anef, incluyendo las materias remuneratorias, cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres y, por tanto, tenemos una agenda muy delimitada y consistente con objetivos que han sido definidos por la Anef.

Nuestro directorio enfrentar procesos de carcter nacional que son de importancia: eleccin presidencial y parlamentaria. Siempre la Anef ha instalado las demandas de los trabajadores pblicos en estas instancias. Pero no solo en la perspectiva corporativa, sino tambin en cmo se consolidan transformaciones y se profundizan o se emprenden otras que hoy no estn en la agenda, en pos de fortalecer la funcin pblica y el Estado en beneficio de las grandes mayoras que siguen supeditadas por la enorme inequidad que es la marca central del Chile que se ha construido durante los ltimos 43 aos. Pese a los avances respecto a la reduccin de la pobreza, sigue siendo el signo central del modelo de desarrollo implementado. Por tanto, hay una tarea que nuestra organizacin tendr que procesar, y en las prximas asambleas nacionales definir cmo vamos a enfrentar, para incidir en la agenda poltica. No solo ese debate tiene una tensin evidente entre los sectores que estn por hacer avanzar los cambios que la ciudadana demanda y quienes han declarado abiertamente que de llegar al gobierno, estn en posicin de realizar incluso contrarreformas respecto de los pocos avances que hasta aqu se han logrado consolidar.

UN REAJUSTE NOLIBERAL

En la ltima movilizacin del sector pblico la actitud del ministro de Hacienda no fue muy favorable a los trabajadores

Participamos junto a catorce organizaciones en la mesa del sector pblico: el ministro Valds y el gobierno, porque l fue la voz del gobierno, desde el inicio de la negociacin implementaron una visin poltica que buscaba descargar sobre los trabajadores y sus familias, por la va de sus remuneraciones, un ajuste fiscal que les era indispensable. Se enfrent una negociacin compleja desde el punto de vista de su dinmica y trasfondo. El ministro y el gobierno impusieron un reajuste acotado, que responda a un diseo neoliberal en extremo. Muestra un claro distanciamiento y un quiebre en las relaciones laborales normales. Las decisiones y opciones que ha tomado el gobierno han puesto una brecha entre las organizaciones sindicales y las autoridades que, sinceramente, esperamos que modifiquen no solo respecto de la Anef. Hay agendas sectoriales que requieren del gobierno una disposicin distinta para que 2017 sea un ao en que se cumplan los compromisos, en la mayor parte planteados en el programa de gobierno.

Lo que ha quedado como leccin es que al margen de que el gobierno haya implementado esta lgica de negociacin, lo que se vio con mucha claridad es que los trabajadores lograron mantener la unidad, cohesin y coherencia respecto de sus demandas, que se expres en la conduccin de un proceso de movilizacin que gener una dura derrota poltica para el gobierno, no solo en el Congreso. Si persiste esta dinmica de parte del gobierno, 2017 se ve complejo. Las organizaciones del sector pblico siempre se han sentido muy responsables respecto de su desarrollo sindical, privilegiando espacios de dilogo y negociacin, pero sin renunciar, como quisieran algunos, a la expresin de fuerza y de movilizacin cuando la contraparte nos conduce a callejones sin salida, al incumplimiento de compromisos, o al intento de imponer medidas desfavorables para los trabajadores. Tenemos claro que a los trabajadores no se nos ha regalado nunca nada, y que ser el ejercicio de los derechos colectivos lo que garantizar que los procesos que tenemos por delante culminen positivamente.

Por qu cree que gan en la Anef la lista del PC?

Nuestro pas est ante un proceso de renovacin de los liderazgos. Sera muy positivo que eso se siguiera profundizando. En la lista que me toc encabezar participaron dirigentes sindicales militantes del PC y otros independientes de Izquierda, y lo que se ha reconocido es un trabajo de larga data. Hemos sido parte de las fuerzas que han aportado al desarrollo de la Anef al menos durante los ltimos quince aos, con una mirada respecto del tipo de trabajo sindical, de respeto a la unidad de la organizacin para construir participacin democrtica, y centrada en concordar plataformas que sean capaces de avanzar con las distintas contrapartes, pero teniendo claro que las expresiones de movilizacin son un componente fundamental de la fuerza del movimiento sindical. Eso ha sido reconocido como una alternativa de conduccin. Obtuve tres mil y algo ms de votos, y la lista obtuvo ms de 33 mil. El directorio tiene 23 integrantes y una de las principales fortalezas es su democracia interna. Quedan integradas todas las fuerzas vivas, lo que permite desarrollar un trabajo colectivo con todas las visiones.

MOVIMIENTO NO+AFP

Cmo aprecia la lucha de los movimientos sociales y en especial el Movimiento de Trabajadores No+AFP?

Algunos cambios que por muchos aos fueron visualizados imposibles, son mrito de la movilizacin social. Quienes tienen la ilusin de que son los debates tecnocrticos y las soluciones tcnicas los que permiten hacer avanzar a un pas, son quienes no quieren cambios. Quieren que sigan primando los intereses de quienes se han asumido como dueos del pas. Si hoy se ha podido legislar e implementar una reforma tributaria que, con todas las complejidades de su tramitacin, permite avanzar en la educacin -tambin con complejidades-, en el mbito social y en otras tareas de recuperacin y reinstalacin del rol del Estado como garante de los derechos sociales, es resultado de los movimientos sociales y la movilizacin social como componente que pone arriba de la mesa las necesidades de transformacin y muchas veces las soluciones. Soy un convencido de que el movimiento sindical ha sido y debe seguir siendo un motor fundamental de las transformaciones.

Si hay algo que me parece deja como leccin lo que hemos vivido durante este gobierno, es que los movimientos sociales son capaces de abrir la brecha, de instalar propuestas. Pero si no son capaces de sostener en el tiempo esa exigencia y de conducir e incidir en la toma de decisiones, con todas las complejidades que tiene el entramado antidemocrtico que todava rige, la perspectiva de transformaciones profundas se diluye. El movimiento sindical es un eje central, tiene la capacidad de jugar un rol de movilizacin y de accin quizs ms permanente que movimientos que tienen un rango de espontaneidad, alzas y bajas. Me parece que el Movimiento No+AFP ha sido una seal de alerta de gran potencia de cmo la captura por parte del mercado de un derecho social, como es la previsin, es hoy entendido por la ciudadana como un espacio en el que se requieren cambios urgentes y profundos. Si uno mira la relevancia que tiene en el modelo econmico el sistema de AFP, que finalmente es su sostn, entiendes que hay que concentrar enormes capacidades, fuerzas y la mayor unidad posible para hacer avanzar el cambio que es necesario y que pueda tener una perspectiva en que las transformaciones permitan salir del atolladero en que estamos. Creo que es una batalla central donde la Anef ha estado comprometida desde el primer da: hay que recordar que Tucapel Jimnez se opuso a la implementacin de las AFP. La Anef continuar presente y con la misma perspectiva de siempre: la bsqueda de las ms amplias alianzas, de capacidad de lucha y movilizacin porque sabemos bien que esta batalla es de las ms duras.

COMUNISTAS EN LA LUCHA SOCIAL

Qu sucede al PC en los movimientos y organizaciones sociales?

Se ha intentado instalar una evaluacin de que el PC o los comunistas en el movimiento social y sindical han tenido un proceso de reflujo. Yo no lo veo as. Hemos sido parte del movimiento sindical y del conjunto del movimiento social porque entendemos que la tarea poltica, en el sentido ms positivo y comprensivo de la palabra, no es una tarea que est alojada nicamente en los cargos de representacin ni en la institucionalidad del Estado. Es una tarea de construccin de conciencias, de aporte a las organizaciones sociales y sindicales en todos sus niveles, y por tanto, ms all de que seamos o no la conduccin o parte de la conduccin de distintas organizaciones, siempre hemos estado y seguiremos estando.

En el Colegio de Profesores sus afiliados decidieron una conduccin distinta y es una seal de alerta respecto del rol que hemos jugado ah. Pero de la misma manera, la eleccin en la Anef da muestra de que no se trata de un fenmeno que se pueda extrapolar automticamente. Lo central es que ms all de la conduccin que tenga cada una de las organizaciones, en ellas se den discusiones que se hagan cargo del momento que vivimos, para aportar a los procesos de profundizacin y ampliacin de las transformaciones que tenemos por delante. Es una tarea en la que tenemos que confluir todos, y en la que estos intentos de segregacin o de instalar el anticomunismo como la lgica de toma de decisiones en el mundo social, no solo son muy perniciosos sino que terminan diluyendo las posibilidades reales de un movimiento social articulado que sea capaz de enfrentarse a las tareas que tenemos por delante.

Cul es la situacin de los trabajadores del Estado?

Desde los aos 90 se ha desarrollado un proceso de ampliacin del Estado, bsicamente enfocado en la va del trabajo inestable que es el de la contrata, y del trabajo precario, que es el de honorarios. Cerca del 70% de los empleados pblicos son a honorarios o contrata. Ha habido avances durante este gobierno, lo que ha permitido vislumbrar que existen posibilidades de resolverlo y desmontar el discurso o la concepcin ideolgica que est detrs de esta precarizacin: que los trabajadores funcionan mejor cuando no tienen seguridad en su empleo.

El SII desde hace muchos aos es la institucin que mayor dotacin de planta tiene, y de hecho a propsito del proceso de reforma tributaria con un proyecto de ley posterior que es la ley de fortalecimiento del servicio, vamos a llegar a un nivel de ingreso a la planta de un 85%. Lo mismo sucede en Aduanas y el Ministerio de la Mujer. Por lo tanto, hay avances, pero son muy particulares. Respecto de los trabajadores a honorarios, se ha venido desarrollando un proceso de regularizacin. A la fecha, hay cerca de cinco mil trabajadores incorporados a contrata, que si bien es un empleo inestable, es formal y garantiza derechos, por lo tanto elimina una parte de la precariedad. Es de relevancia que no sea solamente un esfuerzo que termine siendo desarrollado nica y exclusivamente por la voluntad de un gobierno en particular. Es indispensable un nuevo trato en el empleo pblico.

Publicado en Punto Final, edicin N 869, 20 de enero 2017.

